भारताचा पुढचा भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा : कृत्रिम बुद्धिमत्ता?
अल्बेनियाने जगातील पहिले एआय मंत्री नियुक्त केल्यामुळे, भारताने विचारले पाहिजे की तंत्रज्ञान अखेर आपल्या सर्वात जुन्या शत्रूला पराभूत करू शकते का.
Published : October 20, 2025 at 1:51 PM IST
- डॉ. प्रीती कार्लापुडी आणि प्रा. एस. व्ही. सत्यनारायण
भ्रष्टाचार हा भारताच्या सर्वात खोल जखमांपैकी एक आहे. तो सार्वजनिक पैशाचा अपहार करतो, विकासाला विलंब लावतो आणि नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास कमी करतो. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या २०२४ च्या भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकानुसार, भारत १८० देशांपैकी ९३ व्या क्रमांकावर आहे - हा एक असा पुरावा आहे की प्रगती झाली असली तरी, भ्रष्टाचार अजूनही खोलवर रुजलेला आहे.
जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की भ्रष्टाचारामुळे भारताला दरवर्षी जीडीपीच्या जवळजवळ ३% नुकसान होते. जागतिक वित्तीय अखंडतेमुळे २०१९ मध्ये अहवाल आला होता की भारताने गेल्या दशकात बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाहात दरवर्षी ८३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान केले आहे. पण ते फक्त मोठ्या घोटाळ्यांबद्दल नाही. २०२३ मध्ये लोकलसर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की १० पैकी ७ भारतीयांना मूलभूत सेवा मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागत होती किंवा कनेक्शनचा वापर करावा लागत होता. सामान्य नागरिकांसाठी, भ्रष्टाचार हा एक अमूर्त मुद्दा नाही - तो दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे.
भ्रष्टाचार घरापासून हाकेच्या अंतरावर - बातम्यांच्या बहुतेक हेडालईन्स राष्ट्रीय स्तरावरील घोटाळ्यांवर प्रकाश टाकतात, परंतु बहुतांशी वास्तविक गोष्टी तुमच्या-आमच्या घराजवळ घडत आहेत. शाळा, रुग्णालये, रस्ते आणि कल्याणकारी योजनांवर खर्च नियंत्रित करणारी राज्य सरकारे बहुतेकदा भ्रष्टाचारात शून्य असतात. मध्य प्रदेशातील व्यापम भरती घोटाळा, कर्नाटक आणि गोव्यातील बेकायदेशीर खाणकाम घोटाळे आणि बिहार तसंच उत्तर प्रदेशातील वाळू माफिया हे दर्शवतात की स्थानिक भ्रष्टाचार राष्ट्रीय घोटाळ्यांइतकाच हानिकारक कसा असू शकतो. झारखंड किंवा छत्तीसगडमधील अन्न रेशनिंग सिस्टीममध्येही भूतं लाभार्थी गरिबांसाठी असलेल्या संसाधनांचा वापर करताना दिसली आहेत.
कारण राज्य सरकारे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाला थेट आकार देतात, त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा सर्वात जास्त फटका लोकांना बसतो. याचा सामना करण्यासाठी केवळ वॉचडॉग आणि तंत्रज्ञानाचीच नव्हे तर जनमत निर्मितीची देखील आवश्यकता आहे.
नागरिकांना पारदर्शक प्रशासनाची मागणी करण्यासाठी, देखरेख कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि भ्रष्ट नेटवर्क्सना विरोध करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. OECD चा भ्रष्टाचार विरोधी आणि सचोटी आउटलुक (२०२४) यावर भर देतो की केवळ तंत्रज्ञान भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाही. जोपर्यंत, नागरिक देखरेख आणि राजकीय इच्छाशक्ती सोबत नसते. पण येथे एक अस्वस्थ सत्य आहे : सर्वांना ही समस्या माहीत आहे, परंतु तिचा सामना करण्यासाठी काही जण पुढे येतात. जुनी म्हण सांगते, "मांजरीच्या गळ्यात घंटा कोण बांधेल?" भारताच्या बाबतीत याचे उत्तर, नागरिक, नागरी समाज किंवा तंत्रज्ञानच असेल?
