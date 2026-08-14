समुद्राखालील अदृश्य केबल्स आहेत आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग
टेलिकॉम कंपन्या आणि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या समुद्राखालील अदृश्य केबल्स नेटवर्ककडे वळत आहेत. यातून जगाला मोठा फायदा होतोय.
Published : August 14, 2026 at 4:56 PM IST
भू-स्थिर कक्षेत (geo-synchronic orbits) असलेल्या उपग्रहांच्या विपरीत, समुद्राखालील केबल्स (subsea cables) डोळ्यांना दिसत नाहीत, तरीही त्या आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. व्यापार आणि बँक व्यवहार करण्याव्यतिरिक्त, याच केबल्सच्या माध्यमातून आपण ई-मेल्स मिळवतो, इन्स्टाग्रामवर पोस्ट्स टाकतो आणि व्हॉट्सॲप संदेश पाठवतो. समुद्राखालील केबल्स जरी नजरेआड असल्या, तरी इंटरनेटच्या युगात त्या सर्वव्यापी आहेत.
या केबल्सचे धोरणात्मक महत्त्व यावर्षी फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या चढ-उतारांच्या संघर्षादरम्यान प्रकर्षाने समोर आले. जागतिक तेल पुरवठा साखळीतील व्यत्ययावर लक्ष केंद्रित केले जात असतानाच, होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आणि तांबड्या समुद्रातून (Red Sea) जाणाऱ्या समुद्राखालील अदृष्य केबल्सही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) म्हटले आहे की, त्यांच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातून जाणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सवर ते शुल्क आकारतील आणि त्यांच्या देखभालीची व दुरुस्तीच्या कामाची जबाबदारीही स्वतःकडे घेतील. त्याचबरोबर, युद्धक्षेत्रातून जाणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सचे संभाव्य नुकसान होण्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला. येमेनच्या शिया बंडखोर गट 'हुथी'ने (Houthis) हल्ला केलेल्या एका जहाजाचा अँकर (नांगर) समुद्राखालील केबल्सवर आदळल्याने त्यांचे नुकसान झाले आणि त्यामुळे दळणवळण प्रक्रियेत 25 टक्के व्यत्यय आला.
एआय (AI) चा उदय - तीव्र राजकीय चर्चांना जन्म देणाऱ्या जागतिक संघर्षांच्या परिस्थितीव्यतिरिक्त, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) चा उदय आणि मेटा (Meta) व गुगल (Google) सारख्या जागतिक दिग्गज कंपन्यांकडून उभारले जाणारे डेटा सेंटर्स यामुळे समुद्राखालील केबल्सच्या जगात एक क्रांतिकारी बदल घडत आहे. मोठ्या डेटा सेंटर्सना चालवण्यासाठी केवळ अधिक पाणी आणि विजेचीच गरज नसते, तर एका डेटा सेंटरला दुसऱ्या डेटा सेंटरशी जोडण्यासाठी आणि 'इंटर-क्लाउड क्लस्टर एक्सचेंज'साठी अद्ययावत समुद्राखालील केबल नेटवर्कशी जोडले जाणेही आवश्यक असते.
समुद्राखालील केबल्सच्या आधुनिकीकरणामुळे नेटवर्कवरील डेटा वहन (डेटा ट्रान्समिशन) अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होईल. समुद्राखालील केबल नेटवर्कची उपयुक्तता ही मोठ्या प्रमाणावर 'लँडिंग स्टेशन्स'वर अवलंबून असेल; म्हणजेच किनारपट्टीवरील अशा केंद्रांवर जिथून डेटा देशांतर्गत भागात पोहोचवला जातो.
डेटा सेंटर्सची क्षमता कितीही मोठी असली, तरी ती शेवटी लँडिंग स्टेशन्सवरच अवलंबून असतात. भारतात, सध्या लँडिंग स्टेशन्स प्रामुख्याने मुंबई आणि चेन्नई या शहरांपुरतीच मर्यादित आहेत. लँडिंग स्टेशनचे जाळे (नेटवर्क) विस्तारणे आवश्यक ठरेल. समुद्राखालून जाणारे केबल नेटवर्क, जे संपूर्ण जगाला जोडते, हा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल पायाभूत सुविधांचा एक मूलभूत घटक बनला आहे.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये 'इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन युनियन' (ITU) आणि 'इंटरनॅशनल केबल प्रोटेक्शन कमिटी' (ICPC) यांनी स्थापन केलेल्या 'सबमरीन केबल रेझिलियन्स' (समुद्राखालील केबलची लवचिकता/क्षमता टिकवून ठेवण्याबाबतची) आंतरराष्ट्रीय सल्लागार समितीचा भारत आता एक सदस्य आहे.
या समितीने आतापर्यंत दोन शिखर परिषदा आयोजित केल्या आहेत - एक नायजेरियातील अबुजा येथे २०२५ मध्ये आणि दुसरी या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये पोर्तुगालच्या पोर्तो शहरात. 'एआय'च्या (AI) उदयामुळे दळणवळण तंत्रज्ञानात होणाऱ्या जलद बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल्स) विकसित केल्या जात आहेत.
