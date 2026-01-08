ETV Bharat / opinion

भारताला जल स्वातंत्र्याची गरज, अन्यथा 2030 पर्यंत अर्ध्या लोकसंख्येला मिळणार नाही स्वच्छ पाणी

सध्याच्या अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशन कार्यक्रमासाठी 67000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र त्यातून प्रश्न सुटणार का यासंदर्भात इंद्र शेखर सिंह यांचा लेख.

टँकरमधून पाणी भरताना लोक
टँकरमधून पाणी भरताना लोक
By Indra Shekhar Singh

Published : January 8, 2026 at 4:15 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 4:37 PM IST

स्वच्छ पाणी हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. मात्र, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला, लोकांना या बाबतीत निराशेचा सामना करावा लागला. देशभरात तीन ठिकाणी दूषित पाण्यामुळे कसा कहर झाला आणि जीवितहानी झाली हे आपण पाहिलं. या घटना रोखता आल्या असत्या. नवीन वर्ष 2026 येताच, इंदूर, गुजरात आणि बेंगळुरूमधील लोकांना दूषित पाण्यामुळे मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. पहिली घटना इंदूरमध्ये घडली, जिथे दूषित पाण्यामुळे 10 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. हजारो लोक अजूनही प्रभावित आहेत.

दुसरी बातमी गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथून आली, जिथे पाणी पिल्यानंतर 100 हून अधिक लोकांना टायफॉइड झाल्याचं निदान झालं. तिसरी बातमी बेंगळुरू येथून आली, जिथे रहिवाशांनी पाण्यातून सांडपाण्यासारखी दुर्गंधी येत असल्याचं सांगितलं. मध्य प्रदेशातील दूषित पाण्याच्या बातमीनं लोकांना धक्का बसला आहे, विशेषतः इंदूर भारतातील सर्वात स्वच्छ शहराच्या शर्यतीत आघाडीवर असल्यानं तिथे असं होऊच कसं शकतं असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पाण्याचा कॅन घेऊन जाणारा युवक
पाण्याचा कॅन घेऊन जाणारा युवक

बेंगळुरू हे हरित व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेसाठी ओळखले जाणारे एक महत्त्वाचे शहरी केंद्र देखील आहे. दरम्यान, गांधीनगर ही पंतप्रधानांच्या गृहराज्याची राजधानी आहे. निष्पाप भारतीयांची जीवितहानी आणि दुःख हे अत्यंत दुःखद आहे. भरपाई जाहीर झाली आहे हे चांगलं आहे, परंतु केवळ पैसा हा न्यायाचं माप असू शकत नाही. सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांच्या बाबतीत आपण राजकीय चिखलफेक करण्यापासून दूर राहिलं पाहिजे.

आपल्या विविध राष्ट्रीय सरकारी जल कार्यक्रमांसाठी आपण या पाण्याच्या कमतरतेचा वापर अग्निपरीक्षा म्हणून केला पाहिजे. दूषित पाण्यामुळं आणखी जीवितहानी होणार नाही याचीही आपण खात्री केली पाहिजे. इंदूरसह अनेक ठिकाणी दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची आपण सखोल चौकशी सुरू केली पाहिजे आणि आपल्या जल व्यवस्थापनातील काही नमुना किंवा त्रुटी या तीन घटनांशी जोडल्या आहेत का ते पाहिलं पाहिजे. यामुळे जल जीवन मिशनबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण देशातील लोकांना स्वच्छ पाईपलाईन पाण्याची हमी दिली आहे. चालू अर्थसंकल्पात या कार्यक्रमासाठी 67000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

दूषित पाण्याशी संबंधित निष्काळजीपणाची कारणे तपासली पाहिजेत. जबाबदार अधिकारी आणि तंत्रज्ञ कोण आहेत ते शोधून त्यांना शिक्षा केली पाहिजे. परंतु आपण एवढंच करुन थांबून चालणार नाही. या तीन घटनांमुळे आपल्या शहरी पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील एक मोठी त्रुटी उघड झाली आहे. उन्हाळा जवळ येत असताना, पाण्याची मागणी जास्त आणि उपलब्धता कमी असेल तेव्हा आपण सतर्क राहण्याची गरज आहे.

