Ground Report : शांत गोरखालँडच्या टेकड्यांची राजकीय ओळख, लोकांमधील भीती आणि फोडाफोडीचं राजकारण

दार्जिलिंगमधून दिसणारे कांचनजंगाचे दृश्य
दार्जिलिंगमधून दिसणारे कांचनजंगाचे दृश्य (ETV Bharat)
By Bilal Bhat

Published : December 19, 2025

Updated : December 19, 2025

- सह दीपांकर बोस, संजीव गुहा, अभिजीत बोस आणि सुभदीप रॉय नंदी

दार्जिलिंग : दार्जिलिंगच्या डोंगरांवर प्रामुख्यानं एसयूव्ही गाड्या पर्यटकांची ने आण करत असतात. अवघड वळणावर त्यांचा वेग आपसूकच कमी होतो. रस्त्याला समांतर एक रेल्वे मार्ग जातो, त्यावरुन प्रसिद्ध 'टॉय ट्रेन' धावते त्याचा पर्यटकांना एक अनोखा अनुभव मिळतो. कोणत्याही संरक्षक कठड्याशिवाय, ही ट्रेन बाजारपेठांमधून आणि व्हरांड्यांच्या बाजूने जाताना दिसते. दार्जिलिंगच्या जीवनातील लहानसहान गोष्टींना ती जणु स्पर्श करते असं वाटतं. ही टॉय ट्रेन या भागाची इतकी अविभाज्य घटक बनली आहे की, सतत तिची धडधड सुरू असूनही, ती पूर्णपणे निरुपद्रवी मानली जाते. ही ट्रेन स्थानिक जीवनाचा एक भाग बनली आहे आणि जाताना कोणताही धोका निर्माण करत नाही. या धोकादायक नसलेल्या ट्रेनच्या अगदी उलट, या डोंगर, तराई आणि मैदानी भागातील नेपाळी भाषिक गोरखा लोक छळाच्या भीतीनं आपली राजकीय मतं क्वचितच उघडपणे व्यक्त करतात.

सामान्य माणसाची भीती आणि मौन - या डोंगररांगातील राजकारणी आणि श्रीमंत लोक जो काही विचार करतात त्यापेक्षा इथल्या सामान्य लोकांची कहाणी वेगळी आहे; त्यांना स्वतःला गोरखालँडच्या व्यापक राजकारणाशी जोडून घ्यायचं नाही. पूर्वी 'हमरो पार्टी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंडियन गोरखा जनशक्ती फ्रंट (आयजीजेएफ) चे कार्यकर्ते दीपपू तामांग स्पष्ट करतात, “लोक शांत आहेत आणि आपली राजकीय मतं व्यक्त करण्यास घाबरतात.” पूर्वीच्या हमरो पार्टीनं ३२ सदस्यीय दार्जिलिंग नगरपालिकेत १८ वॉर्ड जिंकून आपलं पहिलं यश मिळवलं. “जो कोणी सत्ताविरोधी भूमिका घेताना आढळतो, त्याला बळीचा बकरा बनवलं जातं. बोलण्यासाठी तुमच्याकडे संपत्ती आणि सत्ता असणं या ठिकाणी आवश्यक आहे; अन्यथा, राज्य यंत्रणेकडून तुमचा छळ केला जाईल.“ तसंच, “जर कोणी सध्याच्या सरकारला मान्य नसलेल्या मार्गावर चालला, तर त्याला राज्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं आहे आणि आजही सामोरे जावं लागत आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

भाजपा आमदार बिष्णू प्रसाद शर्मा
भाजपा आमदार बिष्णू प्रसाद शर्मा (ETV Bharat)

