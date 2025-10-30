भारताची अणु क्रांती : डॉ भाभा यांचा स्वदेशी अणु संशोधन दृष्टिकोन ते एसएमआर
भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक प्रगतिशील आणि कार्यक्षम उपाय म्हणून लहान मॉड्यूलर रिऍक्टर्स (SMRs) कडे वळत आहे. यासंदर्भात जी सतीश रेड्डी यांचा लेख.
भारताचा अणुकार्यक्रम हा देशाच्या ऊर्जा स्वातंत्र्य, वैज्ञानिक कामगिरी आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या प्रयत्नांचा पुरावा आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेला हा कार्यक्रम एका सामान्य संशोधन प्रयत्नापासून वीज निर्मिती, संरक्षण आणि सुरक्षा तसंच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या बहुआयामी उपक्रमात विकसित झाला आहे.
भारताच्या अणु कार्यक्रमाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांचे दूरदर्शी नेतृत्व आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीने आज भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा पाया रचला गेला. आज, जग हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या आव्हानांशी झुंजत असताना, भारत आपल्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक प्रगतिशील आणि कार्यक्षम उपाय म्हणून लहान मॉड्यूलर रिऍक्टर्स (SMRs) कडे वळत आहे.
२०२५ पर्यंत, भारताची अणुऊर्जा क्षमता अंदाजे ८ गिगावॅट आहे, जी राष्ट्रीय वीज निर्मितीमध्ये फक्त २% योगदान देते. परंतु डेव्हलप इंडिया उपक्रमाचे २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. हे एक मोठे आव्हान आहे, ज्यासाठी मजबूत नेतृत्व आणि सर्वच सहभागींचे केंद्रित एकत्रीकरण आवश्यक आहे.
भारताच्या अणुकार्यक्रमाची कहाणी होमी जहांगीर भाभा यांच्यापासून सुरू होते, ज्यांना "भारतीय अणुशास्त्राचे जनक" म्हटले जाते. बंगळुरूमधील भारतीय विज्ञान संस्थेत त्यांचे काम आणि त्यानंतर १९४५ मध्ये टाटा ट्रस्टच्या पाठिंब्याने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) ची स्थापना झाल्याने वैश्विक संशोधन आणि सैद्धांतिक भौतिकशास्त्राचा पाया घातला गेला. यामुळे अणु महत्त्वाकांक्षेला मार्ग मोकळा झाला.
संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ग्रस्त असलेल्या देशाला आधुनिकतेकडे नेण्यासाठी अणुऊर्जेची क्षमता ओळखून, स्वातंत्र्यानंतर लगेचच अणुऊर्जा आयोग (AEC) ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर, अणुऊर्जा विभाग (DAE) ची स्थापना करण्यात आली, ज्याचे सचिव डॉ. भाभा होते. स्वायत्तता आणि प्राधान्य निश्चित करण्यासाठी, ते थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधीन ठेवण्यात आले.
सुरुवातीचे प्रयत्न संशोधन अणुभट्ट्यांवर केंद्रित होते. १९५६ मध्ये बांधलेला १ मेगावॅटचा स्विमिंग पूल-प्रकारचा अणुभट्टी, १९६० मध्ये कॅनडामधून आयात केलेला ४० मेगावॅटचा अणुभट्टी, CIRUS आणि १९८५ मध्ये बांधलेला स्वदेशी अणुभट्टी, ध्रुव यांचा समावेश करण्यात आला. डॉ. भाभा यांच्या धोरणात भारताच्या विशाल थोरियम साठ्याचा फायदा घेण्यासाठी तीन-टप्प्यांचा अणुचक्र भर देण्यात आला (ज्याचा DAE ने आज अंदाज लावला आहे की तो १० लाख टनांपेक्षा जास्त आहे). नैसर्गिक युरेनियम वापरून प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर अणुभट्ट्या (PHWR) स्थापन करण्यात आल्या.
युरेनियमपासून अधिक प्लुटोनियम आणि थोरियमपासून युरेनियम-२३३ तयार करण्यासाठी फास्ट ब्रीडर अणुभट्ट्या (FBR) स्थापन करण्यात आल्या. त्यानंतर शाश्वत उर्जेसाठी थोरियम जाळणाऱ्या प्रगत अणुभट्ट्या स्थापन करण्यात आल्या. पुढे, डॉ. भाभा यांचे स्वदेशी लक्ष्य आणि वारसा पुढे नेत, व्यावसायिक ऑपरेशन्स हाताळण्यासाठी १९८७ मध्ये न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ची स्थापना करण्यात आली.
भू-राजकीय तणावाच्या काळात या कार्यक्रमाला गती मिळाली आणि १९७४ मध्ये "स्मायलिंग बुद्धा" असे सांकेतिक नाव असलेल्या पोखरण-१ चाचणीने CIRUS कडून १५ किलोटन प्लुटोनियम उपकरणाद्वारे भारताची क्षमता दर्शवली. त्याला "शांततापूर्ण अणुस्फोट" असे विधेयक करण्यात आले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, अणु पुरवठादार गट (NSG) ची स्थापना आणि जागतिक अणु व्यापारापासून भारताचे वेगळेपण निर्माण झाले. यात न डगमगता, भारताने स्वदेशीकरणाचा पाठपुरावा केला.
पहिला PHWR, राजस्थान-१ (१०० MWe), १९७३ मध्ये कॅनेडियन CANDU डिझाइनवर आधारित ऑनलाइन आला. परंतु स्थानिक पातळीवर त्याचे रुपांतर केले गेले. १९८० आणि १९९० च्या दशकात, नरोरा, काकरापार आणि कैगा सारख्या ठिकाणी २२० MW प्रेशराइज्ड वॉटर रिऍक्टरची मालिका स्थापित करण्यात आली. त्यांची क्षमता १९९५ मध्ये ६०% वरून २००२ पर्यंत ८५% पर्यंत वाढली.
