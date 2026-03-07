इराणविरोधातील अमेरिका इस्रायल युद्धाचा भारत आणि भारतीय कृषी उत्पादनावर होणार परिणाम
मध्य पूर्वेतील अमेरिका इस्रायल यांच्या इराण विरोधी युद्धाच्या तणावाचा आपल्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा सर्वात वाईट परिणाम होऊ शकतो. कसं ते जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
Published : March 7, 2026 at 3:26 PM IST
अमेरिका इस्रायलच्या नेतृत्वाखालील इराणवरील हल्ल्यांनंतर जगात गोंधळ माजण्यास सुरुवात झाली आहे. भारत हळूहळू यासंदर्भातील अराजकतेचा अनुभव घेत आहे. भूराजकीयदृष्ट्या भारत स्वतःला एका ‘दलदलीत सापडत असताना, पुन्हा एकदा आपल्या शेतकऱ्यांना मध्य पूर्वेतील अशांततेचा फटका सहन करावा लागू शकतो. तर याचा नेमका काय संबंध आहे? या प्रश्नाचा विचार करता अन्न-धान्य, फळफळावळ, भाजीपाला यांच्या निर्यातीत घसरण दिसत आहे. अगदी बासमती तांदूळ ते चहा, खते यांचाही त्यात समावेश आहे. तर आयातीमध्ये अर्थातच कच्च्या तेलाचा समावेश होतो.
प्रथम आपण या प्रदेशातील परिस्थितीचं परीक्षण करूया. त्यातून दिसतं की इराणवर आधी हल्ला करण्यात आला आहे, ज्यामुळे इराणमध्ये हजारो बॉम्ब पडले आहेत. प्रति-हल्ल्यात, इराणने इस्रायल आणि अरबी द्वीपकल्पातील इतर अमेरिकन तळांवर हल्ला केला आहे. ज्यामध्ये बहरीन, युएई इत्यादी किनारी देश समाविष्ट आहेत. सौदी रिफायनरीज ड्रोनने मारल्याच्या बातम्या देखील येत आहेत आणि या प्रदेशातील सामान्य तेल शुद्धीकरण पायाभूत सुविधा एकतर बंद आहेत किंवा त्यांना मोठा फटका बसला आहे. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ले अद्याप थांबलेले नाहीत. या प्रदेशातील कच्च्या तेलाचं उत्पादन थांबलं आहे.
या युद्धाचा दुसरा आणि महत्त्वाचा पैलू म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी, जो पर्शियन आखातातील एक अरुंद सागरी मार्ग आहे. त्यातून जगातील 20% तेल आणि इतर पुरवठा होतो. तर कल्पना करा की इराक, इराण आणि इतर देशांमधून येणारे सर्व तेल सुएझ कालव्यातून येणाऱ्या जहाजांसह येते. या व्यतिरिक्त पर्शियन आखात टँकर आणि कंटेनर जहाजांनी भरलेले आहे ज्याला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास नकार देत आहेत. हा परिसर आता मोठ्या प्रमाणात लष्करी झाला आहे, अमेरिका, इराणी आणि चिनी नौदल देखील या प्रदेशात घुसले आहेत. येमेनमधील बंडखोर गटांनीही इराणच्या नाकेबंदीच्या आवाहनाला पाठिंबा देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
आता केवळ नाकेबंदीच नाही तर या प्रदेशातील प्रमुख खत उत्पादन संयंत्रांनीही उत्पादन बंद केलं आहे, विशेषतः अशावेळी जेव्हा उत्तरेकडील देशांमधील शेतकरी त्यांची पिके पेरण्यास तयार होत आहेत. उदाहरणार्थ, जगातील सर्वात मोठा कतार एनर्जीद्वारे चालवला जाणारा कतारमधील युरिया प्लांटने नैसर्गिक वायूच्या कमतरतेमुळे उत्पादन थांबवले आहे. या प्रदेशातील अनेक नैसर्गिक वायू किंवा एलएनजी प्लांटनाही फटका बसला आहे, ज्यामुळे तेल आणि वायू अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. नैसर्गिक वायू हा प्रमुख घटक आहे आणि नायट्रोजन खताच्या उत्पादन खर्चात त्याचं सुमारे ६०% आणि ८०% एवढं प्रमाण आहे.
युरोपियन युनियननं सहा महिन्यांत रशियन गॅस आयात कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर नैसर्गिक वायू अर्थव्यवस्था हादरली आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून पुतिन यांनी जाहीर केलं आहे की ते युरोपियन युनियनमध्ये रशियन गॅस देणं ताबडतोब थांबवतील आणि "चांगल्या बाजारपेठांचा शोध घेतील". या विधानामुळं नैसर्गिक वायूच्या किमती काही दिवसांत दुप्पट झाल्या आहेत. तर एका बाजूला मध्य पूर्व प्रदेशात गॅसचं उत्पादन कमी आहे किंवा स्थिर आहे आणि युरोपियन युनियन तसंच रशियामधील तणावामुळे गॅसच्या किमती आणखी गगनाला भिडल्या आहेत. हे सर्व खत व्यवसायासाठी वाईट आहे, कारण गेल्या आठवड्यात जागतिक क्षमतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे आणि नैसर्गिक वायू किंवा नायट्रोजन खतांच्या कमी किमतीच्या उत्पादनाकडे परत येण्यासाठी महिने नाहीतर वर्षे लागतील.