समुद्राखालील केबल नेटवर्क तंत्रज्ञानाचा विस्तार, आधुनिकीकरण आणि त्याची देखभाल यांत दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत. कोणताही एक देश किंवा कंपनी हे काम स्वतंत्रपणे हाताळू शकत नाही. 5 डिसेंबर 2024 रोजी सरकारनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 2022 च्या अखेरीस भारतात 17 केबल नेटवर्क्स आणि 15 लँडिंग स्टेशन्स कार्यरत होती. त्यांची सक्रिय बँडविड्थ क्षमता (ज्याला 'लिट कपॅसिटी' म्हटले जाते) 138.606 टीबीपीएस (Tbps - टेराबाइट्स प्रति सेकंद) इतकी होती; हे प्रमाण 'एक ट्रिलियन बिट्स प्रति सेकंद' याच्या बरोबरीचे आहे. यात 200 टीबीपीएसपर्यंत क्षमता वाढवण्याची क्षमता आहे. नवीन जोडण्यांमुळे (कनेक्शन्स) भारताच्या समुद्राखालील केबल नेटवर्कमध्ये मोठे बदल होत आहेत.
'मेटा'ने (Meta) 2026 च्या एआय शिखर परिषदेत जाहीर केले होते की, ते भारत आणि अमेरिकेला जोडणारे 'प्रोजेक्ट वॉटरवर्थ' (Project Waterworth) नावाचे नवीन समुद्राखालील केबल नेटवर्क उभारणार आहेत. यामुळे भारत आणि इतर देशांमधील डेटा वहन (डेटा ट्रान्समिशन) अधिक सक्षम होईल.
विशाखापट्टणममध्ये 15 अब्ज डॉलर्सचे डेटा सेंटर उभारणारी 'गुगल' (Google) कंपनी चेन्नईशी थेट जोडले जाणारे समुद्राखालील केबल नेटवर्क उभारण्याची योजना आखत आहे. हे नेटवर्क एका जागतिक समुद्राखालील केबल नेटवर्कचा भाग आहे, जे दक्षिण आफ्रिकामार्गे अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीपर्यंत पोहोचते. भारती एअरटेल आणि टाटा कम्युनिकेशन्ससारखे भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर जागतिक संघांचे (कन्सोर्टिया) सदस्य म्हणून आपापल्या समुद्राखालील केबल नेटवर्कचा विस्तार करत आहेत.
विस्तारणाऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा पाया 'समुद्राखालील केबल नेटवर्क' आहे, तर 'मेगा एआय डेटा सेंटर्स' हे या रचनेच्या सर्वोच्च स्थानी आहेत. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार कंपन्या, तसेच इंटरनेट क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या हे लक्षात आले आहे की, जर त्यांना आपला व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि जगाच्या विविध भागांमध्ये आपले डेटा सेंटर्स उभारायचे असतील, जिथे भारतापेक्षा पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे उपलब्ध आहेत, तर त्यांना समुद्राखालील केबल नेटवर्कचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
भारतातील 90 कोटींहून अधिक स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना याची जाणीव नाही की, त्यांना मिळणारा आणि ते शेअर करत असलेला डेटा हा खंडांना जोडणाऱ्या अदृश्य समुद्राखालील केबल नेटवर्कमुळे शक्य होतो, आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीसाठी लँडिंग स्टेशन्स तितकीच महत्त्वाची आहेत. इंटरनेट कनेक्शन आणि डेटा ट्रान्समिटिंगची जादूही प्रणाली समुद्राखालून जाणाऱ्या केबल जोडण्यांच्या भौतिक पायाभूत सुविधांवर आधारित आहे. या सर्वांच्या मुळाशी 'फायबर ऑप्टिक्स' तंत्रज्ञान आहे आणि त्याद्वारे डेटा काच व प्लास्टिकच्या तंतूंमधून प्रकाशाच्या लहरींच्या (light pulses) स्वरूपात प्रसारित केला जातो.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (AI) फायदे वाढवण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा शालेय भौतिकशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांकडे वळावे लागेल. तसंच, समुद्राच्या तळाशी शेकडो किंवा हजारो फूट खोलीवर फायबर ऑप्टिक केबल्स अंथरण्यासाठी, तसंच त्या खराब झाल्यास त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि खंडित झाल्यास त्या पुन्हा जोडण्यासाठी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नवनवीन उपाययोजनांची गरज आहे. हे डिजिटल चमत्कार ठोस वैज्ञानिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. तरीही, वाढत्या मागणीमुळे या पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असतानाच, समुद्राखालून जाणाऱ्या या केबल्सना भू-राजकीय ते कार्यान्वित अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
एका महत्त्वाच्या सुरक्षा परिषदेत या यंत्रणांवरील संभाव्य हल्ल्यांबाबत इशारा देताना ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांनी म्हटल्याप्रमाणे, समुद्राखालून जाणाऱ्या या केबल्स म्हणजे "आधुनिक संस्कृतीच्या रक्तवाहिन्या" आहेत.
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