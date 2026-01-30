भारताची भूत-वर्तमान आणि भविष्यातील आर्थिक वाढ; विकसित भारत साध्य करण्याच्या शक्यता
विकसित भारतचा अर्थ केवळ २०२७ पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवणे इतकाच नाही. सरकार सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यासंदर्भात एस महेंद्र देव यांचा लेख.
Published : January 30, 2026 at 4:14 PM IST
एस महेंद्र देव
भारतानं जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान मिळवला आहे. लवकरच भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. या संदर्भात, हा लेख भारताच्या भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यातील आर्थिक वाढ आणि 'विकसित भारत' साध्य करण्याच्या शक्यतांचा आढावा घेतो.
इतिहासाकडे पाहिल्यास असं दिसतं की, इ.स. 1700 मध्ये जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा 25% होता, जो सर्वाधिक होता. चीनचा वाटा 22% होता. अमेरिका, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांचा वाटा 1% ते 5% पेक्षा कमी होता. परंतु, ब्रिटन, युरोप आणि इतर देशांमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर भारताचा वाटा कमी होऊ लागला. ब्रिटिश राजवटीत तो आणखी कमी झाला आणि 1870 मधील 12% वरून 1950 मध्ये 4.2% पर्यंत घसरला.
स्वातंत्र्याच्यावेळी आपल्याकडे समाजवादी विचारसरणी होती, जी अवजड उद्योगांवर अधिक अवलंबून होती आणि श्रम-केंद्रित उत्पादनावर लक्ष दिलं गेलं नाही. त्याचप्रमाणे, मूलभूत शिक्षण आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. पहिल्या साडेतीन दशकांत आपला विकास दर केवळ 3.5% होता. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, अनेक पूर्व आणि आग्नेय आशियाई देशांनी उदारीकरणाची धोरणं स्वीकारली. परंतु भारतानं 1991 मध्येच सुधारणा सुरू केल्या. स्वातंत्र्यापासून भारतानं आर्थिक विकासाच्या दोन संधी गमावल्या :
(अ) पहिल्या तीन दशकांतील धोरणांमध्ये श्रम-केंद्रित उत्पादनावर लक्ष नव्हतं आणि मानवी विकासाला कमी महत्त्व दिलं गेलं.
(ब) दुसरे म्हणजे, इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताने अर्थव्यवस्था उदार करण्यासाठी १५ वर्षे उशीर केला.
सुधारणांनंतरच्या काळात, गेल्या तीन दशकांत भारताचा सरासरी विकास दर ६ ते ६.५% होता. गेल्या एका दशकात कोविडसारख्या धक्क्यांनंतरही भारतानं प्रगती केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मोठी वाढ आणि कमी महागाईच्या 'गोल्डीलॉक्स झोन'मध्ये आहे. 2025-26 मध्ये जीडीपी वाढ 7.3% ते 7.5% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचवर्षी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई सुमारे 2% राहण्याचा अंदाज आहे. हे सततच्या जागतिक अनिश्चितता आणि आव्हानात्मक बाह्य वातावरणातही अर्थव्यवस्थेची लवचिकता दर्शवते. व्यापार तणाव आणि भू-राजकीय धोके असूनही, वित्तीय पाठिंबा आणि महत्त्वपूर्ण एआय-आधारित गुंतवणुकीमुळे जागतिक आणि अमेरिकेचा जीडीपी वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त असू शकतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) उत्पादनांमुळे होणारा मजबूत व्यापार आणि आयातीमध्ये झालेली वाढ यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) जागतिक वस्तू व्यापाराच्या प्रमाणाचा आपला अंदाज 0.9% वरून 2.4% पर्यंत सुधारित केला आहे.
असे अनेक देशांतर्गत अनुकूल घटक आहेत, जे 2026-27 आणि त्यानंतरही 'गोल्डीलॉक्स झोन' (संतुलित आर्थिक स्थिती) कायम ठेवू शकतात. केंद्र सरकारनं आपल्या खर्चाची गुणवत्ता सातत्यानं सुधारली आहे, आणि भांडवली खर्चाकडे स्पष्ट व शाश्वत बदल केला आहे. राज्ये देखील भांडवली खर्चावर खर्च वाढवत आहेत. आयकर आणि जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेतील उपभोग वाढू शकतो. त्याचप्रमाणे, अनेक राज्यांमधील महिलांना २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचं बिनशर्त रोख हस्तांतरण केल्यामुळे उपभोग वाढू शकतो. चलनविषयक धोरणामुळे कमी झालेले व्याजदर आणि आरबीआयनं केलेल्या नियामक सुधारणांमुळे पुढील आर्थिक वर्षात वाढीला चालना मिळेल.
