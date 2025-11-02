ब्रेन ड्रेन नाही तर आता ब्रेन गेनसाठी भारताचा नवा प्रयत्न
भारतामधून ब्रेन ड्रेनची प्रक्रिया थांबवून ती उलटवण्यासाठी भारतानं प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने काय करता येईल यासंदर्भात प्रा. आप्पा राव पोडिले यांचा लेख.
Published : November 2, 2025 at 12:07 AM IST
गेल्या काही दशकांपासून, भारताने आपल्या हुशार शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या प्रगत अर्थव्यवस्थांकडे जाण्याच्या प्रवृत्ती विरुद्ध झुंज दिली आहे. चांगल्या संशोधन पायाभूत सुविधा, वेतन आणि संस्थात्मक आधार देतात त्यामुळे हे लोक परदेशात जाणे पसंत करतात. या सततच्या "ब्रेन ड्रेन"मुळे भारताची काहीतरी नवीन करण्याची क्षमता कमकुवत झाली आहे. तसंच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात स्वावलंबनाच्या दिशेने प्रगती मंदावली आहे. आता, भारत सरकार या नुकसानाचे नफ्यात रुपांतर करण्यासाठी एक धोरणात्मक, बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारत आहे. या नूतनीकरणाच्या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी भारत-प्रतिभा (परिवर्तन आणि फायदा तज्ज्ञ आणि राष्ट्रीय प्रतिभा) फ्रेमवर्क आणि प्रस्तावित भारत प्रतिभा आघाडी आहे, जे एकत्रितपणे मानवी भांडवल, संशोधन आणि नवोन्मेष यावरील धोरणे एकत्रित करण्यासाठी भारताच्या सर्वात सुसंगत प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करतात.
एकात्मिक राष्ट्रीय अभियान - भारतातील प्रतिभा भारतातच राहावी यासाठी प्रतिभा व्यवस्थापनाच्या भारताच्या दृष्टिकोनात एक आदर्श बदल होत आहे. मंत्रालये आणि विभागांमध्ये दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेल्या विविध उपक्रमांना एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याची उद्दिष्टे तीन आहेत: देशांतर्गत प्रतिभा टिकवून ठेवणे, परदेशातील भारतीय व्यावसायिकांना आकर्षित करणे (पुन्हा भारतात या) आणि संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी अधिक सक्षम परिसंस्था तयार करून संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे. एक प्रमुख यंत्रणा म्हणजे भारत प्रतिभा आघाडी, ज्याची कल्पना राष्ट्रीय समन्वय संस्था म्हणून केली आहे. ही धोरणे एकत्रित करण्यासाठी, भरती आणि निधी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि डायस्पोरा सहभागासाठी तसंच जागतिक भागीदारीसाठी एकच व्यासपीठ म्हणून काम करेल. या अनुषंगाने, शिक्षण आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालये अल्पकालीन, उच्च-प्रभावी नियुक्त्यांसाठी कुशल भारतीय वंशाच्या संशोधकांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम तयार करत आहेत. यामुळे देशांतर्गत संशोधन क्षमता मजबूत होईल आणि डायस्पोरा विद्वानांना भारताच्या संशोधन आणि विकास प्राधान्यांमध्ये योगदान देण्यासाठी संरचित मार्ग उपलब्ध होतील.
