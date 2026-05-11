Analysis : भारताची पायाभूत सुविधांमधील तेजी आणि कामगारांचे मूक संकट

भारतात कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांची कमतरता वाढत आहे. शहरांमध्ये हा तुटवडा जास्तच जाणवत आहे. यासंदर्भात पी.व्ही. राव यांचा माहितीपूर्ण लेख.

हातगाडीवरुन लसूण वाहून नेणारे कामगार (ANI)
Published : May 11, 2026 at 6:33 PM IST

भारत अनेक दशकांत न पाहिलेल्या पायाभूत सुविधांच्या परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, सिंचन प्रकल्प आणि नवीन शहरी केंद्रे वेगाने उभी राहत आहेत. विशेषतः आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यांचा उदय वेगाने होत आहे. अमरावतीची राजधानी उभारणी, पोलावरम सिंचन योजना, विस्तारणारे राष्ट्रीय महामार्ग, बंदरांचा विकास आणि हैदराबादच्या निवासी तसंच व्यावसायिक इमारतींची उभी वाढ, हे सर्व धाडसी प्रगतीचे संकेत देतात.

या दृश्यमान विकासामागे एक संरचनात्मक समस्या आहे, ज्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांची वाढती कमतरता ही ती समस्या आहे. विशेषतः स्थानिक समुदायांमधून ही समस्या अधिक दिसून येते.

वाढती कामगार तफावत - महत्वाकांक्षी प्रकल्प असूनही, बांधकामासारख्या शारीरिक श्रमाच्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक कामगारांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या कमी आहे. याउलट, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या विकासाला आधार देणाऱ्या मनुष्यबळात ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांमधून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांचं वर्चस्व आहे.

दार्जिलींगमध्ये पोती वाहून नेणारे कामगार (ANI)

हीच परिस्थिती हैदराबाद आणि विशाखापट्टणममध्येही दिसून येते, जिथे स्थानिक पातळीवर गवंडी, इलेक्ट्रिशियन आणि विशेष कारागीर यांसारख्या प्रशिक्षित कामगारांच्या कमतरतेमुळे कामात सतत विलंब होत असल्याचं आणि खर्च वाढत असल्याचं विकासक आणि कंत्राटदार सांगतात. विशाखापट्टणममध्ये, उद्योग क्षेत्रातील बडे उद्योजक हे मान्य करतात की कुशल कामगारांच्या कमतरतेमुळे बांधकाम क्षेत्रातील तेजीच मंदावत आहे.

लोकसंख्याशास्त्र आणि स्थलांतराचे नमुने - आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकसंख्या मोठी आहे. येथील 70% पेक्षा जास्त लोकसंख्या 15 ते 59 वयोगटातील आहेत, तर राष्ट्रीय सरासरी सुमारे 66% आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, यामुळे एक मजबूत मनुष्यबळ उपलब्ध व्हायला हवे. परंतु, वास्तव वेगळेच चित्र दर्शवते. अनेक स्थानिक कामगार, विशेषतः तरुण, बांधकाम आणि शेती यांसारख्या शारीरिक श्रमाच्या कामांमध्ये सहभागी न होण्याचा पर्याय निवडत आहेत. काही जण गिग वर्क, रिटेल यांसारखे पर्यायी रोजगार शोधत आहेत किंवा प्रदेशाबाहेरील शारीरिक श्रमाची नसलेली कामं पसंत करत आहेत.

इतर परदेशात स्थलांतर करतात; परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2021 ते 2025 दरम्यान केवळ आंध्र प्रदेशातील 76000 हून अधिक कामगारांनी परदेशात, प्रामुख्याने आखाती देशांमध्ये काम करण्यासाठी स्थलांतर परवानगी मिळवली. कामगारांची मागणी वाढत असतानाच, या बाह्य स्थलांतरामुळे उपलब्ध स्थानिक मनुष्यबळ आणखी कमी होते.

बेरोजगारी आणि कौशल्यातील तफावत - पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील राज्ये स्थलांतरित मजुरांना आकर्षित करत असली तरी, आंध्र प्रदेश स्वतःच्या बेरोजगारीच्या आव्हानांशीही झुंजत आहे. अधिकृत सर्वेक्षणांनुसार, लाखो रहिवासी शारीरिक श्रमाची कामे नसलेल्या किंवा घरून काम करण्याच्या नोकऱ्यांमध्ये रस दाखवतात. यावरून बांधकाम आणि कृषी यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या आकांक्षा आणि उपलब्ध संधी यांच्यात तफावत असल्याचं दिसून येतं.

स्थानिक बेरोजगारीची आकडेवारी देखील सततच्या बेरोजगारीकडे निर्देश करते. बांधकाम प्रकल्पांमध्ये वाढ होत असतानाही, विशाखापट्टणम, कुर्नूल आणि कडप्पा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये हजारो नोंदणीकृत बेरोजगार व्यक्तींची नोंद झाली आहे. बेरोजगारी, आकांक्षांमधील बदल आणि कौशल्यातील तफावत यांच्या एकत्रित परिणामामुळे, प्रकल्पांची रेलचेल असतानाही स्थानिक कामगार अनेकदा शारीरिक श्रमाची कामे स्वीकारत नाहीत किंवा त्यात टिकून राहत नाहीत.

