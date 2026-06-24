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जागतिक तापमानवाढीच्या युगातील भारतीय मान्सून : संभाव्य 'सुपर अल निनो' पासूनचे घ्यायचे धडे आणि इशारे

2026चा मान्सून हा केवळ हंगामी अंदाजाचा विषय नसून, कृषी, जलव्यवस्थापन आणि आपत्ती सज्जतेच्या दृष्टीने हवामान-जोखीमविषयक इशाराही आहे. वाचा कोतेश्वरराव कुंदेती यांचा लेख.

नवी दिल्लीमध्ये पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी छत्री घेऊन जाणाऱ्या महिला
नवी दिल्लीमध्ये पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी छत्री घेऊन जाणाऱ्या महिला (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 4:48 PM IST

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दरवर्षी जेव्हा नैऋत्य मोसमी वारे (मान्सून) भारतात दाखल होतात, तेव्हा लाखो शेतकरी आशेने आकाशाकडे पाहतात. पावसाच्या पहिल्या सरी पेरणीचे निर्णय, जलाशयांमधील पाणीसाठा, भूजल पुनर्भरण, जलविद्युत निर्मिती आणि ग्रामीण भागातील उपजीविका यांवर प्रभाव पाडतात. भारतात मान्सून ही केवळ हवामानाशी संबंधित एक प्रणाली नाही, तर ती कृषी, जलसुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्याचा पाया आहे.

या मान्सून प्रणालीवर भारताचं अवलंबित्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात सक्रिय असणारा नैऋत्य मान्सून भारताच्या वार्षिक पर्जन्यमानापैकी जवळपास 80% पाऊस देतो आणि खरीप हंगामातील पिकांसाठी आधारभूत ठरतो.

प्रयागराज येथील संगमावर कडक उन्हाळ्यात पाणी पिताना भाविक
प्रयागराज येथील संगमावर कडक उन्हाळ्यात पाणी पिताना भाविक (ANI)

ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील ईशान्य मान्सून (North-east monsoon) तामिळनाडू, दक्षिण आंध्र प्रदेश आणि रायलसीमाच्या काही भागांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा पाऊस शेतीला आधार देतो, नद्या व जलाशयांमध्ये पाणी भरतो, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवतो, जलविद्युत निर्मिती कायम राखतो आणि अन्नधान्याचे भाव व आर्थिक विकासावर प्रभाव टाकतो. अशा प्रकारे, भारताचा मान्सून हा केवळ पावसाचा एक टप्पा नसून, तो एक गुंतागुंतीचा हंगामी जलचक्र आहे ज्यावर शंभर कोटींहून अधिक लोकांचे जीवन अवलंबून आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, जमीन आणि महासागर यांच्या तापमानातील फरकामुळे वाऱ्यांच्या दिशेत होणाऱ्या हंगामी बदलातून मान्सूनची निर्मिती होते. उन्हाळ्यात, आसपासच्या समुद्रांच्या तुलनेत भारताचा भूभाग वेगाने तापतो. यामुळे एक मोठा कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो, जो अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराकडून बाष्पयुक्त वारे स्वतःकडे खेचून घेतो. 'लो-लेव्हल जेट' (कमी उंचीवरील तीव्र वारे), 'मान्सून ट्रफ' (कमी दाबाचा पट्टा) आणि तिबेटच्या पठाराचा उष्णतेशी संबंधित प्रभाव या घटकांमुळे हे वारे संघटित होतात आणि पृथ्वीवरील सर्वात शक्तिशाली पर्जन्य प्रणालींपैकी एक प्रणाली कार्यरत ठेवतात.

आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि पूर्व आशियासह जगातील अनेक प्रदेशांमध्ये मान्सून प्रणाली आढळत असल्या तरी, भारतीय मान्सून हा सर्वात शक्तिशाली आणि प्रभावी मान्सूनपैकी एक आहे. जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या मान्सूनवर अवलंबून असलेल्या प्रदेशांमध्ये राहते; परंतु भारताइतके मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असलेले देश फार कमी आहेत.

२०२६ च्या मान्सूनकडे बारकाईने लक्ष देणे का गरजेचे आहे?

यावर्षी मान्सूनबाबतची चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरली आहे, कारण हवामानशास्त्रज्ञ 2026 मध्ये 'एल निनो' (El Niño) ही तीव्र हवामान घटना घडण्याच्या शक्यतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. 'एल निनो'चा संबंध जगातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त किंवा कमी पाऊस पडण्याच्या शक्यतेशी असतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, 'एल निनो'च्या काळात भारतात मान्सूनचा पाऊस बऱ्याचदा कमकुवत राहिल्याचे दिसून आले आहे.