पाण्याची घागर घेऊन जाणारी मुलगी
पाण्याची घागर घेऊन जाणारी मुलगी

सरकारला आता या येणाऱ्या पाणी संकटाची थोडीशी कल्पना आली आहे, म्हणून गेल्यावर्षी त्यांनी मनरेगा योजनेद्वारे विविध जिल्ह्यांना पाणी पुनर्संचयित आणि संवर्धनावर सरकारी कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. काही जिल्ह्यांमध्ये, पाणी प्रकल्पांसाठी 60 टक्के निधी वाटप करण्यात आला आहे.

काही वर्षांपूर्वी, नीती आयोगाने असंही भाकित केलं होतं की 2030 पर्यंत आपल्या लोकसंख्येपैकी जवळजवळ अर्ध्या लोकसंख्येला स्वच्छ पिण्याचं पाणी मिळणार नाही. प्रदूषण, घाण आणि बदलतं हवामान देखील आपल्या जलस्रोतांचा नाश करण्यात धोकादायक भूमिका बजावत आहेत.

2025-26 च्या पावसाळ्यात मुसळधार पाऊस पडला तरी, हिमालयीन प्रदेशात कमी प्रमाणात हिमवृष्टी होत आहे. हिमाचल आणि उत्तराखंडच्या अनेक भागांना अजूनही पर्वतांवर हिमवर्षावाची इच्छा आहे. दरम्यान, जास्त जल प्रदूषण, नद्यांमध्ये बेकायदेशीर उत्खनन आणि अतिक्रमण यामुळे आपलं भूजल कमी होत आहे. कोरड्या कृषी-हवामान प्रदेशात औद्योगिक शेती आणि तांदूळ, ऊस आणि इतर पिकांसाठी सरकारी अनुदान यामुळं भूजलाचा लक्षणीय ऱ्हास होत आहे.

पाणी पिणारी वृद्ध महिला
पाणी पिणारी वृद्ध महिला

थोडक्यात, प्रथम, आपण आपल्या पाण्याचा गैरवापर करतो. दुसरं म्हणजे, आपण आपलं पाणी अत्यधिक प्रदूषित करतो, ज्यामुळे हवामान बदलाला हातभार लागतो. परिणामी, आपले जलसाठे वेगाने कमी होत आहेत. शिवाय, लोक, शेती आणि उद्योगांकडून पाण्याची मागणी देखील दरवर्षी वाढत आहे.

घरांना पाईप जोडणे किंवा नद्या जोडणे हे पाणीपुरवठा निश्चित करण्यासाठी अल्पकालीन उपाय मानले जाऊ शकतात. परंतु हे स्वच्छ पाण्याची हमी देत ​​नाही. अलीकडील घटनांनी हे स्पष्टपणे दाखवून दिलं आहे. आपल्या सरकारी पाण्याच्या पाईपमधूनही विष वाहू शकतं. म्हणून, एक नवीन दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

पाण्याचं चक्र पुन्हा शोधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, आपण ग्राम स्वराज्याची गांधीवादी संकल्पना स्वीकारण्यासाठी काम केलं पाहिजे. भारतातील पाणी व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्रीकरण किंवा खासगीकरणाऐवजी, भारताला आपल्या जल व्यवस्थापनाची परिभाषाच बदलण्याची आणि आजच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर समुदाय-चालित, विकेंद्रित जल व्यवस्थापन प्रणाली स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याचे स्वराज्य साध्य करण्याचा आणि स्वच्छ पाणी लोकांना देण्याचं प्राधान्य आहे याची खात्री करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.

