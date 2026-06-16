भारतातील वीज क्षेत्रातील सुधारणांसाठी राज्य-स्तरीय प्रणाली अद्ययावत करण्याची गरज
प्रास्तावित विधेयक ऊर्जा साठवण प्रणालींची व्याख्या योग्यरित्या अशा मालमत्ता म्हणून करते, ज्या वीज साठवू शकतात आणि आवश्यकतेनुसार तिचा पुरवठा करू शकतात.
By Aparna Roy
Published : June 16, 2026 at 4:40 PM IST
वीज (सुधारणा) विधेयक, 2025 चा मसुदा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी एका निर्णायक क्षणी आला आहे. देशाने आधीच ऊर्जा संक्रमणाचा एक मोठा टप्पा ओलांडला आहे. विद्यमान वीज क्षमतेपैकी निम्म्याहून अधिक वाटा आता गैर-जीवाश्म स्रोतांचा आहे. त्यामुळे, सुधारणेच्या पुढील टप्प्याचे मूल्यमापन केवळ अधिक नवीकरणीय क्षमता निर्माण होते की नाही यावर करता येणार नाही. त्या क्षमतेला विश्वसनीय, मागणीनुसार पुरवठा करण्यायोग्य, परवडणारी आणि स्थानिक पातळीवर स्वीकारार्ह बनवता येते की नाही यावर त्याचे मूल्यमापन व्हायला हवे.
नवीन मसुदा बदलत्या वीज प्रणालीच्या अनेक मुख्य घटकांना मान्यता देतो. तो ऊर्जा प्रणालीच्या कायदेशीर व्याख्येत ऊर्जा साठवण प्रणालींचा समावेश करतो. तो गैर-जीवाश्म वापराच्या जबाबदाऱ्या अधिक मजबूत करतो. तो खर्च-प्रतिबिंबित दर, वितरण स्पर्धेसाठी अधिक स्पष्ट नियम आणि केंद्र-राज्य एकमत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एका वीज परिषदेचा प्रस्ताव देतो. या किरकोळ सुधारणा नाहीत. त्यातून एक अशी विद्युत प्रणाली दिसून येते, जी मोठ्या औष्णिक वीज निर्मिती, निष्क्रिय ग्राहक आणि एकमार्गी वीज प्रवाहाच्या जुन्या प्रारूपाच्या पलीकडे जात आहे.
परंतु विधेयकाची रचना अजूनही एकात्मता-केंद्रित असण्यापेक्षा निर्मिती-केंद्रितच अधिक आहे. हे तंत्रज्ञान, दायित्वे आणि बाजारपेठांसाठी सक्षम करणाऱ्या तरतुदी निर्माण करते. परंतु नवीकरणीय ऊर्जेच्या एकात्मतेमुळे निर्माण होणाऱ्या कार्यान्वयन गुंतागुंतीचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यांना पुरेसे सक्षम करत नाही. ही एक गंभीर उणीव आहे, कारण भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणातील पुढील अडथळे केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच निर्माण होणार नाहीत. ते राज्यस्तरीय ग्रीड्स, राज्य नियामक, राज्य भार-प्रक्षेपण केंद्रे आणि राज्य वितरण कंपन्यांमध्ये निर्माण होतील.
यातील पहिला गहाळ स्तर म्हणजे राज्य-स्तरीय विश्वसनीयता रचना होय. हे विधेयक ऊर्जा साठवण प्रणालींची व्याख्या योग्यरित्या अशा मालमत्ता म्हणून करते, ज्या वीज साठवू शकतात आणि आवश्यकतेनुसार तिचा पुरवठा करू शकतात. हे महत्त्वपूर्ण आहे, कारण बदलत्या नवीकरणीय ऊर्जेचे संतुलन साधण्यासाठी साठवणूक केंद्रस्थानी असेल. परंतु साठवणुकीला केवळ एक मालमत्ता वर्ग म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. तिला विश्वसनीयतेसाठीच्या एका मोठ्या नियोजन आराखड्यात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
भारतापुढील विजेचे आव्हान आता केवळ वार्षिक वीज निर्मितीच्या पुरेशा प्रमाणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते आता वाढत्या प्रमाणात वेळेनुसार उपलब्धतेशी संबंधित आहे. दुपारच्या वेळी सौरऊर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असू शकते, परंतु जेव्हा सौर ऊर्जा निर्मिती कमी होते, तेव्हा संध्याकाळी मागणी सर्वाधिक असू शकते.