ब्रेन ड्रेन ते ब्रेन गेन - भारताला जागतिक भारतीय प्रतिभेसाठी स्पर्धात्मक स्थान बनवण्यासाठी, सरकार आयआयटी, आयआयएससी आणि राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमधील नेतृत्व पदांपासून ते आकर्षक पोस्टडॉक्टरल फेलोशिपपर्यंत नवीन योजना आणि प्रोत्साहन आराखडा तयार करत आहे. प्रस्तावित “ब्रेन गेन भारत” उपक्रमाचे उद्दिष्ट स्पर्धात्मक वेतन, स्टार्ट-अप संशोधन अनुदान आणि पुनर्स्थापना समर्थन देऊन हजारो अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आणि परदेशी तज्ञांना आकर्षित करणे आहे. हे भारतातील अल्पकालीन सहयोगी संशोधनासाठी वज्र फॅकल्टी स्कीम (SERB/ANRF), भारतीय वंशाच्या बायोमेडिकल शास्त्रज्ञांना परत येण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी रामलिंगस्वामी फेलोशिप (DBT), परदेशातील उत्कृष्ट भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांसाठी रामानुजन फेलोशिप (DST), आणि करिअरच्या टप्प्यांवर परत येणाऱ्यांना पाठिंबा देणारे बायोमेडिकल रिसर्च करिअर प्रोग्राम (BRCP) यासारख्या पूर्वीच्या प्रयत्नांवर आधारित आहे. या योजनांना मध्यम यश मिळाले असले तरी, ‘संस्थात्मक निष्क्रियता, खंडित अंमलबजावणी आणि मर्यादित फॉलो-थ्रू’ यासारख्या समस्यांनी त्यांचा पूर्ण परिणाम कमी केला आहे.
घरगुती प्रतिभेचे संगोपन - डायस्पोरा-केंद्रित कार्यक्रमांच्या समांतर, सरकारने देशांतर्गत संशोधन यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये पंतप्रधानांचा संशोधन फेलो (PMRF) कार्यक्रम, स्टार्स (विज्ञानातील परिवर्तनात्मक आणि प्रगत संशोधनासाठी योजना), इंस्पायर आणि एमके भान यंग रिसर्चर फेलोशिप यांचा समावेश आहे. एकत्रितपणे, ते तरुण वैज्ञानिक प्रतिभा जपण्याचा, संशोधकांचा बाह्य प्रवाह कमी करण्याचा आणि भारतातील संधी बौद्धिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर आहेत याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करतात. यामध्ये एक सहाय्यक परिसंस्था निर्माण करणे, धोरण सुधारणा आता व्यापक संशोधन आणि नवोपक्रम परिसंस्थेतील गुंतवणुकीद्वारे पूरक आहेत:
पायाभूत सुविधा:
- नवीन प्रयोगशाळा, उत्कृष्टता केंद्रे (CoEs) आणि सहयोगी
- DST, ANRF आणि IISc आणि TIFR सारख्या भागीदार संस्थांद्वारे केंद्रे तयार केली जात आहेत.
- नवोपक्रम आणि उद्योजकता: स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर
- भारतने नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान-उद्योजकतेच्या एक जीवंत संस्कृतीला चालना दिली आहे.
तसंच
- एनआरआयचा सहभाग : प्रवासी भारतीय दिवस, वैभव शिखर परिषद आणि जागतिक शैक्षणिक नेटवर्क्सचा पुढाकार (GIAN) सारखे उपक्रम भारतीय संस्था आणि जागतिक भारतीय विद्वानांमध्ये सहकार्य वाढवतात.
- शिक्षण सुधारणा : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० जागतिक शिक्षण ब्रँड म्हणून गुणवत्ता-वाढ, आंतर-शिस्तबद्धता आणि "भारतात अभ्यास" यावर भर देते.
- जीवनाची गुणवत्ता: शहरी नूतनीकरण आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्प राहणीमान सुधारत आहेत, जे प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.
एक देश म्हणून, राज्यांनी भारत सरकारच्या या राष्ट्रीय प्रयत्नांना सक्रियपणे पूरक करण्याची गरज ओळखली पाहिजे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी ब्रेन ड्रेनच्या उलट या ब्रेन गेनमुळे राज्यांना फायदा घेण्यासाठी अधिक संधी आहेत.
नेहमी भेडसावणारी आव्हाने - मजबूत धोरणात्मक हेतू असूनही, संरचनात्मक अडथळे कायम आहेत. अनेक सार्वजनिक विद्यापीठे, विशेषतः राज्यातील विद्यापीठे, नोकरशाही विलंब, कमी निधी आणि कमी प्रक्रियांसह भरती केलेल्या तात्पुरत्या प्राध्यापकांवर जास्त अवलंबून राहण्याचा त्रास सहन करतात. परत येणाऱ्या शास्त्रज्ञांना वारंवार अस्पष्ट वचनबद्धतेचा सामना करावा लागतो, स्वायत्ततेचे अनुकरण आणि प्रशासकीय अडथळे येतात.