लोकांनी आयजीजेएफवर विश्वास दाखवला आहे आणि मतदारांना सक्षम करून त्याची परतफेड करण्याची आता आपली पाळी आहे, असं पक्षाला वाटतं. हा पक्ष तरुणांशी संवाद साधत आहे आणि मोकळ्या संवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'कॉफी पे चर्चा' च्या निमित्तानं बैठका आयोजित करतो. “आम्ही त्यांचं मौन तोडण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, परंतु लोक, विशेषतः तरुण, पुढे येण्यास आणि रॅलींमध्ये सहभागी होण्यास घाबरतात. त्यांना सत्ताविरोधी म्हणून ओळखलं जाण्याची भीती वाटते.” “त्यांना त्रास दिला जातो किंवा कधीकधी खोट्या आरोपांखाली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात,” असे दीपू म्हणाले.

गोरखालँडची कल्पना - डोंगराळ भागातील लोक आपले व्यवहार स्वतः चालवण्यासाठी एका स्वतंत्र राज्याची किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. ज्या राज्यात विधानसभेसाठी २९४ सदस्य निवडले जातात, त्या राज्यात डोंगराळ भागाच्या तीन जागा त्यांना नगण्य बनवतात, असंच बहुतेक राजकारण्यांना वाटतं. कुर्सियांग विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजपा आमदार विष्णू प्रसाद शर्मा म्हणाले, “आम्ही संख्येनं इतके कमी आहोत की आमच्या अस्तित्वाला कोणत्याही मोठ्या राजकीय शक्तींसाठी काही फरक पडत नाही. मी विधानसभेत असताना फक्त हिंदीत बोलतो, जेणेकरून दिल्ली आमचं ऐकेल.”

गोरखालँड टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा यांच्या टेबलावर शोभून दिसताना दिसली.
गोरखालँड टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा (ETV Bharat)

गोरखालँड ही एक जुनी घोषणा आहे, परंतु या मागणीचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या तिचा आपल्या जाहीरनाम्यात किंवा घटनेत समावेश केलेला नाही. आयजीजेएफ हा डोंगराळ भागातील पहिला पक्ष आहे, ज्याने गोरखालँडची मागणी आपल्या घटनेत समाविष्ट केल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी एका बंद पडलेल्या तुंगसुंग चहाच्या मळ्याला पोखरियाबोंगशी जोडणारा पूल बांधून आपली वचनबद्धता दाखवून दिली आहे, ज्यावर 'गोरखालँड' असा ६० फूट मोठा नामफलक लावण्यात आला आहे. हा पूल ज्या तुंगसुंग खोला नावाच्या वेगाने वाहणाऱ्या ओढ्यावर बांधला आहे, त्याच्या काठावर अनेक लोक, विशेषतः तरुण, आकर्षित होत आहेत.

दुर्लक्ष करता येणार नाही असा राजकीय पूल - जीटीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनित थापा, जे भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) चे अध्यक्ष देखील आहेत, आपल्या कार्यालयात समर्थक आणि अधिकाऱ्यांच्या गराड्यात असतानाही वेगळं अस्तित्व मिळण्याबद्दल साशंक आहेत. त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं, “फक्त पूल बांधल्यानं कोणत्याही पक्षाला मतं मिळू शकत नाहीत.” उपहासात्मकपणे ते पुढे म्हणाले, “पूल बांधून त्याला गोरखालँड असं नाव दिल्यानं निवडणुका जिंकता येत नाहीत. राज्याचा दर्जा मिळवण्याचं स्वप्न पाहणं सोपं आहे, पण ते मिळवून राज्य चालवणं कठीण आहे. मी जीटीए चालवत आहे आणि ते किती कठीण आहे हे मला माहीत आहे. विकास आणि शांतता या सामान्य माणसासाठी आवश्यक गोष्टी आहेत. आणि आम्ही त्यासाठीच राजकारण करत आहोत.”

