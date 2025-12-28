भारताचे खासगी क्षेत्र : चुकीच्या मागण्या आणि किमान गुंतवणूक
भारतातील संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करण्यासाठी, सरकारने अनुदान देण्याच्या पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. उद्योग विकासाकरता मार्गदर्शक असा डॉ. अनंत एस यांचा लेख.
Published : December 28, 2025 at 5:12 PM IST
डॉ. अनंत एस
भारताने अलीकडेच नवीन कामगार संहिता अधिसूचित केल्या आहेत, ज्यांचे नियम पुढील काही महिन्यांत तयार केले जातील. हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा वाढत्या गुंतागुंतीच्या जागतिक आणि भारतीय आर्थिक परिस्थितीत देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये काही आशादायक चिन्हे दिसत आहेत.
वरवर पाहता, भविष्य उज्ज्वल दिसत आहे, परंतु जसजसे आपण या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करतो, तसतसे एक पूर्णपणे वेगळे चित्र समोर येते. काही वर्षांपूर्वी भारताला 'लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशा'चा फायदा होईल याबद्दलचा आशावाद आता निराशेमध्ये बदलत असल्याचे दिसत आहे. दरवर्षी नोकरीच्या बाजारात सामील होणाऱ्या तरुणांची वाढती संख्या नोकऱ्यांमधील या स्थिरतेला अधिकच गंभीर बनवत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सुमारे ६५ टक्के भाग अंतर्गत उपभोगावर अवलंबून आहे, ही वस्तुस्थिती धोरणकर्त्यांसाठी धोक्याची घंटा वाजवणारी आहे. कारण यातून हेच दिसून येते की देशाला आहे त्याच ठिकाणी राहण्यासाठीसुद्धा अधिक वेगाने धावण्याची सक्तीची गरज आहे.
समस्या : कमी खासगी भांडवली गुंतवणूक
गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरचे आव्हान हे आहे की, गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या बहुतेक मोठ्या कंपन्या तसे करत नाहीत. त्याऐवजी, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीमध्ये तीन प्रमुख प्रवृत्ती दिसून येतात. पहिली म्हणजे, अशा कंपन्या ज्या कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी सातत्याने अवाजवी आणि प्रचंड मोठ्या सरकारी अनुदानांची मागणी करतात, किंवा सरकारी अनुदानांच्या आधारावरच गुंतवणूक सुरू करतील असा दावा करतात. त्यानंतर अशा कंपन्या आहेत ज्यांना आशा आहे की परदेशी गुंतवणूकदार जोखीम उचलतील, जेणेकरून भारतीय प्रवर्तक 'भाडे-वसुली'च्या माध्यमातून आपल्या वाढीसाठी फायदा मिळवू शकतील. व्यवसायांची तिसरी श्रेणी म्हणजे असे व्यवसाय जे तयार असलेले बिझनेस मॉडेल आणि तंत्रज्ञान परवाना घेऊन वापरण्याची किंवा त्यांची नक्कल करण्याची वाट पाहत आहेत. यापैकी कोणतेही मॉडेल दीर्घकाळात शाश्वत नाही. त्याऐवजी, शाश्वत वाढीचा आदर्श मार्ग म्हणजे सर्व आकारांच्या व्यवसायांनी भांडवली खर्चात सतत गुंतवणूक करणे, विशेषतः अशा बाबींमध्ये जे त्यांना बौद्धिक मालमत्तेसह दीर्घकालीन फायदे देतात.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) केलेल्या खासगी भांडवली खर्चाच्या प्रवृत्ती आणि भविष्यातील दृष्टिकोनावर आधारित एका मोठ्या अधिकृत सर्वेक्षणात, केवळ ७१% उद्योगांनी प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे असे सूचित होते की एकतर ते सावधगिरी बाळगत होते, किंवा त्यांच्या योजना खूपच अनिश्चित होत्या, किंवा त्यांना त्या उघड करायच्या नव्हत्या.
ज्यांनी माहिती उघड केली, त्यापैकी ४०.३% उद्योगांनी २०२४-२५ दरम्यान मुख्य मालमत्तेवर भांडवली खर्च करण्याची योजना आखली आहे. विशेष म्हणजे, सर्वेक्षणानुसार बहुतेक क्षेत्रे मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये भांडवली खर्च कमी करण्याचा मानसिकतेत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे उत्पादन क्षेत्र इतरांपेक्षा अधिक आशावादी दिसत आहे. याव्यतिरिक्त, २८.४% उद्योगांनी विद्यमान मालमत्तेमध्ये मूल्यवर्धन करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. केवळ ५.८% उद्योगांनी बौद्धिक मालमत्तेसह अमूर्त मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव दिला.
