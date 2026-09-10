INTERVIEW - ब्रिक्समधील भारताचा सहभाग हे ब्रिक्स संघटना 'पाश्चात्य विरोधी' नाही हेच करते अधोरेखित - हर्ष पंत
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यावर या ब्रिक्स परिषदेत काय होईल. या परिषदेचे परिणाम काय असू शकतात यासंदर्भात हर्ष पंत यांची मुलाखत.
Published : September 10, 2026 at 6:08 PM IST
येत्या 12-13 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत ब्रिक्स शिखर परिषद होत आहे. यानिमित्तानं या विषयातील तज्ज्ञ 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'चे उपाध्यक्ष प्राध्यापक हर्ष व्ही. पंत यांची 'ईटीव्ही भारत'नं मुलाखतीत घेतलीय. त्यांनी या 18व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारताची उद्दिष्टे स्पष्ट केली.
पंत यांच्यामते, भू-राजकीय संघर्षांच्या पलीकडे जाऊन विकसनशील देशांसमोरील मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणं हे भारताचं उद्दिष्ट आहे. यात प्रामुख्यानं स्थानिक चलनात व्यापार करण्यास प्रोत्साहन देणं. मालासाठी पुरवठा साखळ्या निर्माण करणं आणि अन्न तसंच ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणं यांचा समावेश आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यावर या ब्रिक्स परिषदेत काय होईल. या परिषदेचे परिणाम काय असू शकतात, तसंच मुख्य परिषद बाजूला राहून द्विपक्षीय बैठकाच केंद्रस्थानी राहतील का याबद्दल ईटीव्ही भारतं त्यांची मतं जाणून घेतली.
प्रश्न : सध्या जगभरात एकूणच भू राजकीय अस्थिरता दिसतेय. अशावेळी भारतानं ब्रिक्स शिखर परिषदेचं यजमानपद भूषवणं किती महत्त्वाचं आहे असं वाटतं?
उत्तर : सध्या जागतिक राजकारणात गुंतागुंत वाढलीय. आताचा काळ हा तणावपूर्ण आहे. जागतिक संस्था हतप्रभ ठरताना दिसत आहेत. अशात ब्रिक्सचं यजमानपद भूषवणं हे एक मोठं आव्हान आहे. याची झलक आपल्याला दिसली ती म्हणजे परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदन जारी होऊ शकलं नाही. परंतु, भारताचा हेतू बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा आहे असं यातून एकूणच दिसून येतं.
तसंच विकसनशील देशांना भेडसावणाऱ्या चिंतांना वाचा फोडण्याची भारताची वचनबद्धता यातून अधोरेखित होते. तसंच त्या त्यातून जागतिक पटलावर ठोसपणे आणण्याचा भारताचा प्रामाणिक प्रयत्न दिसतो. ब्रिक्स हे काम करू शकते. भारताचं नेतृत्व नक्कीच त्यासाठी कामी येईल.
प्रश्न : अलीकडच्या काळात ब्रिक्सचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झालाय. आर्थिक ताकदीचं रूपांतर राजकीय प्रभावात होऊ शकतं का, की हा गट हाताळण्यास कठीण बनला आहे?
उत्तर : नक्कीच, सध्या बहुपक्षीय संस्थांबद्दलचा आशावाद कमी होत आहे, अशावेळी ब्रिक्सबद्दल आशावाद दिसून येत आहे. परंतु, आर्थिक प्रभावाचं रुपांतर राजकीय प्रभावात होऊ शकेल का, हा प्रश्न प्रामुख्याने 11 सदस्यांच्या एकत्रितपणे काम करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.
गेल्या वर्षापर्यंत, ब्रिक्सचा विस्तार ही एक मोठी उपलब्धी मानली जात होती. पश्चिम आशियातील संकट आणि त्याचा 'ब्रिक्स'च्या (BRICS) अजेंड्यावर तसंच एकजुटीवर होणारा परिणाम यामुळे यावर्षी ही एक अडचण मानली जातेय. आपल्यासमोर भारत आणि चीन यांच्यातील मतभेदांसारखे जुने मुद्दे तर आहेतच, पण त्याबरोबरच संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इराण यांच्यासारखे नवीन मतभेदाचे मुद्देही निर्माण झालेत. यामुळे नवीन समस्या पुढे आल्यात.
