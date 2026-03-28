अमेरिका इराण संघर्ष : कथनांतून होणारी प्रतिमा निर्मिती ठरवत आहे निकालाची दिशा
अमेरिका आपल्या कृतींनी दबाव कायम राखतच ही तणाव टाळण्यासाठी आखलेली रणनीती म्हणून जगापुढे मांडत आहे. तर इराण मात्र याकडे अमेरिकेच्या कमकुवतपणाचा पुरावा म्हणून पाहतो.
Published : March 28, 2026 at 8:32 PM IST
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी किंवा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ल्यांना सामोरे जाण्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला. 23 मार्च 2026 रोजी अंतिम मुदत जवळ येत असताना, वॉशिंग्टनने "फलदायी चर्चा" झाल्याचं कारण देत ती पाच दिवसांनी आणखी वाढवली.
दुसरीकडे, इराणने या मुदतवाढीला, दबावाखाली अमेरिकेची प्रतिबंधक शक्ती कमकुवत झाल्याचा पुरावा म्हणून जगाला सांगण्यास सुरुवात केली. इराणने तत्काळ याला "अपमानकारक शरणागती" असं संबोधलं. होर्मुझची सामुद्रधुनी, जिच्यामधून जागतिक तेलाच्या जवळपास एक पंचमांश वाहतूक होते, ती केवळ एक सागरी अडथळाच नाही, तर एक मानसिक रणांगण बनली आहे, हेच यातून दिसून येत आहे.
प्रतिक्रिया नव्हे, तर रणनीती म्हणून वावड्या उठवणे
इराणचा जगाला दिलेला संदेश एका स्पष्ट साच्यानुसार होता. वाटाघाटी नाकारणे. प्रतिस्पर्ध्याची खिल्ली उडवणे. स्वतःच्या यशाची अपरिहार्यता दर्शवणे. त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेचे वर्णन 'स्वतःशीच वाटाघाटी करत आहे' असं केलं आणि ट्रम्प यांना माघार घेण्यास भाग पडलेले नेते म्हणून जगासमोर चित्रित केले. एका अर्थानं अशा प्रकारच्या वावड्या उठवल्या गेल्या.
हे काही अपघातानं झालं नाही. हे या अगदी समजुन उमजून केलं आहे की, नियंत्रित अर्थनिर्णय धोरणात्मक परिणामांना आकार देतो. ऑनलाइन वावड्या केवळ घटनांचे प्रतिबिंब नसतात, तर ते त्यांना चालना देतात. इराण युद्ध जिंकण्याची वाट पाहत नाहीये. तो युद्धाचा अर्थ जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रणांगणावरील वास्तव विरुद्ध कथनात्मक फायदा
प्रत्यक्षात, इराणचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यांची हवाई संरक्षण यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. त्यांच्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकांना आणि नौदल मालमत्तेला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. वरिष्ठ नेते आणि नागरिक मारले गेले आहेत.
तरीही तिथीली राजवट टिकून आहे. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, ती अंतर्गत पातळीवर अधिक मजबूत दिसत आहे. कट्टरपंथी घटकांनी आपली पकड घट्ट केली आहे. देशांतर्गत विरोध शांत झाला आहे.
हे आधुनिक संघर्षाचं एक प्रमुख तत्त्व दर्शवतं की, दुर्बळ राष्ट्रांसाठी, टिकून राहणं हाच एक विजय ठरतो. हे विषम युद्धाचं एक निर्णायक वैशिष्ट्य आहे, जिथे प्रतिस्पर्ध्याचा निर्णायक पराभव करणे हे उद्दिष्ट नसतं, तर त्यांचं यश नाकारणं हे असतं.