विशेष म्हणजे, सुमारे ४३% उद्योजकांनी सांगितलं की त्यांनी कोणत्याही भांडवली खर्चाची योजना आखली नाही. शाश्वत व्यवसाय मॉडेल विकसित करताना कंपन्यांसाठी हा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा आहे. यात आश्चर्य नाही की भारताचे उत्पादन १९९४-९५ मधील सुमारे १९% वरून सध्याच्या १२% पर्यंत घसरले आहे, कारण बहुतेक व्यवसाय चीनमधून वस्तू आयात करण्यास प्राधान्य देतात, तर संशोधन आणि विकास (R&D) तीन दशकांहून अधिक काळ जीडीपीच्या सुमारे ०.८% वर स्थिर आहे.
मूलभूत आर्थिक तर्कानुसार, उत्पादकता, जी खासगी क्षेत्राच्या नफ्यावर परिणाम करते, ती केवळ दोन पद्धतींनी वाढू शकते : (अ) प्लांट, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान (संशोधन आणि विकास किंवा R&D) यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून आणि/किंवा या तिन्हींचा वापर कामगारांच्या कौशल्य विकासासोबत/पुनर्प्रशिक्षणासोबत करून, ज्यामुळे प्रति तास कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेता येते; आणि (ब) प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून अधिक काम करून घेणे, जे सहसा कामगारांना कमी पगारवाढीसह जास्त तास काम करायला लावून साध्य केले जाते, ज्यामुळे सरासरी प्रत्येक कामगाराकडून अधिक उत्पादन मिळते.
म्हणूनच, कंपन्यांनी हे जितक्या लवकर ओळखले तितके चांगले की, उधार घेतलेल्या मॉडेल्सवर आधारित सेवा देणे, सरकारी आश्रयावर किंवा कृत्रिम अडथळे निर्माण करणाऱ्या सरकारी समर्थनावर अवलंबून राहणे, यामुळे केवळ दीर्घकाळात नफा कमी होणार नाही, तर हे उद्योग-व्यवसाय निरुपयोगी ठरतील.
यात आश्चर्य नाही की, अनेक जुन्या व्यवसायांनी, विशेषतः निम्न-स्तरीय सेवा आणि निम्न-स्तरीय सॉफ्टवेअर निर्यातीत असलेल्या कंपन्यांनी, सरकारला सध्याच्या ८ तासांवरून कामाचे तास वाढवून जास्तीत जास्त १२ तास करण्याची विनंती केली. सरकारने मागील पिढीच्या या व्यावसायिक नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन (आणि चुकीच्या पद्धतीने) नमते घेतले आहे, जे आजच्या कामगार बाजाराची गतिशीलता आणि व्यावहारिक पैलू न समजल्यामुळे वास्तवापासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत.
ज्या शहरांमध्ये असे व्यवसाय आणि कारखाने केंद्रित आहेत, त्या बहुतेक शहरांमध्ये कामावर जाण्यासाठी आणि परत येण्यासाठी २ ते ४ तास प्रवास लागतो. त्यामुळे, १२ तासांच्या कामाच्या शिफ्टचा अर्थ १४ ते १६ तास होतील, ज्यामुळे कौटुंबिक जीवनासाठी किंवा विश्रांतीसाठीही वेळ मिळणार नाही. दीर्घकाळात, अशा अतिश्रमामुळे आरोग्याच्या समस्या आणि लवकर थकवा येणे यांसारखे परिणाम होतील. शिवाय, ज्या कामासाठी बौद्धिक क्षमतेची आवश्यकता असते, ते अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत करणे शक्य नाही.
अनेक उद्योगांमध्ये दिवसातून ८ तासांपेक्षा जास्त कामाच्या शिफ्ट्स ही आधीच एक वस्तुस्थिती आहे, ज्याकडे कामगार विभागाकडून अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे, महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे की, बहुतेक खासगी व्यवसायांमध्ये, विशेषतः सेवा क्षेत्रातील व्यवसायांमध्ये, कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा भाग आपले काम घरी घेऊन जातो.
कोविडनंतर ही परिस्थिती अधिकच ठळक झाली आहे, ज्यामुळे 'वर्क फ्रॉम होम' ही संकल्पना उदयास आली. गंमत म्हणजे, ज्या व्यावसायिक नेत्यांनी कामाचे तास वाढवण्याची मागणी केली आहे, त्यापैकी कोणीही विशिष्ट किंवा अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये नाहीत. त्याऐवजी, ते बहुतेक अशा व्यवसायांमध्ये आहेत जे एकतर कमी दर्जाच्या वस्तू किंवा कमी दर्जाच्या सेवा तयार करतात, जे कमी किंवा मध्यम वेतनावर जास्त तास काम करणाऱ्या लोकांवर अवलंबून असतात. यापैकी बहुतेक क्षेत्रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि रोबोटिक्सच्या वापरामुळे सहजपणे अनावश्यक ठरू शकतात. त्यामुळे, मानवी श्रमातून किमान दरात जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याची धडपड हेच सध्या प्रचलित असलेले एकमेव मॉडेल असल्याचे दिसते.
या परिस्थितवर उपाय काय...