मान्सून संदर्भातील इन्फोग्राफिक्स
मान्सून संदर्भातील इन्फोग्राफिक्स (ETV Bharat GFX)

स्वाभाविकच, अनेक शेतकरी आणि धोरणकर्ते एक साधा प्रश्न विचारत आहेत : वाढत्या जागतिक तापमानाच्या परिस्थितीत मान्सून भारताला यापुढेही साथ देत राहील का?

2026 च्या मान्सूनकडे केवळ हंगामी हवामान अंदाजाचा विषय म्हणून न पाहता, कृषी, जलव्यवस्थापन आणि आपत्ती सज्जतेच्या दृष्टीने हवामान-जोखीमविषयक इशारा म्हणून पाहिलं पाहिजे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अद्ययावत 'दीर्घ-मुदतीच्या अंदाजानुसार' (LRF), जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत भारतात होणारा पाऊस सामान्यपेक्षा कमी, म्हणजेच 'दीर्घकालीन सरासरी'च्या (LPA) सुमारे 90% (अधिक/वजा 4% त्रुटीसह) राहण्याची शक्यता आहे. सध्याची संपूर्ण भारतातील मान्सूनची दीर्घकालीन सरासरी (LPA) 87 सेमी इतकी आहे; याचा अर्थ पावसाचे प्रमाण साधारणपणे 78 सेमी असेल, जे दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा सुमारे 9 सेमीने कमी आहे.

या अंदाजातील संभाव्यतेचे संकेतही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. संपूर्ण देशात सामान्यपेक्षा कमी किंवा अपुरा पाऊस पडण्याची शक्यता 84% असल्याचे हवामान विभागाने (IMD) वर्तवले आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे अनेक भाग समाविष्ट असलेल्या 'मान्सून कोअर झोन'मध्येही (मुख्य मान्सून पट्ट्यात) सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. वायव्य भारत, मध्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारत हे भाग अधिक संवेदनशील (जोखीम असलेले) दिसत आहेत; तर ईशान्य भारत आणि पूर्व द्वीपकल्पीय भारतातील काही भागांत सामान्य ते सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता तुलनेने अधिक आहे.

एल निनो धोका : घाबरुन चालणार नही तर तयारी आवश्यक

विकसित होत असलेला एल निनो या चिंतेत भर घालत आहे. एल निनो हे मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या असामान्य तापमानवाढीद्वारे चिन्हांकित केले जाते आणि बहुतेकवेळा कमकुवत भारतीय उन्हाळी मान्सूनशी संबंधित असते. IMD ने सूचित केले आहे की ENSO परिस्थिती पावसाळ्यात अल निनोच्या दिशेने जात आहे, तर हिंद महासागर द्विध्रुव तटस्थ राहण्याची शक्यता आहे. एक तटस्थ IOD मान्सूनच्या पावसावर अल निनोच्या दडपशाही प्रभावाची ऑफसेट करण्याची शक्यता मर्यादित करू शकते.

मान्सून संदर्भातील इन्फोग्राफिक्स
मान्सून संदर्भातील इन्फोग्राफिक्स (ETV Bharat GFX)

आंतरराष्ट्रीय ENSO दृष्टीकोन देखील 2026 मध्ये एल निनो परिस्थितीच्या मोठ्या संभाव्यतेकडे निर्देश करतात, वर्षाच्या उत्तरार्धात आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एल निनोचा स्वयंचलित दुष्काळाचा इशारा म्हणून व्याख्या केली जाऊ नये. भारतीय मान्सून पर्जन्यमान अनेक परस्परसंवादी प्रणालींद्वारे आकारला जातो, ज्यात हिंद महासागराचे तापमान, मान्सूनचे नैराश्य, जमीन-पृष्ठभाग तापवणे, बर्फाचे आवरण, मॅडेन-ज्युलियन ऑसिलेशन आणि प्रादेशिक अभिसरण पद्धती यांचा समावेश होतो. काही एल निनो वर्षांमध्ये पावसाची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे, तर काहींनी मिश्र प्रादेशिक प्रभाव दाखवले आहेत. त्यामुळे व्यावहारिक संदेश सज्जता आहे, घाबरणे नाही.