मूल्यांकन प्रणाली बहुतेकदा संभाव्य स्थानिक प्रभावांपेक्षा भूतकाळातील कामगिरीला पुरस्कार देतात. अनेक नवीन केंद्रीय विद्यापीठे दुर्गम ठिकाणी आहेत, ज्यामुळे स्थलांतर रोखले जाते. शैक्षणिक पदानुक्रम, रोस्टर पॉइंट्स, अनुदान विलंब आणि गृहनिर्माण किंवा शालेय शिक्षण पर्यायांचा अभाव गोष्टींना आणखी गुंतागुंतीचे करतात. जर भारताला अव्वल शास्त्रज्ञांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनायचे असेल, तर या प्रणालीगत समस्या केंद्र आणि राज्यांमधील सरकारांनी संयुक्तपणे तातडीने आणि पारदर्शकतेने सोडवल्या पाहिजेत.
यासाठी शेजारी देशाच्या अनुभवातून शिकले पाहिजे. २००८ मध्ये सुरू केलेली चीनची हजार प्रतिभा योजना, यातून बोध घेतला पाहिजे. प्रोत्साहन कसे देता येईल ते पाहून, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून आणि मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधून, चीनने दोन दशकांत स्वतःला जागतिक नवोपक्रम पॉवरहाऊसमध्ये रूपांतरित केले. लोकशाही आणि बाजार-चालित प्रणाली म्हणून भारत चीनच्या राज्य-नियंत्रित दृष्टिकोनाचे अनुकरण करू शकत नाही आणि करू नये. तरीही तो चीनच्या धोरणात्मक सुसंगतता, दीर्घकालीन नियोजन आणि पायाभूत सुविधा-नेतृत्वाखालील सुधारणांमधून शिकू शकतो.
एका सुसंगत ‘ब्रेन गेन भारत मिशन’ च्या दिशेने ब्रेन ड्रेनच्या अभिसरणात खऱ्या अर्थाने रुपांतर करण्यासाठी, भारताला भारत टॅलेंट अलायन्समध्ये एक राष्ट्रीय मिशन आवश्यक आहे. अशा मिशनने प्रशासकीय प्रक्रिया सोप्या केल्या पाहिजेत. संस्थांना अधिक भरती स्वायत्तता दिली पाहिजे आणि अध्यापन, संशोधन आणि उद्योग सहकार्याचे संयोजन करणारे हायब्रिड करिअर मार्ग दिले पाहिजेत. दीर्घकालीन संशोधन अनुदान आणि संयुक्त नियुक्त्या यासारख्या दुहेरी-ट्रॅक प्रोत्साहनांमुळे उच्च विचारांना टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
प्रादेशिक विद्यापीठांना बळकटी दिल्यानं संधी काही उच्चभ्रू संस्थांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. सखोल उद्योग-शैक्षणिक संबंधांना चालना देणे आवश्यक आहे जेणेकरून विज्ञानाचे रूपांतर मूर्त तांत्रिक आणि सामाजिक प्रगतीमध्ये होईल. पुढील रस्ता प्रतिभा निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रापासून ज्ञान-चालित नवोपक्रम केंद्राकडे भारताचे संक्रमण स्वदेशी उत्कृष्टता जपताना त्याच्या जागतिक डायस्पोराच्या कौशल्याचा किती प्रभावीपणे वापर करू शकते यावर अवलंबून आहे. भारत-प्रतिभा फ्रेमवर्क आणि भारत टॅलेंट अलायन्स हे खंडित प्रयत्नांना सुसंगत राष्ट्रीय धोरणात एकत्रित करण्याची एक ऐतिहासिक संधी दर्शवतात. यश केवळ प्रोत्साहनांवर अवलंबून नाही तर संस्थात्मक सुधारणा, गुणवत्तेची प्रत आणि जबाबदारीवर अवलंबून असेल - अशी परिसंस्था निर्माण करणे जिथे भारतीय आणि भारतीय वंशाचे शास्त्रज्ञ भारताकडे मागे हटणारा पर्याय म्हणून नव्हे तर प्रभावी संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी पहिली पसंती म्हणून पाहतील.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)