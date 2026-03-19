उष्णतेच्या लाटा, सुपर एल निनो : भारतीय शेतकऱ्यांनी 2026 च्या उन्हाळ्यासाठी तयार राहणं आवश्यक
Published : March 19, 2026 at 4:44 PM IST
Updated : March 19, 2026 at 4:50 PM IST
भारतीय हवामान विभागानं (IMD) आधीच तीव्र उष्णतेच्या लाटांबाबत इशारा दिला आहे. त्यानुसार भारतातील तापमान निश्चितच वाढत आहे. देशाच्या अनेक भागांत मार्च महिन्यासाठी असामान्यरित्या उच्च तापमानाची नोंद होत आहे. दिल्लीमध्ये गेल्या 50 वर्षांतील सर्वात उष्ण दिवसाची नोंद झाली आहे. मुंबईची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. मुंबईतही अत्यंत उच्च तापमानाची नोंद झाली आहे. हिमाचल प्रदेशातील उना येथील पर्वतीय भागांपासून ते पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांपर्यंत सर्वत्रच असामान्यरीत्या उच्च तापमानाची नोंद होत आहे. मग, आपल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि गहू यांसारखी कापणीला आलेली महत्त्वाची पिकं, तसंच आंबा यांसारख्या फळबागांच्या पिकांसाठी या परिस्थितीचा नेमका अर्थ काय होतो? याचे उत्तर देण्यापूर्वी, देशाच्या इतर भागांकडे पाहून आपण या उष्णतेच्या लाटेचा अधिक सखोल वेध घेऊया.
गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि अगदी काश्मीरमध्येही या वर्षीचा मार्च महिना असामान्यरीत्या उष्ण ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. विविध राज्य सरकारांनी उष्णतेच्या झटक्यामुळं (Heat Stroke) होणाऱ्या मृत्यूंच्या बाबतीत नुकसानभरपाईची घोषणाही केली आहे. हिमालयीन राज्यांसाठीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कारण, गेल्या वर्षी मुसळधार पाऊस पडूनही, हिमालयीन प्रदेशात हिवाळ्यातील बर्फवृष्टी अत्यंत कमी झाल्याचं किंबहुना 'बर्फाचा दुष्काळ'च पडल्याचं वृत्त आहे. यामुळं पर्वतीय परिसंस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची उपलब्धता आणि तापमानाचे संतुलन यांसमोर संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. कमी हिमवर्षावाचा अर्थ असा की, पर्वताची उघडी शिखरे आता उष्णता शोषून घेत आहेत, ती परावर्तित करत नाहीत. यामुळं पर्वतांचे तापमान वाढत आहे आणि केवळ हिमालयीन प्रदेशातच नव्हे, तर ईशान्येकडील राज्ये व पश्चिम घाटातही वणवे, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि वाढते तापमान यांचा धोका बळावत असल्याचे संकेत विविध अहवालांतून आताच मिळू लागले आहेत. परंतु, या आमच्या सर्व समस्यांची ही काही अंतिम यादी नाही.
तज्ज्ञ आणि विविध अहवाल 2026 च्या उन्हाळ्यापर्यंत एका अत्यंत घातक 'सुपर एल निनो' (Super El Niño) प्रभावाचा इशारा देत आहेत. ज्यामुळं खरीप हंगामात हवामान व वातावरणाशी संबंधित प्रचंड अनियमितता निर्माण होऊ शकते आणि भारतातील मान्सूनच्या चक्रात व्यत्यय येऊ शकतो. परिणामी, भारताला मान्सूनचा कमकुवतपणा आणि वातावरणीय बदलांसह उन्हाळ्याचा दीर्घकाळ अनुभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या पाच वर्षांत, हवामानातील लहरी बदलांमुळं भारताला मोठा फटका बसला आहे. यामुळं ढगफुटीपासून ते महाकाय चक्रीवादळांपर्यंत आणि तापमानातील विविध अतिरेकी घटनांपर्यंत अनेक गंभीर व्यत्यय निर्माण झाले आहेत. परिणामी, देशात उष्माघातामुळं होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जर आपण हवामानाच्या पद्धतींची तुलना केली, तर गेल्या दशकात झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीमुळं येथील सूक्ष्म-हवामान आणि परिसंस्थेची लवचिकता (resilience) या दोघांनाही मोठा धक्का बसला आहे. या विनाशाचा सर्वात पहिला फटका पर्जन्यमानातील बदलांना बसला आहे.
