हुथींची इराणला मदत, सौदींना दूर ठेवून इराणच्या भरभराटीस लावत आहेत हातभार
सौदीअरेबियाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी येमेन हा इराणसाठी नेहमीच एक दुवा राहिला आहे, मग ते आपल्या हस्तकांना सामील करून नियंत्रण मिळवणे असो किंवा सत्तापालट घडवून आणणे असो.
By Bilal Bhat
Published : October 30, 2026 at 3:43 PM IST
येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी अतिरेक्यांनी विमानतळे, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेकडील हवाई तळांसह लष्करी तळांवर हल्ले थांबवण्याची कोणतीही योजना आखलेली दिसत नाही. प्रामुख्याने प्रतिकार गटाचा भाग असलेले हुथी, येमेनच्या झायदी शिया समुदायातून आपल्यासाठी मनुष्यबळ मिळवतात आणि इस्रायली हल्ल्यामुळे हमास आणि हिजबुल्लाह कमकुवत झाल्यानंतर इराणला आपला पाठिंबा दर्शवणारा हा एकमेव गट उरला आहे.
येमेनमध्ये सौदीच्या नेतृत्वाखालील सुन्नी सैन्याविरुद्ध लढणाऱ्या हुथींची कहाणी अनेक दशके जुनी आहे. 1960 च्या दशकात सौदी-समर्थित सैन्याने सत्ता उलथवून टाकण्यापूर्वी येमेनी झायदींनी अनेक शतके देशावर राज्य केलं होतं. पराभवानंतर, इराणी क्रांती यशस्वी होईपर्यंत झायदी हा एक विखुरलेला समुदाय होता, ज्याला पुन्हा सत्तेवर येण्याची कोणतीही आशा नव्हती. 1979 मध्ये आणि त्यानंतर मिळालेल्या जनभावनेच्या जोरावर इराणी क्रांती बहरू लागल्यावरच झायदींना बळ मिळाले. अयातुल्ला खामेनींच्या नेतृत्वाखालील चळवळीने शाह रझा पहलवी यांचे राज्य उलथवून टाकल्यानंतर, केवळ शियांमध्येच नव्हे तर संपूर्ण मुस्लिम जगात तरुणांमध्ये कट्टरतावाद सुरू झाल्यामुळे येमेनमधील झायदी शिया इस्लामिक इराणसोबत युती करण्यास उत्सुक झाले.
सौदी अरेबियाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी येमेन हा इराणसाठी नेहमीच एक दुवा राहिला आहे, मग ते आपल्या हस्तकांना सामील करून नियंत्रण मिळवणे असो किंवा सत्तापालट घडवून आणणे असो. इराण आणि या प्रदेशातील त्याच्या मित्र राष्ट्रांसाठी, असे मानले जाते की मध्य-पूर्वेतील राजेशाही या पाश्चात्य देशांचे, विशेषतः सौदी अरेबियाचे हस्तक आहेत. या देशाला प्रचंड धार्मिक महत्त्व आहे, कारण जगभरातील मुस्लिमांचे सर्वोच्च प्रार्थनास्थळ, काबा (भव्य मशीद), मक्का येथे आहे. जगभरातील मुस्लिम दिवसातून पाचवेळा नमाज अदा करताना भव्य मशिदीकडे तोंड करतात.
शिया पंथीयांमध्ये असा दृढ विश्वास आहे की मसीहा पुन्हा उदयास येतील आणि मुस्लिमांना योग्य मार्ग दाखवतील तसंच मक्का येथील भव्य मशिदीतून त्यांना संबोधित करतील. 1979 च्या इराणी क्रांतीच्या यशाने या विश्वासाला अधिक बळकटी दिली.
इराणमधील शाहची सत्ता अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीने उलथवून टाकल्यानंतर येमेनमधील झायदींच्याही आशा पल्लवित झाल्या. एका दशकापर्यंत, त्यांनी सौदी-समर्थित येमेनी सरकारविरुद्ध शांतपणे आपला तळ मजबूत केला. इराणनेही त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना शस्त्रे व प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज केले. हुसेन बदरेद्दीन अल-हुथी, एक झायदी धर्मगुरू यांनी लष्करी गटाची स्थापना केली आणि त्यांच्या नावावरूनच हुथी असे नाव देण्यात आले, ज्यांनी 1990 च्या दशकात औपचारिकपणे प्रतिकार चळवळ सुरू केली. हिजबुल्लाहनेही त्यांना सौदी-समर्थित सरकारविरुद्ध रणनीती आखण्यात मदत केली.