सध्याच्या अमेरिका-इराण संघर्षात हा तर्क स्पष्टपणे दिसून येतो की, मोठे लष्करी नुकसान सोसूनही, इराणची टिकून राहण्याची, राजवटीवरील नियंत्रण कायम ठेवण्याची आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनी तसंच प्रादेशिक दबावतंत्रांमार्फत दबाव कायम ठेवण्याची क्षमता, ही विविध वावड्या उठवण्याच्या युद्धाद्वारे एक सामरिक यश म्हणून सादर केली जात आहे. मार सहन करून आणि लवचिकता दाखवून, इराणने आपल्या असुरक्षिततेचं सामर्थ्यात रुपांतर केलं.
हे भारताबाबतच्या पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंब आहे. पाकिस्तानच्या विजयाची संकल्पना क्वचितच भारताला पूर्णपणे पराभूत करणं ही राहिली आहे. त्याऐवजी, यथास्थिती कायम ठेवणं आणि भारताला निर्णायक निकाल मिळू न देणं ही ती संकल्पना राहिली आहे. ते विजयाचा निकष रणांगणावरील निकालांवरून यशस्वीपणे लोकांच्या दृष्टिकोनाकडे आणि चिकाटीकडे वळवतात.
डेव्हिड पॅट्रिकाराकोस त्यांच्या ‘वॉर इन 140 कॅरेक्टर्स’ या पुस्तकात लिहितात की, आधुनिक युद्ध म्हणजे “स्पर्धात्मक कथा, जिथे समज हाच रणांगण बनतो.” इराणची कथा ही प्रतिकाराची आहे, नुकसानीची नाही.
होर्मुझची सामुद्रधुनी: भूगोलापासून नॅरेटिव्हच्या शक्तीपर्यंत
इराणचा सर्वात महत्त्वाचा प्रभाव होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आहे. ज्या जलमार्गातून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा जवळपास पाचवा भाग जातो, त्या जलमार्गात अडथळा आणण्याची/तोडण्याची क्षमता त्यांनी दाखवून दिली आहे. परंतु याचा खरा परिणाम मानसिक आहे. यातून मिळणारा संदेश स्पष्ट आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोक्यात आणण्यासाठी इराणकडे भौगोलिक सामर्थ्य आहे. सामुद्रधुनीमध्ये नवीन कायदेशीर व्यवस्थेची इराणची मागणी यालाच बळकटी देते. ते केवळ नियंत्रणच नव्हे, तर त्या नियंत्रणाला मान्यताही मिळवू पाहात आहेत. यामुळे भूगोलाचे रूपांतर कथनात्मक अधिकारात होते. इराण आता दबावाला प्रतिसाद देत नाही. ते स्वतःच नियम ठरवत आहेत.
दोन भिन्न कथा, पण वास्तव मात्र एकसारखे नाही
अमेरिका आपल्या कृतींना तणाव वाढवणे टाळून दबाव कायम ठेवण्याची एक रणनीती म्हणून सादर करते. तर इराण याला अमेरिकेच्या कमकुवतपणाचा पुरावा म्हणून सादर करतो. एका महाशक्तीला असहाय्य म्हणून चित्रित केलं गेलं आहे, जी आपली इच्छा लादण्यास असमर्थ आहे.
हा मतभेद युद्ध समाप्तीपर्यंतही विस्तारतो. इराणच्या सहा अटींमध्ये भविष्यातील युद्धाविरुद्ध हमी, निर्बंध पूर्णपणे हटवणे, प्रदेशातील अमेरिकेचे तळ बंद करणे, झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपल्या नियंत्रणाची मान्यता यांचा समावेश आहे. तसंच, आपली क्षेपणास्त्र क्षमता टिकवून ठेवण्याचा आणि आपल्या प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांविरुद्धच्या कारवाया थांबवण्याचाही त्यांचा आग्रह आहे.
