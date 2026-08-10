हवामान बदलावरील नवीन उपाय किती व्यवहार्य?
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांना व्यवहार्य हवामान बदल उपाय म्हणून विचारात घेण्यापूर्वी, हवामान प्रणालींवर त्यांची उपयुक्तता तपासणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात लक्ष्मी कुमार टी. व्ही. यांचा माहितीपूर्ण लेख.
Published : August 10, 2026 at 8:00 PM IST
हवामान बदलाच्या नवीन ट्रेंड्समुळे तीव्र हवामान बदल आणि पावसाच्या पद्धतीत बदल होत असताना, शास्त्रज्ञ हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यापलीकडील उपायांचा शोध घेत आहेत. त्यामध्ये वातावरणातून थेट कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकणे आणि पृथ्वीवर पोहोचणाऱ्या सौर किरणांचे प्रमाण तात्पुरते बदलणे. भारत नवीकरणीय ऊर्जेचा वेगाने विस्तार करत असून वीज निर्मितीमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा 51.5% वाटा आधीच मिळवला असला तरी, कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्हल (सीडीआर) आणि सोलर जिओइंजिनिअरिंग यांसारखी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानं महागडी, ऊर्जा-केंद्रित आणि अनिश्चित आहेत. भारतीय मान्सूनसह जागतिक हवामान प्रणालींवर होणाऱ्या त्यांच्या संभाव्य परिणामांमुळे, त्यांना व्यवहार्य हवामान उपाय म्हणून विचारात घेण्यापूर्वी भारतासाठी त्यांची उपयुक्तता तपासणे आवश्यक ठरते.
हवामान बदल हा जगासाठी एक गंभीर धोका बनला आहे, आणि वाढत्या जागतिक तापमानामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या टोकाच्या घटना घडत आहेत. गेल्या 100 वर्षांत भारतातील एकूण पर्जन्यमानात लक्षणीय वाढ झाली नसली तरी, पावसाचं स्वरूप बदलत आहे. मान्सूनच्या हंगामात अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या घटना अधिक वारंवार घडत आहेत, ज्यामुळे पूर आणि दुष्काळाचा धोका वाढत आहे.
जागतिक संशोधनात असं आढळून आलं आहे की वाढत्या तापमानासोबत पावसातील टोकाचं प्रमाण वाढतं आणि हवामान बदलाचा जागतिक वायुप्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक हवामान मॉडेलनुसार, हरितगृह वायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे उत्तर गोलार्धात पर्जन्यमान वाढू शकतं, तर मानवनिर्मित एरोसोलमुळे पर्जन्यमान कमी होऊ शकतं. भविष्यात नैऋत्य मान्सूनच्या काळात भारतीय प्रदेशात पावसातील टोकाच्या प्रमाणात वाढ होण्याचा अंदाजही या मॉडेलनं वर्तवला आहे. याची उदाहरणं द्यायची झाल्या, 2002, 2004 आणि 2015 या एल निनोच्या वर्षांमध्ये भारताच्या मोठ्या भागांमध्ये दुष्काळ पडला होता.
या पार्श्वभूमीवर, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी हरितगृह वायूंचे, विशेषतः कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करणे हे केंद्रस्थानी आहे. भारतात सुरू असलेल्या प्रमुख बदलांपैकी एक म्हणजे नवीकरणीय ऊर्जेकडे होणारे संक्रमण. सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं राष्ट्रीय सौर अभियान आणि पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत.
जुलै 2025 मध्ये, भारतानं वीज निर्मितीमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक वाटा नोंदवला, ज्यामध्ये देशाच्या 203 गिगावॅटच्या एकूण विजेच्या मागणीपैकी 51.5% मागणी नवीकरणीय स्रोतांद्वारे पूर्ण केली जाईल.
परंतु संशोधक वातावरणात आधीपासूनच असलेल्या कार्बन डायऑक्साइडला काढून टाकू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाचाही अभ्यास करत आहेत. असाच एक दृष्टिकोन म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्हल (CDR). डायरेक्ट एअर कॅप्चर, ही एक CDR पद्धत असून, ती रासायनिक अभिक्रियांद्वारे सभोवतालच्या हवेतून कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकते आणि तो जमिनीखाली साठवते किंवा काँक्रीटसारख्या दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उत्पादनांमध्ये वापरते.
हे तंत्रज्ञान महाग आहे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची आवश्यकता असते. दुसरा एक दृष्टिकोन म्हणजे कार्बन खनिजीकरण, ज्यामध्ये खनिजे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडशी अभिक्रिया करतात आणि वायू स्वरूपातील CO2चं घन स्वरूपात रूपांतर करतात, जे नंतर वातावरणातून वेगळे केलं जाऊ शकतं. ही पद्धत अधिक किफायतशीर होण्यासाठी यावरही अधिक काम करणं आवश्यक आहे. बायोमास कार्बन रिमूव्हल अँड स्टोरेज आणि मरीन कार्बन रिमूव्हल अप्रोचेस यांसारख्या इतर CDR पद्धतींचा अभ्यास केला जात आहे.