रोबोटिक्स आणि एआयसह वेगाने होणाऱ्या तांत्रिक प्रगतीच्या युगात, नफा मिळवणे सोपे जाणार नाही, कारण तंत्रज्ञानाचे आयुष्य कमी होत आहे. त्यामुळे, व्यवसायांसाठी अशा मॉडेल्सच्या पलीकडे पाहणे आवश्यक आहे, जिथे ते सरकारी अनुदानाचा वापर करून जमिनीसारख्या मालमत्ता मिळवतात आणि प्रत्यक्ष प्लांट, यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक न करता लोकसंख्याशास्त्र आणि शहरीकरणाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात.
२००८ च्या आर्थिक संकटानंतर चिनी कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक प्रभावी आहे : गेल्या १० ते १५ वर्षांत सरकारच्या पाठिंब्याने, त्यांनी रोबोटिक्स, एआय आणि संशोधन व विकास (R&D) मध्ये अशा प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, ज्याची बरोबरी इतरत्र कोणीही करू शकत नाही. त्यांचे 'डार्क फॅक्टरीज' आता सामाजिक आणि आर्थिक दंतकथा बनल्या आहेत. हे कारखाने पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने चोवीस तास मोठ्या प्रमाणात उत्पादने तयार करतात, ज्यात मानवी श्रम प्रामुख्याने पुढील संशोधन आणि विकास, विक्री आणि विक्रीनंतरच्या सेवा, लॉजिस्टिक्स इत्यादींमध्ये वापरले जातात.
संसाधनांच्या सर्वोत्तम वापरासाठी, सरकारने अनुदान देण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. मोफत जमीन आणि स्वस्त विजेऐवजी, सरकारने विशिष्ट क्षेत्रांवर आधारित निवडक निकषांमधील गुंतवणुकीशी अनुदान जोडणे सर्वोत्तम ठरेल. हे निकष मूल्यवर्धन, निर्यात स्पर्धात्मकता, नावीन्य, संशोधन व विकास, तसेच बौद्धिक संपदा किंवा तत्सम क्षेत्रे असू शकतात.
राजकीय किंवा निवडणूक निधीच्या उद्देशाने भविष्यातील जागतिक स्पर्धात्मक बाजारपेठेत टिकू न शकणाऱ्या मॉडेल्सवर चांगला सार्वजनिक पैसा वाया घालवण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मोठ्या कंपन्यांच्या पलीकडे भांडवली गुंतवणुकीला चालना देणे, कारण बहुतेक देशांमध्ये, मोठ्या अर्थव्यवस्थांसह, सुमारे ५०-६०% योगदान लहान आणि मध्यम उद्योगांकडून (ज्यांना आपण एमएसएमई क्षेत्र म्हणतो) दिले जाते.
भारताच्या बाबतीत, अंदाजे ८०% उत्पादन युनिट्स कौटुंबिक व्यवसायांद्वारे चालवली जातात. त्यामुळे, काही निवडक उद्योगांऐवजी या मोठ्या संख्येने असलेल्या उद्योगांना पाठिंबा देणे हे कदाचित व्यापक अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांसाठी अधिक चांगले ठरेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, करांसारख्या इतर क्षेत्रांमध्ये भरावी लागणारी फॉर्म्सची संख्या वाढवून अनुपालनाच्या गरजा वाढवल्या जात असताना, जर कामगार कायद्यांचे अनुपालन कमी केले गेले, तर त्याचा कोणताही उपयोग होणार नाही.
बदलत्या परिस्थितीत सरकारने नवीन प्रकारच्या समर्थनाचा विचार करणे उपयुक्त ठरू शकते, जसे की एक विशेष विस्तार सेवा तयार करणे, जी बेरोजगार पदवीधरांना कामावर घेईल, त्यांना अनुपालनाच्या गरजांबद्दल प्रशिक्षण देईल, त्यांना वेतन देईल आणि मर्यादित कालावधीसाठी, उदा. ३ ते ४ वर्षांसाठी, एमएसएमई उद्योगांना त्यांच्या अनुपालनाच्या गरजा आणि संबंधित गरजांमध्ये मदत करण्यासाठी पाठवेल.
यामुळे ते वेळ आणि पैशांची गुंतवणूक न करता औपचारिक क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. त्या कालावधीत, एमएसएमई स्वतःच्या मुख्य कामांवर लक्ष केंद्रित करू शकेल, तर या सेवा पुरवणारे तरुण रोजगार मिळवतील आणि उत्तम अनुभव संपादन करतील. या लाखो एमएसएमई किंवा कौटुंबिक व्यवसायांना सेवा देणे हा सुशिक्षित तरुणांसाठी रोजगाराचा एक मौल्यवान स्रोत ठरू शकतो, जे सध्या सोशल मीडियावर आपला वेळ वाया घालवत आहेत.
आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पाठिंबा म्हणजे नेहमीच अधिक कर्ज/पतपुरवठा असे नसते. त्याऐवजी, जोपर्यंत युनिट्स स्थिर होत नाहीत तोपर्यंत मर्यादित कालावधीसाठी काही आवश्यक सेवा प्रदान करणे हा समर्थनाचा एक चांगला प्रकार असू शकतो.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)