गोरखालँडने खूप अशांतता आणि गोंधळ अनुभवला आहे. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीनंतर झालेल्या आंदोलनामुळं काही काळ सामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. जीटीएच्या प्रमुखांनी सांगितलं, “गेल्या नऊ वर्षांत डोंगराळ भागात कोणताही बंद (शटडाउन) झालेला नाही. येथे शांतता आहे आणि या प्रदेशात पर्यटन भरभराटीला आलं आहे.”

गोरखा रंगमंच भवन, गोरखालँड प्रादेशिक प्रशासन
गोरखा रंगमंच भवन, गोरखालँड प्रादेशिक प्रशासन (ETV Bharat)

जीटीए ही एक अर्ध-स्वायत्त संस्था आहे, जी २०१२ मध्ये दार्जिलिंग, कुर्सियांग, कालिम्पोंग आणि मिरिक या भागांवर शासन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती आणि तिने पूर्वीच्या दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिलची जागा घेतली. ही डोंगराळ भागासाठी एक स्व-शासित परिषद आहे, जी शिक्षण, स्थानिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांचं व्यवस्थापन करते.

नुकत्याच स्थापन झालेल्या आयजीजेएफने, विशेषतः मागील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी केल्यापासून, संपूर्ण डोंगराळ भागातील राजकारण ढवळून काढलं आहे. आता या पुलाच्या राजकारणामुळं पक्षाला अधिक प्रसिद्धी आणि लोकप्रियता मिळाल्यानं, जुन्या पक्षांना धाक वाटू लागला आहे.पावसाळ्यात दोन्ही बाजूंचे लोक ओलांडू शकत नसलेल्या ओढ्यावर पूल बांधण्याची नितांत गरज होती; आता ओढा ओलांडणं सोपं झालं आहे. 'गोरखालंड'ची पार्श्वभूमी घेऊन, पुलाच्या रेलिंगला टेकून सेल्फी काढणाऱ्या तरुणांचे फोटो मोबाईलवर सतत येत आहेत. 'गोरखालँड पूल' अचानक चर्चेत आला आहे आणि २०२६ च्या आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागातील सर्वात जास्त चर्चेत असलेल्या प्रतीकांपैकी एक म्हणून तो उदयास आला आहे. सरकारी निधीशिवाय आणि श्रमदानातून बांधलेल्या या पुलाच्या बांधकामाला दार्जिलिंगमधील प्रसिद्ध बेकरी 'ग्लेनरीज'चे मालक आणि इंडियन गोरखा जनशक्ती फ्रंट (आयजीजेएफ) चे मुख्य संयोजक अजय एडवर्ड्स यांचा जोरदार पाठिंबा होता.

राजकीय जाणीव आणि तिसरी आघाडी - या भागातील तीव्र उतार, चहाचे मळे, नद्या, वेगाने वाहणारे ओढे आणि नाजूक रस्ते यामुळे कनेक्टिव्हिटी ही रोजची चिंता बनली आहे आणि यामुळेच दार्जिलिंगचं राजकारण बऱ्याच काळापासून आकार घेत आहे. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये उत्तर बंगालमधील महापुरादरम्यान मिरिकमधील दुधिया पूल कोसळला, तेव्हा केवळ संपर्कच तुटला नाही, तर लोकांचा विश्वासही डळमळीत झाला.

दीपू तमांग, भारतीय गोरखा जनशक्ती आघाडीचे सदस्य (IGJF)
दीपू तमांग, भारतीय गोरखा जनशक्ती आघाडीचे सदस्य (IGJF) (ETV Bharat)

"काही गोष्टींवरुन तुम्ही किती दुर्लक्षित आहात हे तुमच्या लवकरच लक्षात येतं," असं आयजीजेएफ कार्यकर्ते आणि अजय यांचे जवळचे सहकारी दीपू तामांग यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं. "जेव्हा पूल कोसळतात, तेव्हा आम्हाला फक्त वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नसतो. यावेळी, निवडणुका जवळ असल्यानं एक तात्पुरती रचना उभारण्यात आली. निवडणुकांमुळेच सर्वांना आमची आठवण येते," असं बँकर-ते-राजकीय कार्यकर्ते बनलेल्या तामांग यांनी सांगितलं.