अमेरिकेची योजना तांत्रिक आणि सक्तीची आहे. त्यानुसार इराणची आण्विक पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट करणे, संवर्धित युरेनियम आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे हस्तांतरित करणे, संवर्धन कायमस्वरूपी थांबवणे, कठोर आंतरराष्ट्रीय तपासणी, क्षेपणास्त्र क्षमतेवर मर्यादा आणि हस्तकांना दिला जाणारा पाठिंबा थांबवणे, यासोबतच होर्मुझची सामुद्रधुनी निर्बंधांशिवाय पुन्हा खुली करणे आवश्यक आहे.
इराणच्या अटींमध्ये मान्यता आणि सुरक्षेच्या हमीची मागणी आहे. अमेरिकेच्या अटींमध्ये निःशस्त्रीकरण आणि वर्तणुकीतील बदलाची मागणी आहे. थोडक्यात, एक बाजू विजयाच्या धारणेतून वाटाघाटी करत आहे, तर दुसरी बाजू नियंत्रणाच्या इच्छेतून हे करत आहे. या दोन परस्परविरोधी कथा आहेत, ज्या सांगतात की विजय आधीच कोणाचा झाला आहे.
अमेरिकेची सामरिक आणि कथनात्मक कोंडी
अमेरिकेसमोर दुहेरी कोंडी आहे. संघर्ष वाढवल्यास व्यापक प्रादेशिक युद्ध आणि ऊर्जा संकटाचा धोका आहे. संयम बाळगल्यास कमकुवतपणाची प्रतिमा अधिक दृढ होण्याचा धोका आहे. कारवाईत यश मिळूनही, अमेरिकेला स्पष्ट सामरिक लाभ मिळालेला नाही. राजकीय किंमत वाढत आहे. देशांतर्गत पाठिंबा अनिश्चित आहे.
यामुळे कथनात्मक पोकळी निर्माण होते. अमेरिका कारवाई करू शकते, परंतु आपल्या कृतींचा उद्देश सुसंगत आणि खात्रीशीरपणे स्पष्ट करण्यासाठी अमेरिकेला संघर्ष करावा लागत आहे. प्रभाव म्हणजे निर्णय घेण्याच्या वातावरणाला आकार देणे. या प्रकरणात, इराण त्या वातावरणाला अधिक प्रभावीपणे आकार देताना दिसत आहे, तसा समज जगभरात पसरवण्यातही इराणला यश येताना दिसत आहे.
भारताने काय शिकायला हवे
हा संघर्ष भारतासाठी एक धोरणात्मक धडा आहे. कथानकावर आधारित युद्ध आता दुय्यम राहिलेलं नाही. ते केंद्रस्थानी येत आहे. अलीकडील मोहिमांसह भारताचा स्वतःचा अनुभव हे दाखवून देतो की कथानकातील उणिवांमुळे लष्करी यश धोक्यात येऊ शकतं. अमेरिका-इराण संकट लष्करी क्षमतेसोबतच एकात्मिक माहिती धोरणाची गरज अधोरेखित करतं. भारताने केवळ प्रतिसाद देण्याऐवजी, लोकांची धारणा घडवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.
समज निर्मिती युद्धाच्या पुढे आहे
समज निर्मितीची लढाई आधीच जोरात सुरू झाली आहे. इराणने पहिलं पाऊल उचललं आहे. त्यांनी प्रतिकार आणि अमेरिकेची माघार असा समज निश्चित केला आहे. तर अमेरिका अजूनही आपली प्रतिक्रिया निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आधुनिक संघर्षांमध्ये, घटना कशा घडतात याला विशेष महत्त्व असते. जो पक्ष सुरुवातीच्या टप्प्यातच लोकांची धारणा (perception) निश्चित करतो, त्याला एक चिरस्थायी लाभ प्राप्त होतो. आजकाल, युद्धाचा निकाल हा केवळ शस्त्रास्त्रांवरून लागत नाही. आजचं युद्ध हे शब्द, प्रतिमा आणि श्रद्धा यांद्वारे आकारला येतं. या क्षेत्रात, सद्यस्थितीत तरी, इराण आघाडीवर असल्याचं दिसून येतं.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)