शास्त्रज्ञ एका पूर्णपणे वेगळ्या दृष्टिकोनाचाही अभ्यास करत आहेत. त्यामध्ये सौर किरणोत्सर्ग बदल, किंवा सौर भू-अभियांत्रिकी तसंच वातावरणातून हरितगृह वायू काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या CDR च्या विपरीत, सौर भू-अभियांत्रिकी वेगानं वाढणाऱ्या तापमानापासून तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी सौर किरणोत्सर्गात बदल करण्यावर लक्ष केंद्रित करतं.
ही कल्पना अंशतः 1991 मध्ये झालेल्या माउंट पिनाटुबोच्या उद्रेकातून प्रेरित आहे. ज्वालामुखीच्या उद्रेकादरम्यान बाहेर पडलेली राख पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 16 ते 25 किलोमीटर उंचीवर असलेल्या स्ट्रॅटोस्फियरमध्ये पोहोचली. या कणांनी येणारी सौर किरणे परावर्तित केली, ज्यामुळे जमिनीवर पोहोचणाऱ्या सौर किरणांचं प्रमाण बदललं आणि पृष्ठभागाचं तापमान कमी होण्यास हातभार लागला.
सौर भू-अभियांत्रिकीची एक प्रस्तावित पद्धत, स्ट्रॅटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI), जेट विमाने किंवा उड्डाणांचा वापर करून स्ट्रॅटोस्फियरमध्ये गंधकाचे कण सोडून हाच परिणाम साधण्याचा प्रयत्न करते. हे कण वातावरणात पसरतील आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पोहोचणाऱ्या सौर किरणांचे प्रमाण कमी करतील.
मात्र यात अजूनही बरीच अनिश्चितता आहे. सध्या सुरू असलेले अभ्यास हे तपासत आहेत की अशा हस्तक्षेपांमुळे मान्सूनच्या प्रवाहासह जागतिक हवामानाच्या पद्धतींमध्ये बदल होऊ शकतो का. भारतासाठी, यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो की, देशाच्या हवामानावर कोणतेही अवांछित परिणाम न करता अशी तंत्रे खरोखरच उपयुक्त ठरू शकतील का?
सौर भू-अभियांत्रिकीच्या इतर पद्धतींचाही अभ्यास केला जात आहे. सागरी ढग तयारी (Marine cloud brightening) या तंत्रामुळे खालच्या वातावरणात अधिक ढग संघनन केंद्रके (cloud condensation nuclei) टाकून सागरी ढगांची चमक वाढेल. यामुळे ढगांची परावर्तकता वाढेल आणि जमिनीवर पोहोचणाऱ्या सौर किरणांच्या प्रमाणात बदल होईल. परंतु या पद्धतीवर, विशेषतः त्याचा खर्च आणि तांत्रिक आव्हानांबाबत, तुलनेने कमी संशोधन झालं आहे.
सिरस ढग विरळ करणे (Cirrus cloud thinning) ही एक वेगळ्या मार्गानं करण्यात येणारी प्रक्रिया आहे. या तंत्राचा उद्देश पृथ्वीद्वारे उत्सर्जित होणारी अधिक किरणे अवकाशात जाऊ देणं हा आहे, ज्यामुळे पृष्ठभागाचं तापमान कमी होतं. यामध्ये पृष्ठभागापासून सुमारे सहा किलोमीटर उंचीवर, ट्रोपोस्फियरच्या (troposphere) वरच्या थरात बर्फ-केंद्रक कण (ice-nucleating particles) पेरले जातात. हे कण मोठ्या परंतु कमी संख्येतील बर्फाच्या स्फटिकांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देऊ शकतात, ज्यामुळे सिरस ढग विरळ होतात.
त्यामुळे, या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातून खूप वेगवेगळ्या शक्यता आणि आव्हाने दिसून येतात. कार्बन डायऑक्साइड निर्मूलन (CDR) पद्धती थेट वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडला लक्ष्य करतात, परंतु त्यांना खर्च आणि ऊर्जेच्या गरजेच्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं. याउलट, सौर भू-अभियांत्रिकीमुळे (solar geoengineering) तापमानात तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु जागतिक हवामानाच्या पद्धतींवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल अनिश्चितता आहे.
आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंचांवर या प्रयोगांवर चर्चा सुरू असल्यानं, भारतीय धोरणकर्त्यांसाठी त्यांचे संभाव्य परिणाम समजून घेणे अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरत आहे. भारतातील संशोधकांनी अशा हस्तक्षेपांचा भारतीय हवामान परिस्थितीवर कसा परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास सुरू केला आहे. ही तंत्रज्ञानं भारतीय प्रदेशासाठी योग्य मानली जाऊ शकतात की नाही, हे ठरवण्यासाठी या संशोधनातील निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण ठरतील.
(लेखक परिचय - लक्ष्मी कुमार टी. व्ही. या नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या पर्यावरण विज्ञान शाळेत सहयोगी प्राध्यापक (वातावरण विज्ञान) आहेत.)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. ईटीव्ही भारत त्यांच्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)