तसंच मध्य पूर्वेच्या अनेक भागांमध्ये सल्फरसारख्या इतर महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. याचा परिणाम जागतिक सल्फर व्यापाराच्या सुमारे 45% वर होईल. जागतिक स्तरावर फॉस्फेट उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो. उत्पादनाव्यतिरिक्त, जागतिक शिपिंग लेनवर परिणाम झाला आहे आणि अनेक जहाजे त्यांचा माल उतरवू शकत नाहीत. जहाजांवरील विमा प्रीमियम देखील वाढले आहेत, त्यामुळे खतांची वाहतूक करण्यासाठी कमी जहाजे उपलब्ध आहेत.
हे लक्षात घेणं मनोरंजक आहे की भारत आपल्या 40% युरिया पुरवठ्यासाठी या प्रदेशावर अवलंबून आहे. परंतु जगभरात भारत एकटा नाही तर इतरही देशातील शेतकरी युरियासारख्या नायट्रोजन खतांसाठी या प्रदेशावर अवलंबून आहेत. इजिप्तपासून ब्राझीलपर्यंत सर्व देश युरियाच्या किमतीत 25% पेक्षा जास्त वाढ अनुभवत आहेत, ज्यामुळे साठेबाजी आणि खतांचा सट्टा सुरू झाला आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यामुळे जागतिक खतांच्या पुरवठ्यावर आधीच नकारात्मक परिणाम झाला होता आणि आता इराण आणि लगतच्या प्रदेशांवर हल्ला झाल्याने दर आक्रमकपणे वाढत आहेत.
भारतात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त युरियाचा साठा असला तरी, तो अन्नसुरक्षेची हमी देत नाही आणि जागतिक बाजारपेठेत खतांचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध असले तरीही हे होताना दिसत नाही. गेल्यावर्षीपासून भारत मोठ्या खतांच्या टंचाईशी झुंजत आहे, ज्यामुळे देशभरात विविध शेतकऱ्यांनी निदर्शनं केली आणि देशातील उत्पादन कमी झालं.
जगभरात अन्नधान्याच्या किमती आधीच वाढू लागल्या आहेत. त्यासाठी पहिलं कारण म्हणजे युद्धाच्या परिस्थितीमुळे आणि दुसरे म्हणजे खतांच्या पुरवठ्यातील भीती आणि अनिश्चिततेमुळे हे घडत आहे. जर खतं वेळेवर पोहोचली नाहीत तर पेरणीत मोठं नुकसान होऊ शकतं आणि औद्योगिक शेतीत मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. जगभरातील बहुतेक शेती आता युरिया, डीएपी इत्यादी औद्योगिक कृषी रसायनांवर अवलंबून आहेत. त्यांची माती आणि बियाणे वाढीसाठी या रसायनांवर अवलंबून आहेत. त्यांच्याशिवाय पीक अयशस्वी होईल किंवा कमी उत्पादन होईल. जर आपण कच्च्या तेलाकडे पाहिलं तर, जागतिक स्तरावर आणि भारतातही कृषी उत्पादनाचा हा आणखी एक पैलू आहे. ट्रॅक्टरपासून ट्रकपर्यंत आपल्या बहुतेक कृषी यंत्रसामग्री डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनांवर काम करतात. आता तेल उत्पादनावर परिणाम झाल्यामुळे, पुरवठा अधिक मर्यादित होत आहे, तर मागणी सतत वाढत आहे. देश संरक्षणात्मक हेतूंसाठी तेलाचा वापर वाढवत आहेत कारण तेलाच्या किमती 110-120 डॉलर/बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. परिणामी, शेतीवरील उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ होईल. बियाण्यांपासून खतांपर्यंत आणि ग्राहकांपर्यंत पीक परत पोहोचवण्यापर्यंत, सर्वच गोष्टी तेलावर अवलंबून आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमती पुरवठा साखळीच्या सर्व दुव्यांवर परिणाम करतील, त्यामुळे सर्वत्र अन्नधान्याच्या किमती वाढतील.
अर्थातच शेवटचा अडथळा म्हणजे "मध्यस्थ" आणि सट्टेबाज आहेत जे युद्ध परिस्थिती आणि गोठवलेल्या अन्न निर्यातीचा फायदा घेतील. सध्या बासमती तांदळापासून चहा, फळे आणि भाज्यांपर्यंतच्या अन्नधान्य निर्यातीचा मोठा भाग बंदरांवर अडकला आहे जो अरबी द्वीपकल्प किंवा इराणला जातो. पॉलीमार्केटर्स आणि फ्युचर्स कमोडिटीज हेज फंड्ससारखे सट्टेबाज जागतिक स्तरावर जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी परिस्थितीवर परिणाम करतील यात शंका नाही. म्हणूनच भारतात असो किंवा जगभरात, आपल्याला खतांचा मोठा तुटवडा, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ आणि अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...
- Analysis : गेम थिअरीच्या दृष्टीकोनातून अमेरिका-इराण युद्ध
- Analysis : पोवाड्यांपासून ते युद्धावरील नवीन युगातील मीम्सपर्यंत संदेश देणारी माध्यमे कशी झाली विकसित
- पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायल सोडल्यानंतर इराणवरील लष्करी हल्ल्याचा निर्णय घेतला: परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार
- इराणनं भारतासमोर पसरले हात, इराणी जहाज सुरक्षित डॉकिंगची मागितली परवानगी, कोचीत केलं डॉक