भारतानं अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम यशस्वीपणे पेलला आहे आणि देशाच्या व्यापार धोरणांमुळे 2026 मध्ये निर्यातीच्या अधिक चांगल्या संधी निर्माण होतील. भारताची निर्यात धोरणं विविधीकरण, वाढीव स्पर्धात्मकता आणि मुक्त व्यापार करारांद्वारे सखोल सहभागावर आधारित आहेत. उत्पादनं, बाजारपेठा आणि मूल्य साखळ्यांमध्ये अधिक वैविध्यपूर्ण निर्यात क्षमता काही मोजक्या शुल्क-संवेदनशील क्षेत्रांवरील किंवा ठिकाणांवरील अवलंबित्व कमी करते. सु-रचित मुक्त व्यापार करार (FTAs) प्राधान्यपूर्ण बाजारपेठ प्रवेश, कमी प्रभावी शुल्क अडथळे आणि अधिक अंदाजित व्यापार नियम प्रदान करू शकतात, ज्यामुळे निर्यातदार संरक्षणवादी वातावरणातही बाजारातील आपला वाटा टिकवून ठेवू शकतात. चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आहे. 2024-25 आणि 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) प्रवाह कमी होते, तर एकूण FDI प्रवाह वाढले. 2026-27 मध्ये FDI आणि FII प्रवाह जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे रुपयाचा विनिमय दर देखील मजबूत होऊ शकतो.
एकत्रितपणे, हे घटक आशावादासाठी ठोस आधार प्रदान करतात, जरी धोरणकर्ते विकसित होत असलेल्या जागतिक आणि देशांतर्गत जोखमींबद्दल सतर्क आहेत, तरी हे घडते. 'गोल्डीलॉक्स झोन' (संतुलित आर्थिक स्थिती) आणखी काही काळ टिकू शकतो. वाढलेल्या उपभोग आणि गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वर्ष 27 मध्ये जीडीपी वाढ 6.5% ते 7% दरम्यान असू शकते. 2026-27 मध्ये महागाई 4% ते 4.5% च्या आसपास राहण्याची अपेक्षा असल्यानं नाममात्र जीडीपी वाढ जास्त असेल.
भारत आपल्या स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्धापनदिनानिमित्त, 2027 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचं ध्येय बाळगत आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताला 7 ते 8% वाढीची आवश्यकता आहे. गुंतवणुकीचा दर सध्याच्या 30-31% वरून 34-35% पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. मोठ्या गुंतवणुकीसाठी बचत दर वाढवणं गरजेचं आहे.
गुंतवणुकीचा दर वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक सुधारणं महत्त्वाचं आहे. अनेक कंपन्या कर्जमुक्त झाल्या आहेत आणि त्यांनी त्यांच्याकडील रोख रक्कम दुप्पट केली आहे. खासगी क्षेत्राचा काही भाग अजूनही सावध दिसत असला तरी, सध्याची गुंतवणुकीची परिस्थिती पाहता, गती आधीच वाढत असल्याचं दिसून येतं. सीएमआयई (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार काही अंदाजानुसार, 2025 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान कॉर्पोरेट गुंतवणुकीच्या घोषणांमध्ये वाढ होऊन ती एका दशकातील उच्चांक, 26.6 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या नियोजित गुंतवणुकीपैकी, आंध्र प्रदेशचा वाटा सुमारे 25% आहे, त्यानंतर ओडिशा (13.1%), महाराष्ट्र (12.8%) आणि तेलंगणा (10%) यांचा क्रमांक लागतो.
सरकारनं अनेक मोठे नवीन सुधारणा उपाय सुरू केले आहेत. त्यामध्ये आयकर सुधारणा, जीएसटी सुधारणा 2.0, व्यवसाय सुलभता आणि नियमनमुक्ती, कामगार संहितांवरील अधिसूचना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांवरील उपाययोजना, विमा क्षेत्रात 100% थेट परकीय गुंतवणूक, अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग, बँकिंग सुलभता आणि आरबीआयच्या इतर सुधारणा, सेबीच्या सुधारणा इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. अशा प्रकारे, व्यापक प्रोत्साहन आधीच उपलब्ध आहेत आणि खासगी क्षेत्रासाठी गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अलीकडेच आम्ही गुगल, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केल्याचे अहवाल पाहिले. एकत्रितपणे, हे ट्रेंड सूचित करतात की अर्थव्यवस्थेत एक सकारात्मक गुंतवणूक चक्र गती घेत आहे. सरकारच्या सध्याच्या सुधारणांमुळे खासगी क्षेत्राचा आत्मविश्वास वाढेल. भारत सरकार आपल्या नवीन १ लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम (RDI) योजनेद्वारे संशोधन आणि विकासाला (R&D) लक्षणीय चालना देत आहे. यामुळे डीप टेक, एआय, बायोटेक इत्यादी क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते.