१९९८ च्या पोखरण-II चाचण्यांनी (एक थर्मोन्यूक्लियरसह पाच उपकरणे) भारताच्या अण्वस्त्र स्थितीची पुष्टी केली. यामुळे २००५ च्या भारत-अमेरिका नागरी अणु करारापर्यंत भारताचे वेगळेपण आणखी वाढले, जो २००८ मध्ये औपचारिक झाला आणि परिणामी NSG मधून सूट मिळाली.
२००८ नंतर, कुडनकुलम VVER-१००० अणुभट्ट्या (प्रत्येकी १००० मेगावॅट) या महत्त्वपूर्ण कामगिरीत समाविष्ट होत्या. २०२० मध्ये काक्रापार-३ ने क्रिटिकॅलिटी गाठली, स्वदेशी ७०० मेगावॅट PHWR कार्यान्वित करण्यात आला. कल्पक्कम येथील प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर अणुभट्टी (PFBR, ५०० मेगावॅट) २०२५ मध्ये प्रगत कार्यान्वित झाली. कोर लोडिंग २०२४ मध्ये सुरू होईल. २०२४ मध्ये, फास्ट रिअॅक्टर फ्युएल सायकल सुविधा (FRFCF) कार्यान्वित करण्यात आली.
अलीकडील घडामोडींमध्ये २०२५ मध्ये प्रगत अनुप्रयोगांसाठी उच्च-अवशिष्ट प्रतिरोधकता असलेल्या निओबियम इनगॉट्स विकसित करणे समाविष्ट आहे. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणु संशोधन आणि विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणांवर भर देण्यात आला आहे. भारताचे २०३१ पर्यंत २२.५ गिगावॅट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि विकसित भारत २०४७ धोरण १०० गिगावॅटचे उद्दिष्ट आहे.
अणु त्रिकूट - अणु कार्यक्रमाच्या शाखा : भारताचा अणु शस्त्र कार्यक्रम देखील लक्षणीयरीत्या विकसित झाला आहे, जो जमीन, हवा आणि समुद्र-आधारित प्रतिबंधकतेच्या मजबूत त्रिकुटात रूपांतरित झाला आहे. १९८० च्या दशकात एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP) पासून सुरुवात करून, भारताने त्याचे धोरणात्मक संरक्षण मजबूत करण्यासाठी स्वदेशी क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले.
१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात लाँच झालेल्या पृथ्वी मालिकेने कमी पल्ल्याच्या अणु-सक्षम बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे (१५०-३५० किमी) प्रदान केली, तर अग्नि कुटुंबाने १९८९ मध्ये अग्नी-१ (७०० किमी) आणि २०१२ पर्यंत अग्नी-५ (५,००० किमी पेक्षा जास्त पल्ल्याचा आयसीबीएम) वापरून आपली कक्षा वाढवली. अग्नी-६ सध्या आणखी मोठ्या पल्ल्यासह आणि अनेक स्वतंत्रपणे लक्ष्य करण्यायोग्य री-एंट्री व्हेईकल्स (एमआयआरव्ही) सह विकसित होत आहे. अणु वॉरहेड्सने सुसज्ज असलेल्या या क्षेपणास्त्रांनी भारताची शत्रूंना रोखण्याची क्षमता वाढवली आहे.
एक महत्त्वाचा उप-प्रकल्प म्हणजे पाण्याखालील अणु कार्यक्रम, जो जगण्यायोग्य दुसऱ्या-हल्ल्याच्या क्षमतेसाठी समुद्र-आधारित प्लॅटफॉर्मवर भर देतो. प्रगत तंत्रज्ञान जहाज (एटीव्ही) प्रकल्प, जो १९७० च्या दशकात सुरू झाला. परंतु १९९० च्या दशकात त्याला गती मिळाली, त्यामुळे अरिहंत-श्रेणीच्या अणु-शक्तीवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुड्या (एसएसबीएन) तयार झाल्या.
२०१६ मध्ये कार्यान्वित झालेल्या आयएनएस अरिहंतने भारताला अणु त्रिकोण देशांच्या एलिट क्लबमध्ये स्थान दिले. त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये २०२४ मध्ये कार्यान्वित होणारी आयएनएस अरिघाट आणि सध्या बांधकामाधीन आयएनएस अरिधमन यांचा समावेश आहे, जी अलिकडच्या वर्षांत यशस्वीरित्या चाचणी घेण्यात आलेल्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहे.
अणु कार्यक्रमाचा उप-कार्यक्रम म्हणून, संरक्षण आणि धोरणात्मक प्रतिबंधातील या विकासामुळे भारताची सुरक्षा स्थिती मजबूत झाली आहे. तसंच धोक्यांना तोंड दिले आहे आणि संतुलित, किमान, तरीही विश्वासार्ह शस्त्रागाराद्वारे प्रादेशिक स्थिरता राखली आहे. हा विकास जागतिक अणुप्रसार नियमांचे पालन करताना धोरणात्मक तंत्रज्ञानात स्वावलंबन आणि संभाव्य संघर्ष रोखण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देतो.
लहान मॉड्यूलर रिऍक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतात : लहान मॉड्यूलर रिऍक्टर (एसएमआर) भारताच्या अणु भविष्यासाठी एक आदर्श बदल दर्शवतात. हे फॅक्टरी-निर्मित, प्रगतिशील युनिट्स (सामान्यत: ३०० मेगावॅटपेक्षा कमी) कमी बांधकाम वेळ, कमी प्रारंभिक खर्च आणि निष्क्रिय प्रणालींद्वारे सुधारित कामगिरी देतात.