दार्जिलिंगमधील तरुण मतदार अस्वस्थ आहेत. त्यापैकी बरेचजण पदवीधर आहेत, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकण्यात पारंगत आहेत आणि डोंगरभागाबाहेरील संधींबद्दल त्यांना तीव्र जाणीव आहे. शहरांमध्ये आणि इतर राज्यांमध्ये, तसंच परदेशात स्थलांतर करणे ही त्यांची एक सततची आकांक्षा आहे. पण, मूळ ओळख हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. “येथे तुम्ही विकास आणि सन्मान यांना वेगळे करू शकत नाही. तरुणांना नोकऱ्या हव्या आहेत, हे खरं आहे. पण, त्यांना त्यांची दखल घेतली जावी असंही वाटतं. बंगालपासून शारीरिक आणि राजकीय वेगळेपण, तसंच एक वेगळी ओळख, हाच दार्जिलिंगसाठी एकमेव पर्याय आहे,” असं दीपू म्हणाले.

दार्जिलिंगच्या तरुणांसाठी राजकारण आता इंस्टाग्रामवरील पोस्ट, व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्स आणि यूट्यूबवरील चर्चांपुरते मर्यादित राहिलं आहे, जे त्यांची राजकीय जाणीव घडवत आहेत. सार्वजनिक योगदानातून बांधलेल्या पुलाची प्रतिमा कोणत्याही प्रचारपत्रकापेक्षा किंवा रॅलीपेक्षा ऑनलाइन अधिक वेगाने पसरली आहे.

फिंजो वांग्याल, भारतीय गोरखा जनशक्ती आघाडी (IGJF) केंद्रीय समिती सदस्य
फिंजो वांग्याल, भारतीय गोरखा जनशक्ती आघाडी (IGJF) केंद्रीय समिती सदस्य (ETV Bharat)

विश्वासाची कमतरता - डोंगराळ भागातील लोकांनी आता कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाला धरुन ठेवणं सोडून दिलं आहे. ते जुन्या पक्षांशी संबंधित असल्याचं दिसू नये याची काळजी घेतात. एका थ्री-स्टार हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या आणि नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका हॉटेल मॅनेजमेंट पदवीधर तरुणीनं ईटीव्ही भारतला सांगितले की, तरुण लोक कोणत्याही राजकीय चर्चेपासून दूर राहतात. "त्यांचा राजकारण्यांवर विश्वास नाही, आणि कोणताही तरुण उघडपणे पुढे येऊन बोलणार नाही," असं ती म्हणाली.

इतर पक्षांच्या उलट, आयजीजेएफ (IGJF) पक्ष आपला प्रभाव वाढवत आहे आणि डोंगराळ भागातील लोकांची मनं जिंकत आहे. तीशीतल्या आणखी एका महिलेनं सांगितलं की, विश्वासाच्या कमतरतेमुळं तरुण लोक गप्प झाले आहेत. “या छोट्या डोंगराळ भागात खूप फूट आहे, ज्यामुळं विधानसभेच्या जागांच्या बाबतीत मोठी संख्या तयार होत नाही. लोकांना स्वतंत्र राज्य हवं आहे ते म्हणजे गोरखालँड. पण लक्ष्य केले जाण्याच्या भीतीनं ते त्याबद्दल उघडपणे बोलत नाहीत,” असं नाव न सांगण्याच्या अटीवर ती म्हणाली. “निवडणुकीच्या दिवशी आम्ही जी मतं देतो, त्याबद्दलही कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीच ठरवते आणि कोणाला मत द्यायचं हे आम्हाला सांगते,” असंही तिने पुढं सांगितलं.