व्यापक आर्थिक परिणाम - स्थलांतरित मजुरांवरील अवलंबित्व केवळ बांधकामापुरते मर्यादित नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील शेती पेरणी, पुनर्लागवड आणि कापणीसाठी त्यांच्यावर अवलंबून आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, सुरक्षा सेवा, गोदामे आणि इतर व्यवसायांमध्ये पूर्वेकडील राज्यांमधून मोठ्या संख्येनं स्थलांतरित मजूर काम करतात. हे केवळ स्थानिकांमधील कामगारांच्या कमतरतेचेच प्रतिबिंब नाही, तर राज्यांमधील वाढत्या सामाजिक-आर्थिक परस्परावलंबनावरही प्रकाश टाकते. कंत्राटदार आणि उद्योग संघटनांनी जाहीरपणे इशारा दिला आहे की कामगारांच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात विलंब होत आहे आणि मजुरीचा खर्च वाढत आहे, विशेषतः कुशल कारागिरांसाठी हे मत मांडलं जात आहे.

कोलकातामध्ये रेल्वेतून बटाट्याची पोती उतरवताना कामगार (ANI)

भारताच्या भविष्यासाठी याचा अर्थ काय - भारतातील कामगारांची कमतरता ही एक अल्पकालीन अडचण नाही तर हा एक संरचनात्मक बदल आहे, ज्याचे परिणाम विकास, समानता आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांवर होतात.

प्रकल्पांना विलंब आणि खर्चातील वाढ - कामगारांच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात थेट विलंब होतो आणि मजुरीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांतील प्रकल्पांवर परिणाम होतो.

कौशल्याची पोकळी आणि उत्पादकतेतील तफावत - प्रशिक्षित स्थानिक कामगारांची मोठी उपलब्धता नसल्यामुळे, उत्पादकता कमी होते आणि विकासाचा वेग मंदावतो.

स्थलांतराचा दबाव आणि सामाजिक परिणाम - स्थलांतरित मजुरांवरील मोठ्या अवलंबित्वामुळे गृहनिर्माण, कल्याण, सामुदायिक एकीकरण आणि कामगार हक्कांचे प्रश्न निर्माण होतात, तर स्थानिक समुदायांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत.

पुढील वाटचाल - हे असंतुलन दूर करण्यासाठी, भारताने कामगार नियोजनाला विकास धोरणात समाकलित करणारे सर्वांगीण उपाय अवलंबले पाहिजेत ते खालीलप्रमाणे...

  1. मागणीनुसार कौशल्य विकास : प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योगांच्या गरजांशी जुळणारे असावेत आणि महामार्ग तसंच स्मार्ट शहरांपासून ते सिंचन आणि गृहनिर्माणापर्यंतच्या प्रत्यक्ष प्रकल्पांशी जवळून जोडलेले असावेत.
  2. स्थानिक तरुणांसाठी करिअर प्रोत्साहन : बांधकाम, शेती आणि संबंधित व्यवसायांना आकर्षक बनवण्यासाठी सुधारित वेतन, सुरक्षा मानके, सन्मान आणि स्पष्ट करिअर मार्गांची आवश्यकता आहे.
  3. तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण : आधुनिक बांधकाम पद्धती, प्रीकास्ट तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणामध्ये गुंतवणूक केल्यानं मानवी श्रमावरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी होऊन उत्पादकता वाढू शकते.
  4. स्थलांतरित मजुरांना औपचारिक स्वरूप देणे : योग्य सामाजिक सुरक्षा, कामगार नोंदणी प्रणाली आणि कल्याणकारी तरतुदींमुळे मनुष्यबळ स्थिर होऊ शकते आणि कंत्राटदारांना कुशल कामगार टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

निष्कर्ष - भारताच्या पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या महत्त्वाकांक्षा धाडसी आणि अत्यावश्यक आहेत. परंतु पायाभूत सुविधा म्हणजे केवळ काँक्रीट आणि पोलाद नव्हे तर ते मानवी भांडवल आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये, सध्याची कामगार स्थिती मागणी आणि पुरवठा, आकांक्षा आणि संधी, प्रशिक्षण आणि नोकऱ्या यांच्यातील तीव्र तफावत दर्शवते.

जोपर्यंत धोरणकर्ते, उद्योग आणि समाज कामगार धोरणे, कौशल्य विकास आणि मनुष्यबळाच्या सन्मानावर पुनर्विचार करण्यासाठी आताच कृती करत नाहीत, तोपर्यंत भारताच्या विकासाची गाथा त्याच तुटवड्यामुळे धोक्यात येण्याचा धोका आहे, जे भारताला परवडणार नाही. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांइतक्याच तातडीने मानवी भांडवल उभारले पाहिजे.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)

