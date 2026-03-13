इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, आपण 'गॅस स्वराज्य' धोरणाचा विचार करायला हवा का?
भारताने जीवाश्म इंधन एलपीजी-सीएनजी सोडून स्वयंपाकाच्या इंधन व्यवस्थेची नव्याने मांडणी करून पारंपरिक पद्धतींवर अधिक अवलंबून राहणं गरजेचं आहे. यावर इंद्र शेखर सिंह यांचा लेख.
सरकारनं भारतीयांना स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरबाबत घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचं आश्वासन दिलं असलं, तरीही लोकांना या संकटाची झळ वेगळ्याच प्रकारे जाणवत आहे. भारतात इराण युद्धाचा पहिला फटका अशा लोकांना बसला आहे, जे स्वयंपाकासाठी LNG किंवा LPG चा वापर करतात.
गॅसच्या किमती गगनाला भिडत आहेत; देशाच्या विविध भागांतून गॅस सिलेंडरसाठी लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि रिकाम्या सिलेंडर्सबाबतच्या बातम्या समोर येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत गॅसचा काळाबाजार आणि साठेबाजी होत असल्याच्या बातम्याही उघडकीस आल्या आहेत. आपण या परिस्थितीचा सामना करू शकू का?
ज्यांना याची माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगायचं तर, 70 टक्क्यांहून अधिक भारतीय कुटुंबं स्वयंपाकाचं मुख्य इंधन म्हणून 'लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस' (LPG) वापरतात आणि 80 टक्के कुटुंबांना LPG ची उपलब्धता आहे. 2020-21 मधील आकडेवारी असं दर्शवते की, शहरी भागातील 89 टक्के कुटुंबांनी स्वयंपाकाचा मुख्य स्रोत म्हणून LPG चा वापर केला, तर ग्रामीण भागातील हे प्रमाण 49.4 टक्के इतके होते.
आता, घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 60 टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे आणि व्यावसायिक सिलेंडर्सच्या किमती 100 रुपयांहून अधिक वाढल्यामुळे, लोकांमध्ये स्पष्टपणे घबराट पसरली आहे; कारण गॅसच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गॅस सिलेंडर्सची टंचाई इतक्या टोकाला पोहोचली आहे की, गॅस सिलेंडर्सच्या कमतरतेमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या उपहारगृहात (कँटीनमध्ये) शिजवलेले जेवणच दिले गेले नाही. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) गॅस सिलेंडर्ससाठी लोकांच्या प्रचंड मोठ्या रांगा लागल्याचं वृत्त आहे.
शहरी गरीब लोक आधीच गॅस सिलेंडरसाठी धावत आहेत. त्यांना पर्यायी स्वयंपाकाचं इंधन उपलब्ध नाही आणि काही प्रदेशांमध्ये भीतीमुळे सिलेंडरच्या किमती 3000 रुपयांपर्यंत पोहोचत आहेत.
या किमती वाढण्याचं कारण म्हणजे इराणशी युद्ध वाढणं आणि त्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी आणि लष्करीकरण, त्यानंतर आखाती प्रदेशातील प्रमुख तेल आणि वायू उत्पादन सुविधांवर हल्ले. परिणामी, कतारसारख्या प्रमुख एलएनजी केंद्रांनी उत्पादन पूर्णपणे बंद केलं आहे, तर इराणनं इशारा दिला आहे की प्रति बॅरल तेल 200 डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतं.
अलिकडच्या काळात, भारतानं आपला ऐतिहासिक भागीदार इराण सोडून इस्रायल-अमेरिका युतीची बाजू घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारत देखील आर्थिक नाकेबंदीचं लक्ष्य बनला आहे. परिणामी, रशियानं भारताला सवलती देणं बंद केलं आहे. पुढे जाऊन, युद्ध थांबलं तरी, भारताला त्याच्या गॅस आणि तेलाच्या गरजांची तीव्र गरज भासेल किंवा तो पूर्णपणे अमेरिकेच्या इच्छेवर अवलंबून राहील, जोपर्यंत आपण मार्ग बदलला नाही आणि गॅस सार्वभौमत्वासाठी नवीन धोरण आखलं नाही.
गॅस स्वराजसाठी धोरण - बदलत्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे, भारताला रशिया किंवा इराणकडून ऊर्जा पुरवठा मिळू शकणार नाही आणि आखाती राष्ट्रांना सामान्य उत्पादन चक्रात परत येण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. म्हणूनच, येत्या काळात आखाती तेल आणि वायू अधिक दुर्मीळ आणि महाग होऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन, आपल्याला आपलं गॅस धोरण, प्रामुख्यानं सध्या आयातीवर आधारित, देशांतर्गत उत्पादन आणि सार्वभौमत्वाकडे वळवावं लागेल. प्रवासातील पहिलं पाऊल म्हणजे बायोगॅस उत्पादन आणि साठवणूक वाढवणं. भारत सध्या सुमारे 2.07 अब्ज घनमीटर/वर्ष उत्पादन करतो, परंतु त्याची क्षमता 29-48 अब्ज घनमीटर/वर्ष इतकी आहे. आपल्याला या क्षमतेचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.
या दिशेनं पावलं उचलताना प्रत्येक जिल्ह्यात बायो-सीएनजी प्लांट तयार करणं समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुरांचं मलमूत्र आणि शेतीच्या अवशेषाचं उपयोग करतात. बेवारस गुरांना आश्रय देण्याची योजना सरकारकडे आधीच आहे आणि सरकार या प्रकल्पाचा विस्तार करू शकते आणि गोवंश आश्रयस्थानांसोबत बायो-सीएनजी युनिट तयार करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देऊ शकते.