आयजीजेएफ (IGJF) पक्षाला तरुणांमध्ये लोकप्रियता मिळत आहे, आणि त्यांना पक्षाचा अजेंडा मांडण्याची पद्धत आवडते, जी त्यांच्या मते “स्पष्ट” आहे. “येथील डोंगराळ भागातील लोकांना हा नवीन पक्ष आवडतो, आणि ते लोकांच्या भल्यासाठी काहीतरी करतील अशी त्यांना आशा आहे,” असं दार्जिलिंगमध्ये पुरातन वस्तूंचं दुकान चालवणाऱ्या एका व्यावसायिकानं सांगितलं. अजय एडवर्ड्स हे त्यांच्या व्यवसायामुळे दार्जिलिंग शहरात एक परिचित चेहरा आहेत.

दार्जिलिंगमधील एका बागेतील चहाच्या रोपांचे जवळून घेतलेले छायाचित्र
दार्जिलिंगमधील एका बागेतील चहाच्या रोपांचे जवळून घेतलेले छायाचित्र (ETV Bharat)

“हे पुलाचं श्रेय घेण्याबद्दल नाही. हे माझ्या क्षमतेचं प्रदर्शन करण्याबद्दल आहे, की जेव्हा व्यवस्था काम करत नाही, तेव्हाही मी काम करून दाखवू शकतो. हा संदेश तरुण मतदारांच्या मनाला खोलवर भिडतो,” असं दार्जिलिंगमध्ये राहणाऱ्या आणि पूर्वी शिक्षिका असलेल्या ॲन यांनी सांगितलं. पुलाच्या बांधकामामुळे अंतर्गत मतभेदही उघड झाले आहेत. प्रशासकीय परवानगीशिवाय बांधलेल्या या पुलामुळे संबंधित कंत्राटदाराला अटक झाली. सरकारी यंत्रणेतील कोणीही आक्षेप न घेता इतकी मोठी वास्तू कशी उभी राहिली, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पण, उद्घाटनानंतर लगेचच, उत्पादन शुल्क विभागानं एडवर्ड्सच्या लोकप्रिय 'ग्लेनरीज' पबला तीन महिन्यांसाठी बंद करण्याची नोटीस बजावली. दीपू यांनी या कारवाईला "राजकीयदृष्ट्या प्रेरित" म्हटलं आणि सांगितलं, "या कारवाईचा उद्देश व्यवसायाला लक्ष्य करणे आहे."

२०२६ च्या दिशेने वाटचाल - सध्या, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस किंवा तिचा मित्रपक्ष, अनित थापा यांच्या BGPM ने संयम बाळगला आहे, कारण त्यांना वाटतं की अजय एडवर्ड्सचा प्रभाव केवळ दार्जिलिंग शहरापुरता मर्यादित आहे. पण त्यांना हे देखील माहीत आहे की हा पूल शहरात नाही, तर ग्रामीण दार्जिलिंगमध्ये बांधला गेला आहे. डोंगराळ भागाच्या राजकारणात एकाही प्रभावी राजकीय शक्तीचा अभाव ही बाब अधिकच रंजक बनवते. पारंपरिक पक्ष कमकुवत झाल्यामुळे आणि निष्ठा वेगाने बदलत असल्यामुळे, पर्यायी राजकीय प्रयोगांसाठी जागा निर्माण झाली आहे. याच ठिकाणी काँग्रेसचे माजी मित्रपक्ष असलेले अजय एडवर्ड्स, तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप-समर्थित डोंगराळ भागातील संघटनांपासून दूर राहून स्वतःचं स्थान निर्माण करत आहेत.

“डोंगराळ भागात, गोरखालँडचा मुद्दा उपस्थित केल्याशिवाय कोणीही राजकीयदृष्ट्या टिकू शकत नाही. ममता बॅनर्जींनी आंदोलनाऐवजी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिलं आहे. “आम्हाला वाटतं की यावेळी BGPM एक विश्वासार्ह पर्याय असेल,” असं सिलीगुडीचे महापौर, माजी राज्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचे सदस्य गौतम देब यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं.