1979 च्या इराणी क्रांतीनंतर या सगळ्याला आकार येऊ लागला. त्याच वर्षी एका मोठ्या लढाईची आणि राष्ट्रांमधील फाळणीची पटकथा लिहिली जात होती आणि इतिहासातील काही मोठ्या आपत्त्या घडणार होत्या; काही अगदी लवकरच, तर काही कालांतराने एका मोठ्या चळवळीत रुपांतरित होणार होत्या. पहिली मोठी आपत्ती नोव्हेंबर 1979 मध्ये घडली आणि तो मुहर्रम महिन्याचा पहिला दिवस होता, ज्याला शिया पंथीयांसाठी विशेष महत्त्व आहे. मुस्लिम कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात, सशस्त्र अतिरेक्यांनी शवपेट्यांमध्ये शस्त्रे लपवून मक्का येथील भव्य मशिदीवर हल्ला केला आणि दोन आठवड्यांसाठी मशिदीचा ताबा घेतला. सुरुवातीला, या हल्ल्यामागे इराणचा हात असल्याचे वृत्त होते. पाकिस्तानातील अमेरिकी दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यात दोन अमेरिकन नागरिक ठार झाल्यानंतर, अयातुल्ला खोमेनी यांनी या हल्ल्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरल्यावर, सौदी सरकारने वेळ न घालवता ग्रँड मशिदीवरील हल्ल्यात कोणताही परकीय हस्तक्षेप असल्याचा इन्कार केला.
हल्ला करणाऱ्यांनी येमेनमधून शस्त्रे खरेदी केली होती आणि या हल्ल्यात सौदीच्या ओतेबा जमातीचा सहभाग असल्याची पुष्टी एका महिन्यानंतर झाली. हे सर्व अशा वेळी घडत होते, जेव्हा इराण क्रांती आणि तिच्या यशाचा उत्सव साजरा करत होता. हल्ला करणाऱ्यांपैकी एकाला मसीहा म्हणून सादर करण्यात आले आणि ग्रँड मशिदीत 'महदी आले आहेत' अशी घोषणा करण्यात आली. शतकातील सौदी अरेबियातील सत्तापालटाचा हा सर्वात रक्तरंजित प्रयत्न होता आणि मशिदीच्या आवारात रक्त सांडले गेले.
बंडखोरांविरुद्धची कारवाई दोन आठवडे सुरू राहिली आणि अखेरीस सौदी सरकारने ग्रँड मशिदीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. या घटनेमुळे पाकिस्तान सौदी राज्याच्या जवळ आला आणि ग्रँड मशिदीच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तानने आपले सशस्त्र दल तैनात केले. येमेनमार्गे देशात शस्त्रे आली होती, ही वस्तुस्थिती सर्वांना माहीत होती आणि पाश्चात्य देशांमधील सत्ताकेंद्रांमध्ये इराणच्या हस्तक्षेपावर चर्चा सुरू होती. तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या ‘हल्ल्यात कोणताही परकीय हात नाही’ या विधानाने चर्चेवर पडदा पडला, परंतु अनेक गोष्टींभोवतीचे गूढ आजही कायम आहे. हे स्पष्ट होते की, त्याचवर्षी इराणी क्रांती यशस्वी झाली, येमेनमार्गे शस्त्रे आली आणि मशिदीत घोषणाबाजी झाली.
असे मानले जात होते की, ज्या येमेनी लोकांनी सौदी बंडखोरांना शस्त्रे पुरवण्यास मदत केली, त्यांचे इराणशी काहीतरी संबंध होते. मक्का वेढा एका दशकाहून अधिक काळ स्मरणात राहिला. अरब देश तो विसरले नाहीत, झायदींना दडपून टाकल्यानंतरही ते इराणच्या सततच्या पाठिंब्याने एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास आले. योगायोगाने, विश्लेषक मक्का वेढा आणि सौदी राजवटीविरुद्ध लढणाऱ्या बंडखोरांना येमेनमधून होणारा शस्त्रपुरवठा याकडे इराणी इस्लामिक क्रांतीचा भाग म्हणून पाहतात, कारण मक्का येथील हल्ला त्याच वर्षी इराणमध्ये घडणाऱ्या घटनांशी जुळून आला होता.