आता 'ब्रिक्स'मध्ये 11 सदस्य आहेत आणि त्यांना एकत्र कसं काम करायचं हे ठरवावं लागेल. विकसनशील देशांबाबत एकमत असलेल्या मुद्द्यांवर भर दिला पाहिजे. ब्रिक्स संघटनेतील सर्व देश प्रचंड आर्थिक क्षमता, मोठी लोकसंख्या आणि विस्तीर्ण भूप्रदेश असलेले खूप मोठे देश आहेत. मला वाटत नाही की नजीकच्या काळात यात आणखी विस्तार होईल.
प्रश्न : जागतिक व्यवहारांतून डॉलरचं वर्चस्व कमी करण्याच्या चर्चेमुळं ट्रम्प प्रशासन 'ब्रिक्स' गटाकडे संशयाच्या नजरेनं पाहतं आलं आहे. स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्याच्या ब्रिक्सच्या प्रयत्नांकडे अमेरिकेची कशी नजर असेल असं तुम्हाला वाटतं?
उत्तर : मला वाटतं की अमेरिकेनं विशेषतः ट्रम्प आणि ट्रम्प प्रशासनातील काही सदस्यांनी 'ब्रिक्स'बद्दल आणि 'डी-डॉलरलायझेशन'ची चर्चा ज्या दिशेने चालली आहे ती भविष्यात कुठे जाऊ शकते, याबद्दल चिंता व्यक्त केलीय. यात भारतानं आपली भूमिका कायम ठेवली आहे आणि वारंवार हे स्पष्ट केलय की, सध्या अशा प्रकारच्या चर्चेला भारत विशेष महत्त्व देत नाही किंवा भारताला अशी चर्चा उपयोगी वाटत नाही. ट्रम्प यांनी आर्थिक संबंधांवर निर्बंध घालण्याचे किंवा ते रोखण्याचे प्रयत्न करूनही, भारताचे अमेरिकेशी अत्यंत मजबूत आर्थिक संबंध आहेत. मात्र, काही बाबतीत स्थानिक चलनातील व्यापार आणि व्यवहारांच्या व्यवस्था आता अधिक लोकप्रिय होत आहेत.
एका अर्थानं, जर ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आर्थिक शक्तीचा वापर ज्या प्रकारे 'शस्त्रासारखा' केला आहे तसा केला नसता, तर या चर्चांची तीव्रता खूपच कमी राहिली असती. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत डॉलरचं महत्त्व कमी करण्याच्या अनुषंगानं हालचाली होत आहेत, त्यावरून या गोष्टी नक्कीच आता जागतिक प्रशासनाच्या अजेंड्यावर आल्यात.
प्रश्न : अमेरिका आणि चीन यांच्यात वर्चस्वासाठी स्पर्धा सुरू आहे. अशावेळी 'ब्रिक्स'कडे याच दृष्टिकोनातून पाहिलं जाऊ शकतं का? का याउलट भारताच्या सहभागामुळे 'ब्रिक्स'नं एक प्रकारचा समतोल साधलाय?
उत्तर : मला वाटतं की 'ब्रिक्स'मधील भारताच्या सहभागाकडे पाश्चात्य देशांनी महत्त्वपूर्ण बाब म्हणून पाहिलं पाहिजे, कारण यामुळे 'ब्रिक्स'च्या रचनेत नक्कीच समतोल साधला जातो. मला असंही वाटतं की, 'ब्रिक्स'मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या निवडीमध्येही तो समतोल दिसून येतो. ब्रिक्समध्ये नव्यानं आलेल्या सदस्यांचे पाश्चात्य देशांशी अतिशय संतुलित संबंध आहेत. उदाहरणच द्यायचं झाल्यास, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), इजिप्त आणि इथिओपियाकडे पाहिलं, तर या सर्व देशांना पाश्चात्य जग आणि 'ब्रिक्स' यांच्यात अत्यंत संतुलित संबंध हवे आहेत.
ब्रिक्समधील भारताच्या उपस्थितीमुळे 'ब्रिक्स' हे पाश्चात्य-विरोधी व्यासपीठ बनत नाही, याची खात्री मिळते. आणि अशीच भूमिका भारताला बजावायची आहे. भारताला विकसित जग आणि पाश्चात्य देशांशी आपला संवाद तसंच सहभाग कायम ठेवायचा आहे, कारण जागतिक कारभाराशी (global governance) संबंधित प्रश्न केवळ एका गटाद्वारे सोडवले जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी जागतिक स्तरावर सहमती होणे आवश्यक आहे.