गेल किंवा राज्यस्तरीय संस्थांमधील सरकारी संस्था स्वयंपाकाच्या गॅसच्या उद्देशानं जवळच्या शहरांमध्ये उत्पादित आणि पुरवले जाणारे बायो-सीएनजी खरेदी करू शकतात. प्रत्येक जिल्ह्याला एक किंवा दोन मोठे बायो-सीएनजी प्लांट आणि विकेंद्रित लहान आणि मध्यम बायो-सीएनजी युनिट्सचे नेटवर्क आवश्यक आहे जे स्थानिक वापरासाठी स्वस्त गॅस प्रदान करू शकतात.
बायोगॅस प्लांटद्वारे उत्पादित होणारी वापरलेली स्लरी जवळच्या जैव-खत युनिट्सना पुरवता येते आणि शेतकऱ्यांसाठी सेंद्रिय खतात रुपांतरित करता येते. यामुळे रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकतं आणि मातीचं आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
ग्रामीण लोकसंख्येसाठी, जंगलतोडीवर विशेष लक्ष ठेवलं पाहिजे कारण गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे लोक नैसर्गिकरित्या इंधन लाकडाकडे वळतील आणि हे आपल्यासाठी वाईट असेल. म्हणूनच, भारतात स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गायीच्या शेणाच्या गोवऱ्यांसारख्या पारंपरिक बायोमास इंधनांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आपल्याला जीवाश्म इंधन वायूशिवाय भारताच्या स्वयंपाक इंधन प्रणालीची पुनर्कल्पना करावी लागेल आणि पारंपरिक पद्धतींवर अधिक अवलंबून राहावे लागेल.
युरिया तयार करण्यासाठी बायो-सीएनजीचा वापर देखील केला जाऊ शकतो, म्हणून देशभरातील बायो-सीएनजी प्लांटमध्ये गुंतवणूक करून, सरकार देशाला आखाती वायूवरील अवलंबित्वातून टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडण्यास आणि अधिक घरगुती तसंच हरित युरिया मिळविण्यास मदत करेल.
आमच्याकडे आधीच बायो-सीएनजीच्या मुबलक उत्पादनासाठी कच्चा माल आणि खाद्यसाठा आहे, आमच्या सार्वजनिक संशोधन संस्थांकडून अधिक तांत्रिक नवकल्पना आणि भारतीय व्यवसायांसोबत भागीदारी करून, आम्ही कमी कालावधीत त्याचे प्रमाण वाढवू शकतो. परंतु बायो-सीएनजी कार्यक्रम केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नाही, कारण शहरी केंद्रांची भूमिका मोठी आहे. येत्या वर्षापासून, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसोबतच, मोठ्या अपार्टमेंट इमारती, मॉल, व्यावसायिक इमारती, शाळा, रेस्टॉरंट्स इत्यादींसाठी बायोगॅस उत्पादनासाठी सरकारनं आदेश दिले पाहिजेत.
सध्या अन्न कचऱ्यापासून बायोगॅस उत्पादनासाठी घरगुती युनिट्स उपलब्ध आहेत, परंतु आपल्याला या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करण्याची आवश्यकता आहे. तसंच, सुलभ शैलीतील शौचालय-सह-बायोगॅस उत्पादन मॉडेल्सचा अवलंब करून किंवा नवोन्मेष करून, उल्लेखित प्रत्येक संकुल त्यांच्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या गरजेपैकी काही वाटा उचलू शकते. सरकारने GAIL द्वारे असा कार्यक्रम असावा, जिथे या संकुलांद्वारे उत्पादित होणारा जास्त वापर न केलेला वायू शहरी भागातील गॅस ग्रिडद्वारे वापरता येईल.
गाव आणि ब्लॉक-स्तरीय देखील, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने (PMUY) अंतर्गत लहान बायोगॅस-सह शौचालय संकुल बनवले पाहिजेत. इंधनात इथेनॉल मिसळण्याऐवजी, सरकारने बायो-सीएनजी मिसळण्यावर किंवा जनतेला पूर्णपणे ग्रीन बायो-सीएनजी सिलेंडर वितरित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
प्रमुख शहरी केंद्रांभोवती असलेल्या सर्व नगरपालिका कचरा व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना मिथेन किंवा बायोगॅस कॅप्चर मॉडेल अहवाल तयार करण्यास सांगितलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्या लँडफिलमधून बाहेर पडणारा बायोगॅस वापरता येईल आणि आपलं आयात बिल वाचविण्यात मदत होईल. याशिवाय, बायो-आधारित उत्पादनासाठी देशात मोठ्या प्रमाणात गॅस पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
आता, गॅस व्यतिरिक्त, सरकारनं त्यांच्या सौर स्वयंपाक परिसंस्थेला देखील वाढवणं आवश्यक आहे. प्रथम, देशात मॉडेल सोलर कुकर उपकरणांची आणि संशोधनाची कमतरता आहे. ज्या देशात भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो, त्या देशात सरकारने स्वयंपाकासाठी गॅसवरील भार कमी करणारे विकेंद्रित सौर मॉड्यूलसाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. घरगुती युनिट्स तयार करण्यासाठी नवीन संशोधन आणि विकास आवश्यक आहे, तर सध्याच्या मॉड्यूलची किंमत अधिक परवडणारी बनवणे आवश्यक आहे. रात्रीच्यावेळी देखील काम करू शकणारे नवीन सौर इलेक्ट्रिक हायब्रिड कुकर बाजारात आणले पाहिजेत. जास्त सौर किरणोत्सर्ग असलेल्या राज्यांमध्ये, सरकारने अनुदान द्यावे आणि गृहिणींना हे तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करावे. यातून ऊर्जा आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत होईल.
