भारताचा अमेरिकेशी 'जाव्हेलिन' (Javelin) अँटी टँक गाइडेड क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदीचा करार
'जाव्हेलिन' (Javelin) अँटी-टँक गाइडेड क्षेपणास्त्र या शस्त्राच्या सह-उत्पादनाबाबत दोन्ही देश पुढील चर्चा करतील असं सांगण्यात येतय.
Published : August 29, 2026 at 9:58 PM IST
नवी दिल्ली : भारताने अमेरिकेशी 'जाव्हेलिन' (Javelin) अँटी-टँक गाइडेड क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला आहे. या शस्त्रात रस दाखवल्यापासून जवळपास 16 वर्षांनंतर हा करार झाला आहे. खांद्यावरून डागता येणारी ही क्षेपणास्त्रे 'जाव्हेलिन जॉइंट व्हेंचर'द्वारे तयार केली जातात; हा 'आरटीएक्स' (RTX) आणि 'लॉकहीड मार्टिन' (Lockheed Martin) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे, असं अमेरिकन दूतावासाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
या करारामुळे "परस्पर फायदेशीर सह-उत्पादन आणि दोन्ही देशांचे संरक्षण-औद्योगिक पाया बळकट करण्याच्या अतिरिक्त संधींबाबत" चर्चा सुरू होत असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. अमेरिकेकडून ही क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारतीय लष्करानं 'लेटर ऑफ ऑफर अँड ॲक्सेप्टन्स'वर (करारनामा/स्वीकृती पत्र) स्वाक्षरी केली. "हा करार अशा संरक्षण भागीदारीचे प्रतिबिंब आहे जी अधिक सखोल, अधिक सक्षम आणि अधिक महत्त्वपूर्ण होत चालली आहे," असं भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी म्हटलंय. तसंच, "जाव्हेलिन करार भारतीय लष्कराला अमेरिकेचा असलेला भक्कम पाठिंबा दर्शवतो आणि आमच्या संरक्षण उद्योगांना एकत्र काम करण्याच्या नवीन संधी निर्माण करतो. आम्हाला भविष्यातील सहकार्याची प्रचंड क्षमता दिसते, ज्यामुळे दोन्ही देशांचे संरक्षण-औद्योगिक पाया बळकट होतील." असंही ते म्हणाले.
अमेरिकन सरकारने भारताला 45.7 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची 100 खांद्यावरून डागता येणारी 'जाव्हेलिन' अँटी-टँक गाइडेड क्षेपणास्त्रे आणि इतर उपकरणे विकण्याबाबत अमेरिकन काँग्रेसला सूचित केल्यानंतर नऊ महिन्यांनी हा करार झाला आहे. मे महिन्यात सिंगापूरमधील 'शांग्री-ला डायलॉग' दरम्यान, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी पुष्टी केली होती की, दोन्ही देश 'जाव्हेलिन' अँटी-टँक गाइडेड शस्त्रास्त्रांच्या सह-उत्पादनाच्या दिशेने पुढे जात आहेत.
या अँटी-टँक शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मोठा इतिहास आहे. 2010 मध्ये भारताने ही प्रणाली खरेदी करण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर ही प्रक्रिया रखडली होती. खर्च आणि या शस्त्रास्त्रांच्या चाचण्यांना परवानगी देण्याबाबत अमेरिकेची असलेली साशंकता यामुळे हा करार अखेरीस बासनात गुंडाळला गेला; दरम्यानच्या काळात भारताने इस्रायली अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांची अल्प प्रमाणात खरेदी केली आणि स्वतःची स्वदेशी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यास सुरुवात केली होती.
"जाव्हेलिन हे एक उत्तम क्षेपणास्त्र आहे, यात काही शंका नाही. हे एक महागडे क्षेपणास्त्र आहे," असं मेजर जनरल (निवृत्त) एस. बी. अस्थाना यांनी सांगितलं. "जर त्यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण (transfer of technology) दिलं, तर हा एक चांगला व्यवहार ठरेल. एकेकाळी, जास्त खर्च, चाचणी घेण्यास मनाई आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण न मिळणे या कारणांमुळे आम्ही याच्या बाजूने नव्हतो." अमेरिकेकडून संरक्षण सामग्रीची ही खरेदी दोन्ही देशांमधील वाढत्या संरक्षण भागीदारीवर शिक्कामोर्तब करते.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण संबंध सातत्याने विकसित होत असून ते द्विपक्षीय संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनले आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये, दोन्ही देशांनी लष्करी सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात धोरणात्मक समन्वय बळकट करण्यासाठी 10 वर्षांच्या 'संरक्षण आराखडा करारा'वर (Defence Framework Agreement) स्वाक्षरी केली होती.
गेल्या काही काळात, दोन्ही देशांनी लष्करी सरावांचा वेग वाढवला आहे आणि दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये परस्पर कार्यक्षमता (interoperability) सुधारली आहे. अमेरिकन दूतावासानं पुढे नमूद केलं की, "भारतीय लष्कराला अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या निरंतर पाठिंब्याची खोली दर्शवून, हा व्यवहार अमेरिका-भारत 'प्रमुख संरक्षण भागीदारी'ला (Major Defence Partnership) अधिक बळकट करतो." तसंच, ही घटना अशावेळी घडत आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्यापार तूट कमी करण्यासाठी भारतासह विविध देशांनी अमेरिकेकडून अधिक खरेदी करावी, यासाठी आग्रह धरत आहेत.
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