जेव्हा रोबोट मंत्री बनतो - सप्टेंबर २०२५ मध्ये, अल्बेनियाने पहिला एआय कॅबिनेट मंत्री, डिएला - ज्याचे नाव "सूर्य" या अल्बेनियन शब्दावरून ठेवले आहे - नियुक्त करून जगाला आश्चर्यचकित केले. डिएला ही मानव नाही, तर एक डिजिटल संस्था आहे - जी थेट देशाच्या प्रशासन प्रणालींमध्ये जोडली गेली आहे. "पदोन्नती" होण्यापूर्वी, तिने आधीच ३६,००० कागदपत्रे प्रक्रिया केली होती आणि १,००० हून अधिक नागरिक सेवा हाताळल्या होत्या. आता, त्यांना निविदांवर देखरेख ठेवणे, वाढलेले खर्च ओळखणे, संगनमत शोधणे आणि खरेदी पारदर्शक राहते का, याची खात्री करणे हे काम देण्यात आले आहे.
अल्बेनियाच्या पंतप्रधानांनी इतके पुढे जाऊन घोषित केले की डिएलाच्या अंतर्गत, सार्वजनिक करार "१००% भ्रष्टाचारमुक्त" असतील. खरेदीची शक्ती मानवी अधिकाऱ्यांकडून एका अविभाज्य अल्गोरिथमकडे वळवून, देश अनेक वर्षांपासून चालणाऱ्या पक्षपात आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त होण्याची आशा करतो.
आंतरराष्ट्रीय संस्था गेल्या काही वर्षांपासून सरकारांना या दिशेने जाण्याचे आवाहन करत आहेत. ओईसीडीने म्हटले आहे की, “एआय-संचालित विश्लेषणे खरेदीमध्ये देखरेखीमध्ये क्रांती घडवू शकतात, संगनमत आणि फसवणुकीची व्याप्ती कमी करू शकतात. जागतिक बँकेचा असा युक्तिवाद आहे की डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, “संवेदनशील निर्णयांमध्ये मानवी विवेक मर्यादित करू शकतात, भाडेपट्टा मिळविण्याचे धोके कमी करू शकतात.” अल्बेनियाने अशी उडी घेतली आहे की मोठी राष्ट्रे अजूनही यानिमित्ताने वादविवाद करत आहेत.
भारताचे अब्जावधी डॉलर्स धोक्यात - जर तीस लाख लोकांचा देश प्रशासनात एआयचा प्रयोग करू शकतो, तर १.४ अब्ज लोकांचा देश हे का करु शकत नाही? भारत दरवर्षी सार्वजनिक खरेदीवर आपल्या GDP च्या २०-२२% खर्च करतो - लाखो कोटींचे हजारो करार होतात. येथे एक छोटीशी गळती देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसानात रूपांतरित होते.
२G स्पेक्ट्रम प्रकरण, राष्ट्रकुल खेळ घोटाळा आणि अलिकडच्या ₹५०,००० कोटींच्या बनावट GST इनव्हॉइस फसवणूक ही राष्ट्रीय स्तरावर भ्रष्टाचार कसा संसाधनांचा नाश करतो याची आठवण करून देतात. राज्यांमधूनही अशीच उदाहरणे दिसतात. महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प, पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळे किंवा पंजाबमधील वीज वितरण करार यातून हेच तर दिसून येते. मनरेगाच्या ऑडिटमध्ये भाडोत्री कामगारांना पैसे दिले गेले, तर पीएम-किसानला डुप्लिकेट लाभार्थ्यांच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आणि तरीही, भारताकडे आधीच AI-चालित प्रणालीचा पाया आहे: ओळखीसाठी आधार, कर डेटासाठी GST, पेमेंटसाठी UPI आणि ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल. यात एकाच गोष्टीची कमतरता आहे ती म्हणजे, रिअल टाइममध्ये बिंदू जोडण्यासाठी एक बुद्धिमान इंजिन.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ड्रग्ज अँड क्राइम ऑफिस (UNODC) ने नमूद केल्याप्रमाणे, "AI आणि मोठ्या डेटा विश्लेषणामुळे सरकारांना मोठ्या डेटासेटमध्ये संशयास्पद नमुने शोधण्याची परवानगी मिळते जे मानवी ऑडिटर्स कधीही पकडू शकत नाहीत."
नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि कुशासनाबद्दल निराशा अलीकडेच रस्त्यावर उतरलेल्या जेन झी च्या आंदोलनातून दिसून आली. तिथे तरुणांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने प्राणघातक बनली आहेत. भारत अशा अशांततेची वाट पाहत राहू शकत नाही.