प्रश्न : या ब्रिक्स शिखर परिषदेत कोणत्या मुद्द्यांवर एकमत होण्याची शक्यता आहे?
उत्तर : भारताच्या अध्यक्षतेखाली 'लवचिकता', 'नवोन्मेष', 'सहकार्य' आणि 'शाश्वतता' या चार विषयांवर भर दिला जातोय. याच क्षेत्रांत भारताला महत्त्वपूर्ण प्रगती साधायची आहे. जेव्हा आपण लवचिकतेबद्दल बोलतो, तेव्हा आर्थिक लवचिकता आणि विविध देशांची स्वतःचे स्रोत आणि पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण करण्याची इच्छा या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. त्यांना कोणत्याही एका विशिष्ट देशावर अति अवलंबून राहायचे नाही.
त्यानंतर 'नवोन्मेष' अर्थात नाविन्यपूर्ण उपक्रम येतात. यात भारत योगदान मोठं देऊ शकतो. या क्षेत्रात किफायतशीर दरात नाविन्यपूर्ण उपाययोजना राबवण्याचा आपला अनुभव इतरांसोबत शेअर करू शकतो. 'डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा' हे असं एक क्षेत्र आहे जे भारत समान विचारसरणीच्या देशांशी विशेषतः विकसनशील जगाशी शेअर करण्यास इच्छुक आहे, जेणेकरून ते याचा वापर करून आपली उत्पादकता वाढवू शकतील.
यानंतर येते ती 'शाश्वतता' म्हणजेच असा विकास जो दीर्घकाळ टिकू शकतो आणि त्याअंतर्गत, मला वाटतं की सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सहकार्याचा असा अजेंडा तयार करणं, ज्याद्वारे विशिष्ट मुद्द्यांवर समान विचारसरणी असलेले देश प्रभावीपणे सहकार्य करू शकतील.
प्रश्न : शिखर परिषदेदरम्यान होणाऱ्या द्विपक्षीय बैठका मुख्य कार्यक्रमापेक्षा जास्त चर्चेचा विषय ठरतील, असं तुम्हाला वाटतं का? ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर चिनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात होऊ शकणाऱ्या संभाव्य भेटीकडून काय अपेक्षा आहे?
उत्तर : मला वाटतं की अशा बैठका जास्त भाव खाऊन जातील. त्यातल्या त्यात भारत-चीन तसंच भारत-रशिया यांच्यातील घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचं आणि विशेषतः अमेरिकेचं, बारकाईने लक्ष असेल. भारत आणि चीननं आपल्या आधीच्या संवादांतूनच या भेटीची एक प्रकारे पार्श्वभूमी तयार केलीय. दोन्ही देश आता द्विपक्षीय संबंधांची नव्याने जुळवणी करण्याचा आणि 2020 मधील गलवान घटनेपूर्वीची स्थिती पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तणावपूर्ण विधाने कमी करण्याचा आणि सीमेवर अधिक स्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गलवानच्या गंभीर घटनेनंतर भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट राहिली आहे की, जर सीमा स्थिर नसेल, तर इतर गोष्टींचा उपयोग नाही. त्यामुळे मला वाटतं की दोन्ही देशांना सीमेवरील तणाव कमी ठेवायचा आहे, जेणेकरून ते इतर मुद्द्यांकडे विशेषतः व्यापार, बाजारपेठा किंवा चीनसोबतची व्यापार तूट कमी करणे यांसारख्या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करू शकतील. आपल्याला हे ठरवावं लागेल की आपल्याकडे वैविध्यपूर्ण आर्थिक भागीदार असतील. त्या संदर्भात, मला वाटतं की भारत आणि चीन यांच्यातील चर्चा प्रामुख्याने आर्थिक बाबींवर केंद्रित असेल; कारण भारत अशी अपेक्षा करत असेल की चीन याकडे एक संधी म्हणून पाहील आणि भारताच्या दीर्घकाळापासूनच्या काही मागण्या मान्य करेल.
प्रश्न : भारत-अमेरिका संबंध सध्या काहीसे ताणलेले आहेत, त्यामुळे चीनमधून असा एक विचारप्रवाह समोर येत आहे की, भारत आणि चीनसाठी संबंध सुधारण्याची ही एक संधी आहे. तुम्हाला काय वाटतं?