उष्णतेच्या लाटांमुळे विजेची मागणी अधिक अस्थिर होत आहे. शहरी भागातील शीतकरणाची मागणी वाढत आहे. औद्योगिक भारांसाठी विश्वसनीय पुरवठ्याची आवश्यकता आहे. उच्च नवीकरणीय क्षमता असूनही, अपुरी साठवणूक, राखीव साठा, लवचिक निर्मिती आणि मागणी प्रतिसाद प्रणालीला विश्वासार्हतेच्या तणावाचा सामना करावा लागू शकतो.
हे विधेयक अद्याप नवीकरणीय ऊर्जेच्या एकात्मतेशी जोडलेल्या राज्य-स्तरीय संसाधन पर्याप्तता नियोजनाला अनिवार्य करत नाही. ही एक मोठी उणीव आहे. राज्यांचे मागणी वक्र, नवीकरणीय ऊर्जेची रूपरेषा, औद्योगिक भार आणि हंगामी धोके खूप भिन्न आहेत. राजस्थानचे एकात्मतेचे आव्हान उत्तर प्रदेशसारखे नाही. तामिळनाडूची पवन-प्रधान प्रणाली झारखंडच्या कोळशावर आधारित मागणी रचनेपेक्षा वेगळी आहे. एकसमान राष्ट्रीय बंधन हे राज्य-विशिष्ट विश्वासार्हता नियोजनाची जागा घेऊ शकत नाही. त्यामुळे, या विधेयकाने प्रत्येक राज्याला राज्य संसाधन पर्याप्तता आणि नवीकरणीय ऊर्जा एकात्मता योजना तयार करणे आवश्यक केले पाहिजे, जी राज्य विद्युत नियामक आयोगाद्वारे मंजूर केली जाईल.
या योजनांमध्ये कमाल मागणी, हंगामी बदल, साठवणुकीची आवश्यकता, राखीव साठ्याची मर्यादा, कपातीचे धोके, लवचिक क्षमतेची गरज आणि मागणी-प्रतिसादाची क्षमता यांचा अंदाज असावा. त्या वेळोवेळी अद्ययावत केल्या पाहिजेत आणि वितरण कंपन्यांच्या खरेदी मंजुरीशी जोडल्या पाहिजेत. अशा चौकटीशिवाय, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढवत राहू शकतो, पण त्याचवेळी राज्यांकडे सर्वाधिक गरज असताना विश्वसनीय स्वच्छ वीज पुरवण्याची संस्थात्मक क्षमता आहे, हे सुनिश्चित करणार नाही.
दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे संघराज्यीय ग्रीड रचना. हे विधेयक आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत पारेषण प्रणालींच्या मंजुरीची आणि अंमलबजावणीची पद्धत विहित करण्यासाठी योग्य सरकारला तरतूद करते. हे उपयुक्त आहे. परंतु तरीही, हे विधेयक पारेषणाला नवीकरणीय ऊर्जेच्या एकात्मतेचा कणा मानण्याऐवजी, मुख्यत्वे प्रकल्प-मंजुरीचा मुद्दा म्हणून हाताळते.
भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्यात, वीज निर्मिती ही एक मर्यादा होती. पुढील टप्प्यात, ग्रीड रचना ही एक मर्यादा असेल. नवीकरणीय ऊर्जा ही स्थान-विशिष्ट असते. सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प विशिष्ट प्रदेशांमध्ये केंद्रित असतात, तर मागणीची केंद्रे अनेकदा इतरत्र असतात. नवीकरणीय ऊर्जेने समृद्ध असलेल्या राज्यांमध्येही, वीज संसाधनांनी समृद्ध जिल्ह्यांमधून उपकेंद्रे, उद्योग, शहरे आणि वितरण जाळ्यांपर्यंत पोहोचवावी लागते. जर राज्यांतर्गत पारेषणाचा विस्तार नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीच्या गतीने झाला नाही, तर स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठा एकतर कमी केला जाईल किंवा ती अडकून पडेल.