पाईपने पाणी भरणारा मुलगा
पाईपने पाणी भरणारा मुलगा

गावपातळीवर, प्रत्येक गावाला किंवा ब्लॉकला स्थानिक जलस्रोत राखण्यासाठी किंवा विशिष्ट प्रमाणात पावसाचा साठा गोळा करण्यासाठी विविध सरकारी कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक लक्ष्ये आणि निधी पुरवला पाहिजे. शक्य असल्यास, अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या साठ्यांचं जाळं असू शकतं जे पावसाचा शेवटचा थेंब देखील साठवू शकतं.

ही पद्धत कमी वेळात भूजल पुनर्भरण करू शकते. हे खूप किफायतशीर देखील आहे, कारण बहुतेक बांधकामं ही चिखलाच्या किंवा मोर्टारवर आधारित असतील. प्राचीन जलसंधारण पद्धतींचं पुनरुज्जीवन करणं आणि पाणी जमिनीत झिरपू देणं, तसंच भूगर्भातील जलविज्ञान चळवळ सक्रिय करणं हे उद्दिष्ट आहे.

जिल्हा पातळीवर, हे नेटवर्क विविध ब्लॉक आणि शहरी केंद्रांना जोडू शकतं, ज्यामुळे जमिनीच्या वर आणि खाली पाण्याची अधिक उपलब्धता होऊ शकते. जर प्रत्येक जिल्ह्यात विकेंद्रित, समुदाय-नेतृत्वाखालील जल पुनरुज्जीवन योजना सक्रिय केली गेली तर शहरी गरजा पूर्ण होऊ शकतात.

पाणी पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांसोबतच, प्रत्येक गट किंवा समुदायानं पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखील लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. गट पातळीवर, गावातील प्रतिनिधींनी पाण्याच्या गुणवत्तेची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि पाण्याशी संबंधित कोणत्याही समस्यांबद्दल लोकांना सतर्क करण्यासाठी मोबाईल फोनवर आधारित अलर्ट सिस्टम लागू केली पाहिजे.

पाईप फुटल्याने पाणीगळतीमुळे रोग पसरतात
पाईप फुटल्याने पाणीगळतीमुळे रोग पसरतात

आपल्या संस्कृतीच्या लोकशाही आणि पर्यावरणीय समजुतीवर अवलंबून राहूनच भारत जल सार्वभौमत्व किंवा स्वराज्य प्राप्त करू शकतो. आपण जुने तलाव पुनरुज्जीवित केले पाहिजेत आणि नद्यांचा प्रवाह पुनर्संचयित करण्यासाठी लहान तलाव पुनरुज्जीवित केले पाहिजेत. पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि निसर्गाची लवचिकता वाढवण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचं पुनर्वसन करणं आवश्यक आहे.

आपल्या शेतांना पाणी वापरण्यापासून पाणी साठवून ठेवण्याकडं बदलण्यास मदत करणं आवश्यक आहे. जर आपण आपल्या मातीला सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध केलं तर आपण त्यांची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवू. म्हणून, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक ठोस पाणी धोरण आवश्यक आहे.

भविष्यातील सर्व शहर नियोजन प्रक्रियेत, प्रत्येक शहरी ब्लॉकमध्ये पाणी साठवण तलाव असणं आवश्यक आहे. शहरी भागात काँक्रीट बांधकामामुळं पावसाचं पाणी सांडपाण्यात वळलं आहे, ज्यामुळे शहरी भागात पाण्याचं शोषण आणि भूजल पुनर्भरण लक्षणीयरीत्या कमी झालं आहे.

नीती आयोगाच्या इशाऱ्यापासून वाचण्यासाठी, आपण आपल्या सभ्यतेच्या ज्ञानावर आधारित, जल-श्रेष्ठ भारतासाठी एकत्रितपणे काम केलं पाहिजे. आजची गरज मोठी धरणे किंवा मोठे जल प्रकल्पांची नाही, तर लहान तलावांचं पुनरुज्जीवन आणि भरपाई करण्यासाठी समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विकेंद्रित प्रणालीची आहे.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