उत्तर : अप्रत्यक्षपणे याचं उत्तर होय, असंच द्यावं लागेल. जर त्यांना वाटत असेल की भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याची ही चीनसाठी एक संधी आहे, तर भारताच्या चिंता समजून घेऊन आणि त्या विचारात घेऊन चीन किती पुढे जाण्यास तयार आहे, हे दाखवण्याची जबाबदारी चीनवर असेल. त्यामुळे, जर चीनमध्ये ही भावना असेल की ही एक संधी आहे, तर मला आशा आहे की ते तसे पाऊल उचलतील. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत काहीसा निराश झाला आहे आणि भारत चीनसोबतचे आपले संबंध नव्याने जुळवू इच्छितो.
चीनची परिस्थितीही तशीच आहे आणि त्यांनाही पाश्चात्य देशांमध्ये विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. चीनलाही भारतीय बाजारपेठेची गरज आहे. त्यामुळे ही केवळ एका बाजूने चालणारी प्रक्रिया नाही; पण निश्चितच भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहता, जर चीनला असं वाटत असेल की भारताचा अमेरिकेबाबत भ्रमनिरास झाला आहे, तर चीन काय ठोस प्रस्ताव मांडू शकतो? पण मला वाटते की चीनसाठी स्वतःला विश्वासार्ह सिद्ध करण्याची ही एक वेळ आहे, कारण दोन्ही देशांमधील 'विश्वासाची दरी' खूप मोठी आहे. व्यापार, गुंतवणूक आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यांबाबत भारताला काही महत्त्वपूर्ण सवलती देण्याची तयारी चीनला दाखवावी लागेल. पण अर्थातच, येथे परिस्थितीकडे अतिशय आशावादी किंवा स्वप्नवत दृष्टिकोनातून पाहिले जात नाहीये. स्पष्टपणे अशी भावना आहे की, आपण चीनवर अति-अवलंबून राहू शकत नाही.
प्रश्न : वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहता, भारत या शिखर परिषदेत काय साध्य करू शकेल?
उत्तर : मला वाटतं की वास्तववादी दृष्टिकोनातून, भारत काही विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करेल. सर्वप्रथम, संयुक्त निवेदन मिळवणे हे खूप कठीण काम असेल आणि भारत त्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावेल. जर यात यश मिळाले, तर तो निश्चितच भारतीय मुत्सद्देगिरीचा मोठा विजय ठरेल. मला वाटतं की, विशेषतः भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, ऊर्जा सुरक्षा आणि अन्नसुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवर ज्याबाबत विकसनशील देशांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे आणि ज्यांची बाजू इतर कोणत्याही व्यासपीठावर मांडली जात नाही भारत हे मुद्दे पुन्हा जागतिक अजेंड्यावर आणू शकतो. हवामान बदल आणि हवामान-विषयक वित्तपुरवठा (क्लायमेट फायनान्स) यांबाबत, भारत शक्य तितकी अधिक कार्यप्रणाली किंवा आराखडे विकसित करण्याचा प्रयत्न करेल. मला वाटते की, यामागील मुख्य उद्देश हा असेल की, भारताने या व्यासपीठाला भू-राजकीय संघर्षापासून दूर नेऊन प्रत्यक्ष व व्यावहारिक सहकार्याच्या दिशेने वळवावे आणि त्यातून ठोस परिणाम साध्य करावेत; 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' किंवा स्थानिक चलनांमधील व्यवहारांच्या माध्यमातून; मला वाटतं की, 'ब्रिक्स'च्या (BRICS) अजेंड्यासाठी ही बाब अत्यंत मोलाची ठरेल. 'ब्रिक्स' हे भारत आणि चीनसारख्या ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या आयातदार देशांचे एक व्यासपीठ आहे. तसंच, यात ऊर्जा पुरवठादार देशही आहेत. अशा परिस्थितीत, ऊर्जा क्षेत्रातील घडामोडींमध्ये 'ब्रिक्स' कोणती भूमिका बजावू शकेल? मला वाटतं की, यापैकी अनेक मुद्द्यांवर 'ब्रिक्स' जागतिक स्तरावरील चर्चेची दिशा ठरवेल, अशी अपेक्षा असेल.