ही केवळ एक काल्पनिक चिंता नाही. उच्च नवीकरणीय ऊर्जा असलेल्या राज्यांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेतील कपात आधीच दिसून येत आहे. ग्रिडच्या सुरक्षेच्या नावाखाली वीज कपात अनेकदा समर्थनीय ठरवली जाते, पण त्यातून एका अधिक गंभीर नियोजन-अपयशाचेही संकेत मिळतात. वीज निर्मिती प्रणालीच्या वीज वाहून नेण्याची, संतुलित करण्याची आणि वापरण्याची क्षमता ओलांडली जात आहे, आणि ही क्षमता त्यापेक्षा अधिक वेगाने निर्माण होत आहे.
त्यामुळे, या विधेयकाने पारेषण मंजुरीच्या पलीकडे जाऊन राज्य ग्रीड सज्जता योजनांसाठी एक वैधानिक आवश्यकता निर्माण केली पाहिजे. या योजनांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे, राज्यांतर्गत वहन क्षमता, उपकेंद्रांच्या आवश्यकता, साठवणुकीची ठिकाणे, भू-वापरावरील मर्यादा आणि अंदाजित मागणी वाढ यांचा नकाशा तयार केला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात नवीन नवीकरणीय ऊर्जा खरेदीला मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य ग्रीड-सज्जता मूल्यांकन करणे राज्य ग्रीड नियामक मंडळांसाठी (SERCs) बंधनकारक असावे.
एका समर्पित राज्य ग्रीड आणि साठवणूक संक्रमण निधीचाही विचार केला पाहिजे. नवीकरणीय ऊर्जेने समृद्ध राज्ये व्यापक डीकार्बनायझेशनच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणाऱ्या निर्मिती मालमत्तांचे यजमानपद भूषवून एक राष्ट्रीय कार्य पार पाडत आहेत. स्थानिक पारेषण सुधारणा, जमिनीशी संबंधित भरपाई, संतुलन पायाभूत सुविधा आणि साठवणूक उभारणीचा संपूर्ण खर्च त्यांनी सोसावा अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जाऊ नये. कामगिरी-संबंधित समर्थनासह एक संघीय वित्तपुरवठा यंत्रणा, राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला राज्य-स्तरीय अंमलबजावणीशी संरेखित करेल.
तिसरा गहाळ स्तर म्हणजे राज्य-स्तरीय बाजारपेठेची रचना. हे विधेयक जीवाश्म-इंधन-व्यतिरिक्त विजेसाठी बाजार-आधारित यंत्रणांना प्रोत्साहन देऊ इच्छिते आणि हे मान्य करते की केवळ दीर्घकालीन वीज खरेदी करार आवश्यक गुंतवणुकीची व्याप्ती पूर्ण करू शकत नाहीत. दिशात्मकदृष्ट्या हे योग्य आहे. परंतु पुढील टप्पा केवळ अधिक वीज बाजारपेठा निर्माण करणे हा नाही. तो अधिक चांगल्या प्रकारे डिझाइन केलेल्या लवचिक बाजारपेठा निर्माण करणे हा आहे.
भारताच्या वीज बाजारपेठा अजूनही मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेला एक वस्तू म्हणून महत्त्व देतात. किती युनिट्स निर्माण होतात आणि कोणत्या किमतीत याचा विचार प्राधान्याने होतो. परंतु नवीकरणीय ऊर्जेवर अधिक अवलंबून असलेल्या प्रणालीला वीज केव्हा उपलब्ध आहे, संसाधने किती वेगाने वाढवता येतात, मागणी बदलू शकते का, आणि साठवणूक ग्रीडला कसा आधार देऊ शकते, या गोष्टींनाही महत्त्व द्यावे लागते. अशा प्रणालीमध्ये, सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रॉन नेहमीच सर्वात मौल्यवान इलेक्ट्रॉन नसतो. सर्वात मौल्यवान वीज ती असू शकते जी संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी, उष्णतेच्या लाटेत, ढगाळ पावसाळी आठवड्यात किंवा पवन ऊर्जेच्या निर्मितीत अचानक घट झाल्यावर उपलब्ध होते.
