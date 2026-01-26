भारत @ 77 : सहनशक्ती, यश आणि पुढील आव्हानं!
भारताचं पहिलं आणि सर्वात मोठं यश म्हणजे राजकीय मार्गावर टिकून राहणं.
Published : January 26, 2026 at 8:55 PM IST
26 जानेवारी 1950 रोजी जेव्हा भारतानं आपलं संविधान स्वीकारलं, तेव्हा प्रजासत्ताक म्हणून त्याच्या अस्तित्वाबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या. व्यापक गरिबी, कमी साक्षरता, खोल सामाजिक विभागणी आणि फाळणीच्या आघातांसह वसाहतवादी राजवटीतून बाहेर पडणारा देश, दीर्घकालीन लोकशाहीसाठी एक कठीण उमेदवार वाटत होता. त्या काळातील प्रमुख राजकीय आणि आर्थिक सिद्धांतांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकशाही शासनासाठी पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक विकास आणि सामाजिक एकता आवश्यक आहे. ज्या परिस्थितींचा भारतात स्पष्टपणे अभाव होता. 77 वर्षांनंतर, भारत हा 1.4 अब्जाहून अधिक लोकांवर राज्य करणारी एक संवैधानिक लोकशाही म्हणून उभा आहे, ज्याने सत्तेच्या शांततापूर्ण हस्तांतरणासह 19 सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या आहेत. केवळ हाच परिणाम भारतीय प्रजासत्ताकाच्या जन्मावेळी केलेल्या गृहितकांना खोटा ठरवतो.
प्रजासत्ताक अयशस्वी होण्याची अपेक्षा का होती? : भारताच्या भविष्याबद्दल शंका तुलनात्मक अनुभवातून निर्माण झाल्या. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत, अनेक माजी वसाहतवादी देश लष्करी उठाव, हुकूमशाही राजवट किंवा स्वातंत्र्याच्या एका पिढीतील अंतर्गत विभाजनांना बळी पडले. विविधतेकडे ओझे म्हणून पाहिलं जात असे. गरिबी लोकशाही स्थिरतेशी विसंगत मानली जात असे. भारतानं वेगळा मार्ग निवडला. भारतानं लोकशाही सोडली नाही. लष्करी नियंत्रणाद्वारे सत्तेचं केंद्रीकरण केलं नाही. एकता निर्माण करण्यासाठी विविध अस्मितांना दडपले नाही. दरम्यान, हे पर्याय अखेरीस टिकण्यासारखे ठरणार नाहीत, अशी अपेक्षा होती. पण तसं झालं नाही.
विविध संस्कृती असलेल्या राष्ट्राला एकत्र टिकवून ठेवणं : भारताचं पहिलं आणि सर्वात मोठं यश म्हणजे राजकीय मार्गावर टिकून राहणं. देशाला वारशानं अनेक अंतर्गत भाषिक, धार्मिक, प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक अशी आव्हानं मिळाली. सर्वकाही एकसमान व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारत सरकारनं सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. 1950 च्या दशकात भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना केल्यानं यादवी युद्धाला कारणीभूत ठरू शकणारे तणाव कमी झाले. संघराज्यवाद हा जबरदस्तीऐवजी वाटाघाटीद्वारे साध्य झाला. अनेक दशकांपासून विविध प्रदेशांमध्ये बंडखोरी आणि फुटीरतावादी शक्तींचा सामना करत असूनही, भारतानं आपली संवैधानिक चौकट सोडलेली नाही. आज, 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश एकाच राजकीय व्यवस्थेखाली काम करतात. ही एकता लादण्यात आली नव्हती; ती वाटाघाटींद्वारे स्थापित केली गेली आणि कालांतरानं ती राखली गेली.
कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय लोकशाही : भारताचा लोकशाही इतिहास विविध निकषांमुळं अतुलनीय आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 1000 दशलक्षाहून अधिक पात्र मतदारांचा सहभाग होता. 65.66 टक्के मतदान हे प्रस्थापित लोकशाहींशी तुलनात्मक आहे. दशकांपासून निर्माण झालेल्या प्रशासकीय विश्वासार्हतेच्या जोरावर, जगातील सर्वात मोठी निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्याचा मान भारतीय निवडणूक आयोगाला मिळाला आहे. राजकारणात लष्करी हस्तक्षेपाचा अभाव हे देखील तितकेच महत्त्वाचं आहे. युद्ध, बंडखोरी आणि दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानांना न जुमानता, सामान्य लोकांनी त्यांचं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. जगभरातील अनेक देशांनी समान दबावाखाली सत्तापालटांना तोंड दिलं असलं तरी, या संयमानं भारतातील लोकशाही श्रद्धा आणि संस्थांची सातत्य राखली आहे.