AI-चालित पारदर्शकता स्वीकारणे आता शक्य आहे. जनतेचा राग आवाक्याच्या बाहेर जाण्याआधीच पुन्हा विश्वास मिळवणे गरजेचे आहे. भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी एआय काय करू शकते ते पाहूयात.
- टेंडर वॉचडॉग - वाढवलेल्या बोली, कार्टेल वर्तन किंवा पुनरावृत्ती विजेत्यांसाठी करार स्कॅन करते.
- कल्याणकारी रक्षक - बनावट किंवा डुप्लिकेट लाभार्थींना ध्वजांकित करते.
- कर फसवणूक शोधक - शेल फर्म्स शोधण्यासाठी जीएसटी, कॉर्पोरेट फाइलिंग्ज आणि बँकिंग डेटाची उलटतपासणी करते.
- केस असिस्टंट - चौकशीला गती देण्यासाठी सीव्हीसी, सीएजी आणि लोकपालसाठी विसंगती अहवाल तयार करते.
- नागरिक डॅशबोर्ड - विश्वास आणि जबाबदारी निर्माण करण्यासाठी अनियमितता सार्वजनिकरित्या शेअर करते.
जागतिक बँकेच्या मते, डिजिटल देखरेखीसह जोडलेले खुले करार खरेदी नुकसान 30% पर्यंत कमी करू शकतात. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने "भ्रष्टाचार विरोधी कारवाईला शिक्षेपासून प्रतिबंधाकडे नेण्यासाठी" सरकारी करारांचे एआय-चालित देखरेख करण्यास देखील पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी, याचा अर्थ मेगा-घोटाळ्यांमध्ये जाण्यापूर्वी गळती रोखणे असा होऊ शकतो.
पुढील आव्हाने - एआय ही जादूची कांडी नाही. अल्गोरिदम फक्त त्यात भरलेल्या डेटाइतकेच चांगले असतात आणि ते विद्यमान पक्षपातीपणा प्रतिबिंबित करू शकतात. गोपनीयतेच्या चिंता वास्तविक आहेत आणि योग्य तपासणीशिवाय, एक शक्तिशाली प्रणाली देखरेखीचे किंवा राजकीय गैरवापराचे साधन बनू शकते.
तज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की एआयने स्वतंत्र देखरेख आणि पारदर्शकतेसह हातात हात घालून काम केले पाहिजे. अन्यथा, भ्रष्टाचार फक्त नवीन स्वरूपात बदलू शकतो. ओईसीडी इंटिग्रिटी आउटलुक (२०२४) नोंदवते की खरेदीमध्ये एआय साधने स्वीकारणारे देश "निष्पक्षता आणि कार्यक्षमतेत मोजता येण्याजोगे सुधारणा दर्शवतात," परंतु केवळ स्पष्ट जबाबदारी नियमांसह एकत्रित केले तरच हे शक्य आहे. यूएनडीपी तसेच चेतावणी देते की “एआय हे ऑडिटर्ससाठी एक बल गुणक आहे, संस्थात्मक अखंडतेची जागा नाही.”
डिजिटल सहयोगी - भारताने आधीच जगाला दाखवून दिले आहे की डिजिटल नवोपक्रम काय साध्य करू शकतो - यूपीआयने पेमेंटमध्ये रूपांतर केले आणि आधारने कल्याणकारी कार्यक्रमातील निधीची गळती रोखली. भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी एआयचा वापर करणे हे तार्किकदृष्ट्या गरजेचे पुढचे पाऊल आहे. एआय भ्रष्टाचारविरोधी प्रणाली मानवी देखरेखीची जागा घेणार नाही तर ती मजबूत करेल. यामुळे अब्जावधींची बचत होऊ शकते, सेवा जलद पोहोचवता येतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारवरील लोकांचा विश्वास मिळवता येईल.
भ्रष्टाचार हा भारताचा बराच काळ "जुना शत्रू" राहिला आहे. आता, एआयमुळे, देशाला अखेर एक शक्तिशाली नवीन मित्र मिळू शकेल. पण प्रश्न उरतोच, मांजरीच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार - आणि कधी? तो कोणीही असो, आता ही घंटा बांधण्याची वेळ आली आहे.
(टीप - या लेखातील तथ्ये आणि मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)