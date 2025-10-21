उत्तर भारतात भाताचा पेंढा जाळण्याच्या समस्येचे वास्तव काय, खरंच ते वायु प्रदुषणाला कारणीभूत आहे?
उत्तर भारतात भाताचा पेंढा जाळण्याची समस्या नेहमीची आहे. दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील लोक यापासून निघणाऱ्या धुराचा त्रास सहन करतात.
Published : October 21, 2025 at 8:02 PM IST
उत्तर भारतातील शेतात ऑक्टोबरमध्ये, पुन्हा आगी पेटू लागल्या आहेत. पूरग्रस्त पंजाब आणि हरियाणा हे त्यांच्या भात पिकाची कापणी करण्यासाठी आणि रब्बी गव्हाची तयारी सुरू करण्यासाठी घाई करत आहेत. परंतु परिणामी, या प्रदेशातील भातशेतींमधील उरलेला भाताचा पेंढा काढून टाकण्यासाठी आग लावली जात आहे. दिल्लीसारख्या शहरांमधील नागरिक आधीच प्रश्न विचारत आहेत की या हिवाळ्यात आपल्याला आणखी किती विषारी धुराचा श्वास घ्यावा लागेल?
स्पष्टच सांगायचं झालं तर, भातशेती जाळणे म्हणजे यांत्रिकीकृत संयुक्त कापणी यंत्रांद्वारे भात कापणी केल्यानंतर उरलेले अवशेष जाळणे. मग प्राणी ते का खाऊ शकत नाहीत? कारण १९६०-१९७० च्या दशकात सादर केलेल्या भात/धानाच्या हरित क्रांतीच्या जातींमध्ये सिलिका जास्त असते आणि ते गुरेढोरे किंवा शेळ्यांसाठी खाण्यायोग्य नसतात. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ते निरुपयोगी ठरते.
पंजाबमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सध्याच्या एकत्रित कापणी यंत्रांमध्ये पेंढा पुरेसा खोलवर कापला जात नाही किंवा तो भाताचे रोप उपटण्यास सक्षम नाही. त्यामुळे कापणीनंतर भाताच्या पेंढ्याचा काही भाग जमिनीवरच राहतो. आता पंजाब आणि हरियाणाच्या अनेक उपप्रदेशांमधील शेतकऱ्यांकडे सुमारे दहा दिवस किंवा आठवडा असतो, ज्यामध्ये त्यांना कापणी करावी लागते, पीक विकावे लागते, जमीन साफ करावी लागते, माती तयार करावी लागते आणि गव्हासारखे रब्बी पीक पुन्हा लावावे लागते. सहसा पेंढा काढून टाकण्यासाठी पुरेसा वेळ किंवा अतिरिक्त रोख रक्कम हातात नसते. म्हणूनच शेतकरी त्वरित उपाययोजना करतात, म्हणजेच पेंढा जाळतात.
समजून घेण्यासारख्या आणखी काही गोष्टी म्हणजे, पेंढा जाळणे हे वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण नाही, तर ते उद्योग आणि वाहनांचे उत्सर्जन आहे. पेंढा जाळणे हे वायू प्रदूषणाचे एक प्रासंगिक स्रोत आहे जे खरीप कापणी आणि रब्बी पेरणी दरम्यान हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करते. ते दिवाळीच्या आसपास संपते. दिल्लीसारख्या ठिकाणी प्रदूषणाच्या स्थानिक स्रोतांमुळे दिवाळीत किंवा डिसेंबर-जानेवारीनंतरच्या महिन्यांत हवेची गुणवत्ता खराब होते. त्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांना हानिकारक हवेसाठी दोष देणे अन्याय्य आहे. वाऱ्यांची हालचाल देखील समस्येला अनुकूल नाही. वारे वायव्येकडून दक्षिणेकडे वाहत आहेत, जे उत्तरेकडील सर्व वाफ शोषून घेत आहेत आणि ते दिल्ली प्रदेशात आणि नंतर संपूर्ण गंगेच्या मैदानावर आणत आहेत.
या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आपल्याकडे कोणती साधने आहेत? अलीकडेच सरकारने क्लाउड सीडिंग आणि कृत्रिम पाऊस पाडण्याची चाचणी घेतली आहे. संकटाच्या दिवसांमध्ये आराम देण्यासाठी आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ही आपत्कालीन प्रतिक्रिया असू शकते, परंतु दिल्ली आणि इतर भागांसाठी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. भू-अभियांत्रिकी उपाय तैनात करताना आपल्याला अजूनही खूप काळजी घ्यावी लागेल, कारण ते आपल्याला नंतर दुसऱ्या समस्येत टाकू शकतात. उदाहरणार्थ, दुबई आणि किनारी अरबी द्वीपकल्पातील त्या प्रदेशात त्यांचा क्लाउड सीडिंग प्रयोग चुकला तेव्हा अचानक पूर आणि ढग फुटले.
