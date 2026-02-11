अमेरिका-इराणमधील तणावात चाबहार बंदरावरील भारताच्या आखडत्या हातामुळे राजनैतिक संबंधांमध्ये मध्यममार्गाचे संकेत
अमेरिका-इराणमधील तणावादरम्यान चाबहार बंदरावरील खर्चात भारताच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली नाही. त्यामुळे राजनैतिक संबंधांमध्ये मध्यममार्ग असल्याचे संकेत मिळत आहेत. संजय कपूर यांचा यासंदर्भात लेख.
Published : February 11, 2026 at 7:24 AM IST
भारत सरकारनं १ फेब्रुवारीला स्पष्ट केलं की यापुढे इराणच्या चाबहार बंदराचं व्यवस्थापन भारत करणार नाही. भारतानं या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चाबहार बंदराच्या देखभालीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केली नाही. चाबहार ओमानच्या आखातात मकरन किनाऱ्यावर स्थित आहे. ही भारताची पहिली परदेशी गुंतवणूक आहे आणि ती धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण त्यामुळे देशाला पाकिस्तानला बाजूला ठेवून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट जोडण्याची संधी देते. यामुळे भारताला मध्य आशियाई प्रदेशात व्यापार आणि धोरणात्मक संबंध पुनर्संचयित करण्याच्या दृष्टिकोनातून मोठी भूमिका बजावण्याची संधी मिळते, जे आता हरवलेले दिसते.
विशेष म्हणजे, भारत सरकारनं चाबहारवरील आपलं नियंत्रण खरोखरच सोडलं आहे की नाही यावर धोरणात्मकदृष्ट्या मौन बाळगलं आहे. इराणी लोक देखील असा दावा करतात की त्यांनी करारातून बाहेर पडण्याबद्दल भारतीयांकडून काहीही ऐकलं नाही. इराणी राष्ट्रीय दैनिकातून ही माहिती मिळते. भारतानं चाबहारला दबावाखाली सोडण्याबाबत टाईम्सनं देखील मौन बाळगलं आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळं भारतानं या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेला भारतानं इराणशी काहीही सकारात्मक करावं असं वाटत नव्हतं कारण त्यांचा ताफा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे निघाला होता आणि तेहरानला त्याचे कृत्य साफ करण्यास भाग पाडण्यासाठी किंवा बॉम्बस्फोटासाठी तयार राहण्यास भाग पाडलं जात होतं. इस्रायलनं अमेरिकेला दबाव आणला आणि इराणला त्याच्या अणुकार्यक्रमापासून दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. इराणला दबवण्याच्या प्रयत्नात, इस्रायलने त्याच्याशी व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशावर निर्बंध लादण्याची धमकी दिली. अमेरिकेनं चाबहारचं व्यवस्थापन करण्यासाठी भारताला दिलेली सवलत देखील संपवली. भारतानं आक्षेप घेतला नाही, परंतु त्याचे कामकाज संपवण्यासाठी एप्रिल २०२६ पर्यंत वेळ मागितला. भारतानं पाकिस्तानवर चांगली पकड मिळविण्यासाठी आणि त्या प्रदेशावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी भारताच्या विनंतीला मान्य करण्यासाठी अमेरिकन सरकारला मदत करण्याची आशा बाळगली का? हे अज्ञात नाही, परंतु इराणशी व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध निर्बंधांचा धोका अशा वेळी आला जेव्हा भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी केल्यावर ५० टक्के कर लादला होता. त्यावेळी भारताला इराणशी व्यापार करण्यासाठी आणखी कर लादण्याची इच्छा नव्हती - म्हणून माघार घेतली.