घसरणीऐवजी आर्थिक सुधारणा : स्वातंत्र्याच्या वेळी, भारताची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होती. सुरुवातीच्या दशकांमध्ये विकास मंदावला होता, 1950 ते 1980 दरम्यान वार्षिक आर्थिक वाढ सरासरी 3 ते 3.5 टक्के होती. गरिबी जास्त होती आणि सरकारी क्षमता मर्यादित होती. तरीसुद्धा, प्रजासत्ताकानं आपली राजकीय चौकट न सोडता, मार्ग सुधारण्याची क्षमता दाखवली. 1991 पासूनच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये स्थिरता नव्हे तर बदल दिसून आला. तेव्हापासून, भारताची अर्थव्यवस्था नाममात्र मूल्यांच्या बाबतीत आठ पटींपेक्षा जास्त वाढली आहे. जागतिक बँकेच्या मते, 2005-06 आणि 2019-21 दरम्यान 415 दशलक्षाहून अधिक भारतीय बहुआयामी गरिबीतून बाहेर पडले, आणि आरोग्य, शिक्षण व राहणीमानातील उणिवांमध्ये घट होत राहिल्याने 2022-23 पर्यंत त्यात आणखी घट नोंदवली गेली. भारत आता नाममात्र जीडीपीच्या (Nominal GDP) बाबतीत जगातील चौथ्या क्रमांकाची आणि खरेदी शक्ती समतेनुसार (PPP) तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वेगाने वाढल्या आहेत आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये सेवा वितरण आणि पारदर्शकता सक्षम करून समावेशन आणि प्रशासन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी ओळखल्या जातात.
सैन्यीकरणाशिवाय सुरक्षा : भारताचे सुरक्षा वातावरण अजूनही कठीण आहे. सीमापार दहशतवाद, न सुटलेले सीमा संघर्ष आणि अंतर्गत बंडखोरी यामुळं देशावर दबाव वाढत आहे. अशाच प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करणाऱ्या अनेक देशांनी दीर्घकाळ आणीबाणी किंवा लष्करी राजवटीचा अवलंब केला आहे. मात्र, भारतानं हे केले नाही. गरज पडल्यास बळाचा वापर केला गेला, परंतु तो नागरी प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली राहिला. सुरक्षा कारवाईसोबत राजकीय प्रक्रियाही चालू राहिली. हा संयम महत्त्वाचा होता. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक अभ्यासातून असं दिसून येतं की, वारंवार येणारे सत्तापालट आणि आणीबाणीच्या राजवटींचा विकास आणि प्रशासनावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. पण, भारताने तो सापळा टाळला.
धोरणात्मक स्वायत्ततेचा वापर : भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर अनेकदा सावधगिरी बाळगल्याची टीका केली जाते. प्रत्यक्षात, हे देशांतर्गत निर्णय घेण्यास आउटसोर्स करण्यास दीर्घकाळापासून नकार दर्शवते. शीतयुद्धादरम्यान, भारतानं युतींच्या गुंतागुंती टाळल्या. शीतयुद्धानंतरच्या काळात, भारतानं आपल्या भागीदारींमध्ये विविधता आणली. आज, भारत कोणत्याही एका सत्ताकेंद्राचा अंकित न बनता, प्रतिस्पर्धी सत्ताकेंद्रांशी धोरणात्मक संबंध राखतो. अधिकाधिक ध्रुवीकरण होत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत, ही स्वायत्तता भारताचे महत्त्व आणि लवचिकता वाढवते.
जागतिक चर्चांमध्ये भारताचं योगदान वाढतंय : सुरुवातीच्या दशकात, भारत बाह्य मदतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता. ती परिस्थिती आता बदलली आहे. भारत आता मानवतावादी मदत, विकास मदत आणि सार्वजनिक वस्तूंचा पुरवठादार आहे. कोविड-19 साथीच्या काळात, भारतीय लस आणि औषधे 90 हून अधिक देशांमध्ये पोहोचली. हवामान वित्तपुरवठा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्य यांसारख्या जागतिक चर्चांमध्ये भारताचं योगदान वाढत आहे. हे संक्रमण अचानक आलेल्या महत्त्वाकांक्षेचे नव्हे, तर संचित संस्थात्मक विश्वासार्हतेचे प्रतिबिंब आहे.