2026 चा मान्सून कसा विकसित होत आहे

सध्याच्या हंगामात आधीच अवकाशीयदृष्ट्या असमान उत्क्रांती दिसून आली आहे. IMD ने 4 जून 2026 रोजी केरळमध्ये नैऋत्य मोसमी पाऊस सुरू झाल्याचे घोषित केले, 1 जूनच्या सामान्य तारखेपेक्षा किंचित उशीरा. 1-10 जून दरम्यान, अखिल भारतीय मान्सून पाऊस सामान्यपेक्षा 26% कमी होता, पूर्व आणि ईशान्य भारत (-39%) आणि मध्य भारत (-45%) मध्ये मोठी तूट होती. याउलट, दक्षिण द्वीपकल्पीय भारत सामान्यच्या जवळ होता ते सामान्यपेक्षा किंचित जास्त (+3%). हा पॅटर्न दर्शवितो की सुरुवातीच्या हंगामातील चिंता ही अयशस्वी मान्सून नसून अनेक कृषीदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांमध्ये कमी पावसासह मंद आणि असमान प्रगती आहे.

नैऋत्य मान्सून साधारणपणे वाढीव वेगाने पुढे सरकतो आणि जुलैच्या मध्यापर्यंत संपूर्ण देश व्यापतो. त्यामुळे, जूनच्या सुरुवातीला पावसाची जी तूट दिसून येईल त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवलं पाहिजे, परंतु त्याचा अर्थ संपूर्ण हंगामाचा अंतिम परिणाम असा घेऊ नये. जर मान्सूनचे वारे (अभिसरण) बळकट झाले, तर जूनच्या उत्तरार्धात आणि जुलैमध्ये परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, 'एल निनो'ची (El Niño) निर्माण होणारी स्थिती, मोठ्या प्रमाणावरील वातावरणीय प्रवाहातील बदल आणि अधूनमधून येणारे हवामानातील अडथळे यामुळे या हंगामात पावसाच्या वितरणात मोठी तफावत (intraseasonal variability) दिसून येऊ शकते.

सांबामध्ये काढलेल्या गव्हाची पाहणी करताना शेतकरी
सांबामध्ये काढलेल्या गव्हाची पाहणी करताना शेतकरी (ANI)

त्यामुळे, 2026 मध्ये केवळ पावसाचे एकूण प्रमाण हाच मुख्य चिंतेचा विषय नाही, तर पावसाची वेळ, त्याचे वितरण आणि तीव्रता हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर अचानक पडणारा मुसळधार पाऊस 'फ्लॅश फ्लड्स' (अचानक येणारे पूर), शहरी भागातील पूर आणि पिकांवरील ताण (crop stress) वाढवू शकतो; आणि हे सर्व तेव्हाही घडू शकते जेव्हा हंगामातील एकूण पावसाचे प्रमाण कालांतराने सामान्य पातळीपर्यंत पोहोचते. तेलंगाणा, रायलसीमा आणि किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश या भागांसाठी पावसाचे हे असमान वितरण विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण पेरणी, जलाशयांमध्ये येणारी पाण्याची आवक आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढणे (groundwater recharge) या गोष्टी पावसाच्या वेळेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात.

भविष्याचा विचार करता, जर 'एल निनो'ची स्थिती मान्सूननंतरच्या काळातही कायम राहिली, तर आग्नेय भारत विशेषतः तामिळनाडू, रायलसीमा आणि किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश येथे ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान होणारा 'ईशान्य मान्सून' (Northeast Monsoon) अधिक सक्रिय होऊ शकतो. ऐतिहासिक अभ्यासांवरून असे दिसून येते की, 'एल निनो'च्या वर्षांमध्ये दक्षिण द्वीपकल्पीय भारतात ईशान्य मान्सूनचा पाऊस अनेकदा सामान्य किंवा सामान्यपेक्षा जास्त पडतो. या शक्यतेमुळे बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे पट्टे आणि चक्रीवादळांच्या प्रणालींवरही बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे आग्नेय किनारपट्टीवर मुसळधार पाऊस पडू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर, 2026 हे वर्ष केवळ 'कमकुवत मान्सूनचे वर्ष' म्हणून पाहण्यापेक्षा 'मान्सूनमध्ये मोठी तफावत असणारे वर्ष' म्हणून समजून घेणे अधिक योग्य ठरेल.