भारत अमेरिकेशी पुन्हा वाटाघाटी करणार - डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५० टक्के कर मागे घेतला आहे आणि मार्चमध्ये नंतर व्यापार करार पुन्हा करण्याची तयारी करत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी भारतात येऊ शकतात अशी शक्यता आहे. प्रश्न असा आहे की, अमेरिका भारत व्यापार करारात गुंतवणूक करत आहे का, चाबहारवरील मागील व्यवस्था चालू ठेवण्याची भारताची विनंती ते ऐकतील का? भारत आणि अमेरिका व्यापार आणि प्रदेशातील भू-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यापूर्वी अमेरिका आणि इराण त्यांच्यातील गोंधळ सोडवू शकतात की नाही यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
२०१६ मध्ये भारत, अफगाणिस्तान आणि इराणनं चाबहार करारावर स्वाक्षरी केल्यापासून भारत हळूहळू चाबहार प्रकल्पावर काम करत आहे. त्यावेळी अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्याची मोठी उपस्थिती होती. अमेरिकेला पाकिस्तानातील कराची व्यतिरिक्त इतर सागरी बंदरातून अफगाणिस्तानात प्रवेश करण्यासाठी पर्यायी मार्ग हवा होता, जेणेकरून त्यांच्या तळांना आणि सैन्याला पुरवठा वेळेवर पोहोचू शकेल. अमेरिकेला पाकिस्तानमधील अंतर्गत हिंसाचाराचं बंधन नको होतं, म्हणून पर्यायी मार्ग ही एक गरज होती. काही काळापासून या प्रदेशात पाय रोवण्यासाठी रिंगणात असलेला भारत या प्रकल्पात सहभागी झाला. परंतु अमेरिकेनं त्यांच्या या हालचालीबद्दल काय विचार केला आहे यावर त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. ही एकट्या भारताची चूक नव्हती. बऱ्याच वेळा, चाबहार येथील शाहिद बेहेष्टी जेट्टीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त केलेली भारतीय कंपनी - इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल - निधीची कमतरता होती. काहीवेळा रशियन लोकांनी भारताच्या मदतीसाठी निधीची मदत केली आहे. भारताचा दावा आहे की, या प्रकल्पासाठी २५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम आधीच दिली आहे, ज्याचं वचन भारतानं दिलं होतं. इराणी लोकांना अधिक वचनबद्धतेची अपेक्षा होती. अफगाणिस्तानच्या प्रवासातील त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांना रेल्वे मार्ग हवा होता, पण भारत या वचनबद्धतेपासून दूर राहिला. जरी इराणनं कराराचा हा भाग पूर्ण केला असला तरी, ते ते स्वतः ते व्यवस्थापित करू शकतात किंवा ते चीनला देऊ शकतात असे संकेत देत राहिले, जे पाकिस्तानसाठी ग्वादर बंदराचे व्यवस्थापन करते - इराणी खोल पाण्याचे बंदर असलेल्या ठिकाणापासून फक्त ७० किलोमीटर अंतरावर ते आहे. ग्वादर हे एक लष्करी बंदर आहे तर चाबहार हे एक नागरी बंदर आहे जे या प्रदेशातील सर्व प्रकारच्या अशांततेतून वाचले आहे.
इराणने चीनची बाजू वापरली असली तरी, सत्य हे आहे की देशातील सत्ताधारी धर्मगुरूंनी ते बीजिंगला देण्याचा कधीही गांभीर्याने विचार केला नाही. धोरणात्मक आणि ऐतिहासिक कारणांमुळं, इराणला विविध कारणांमुळे भारतानं ते व्यवस्थापित करावं अशी इच्छा होती. माझ्या चाबहारच्या दौऱ्यात या धोरणात फायदा दिसून आला. पहिली गोष्ट म्हणजे, चाबहारमधील लोक हिंदुस्तानी बोलतात आणि त्यांना १५ दिवसांसाठी व्हिसाशिवाय पाकिस्तानला भेट देण्याची मुभा आहे. या बंदरातून पाकिस्तानवर लक्ष ठेवून भारतानं आपली सुरक्षा उद्दिष्टं पूर्ण करावीत यास इराणी लोक विरोध करत नव्हते. तसंच, भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या जवळीकतेची इराणी लोकांना जाणीव होती आणि त्यांना वाटलं की भारताचे रशिया आणि चीनशी चांगले संबंध असल्याने ते शांततेची हमी देऊ शकतात.
शेवटी, इराणींना हे लक्षात आलं की ते भारताचे रशियाशी असलेले चांगले संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) मजबूत करण्यावर देखील अवलंबून असू शकते. जर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या मोठ्या योजनेत भारताला सामावून घेतलं नाही तर यापैकी अनेक आशा अजूनही जन्माला येतील. अमेरिकेशी व्यापार करारावर वाटाघाटी करताना, भारताची नजर चाबहारवर आहे हे अर्थपूर्ण ठरेल. अमेरिकेच्या देखरेखीखाली राहण्याऐवजी भारताला मोकळा श्वास घेण्याची परवानगी दिली तरच त्याच्या अनेक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