2047 चे ध्येय साध्य करण्यासाठी वाढीचे काही इतर स्रोत म्हणजे भारताची वेगाने वाढणारी तरुण कार्यशक्ती, मानवी भांडवल आणि तंत्रज्ञानातील वाढ, एआयसह वेगाने वाढणारे डिजिटल तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकास आणि अर्थव्यवस्थेतील उच्च उत्पादकता. एआय शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांची कार्यक्षमता देखील वाढवू शकते. विकसित देशांच्या वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येच्या तुलनेत, सुमारे 28 वर्षांचे सरासरी वय असलेली तरुण लोकसंख्या हे भारताच्या आर्थिक वाढीचे आणखी एक प्रमुख चालक आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे अधिक शहरी पायाभूत सुविधांची गरज भासेल आणि त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल. महिला सक्षमीकरणामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वाढ होईल. कृषी क्षेत्राकडून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राकडे होणारे संरचनात्मक परिवर्तन हा विकासाचा आणखी एक स्रोत आहे. गेल्या दशकात, औद्योगिक धोरणाने अधिक लक्ष्य-केंद्रित आणि धोरणात्मक स्वरूप धारण केले आहे, ज्यामध्ये 'मेक इन इंडिया' आणि 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI)' योजनांसारख्या उपक्रमांचा उद्देश उत्पादन क्षमता वाढवणे, स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीत समाकलित करणे हा आहे.
भारताला उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'स्वदेशी' हवे आहे, जेणेकरून महत्त्वाच्या वस्तू आणि सेवांसाठी देशाला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. भारताला जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा सध्याच्या पातळीवरून 2027 पर्यंत 25% पर्यंत वाढवायचा आहे. उत्पादन क्षेत्राचे इतर क्षेत्रांशी अधिक मजबूत संबंध असतात आणि ते सेवा क्षेत्रालाही चालना देते.
वरील सर्व स्रोतांच्या मदतीनं भारत 'विकसित भारत' हे उद्दीष्ट साध्य करेल. काही अंदाजानुसार, 2045 पर्यंत जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा 25% सह सर्वाधिक असेल. भारतासाठी उच्च विकास दर साध्य करण्यात राज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. जीडीपी आणि दरडोई जीडीपीबाबत उद्दिष्ट्ये जाहीर करून राज्ये स्पर्धा करत आहेत, हे एक सकारात्मक चिन्ह आहे.
अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, लोकांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा देण्यासाठी 'राज्य क्षमता' आणि सुशासनात सुधारणा करणं महत्त्वाचं आहे. अनेक राज्यांमध्ये कर्ज आणि वित्तीय तूट जास्त आहे. अनेक राज्य सरकारे मोफत योजनांवर खर्च करत आहेत, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण इत्यादींवरील महत्त्वाच्या खर्चावर मर्यादा येतात. कल्याणकारी उपाययोजना आणि विकास खर्चात संतुलन असणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या सुधारणांचं यश राज्य स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल, ज्यामध्ये जलद मंजुरी, सुसंगत नियम आणि उत्तम अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे, जेणेकरून व्यवसायांना एक अंदाजित आणि कमी खर्चाचे नियामक वातावरण मिळेल. त्याचप्रमाणे, संसाधनांचं पंचायत आणि नगरपालिका परिषदांपर्यंत विकेंद्रीकरण करणं आवश्यक आहे.
'विकसित भारत' म्हणजे केवळ 2047 पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवणे नव्हे. सरकार सर्वसमावेशक विकास, शाश्वतता आणि हवामान लवचिकतेवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी दर्जेदार रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण महत्त्वाचं आहे.
हवामान बदलाच्या बाबतीत, भारतानं २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचं लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर तयारीची गरज आहे. शेवटी, भारतानं अनेक आघाड्यांवर प्रगती केली आहे. पुढील दोन दशकांत आतापर्यंतच्या यशावर आधारित प्रगती करणे आणि केवळ समृद्धच नव्हे, तर सर्वसमावेशक आणि निसर्गपूरक अशा समाजाकडे आणि अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे, हेच आपलं कार्य आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...