गेल्या तीन वर्षांत भारतानं ऑगस्ट महिना सर्वाधिक कोरडा अनुभवला, तसंच ऑक्टोबर महिनाही अत्यंत कोरड्या महिन्यांपैकी एक ठरला. त्यामुळं उपलब्ध आकडेवारीचा आधार घेता, आपण निःसंशयपणे असा निष्कर्ष काढू शकतो की, भारत सध्या आपल्या हवामान आणि ऋतूंच्या संदर्भात एका स्थित्यंतराच्या टप्प्यातून जात आहे. मग, आपल्या शेतीसाठी याचा काय अर्थ होतो? तर सर्वात आधी, गव्हाच्या पिकाच्या बाबतीत विशेषतः उत्तरेकडील भागांमध्ये परिस्थिती काही पूर्णपणे आशादायक नाही. पर्जन्यसमृद्ध अशा खरीप हंगामामुळं (जुलै ते ऑक्टोबर 2025) शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या अगदी उत्तरार्धातही भाताची लागवड केली; परिणामी, गव्हाच्या रब्बी हंगामातील पेरणीस विलंब झाला. तसंच खतांच्या तुटवड्याचाही यात काही प्रमाणात वाटा होता; परंतु मुख्यत्वे, अनेक शेतकऱ्यांनी गव्हाची पेरणी नेहमीच्या वेळेपेक्षा उशिरा केली. परिणामी, गव्हाचे पीक काढणीला येण्यास अजूनही अनेक आठवड्यांचा अवधी बाकी आहे आणि देशभरातील तापमानात मात्र प्रचंड वाढ होत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळं पिकांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळं उष्णतेच्या तडाख्यामुळं दिलासा मिळवण्यासाठी शेतकरी मदतीची मागणी करत निदर्शनं करत असल्याचं रिपोर्ट आताच समोर येऊ लागले आहेत.
गव्हाचे पीक करपून जात आहे आणि काही ठिकाणी तर गव्हाचे दाणे जांभळ्या रंगाचे होत आहेत. अति उष्णतेमुळं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांमधील, अद्याप कापणी न झालेली गव्हाची पिकं कीड हल्ल्यांना अधिक बळी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फळबागांबद्दल बोलायचं झाल्यास, काश्मीर प्रदेशातील सफरचंद उत्पादक शेतकरी उष्णतेच्या लाटेमुळं होणाऱ्या नुकसानीची आधीच नोंद करत आहेत. खोऱ्यातील सफरचंदाच्या झाडांना वेळेआधीच कोंब फुटत आहेत. हिमाचल प्रदेशातही परिस्थिती काही वेगळी नाही आणि शेतकरी घाबरले आहेत, कारण हिमाचली सफरचंदाला निरोगी फळधारणेसाठी आवश्यक असलेला 'थंड' हवामानाचा कालावधी मिळालेला नाही आणि हिमालयीन प्रदेशातील वाढत्या उष्णतेच्या लाटांमुळं पाणी कमी होऊन झाडांवर ताण येत आहे.
मैदानी प्रदेशांमध्ये उष्णतेमुळं आंब्याच्या झाडांना लवकर मोहोर आलेला दिसून येत आहे, ज्याचं स्वागतच केलं जात आहे; परंतु याच तीव्र उष्णतेमुळं देशाच्या अनेक भागांत हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उत्तरेकडील डोंगराळ प्रदेशांमध्ये या पावसासोबतच सोसाट्याचा वारा आणि गारपीट होण्याचीही शक्यता आहे. हा पाऊस केवळ देशाच्या अंतर्गत भागांत निर्माण झालेला वातावरणीय दाब कमी करून मान्सूनचे आगमन लांबवणार आणि त्याची तीव्रता मंदावणार नाही, तर मोहोरलेल्या आंब्याच्या झाडांचेही नुकसान करण्याची शक्यता आहे. या वर्षी आंब्याला लवकर मोहोर आल्यामुळं, हा पाऊस या हंगामातील आंब्याच्या पिकासाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकतो.
एकंदरीत पाहता, हवामानाची स्थिती फारशी आशादायक दिसत नाही. हे अधिक उष्ण उन्हाळा आणि कोरड्या मान्सूनचे संकेत देत आहे. 'झायद' हंगामाच्या मधल्या काळात पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिकांना अतिरिक्त पाणी द्यावं लागेल. तसंच, त्यांना अत्यंत तीव्र तापमानाचा सामना करण्यासही सज्ज राहावं लागेल. या समस्येतून बाहेर पडण्याचा सर्वात उत्तम संभाव्य मार्ग म्हणजे 'एकपीक पद्धतीचा' त्याग करणं आणि हवामान बदलास अनुकूल, दुष्काळ-प्रतिकारक अशा पारंपरिक किंवा स्थानिक वाणांच्या लागवडीचं उद्दिष्ट ठेवणं. तसंच त्यांनी बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करावा आणि पिकांची लागवड टप्प्याटप्प्यानं करावी, जेणेकरून ते हवामानातील बदलांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील; कारण या वर्षी हवामान आपल्या बाजूनं असल्याचं दिसत नाही.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असं नाही.)