दार्जिलिंगमधील चहाच्या बागांचे एक दृश्य
दार्जिलिंगमधील चहाच्या बागांचे एक दृश्य (ETV Bharat)

“डोंगराळ भागात TMC हा पर्याय नाही; हा पक्ष काही या भागात लोकप्रिय पक्ष नाही. त्यामुळे जनता स्वीकारणार नाही, म्हणूनच BGPM निवडणुकीत आपल्या चिन्हाचा वापर करेल. मला माहीत आहे की लोक TMC ला स्वीकारणार नाहीत, पण माझी मतपेढी कायम आहे आणि ते पूर्वीप्रमाणेच मला मतदान करतील,” असं थापा म्हणाले.

पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी बंगाल सज्ज होत असताना, गोरखालँड पूल एक रूपक आणि एक कसोटी अशा दोन्ही स्वरूपात उभा आहे. दार्जिलिंगच्या तरुणांसाठी, हे एक शक्यता आणि कृती आश्वासनांच्या आधी येऊ शकते याचा पुरावा तो आहे. राजकारण्यांसाठी, एका गोष्टीचं स्मरण राहिलं पाहिजे की प्रतीकात्मकतेला अजूनही महत्त्व आहे, परंतु ते एकटं पुरेसं ठरू शकत नाही. त्यांना माहीत आहे की पूल ठिकाणांना जोडतात, पण निवडणुका आशांना वास्तवाशी जोडतात.

निवडणूक काय वळण घेणार - उत्तर बंगालच्या डोंगराळ भागातील प्रतिकात्मक पूल बांधल्याच्या कामगिरीचं रूपांतर अखेरीस मतांमध्ये होतं की नाही, हे पाहणं बाकी आहे. परंतु उत्तर बंगालच्या मैदानी प्रदेशात, जिथे राजवंशी लोकांनाही स्वतंत्र राज्य हवं होतं, त्यांनी लहान फायद्यांसाठी काही प्रमाणात तडजोड केली आहे. एक समान गोष्ट अशी आहे की, राजवंशी आणि गोरखा या दोघांनीही टीएमसीला बहिष्कृत केलं आहे. कूचबिहारमधील राजवंशी लोकांना गोरखांप्रमाणेच स्वतंत्र राज्य हवं होतं आणि ते बंगाली भाषेला त्यांच्यावर लादलेली भाषा मानत राहिले आहेत. राजवंशी समाजाचे टॅक्सी चालक सुशांत बर्मन म्हणतात, “मला लाज वाटते की आमची नवीन पिढी राजवंशी भाषा बोलू शकत नाही. आम्ही बोलतो तेव्हा बंगाली लोक आमच्या भाषेची चेष्टा करतात.”

सुशांत बर्मन, एक टॅक्सी चालक
सुशांत बर्मन, एक टॅक्सी चालक (ETV Bharat)

सुशांत पुढे म्हणाला, “राजवंशी लोकांच्या विरुद्ध, डोंगराळ भागातील नेपाळी भाषिक गोरखा लोकांनी काहीतरी महत्त्वपूर्ण करून दाखवलं आहे. किमान त्यांनी आपला स्वतःचा प्रदेश चालवण्यासाठी जीटीए (GTA) मिळवलं.” आणि उत्तर बंगालचा संपूर्ण डोंगराळ प्रदेश, जो प्रामुख्याने त्याच्या विविधतेमुळं आणि दुर्गमतेमुळं ओळखला जातो, या बदलामुळं राजकीय वाटचालीची दिशा बदलू शकते, जी कदाचित 'गोरखालँड ब्रिज' मार्गे जाईल आणि येणाऱ्या अनेक वर्षांसाठी एक नवीन राजकीय चित्र तयार करेल.

GORKHALAND
गोरखालँड
दार्जिलिंग
इंडियन गोरखा जनशक्ती फ्रंट