या समस्येचा सामना करण्यासाठी नैसर्गिक पद्धतींकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. प्रथम, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील कारची संख्या मर्यादित करणे आवश्यक आहे. आपण जपानच्या पुढाकाराचे अनुसरण केले पाहिजे आणि कारची देखभाल खूप महाग केली पाहिजे. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या हिवाळ्याच्या महिन्यांत पार्किंगचे दर खूप जास्त असतील, एनसीआर प्रदेशात खरेदी केलेल्या सर्व जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्या कारवर अतिरिक्त धुराचे शुल्क आणि वायू प्रदूषण स्वच्छता शुल्क आकारले जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांना सवलती दिल्या जाऊ शकतात. परंतु केवळ कारची संख्या मर्यादित करून आपण उत्सर्जनाचा मोठा भाग कमी करू शकतो.
सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणखी वाढवावी आणि शहरातील इलेक्ट्रिक टॅक्सींसाठी विशेष सवलती द्याव्यात. शहरातून सीएनजीचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची योजना देखील असावी. दुसरे म्हणजे, आपल्या शहरी नियोजनकर्त्यांनी एनसीआर उद्योगांना पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ आली आहे. राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादी ठिकाणी नवीन केंद्रे निर्माण केली पाहिजेत जेणेकरून उद्योग या झोनमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतील. कर सवलती आणि अनुदान देऊन हे संक्रमण सुरळीत करता येते. यापैकी बहुतेक राज्ये आधीच उद्योगांना अनेक सवलती देत आहेत. दिल्ली-एनसीआरने प्रदूषणकारी उद्योगांना राजधानी क्षेत्राबाहेर हलवावे.
आता शेतीच्या बाजूकडे पाहायचे झाले तर, जर पंजाब आणि हरियाणातील मनरेगा कामगारांना भाताच्या गवताची साफसफाई आणि कापणीच्या शेतात वळवले गेले तर मॅन्युअल कापणीकडे परत जाणे हा एक पर्याय असू शकतो. यामुळे समस्या सुटणार नाही परंतु निश्चितच भार उचलावा लागेल. नवीन अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पंजाबमधील सुमारे ६ टक्के गावे पेंढ्याच्या धुराचा मोठा वाटा उचलतात. कदाचित मनरेगा कामगारांना २० दिवसांच्या कालावधीसाठी पेंढा साफ करणे किंवा भात कापणीसाठी इको-सिस्टम सेवा म्हणून केंद्रित करणे शेतकऱ्यांना आणि देशाला मदत करू शकते.
दीर्घकालीन उपाय म्हणजे गवताचा पेंढा काढू शकतील अशा मशीन किंवा एकत्रित कापणी यंत्रे मिळवणे. त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. आपल्याला ही समस्या सोडवणारी नवीन मशीन्स डिझाइन करण्याची आवश्यकता आहे. या नवीन साध्या तांत्रिक नवोपक्रमात कमी कालावधीत ही समस्या संपवण्याची शक्ती आहे. सध्या आपल्याकडे ही मशीन्स जमिनीवर नाहीत. आयआयटीसारख्या आपल्या अभियांत्रिकी संशोधनातून येणारी ही पुढची मोठी कृषी-नवोपक्रम देखील असू शकते.
आपल्या कृषी शास्त्रज्ञांनी अनुवांशिक बदल करून वेळ वाया घालवण्याऐवजी, खाण्यायोग्य पेंढा असलेल्या तांदळाच्या नवीन जाती तयार करण्याचे काम सोपवले पाहिजे, जेणेकरून गुरेढोरे आणि शेळ्या त्यांना खाऊ शकतील आणि भाताचा पेंढा पुन्हा एकदा चारा बनू शकेल. आजही बासमती तांदळाचा पेंढा चाऱ्यात वापरला जातो आणि जाळला जात नाही.
शेतकऱ्यांना नांगरणी न करण्याच्या नवीन पद्धती शिकवण्यासाठी प्रशिक्षण देणे देखील आवश्यक आहे, कारण सरकारने या भागात सुपर सीडर मशीन्स आधीच मोठ्या प्रमाणात तैनात केल्या आहेत. यामुळे भात कापणीपूर्वी गव्हाचे बियाणे पेरण्यास मदत होईल. नांगरणी आवश्यक नसल्यामुळे, भात जाळण्याची समस्या उद्भवणार नाही. शेतकरी भाताचे पेंढा कुजवू शकतील आणि एकाच वेळी आणि नैसर्गिकरित्या गहू देखील पिकवू शकतील.