अपूर्ण कामांची दखल घेणं : भारताच्या यशांमुळं त्याच्या आव्हानांचे अस्तित्व नाकारता येत नाही. अनेक अनुत्तरित प्रश्न या प्रजासत्ताकाच्या भविष्यातील वाटचालीला आकार देतील. फुटीरतावादी प्रवृत्ती कायम आहेत. ओळख-आधारित राजकारण, प्रादेशिक दावे आणि धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक एकतेची परीक्षा घेत आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे संस्था समन्वय साधण्यापूर्वीच फुटीरता वाढली आहे. समन्वयाद्वारे मिळवलेली एकता आता संवाद आणि समावेशकतेद्वारे मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. भ्रष्टाचार हा चिंतेचा विषय आहे. डिजिटायझेशनमुळं किरकोळ भ्रष्टाचार कमी झाला आहे, परंतु उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराच्या धारणा जनतेच्या विश्वासाला कमी करत आहेत. संस्थात्मक विश्वासार्हता केवळ कार्यक्षमतेवरच नाही तर जबाबदारीवर देखील अवलंबून असते.
गरिबी कमी झाली असली तरी, सामाजिक असमानता वाढली आहे. दर्जेदार शिक्षण, रोजगार आणि प्रादेशिक संधींमध्ये असमान उपलब्धता सामाजिक विभागणी वाढवण्याचा धोका निर्माण करते. समावेशक विकासाशिवाय, कालांतरानं लोकशाही मूल्ये कमकुवत होऊ शकतात. बाह्यदृष्ट्या, भारताला अधिक आव्हानात्मक भू-राजकीय वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. सीमा तणाव, शेजारील अस्थिरता आणि प्रमुख शक्तींमधील वाढती स्पर्धा यामुळे भारतीय धोरणावर दबाव वाढत आहे. आज सामरिक स्वायत्ततेसाठी मागील दशकांपेक्षा खूप जास्त आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी क्षमतांची आवश्यकता आहे.
भारताच्या सुरक्षेसाठी याचा अर्थ काय? : भारताच्या 77 वर्षांच्या रेकॉर्डमुळं शत्रुत्वाची गणना करणं कठीण होतं. जो देश आपलं सरकार पाडल्याशिवाय धक्क्यांचा सामना करू शकतो, त्याला अस्थिर करणं अधिक कठीण आहे. संस्थात्मक सातत्य, संवैधानिक वैधता आणि सामाजिक सहिष्णुता हे आणखी मजबूत करते. लष्करी क्षमता महत्त्वाची आहे, परंतु ती राजकीय स्थिरता आणि जनतेच्या विश्वासाच्या खोल पायावर आधारित आहे. विरोधकांसाठी, भारताची सहनशक्ती निराशाजनक आहे तर भागीदारांसाठी, ती आश्वासक आहे.
पुढं जाण्याचा मार्ग : व्यत्ययाशिवाय सुधारणा : भारतासमोर सध्याचे प्राथमिक आव्हान अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचं नाही तर ते बळकट करण्याचं आहे. लोकशाही संतुलन बिघडवू न देता संस्था मजबूत केल्या पाहिजेत. आर्थिक धोरणात रोजगार, कौशल्ये आणि प्रादेशिक समतेला प्राधान्य दिलं पाहिजे. सामाजिक एकतेसाठी संवैधानिक मूल्ये आणि नागरी जबाबदारीवर पुन्हा भर देण्याची आवश्यकता आहे.धोरणात्मक स्वायत्ततेला केवळ भाषणबाजीनं नव्हे तर तांत्रिक स्वावलंबन आणि आर्थिक ताकदीने पाठिंबा दिला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने आपला सर्वात मोठा फायदा राखला पाहिजे: त्याचे प्रजासत्ताक न सोडता योग्य मार्गावर जाण्याची क्षमता.
समारंभापलीकडे प्रजासत्ताक दिन : प्रजासत्ताक दिन हा केवळ एक देखावा नाही. तो पिढ्यानपिढ्या टिकून राहिलेल्या अनिश्चिततेच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांचं स्मरण करतो. भारताला चुका टाळल्यामुळं यश मिळाले नाही, तर घटनात्मक चौकटीत राहून त्या चुका सुधारल्यामुळं यश मिळालं. भारत प्रजासत्ताक म्हणून आपल्या 77 व्या वर्षाच्या पुढं वाटचाल करत असताना, त्याचं कार्य आता आपण टिकून राहू शकतो, हे सिद्ध करणं राहिलेले नाही. तर, भारतानं आता हे दाखवून दिलं पाहिजे की, तो निष्पक्षपणे शासन करू शकतो, सर्वसमावेशकपणे विकास करू शकतो आणि या कठोर जगात धोरणात्मकपणे वागू शकतो. ते आव्हान भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पुढील अध्यायाची दिशा निश्चित करेल.
(Disclaimer : या लेखातील तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)