एल निनोशी संबंधित ओल्या आणि कोरड्या हवामानाच्या स्थितीची वेळ दर्शवणार नकाशा
एल निनोशी संबंधित ओल्या आणि कोरड्या हवामानाच्या स्थितीची वेळ दर्शवणार नकाशा (Climate Hazards Center, United States of America)

हवामानातील वाढत्या तापमानामुळे बदलणारे धोके

मोठी चिंतेची बाब म्हणजे 'एल निनो'ची स्थिती आता अशा हवामान प्रणालीमध्ये विकसित होत आहे जिथे तापमान वाढलेले आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार, 2015-2024 या काळात भारताचे सरासरी तापमान 1901-1930 च्या मूळ पातळीपेक्षा (baseline) सुमारे 0.89°C ने अधिक होते. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, 1901-2024 या काळात संपूर्ण भारतात दर 100 वर्षांमागे तापमानात 0.68°C ची लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे; तसंच 1901 पासूनची नोंद पाहता 2024 हे वर्ष सर्वात उष्ण वर्ष ठरले आहे. उष्णकटिबंधीय हिंदी महासागराचे तापमानही वेगाने वाढले आहे. 1950 पासून त्यात दर दशकाला सुमारे 0.12°C ची वाढ झाली आहे तर 1950-2020 या काळात संपूर्ण हिंदी महासागराच्या तापमानात दर शतकाला सुमारे 1.2°C ची वाढ झाली आहे. उष्ण वातावरण प्रत्येक 1°C तापमानवाढीसाठी जवळपास 7% अधिक पाण्याची वाफ सामावून घेऊ शकते, ज्यामुळे कमी कालावधीच्या, तीव्र पावसाच्या घटनांची शक्यता वाढते.

याचा अर्थ असा की, सामान्यपेक्षा कमी पावसाच्या मान्सून हंगामातही नुकसानकारक ढगफुटी, अचानक येणारे पूर आणि शहरी भागात पाणी साचू शकते. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ग्रिडेड पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीचा वापर करून केलेल्या अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, 1950 पासून मध्य भारतातील अतिवृष्टीच्या व्यापक घटनांमध्ये जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे. 1951-2024 च्या अद्ययावत विश्लेषणातून असेही दिसून येते की, मध्य भारतातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीची तीव्रता भौगोलिकदृष्ट्या असमान आहे. निर्माण होणारा धोका केवळ कमी किंवा जास्त पावसाचा नाही; तर तो असमान पाऊस, पावसाच्या आगमनास होणारा विलंब, दीर्घकाळचा कोरडा काळ आणि एकाच हंगामात अचानक होणारा मुसळधार पाऊस हा आहे.

तेलुगु राज्यांमध्ये, विशेषतः तेलंगाणा, रायलसीमा आणि दक्षिण किनारी आंध्र प्रदेशात, या बदलांचे थेट परिणाम दिसून येतात. कमकुवत किंवा उशिरा येणाऱ्या नैऋत्य मान्सूनचा परिणाम पेरणी, जलाशयातील पाण्याची आवक आणि भूजल पुनर्भरण यावर होऊ शकतो. रायलसीमा आणि दक्षिण किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये, ईशान्य मोसमी पाऊस शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षेसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे, मोसमी पावसाच्या अंदाजांचे रुपांतर जिल्हास्तरीय सूचना, पीक आपत्कालीन नियोजन आणि जल व्यवस्थापनाच्या निर्णयांमध्ये करणे आवश्यक आहे.

2026 चा मान्सून हा एक इशारा आहे की भारताचे पर्जन्यमानाचे भविष्य अधिक गुंतागुंतीचे होत आहे. विकसित होत असलेला एल निनो, भारतीय हवामान विभागाचा (IMD) सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज, समुद्राचे वाढते तापमान आणि पावसातील अतिवृष्टीमध्ये होणारी वाढ, हे सर्व घटक मिळून मान्सूनचे भवितव्य अधिक अनिश्चित होण्याकडे निर्देश करत आहेत. पावसाची तूट स्पष्टपणे दिसू लागण्यापूर्वीच पीक नियोजन, जलाशय व्यवस्थापन, दुष्काळ निरीक्षण, भूजल संवर्धन आणि जिल्हास्तरीय सूचना अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. भारतीय मान्सून देशाला आधार देत राहील, परंतु तो कदाचित पूर्वीच्या परिचित लयीनुसार चालणार नाही. वाढत्या तापमानाच्या जगात, भारताला केवळ कमकुवत मान्सूनसाठीच नव्हे, तर उशिरा येणाऱ्या, असमान आणि अतिवृष्टीसाठीही तयारी करावी लागेल. मान्सूनच्या तग धरण्याच्या क्षमतेचे भविष्य हे विज्ञान, प्रशासन, कृषी आणि स्थानिक समुदाय किती प्रभावीपणे एकत्र काम करतात यावर अवलंबून असेल.

(लेखक परिचय - कोटेश्वरराव कुंदेती हे यूएई हवामान ब्युरोमध्ये वरिष्ठ हवामान विश्लेषक आहेत.)

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

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TAGGED:

INDIAN MONSOON
मान्सून
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पाऊस
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