यासाठी राज्य स्तरावर अधिक मजबूत नियामक नवोपक्रमाची आवश्यकता आहे. राज्य ऊर्जा नियामक मंडळांना (SERCs) केवळ अशा अनुपालन संस्थांपुरते मर्यादित ठेवू नये, ज्या जीवाश्म-इंधन नसलेल्या वापरासाठी केंद्राने निर्धारित केलेल्या किमान मर्यादांची अंमलबजावणी करतात. त्यांना या संक्रमणासाठी बाजारपेठेचे रचनाकार म्हणून सक्षम केले पाहिजे. याचा अर्थ दिवसाच्या वेळेनुसार दर, मोठ्या ग्राहकांसाठी गतिशील दर, मागणी-प्रतिसाद कार्यक्रम, साठवणूक-संबंधित खरेदी, सहायक सेवांमध्ये सहभाग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे ग्रीडशी एकत्रीकरण सक्षम करणे होय.
राज्यांना भिन्न संक्रमण मार्ग तयार करण्याची परवानगी देखील दिली पाहिजे. औद्योगिक राज्यांना स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी स्वच्छ, स्थिर ऊर्जा उत्पादनांची आवश्यकता असू शकते. कृषीप्रधान राज्यांना सौरऊर्जेचा वापर आणि फीडर-स्तरीय नियोजनाशी जोडलेल्या मागणी व्यवस्थापनाची आवश्यकता भासू शकते. शहरीकरण होत असलेल्या राज्यांना कूलिंग-संवेदनशील दर रचना आणि बॅटरी-आधारित वितरण नियोजनाची आवश्यकता भासू शकते.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा-समृद्ध राज्यांना कपात भरपाई यंत्रणा आणि लवचिक बाजारपेठांची आवश्यकता भासू शकते. विधेयकात प्रस्तावित विद्युत परिषद हा बदल घडवून आणण्यासाठी एक संस्थात्मक व्यासपीठ बनू शकते. परंतु असे होण्यासाठी, तिने केवळ एक सहमती मंच म्हणून कार्य करू नये. संसाधनांची पर्याप्तता, ग्रीडची सज्जता आणि लवचिक बाजारपेठांसाठी आदर्श राज्य-स्तरीय आराखडे विकसित करण्याची जबाबदारी तिच्यावर सोपवली पाहिजे, तसंच राज्यांना स्थानिक वास्तवानुसार त्यात बदल करण्याची मुभा दिली पाहिजे.
भारताचे विद्युत संक्रमण एका नवीन टप्प्यात दाखल झाले आहे. देशाने दाखवून दिले आहे की तो मोठ्या प्रमाणावर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्माण करू शकतो. आता अधिक कठीण काम म्हणजे त्या ऊर्जेला अशा प्रणालीमध्ये समाकलित करणे, जी विश्वसनीय, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि विकासात्मकदृष्ट्या उपयुक्त असेल.
विद्युत (सुधारणा) विधेयक, 2025 चा मसुदा बदलाची दिशा ओळखतो. परंतु आता त्याने अंमलबजावणीच्या भौगोलिक क्षेत्रालाही ओळखले पाहिजे. हे स्थित्यंतर राष्ट्रीय स्तरावर नियंत्रित केले जाईल, परंतु त्याची अंमलबजावणी उप-राष्ट्रीय स्तरावर होईल. याला केवळ केंद्रीय उद्दिष्टांनुसारच नव्हे, तर ग्रिडचे नियोजन करणे, लवचिकता मिळवणे, मागणीचे व्यवस्थापन करणे आणि बाजारपेठांचे नियमन करणे या राज्यांच्या क्षमतेनुसारही आकार दिला जाईल.
गेल्या दशकात, भारताची स्वच्छ ऊर्जेची कहाणी ही क्षमतेबद्दल होती. पुढील दशकात, ती प्रणालीच्या रचनेबद्दल असेल. ती रचना केंद्रीकृत असू शकत नाही. ती संघीय, तांत्रिक आणि राज्यांच्या नेतृत्वाखालील असली पाहिजे.
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