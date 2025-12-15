Ground Report : उत्तर बंगालमधील नक्षलबाडी, एकेकाळी डाव्यांचा बालेकिल्ला असलेलं ठिकाण आता भाजपाचा गड

ETV Bharat / opinion

उत्तर बंगालमधील नक्षलबाडी, एकेकाळी डाव्यांचा बालेकिल्ला असलेलं ठिकाण आता भाजपाचा गड

संघाच्या अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांना यश आलं असून, नक्षलबाडीमधील 'बंगालच्या तियानानमेन स्क्वेअर'ची ओळख बदलून आता ते कारगिल युद्ध स्मारक म्हणून ओळखलं जात आहे.

पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी येथील 'तियानानमेन स्क्वेअर', जिथे जगभरातील साम्यवादी नेत्यांचे पुतळे बसवण्यात आले आहेत, आणि त्याच्या शेजारी १९६७ च्या पोलीस गोळीबारातील पीडितांचे स्मारक आहे.
पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी येथील 'तियानानमेन स्क्वेअर', जिथे जगभरातील साम्यवादी नेत्यांचे पुतळे बसवण्यात आले आहेत, आणि त्याच्या शेजारी १९६७ च्या पोलीस गोळीबारातील पीडितांचे स्मारक आहे. (ETV Bharat)
By Bilal Bhat

Published : December 15, 2025 at 7:53 PM IST

- सह सुभदीप रॉय आणि अभिजीत बोस

नवीन कारगिल युद्ध स्मारकापासून ते नक्सलबाडी येथील ऐतिहासिक 'तियानानमेन स्क्वेअर'पर्यंतच्या प्रवासाचा मागोवा घेणारा हा वृत्तात. हे एक असं गाव आहे जे पश्चिम बंगालच्या राजकीय परिस्थितीत झालेल्या नाट्यमय बदलाचं प्रतीक आहे.

उत्तर बंगालमधील नक्सलबाडी, एकेकाळी नक्षलवादी चळवळीचं केंद्र होतं, ते आता भारतीय जनता पक्षाचा (भाजपा) बालेकिल्ला बनलं आहे. या बदलाची सुरुवात २०१७ मध्ये ठळकपणे झाली, जेव्हा अमित शाह यांनी गावातील एका दलित कुटुंबासोबत दुपारचं जेवण केलं. 'ऑपरेशन लोटस'चा प्रारंभ मानल्या गेलेल्या या घटनेनं पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या व्यापक यशाची नांदी केली, ज्यानंतर पक्षानं एकामागून एक अनेक राज्यांमध्ये विजय मिळवला.

नक्सलबाडी येथे नव्याने बांधलेलं कारगिल युद्ध स्मारक
नक्सलबाडी येथे नव्याने बांधलेलं कारगिल युद्ध स्मारक (ETV Bharat)

गेल्या काही वर्षांत, राज्यात भाजपाची वाढ वेगाने झाली आहे, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील नगण्य कामगिरीपासून ते गेल्या निवडणुकीत दुहेरी आकड्यांपर्यंत पक्षाने मजल मारली आहे. उत्तर बंगालमधील आदिवासी आणि इतर वंचित समुदायांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर बंगालमधील महालींसारख्या कुटुंबांना, जे पूर्वी गवताच्या झोपड्यांमध्ये राहात होते, त्यांना पक्की घरं बांधून देण्यात आली आहेत.

नक्सलबाडी येथे नव्याने बांधलेलं कारगिल युद्ध स्मारक
नक्सलबाडी येथे नव्याने बांधलेलं कारगिल युद्ध स्मारक (ETV Bharat)

उत्तर बंगालची राजकीय परिस्थिती - उत्तर बंगालमधील ५४ विधानसभा जागा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या प्रदेशात दार्जिलिंगचे गोरखा, जे गोरखालँडची मागणी करत आहेत, आणि कूचबिहारचे राजबंशी यांचा समावेश आहे. या दोन्ही समुदायांनी स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या आपल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भाजपाला तारणहार मानलं आहे. वास्तविक ही पश्चिम बंगालपासून राजकीय आणि भौगोलिक फारकत आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) येथे मोठ्या प्रमाणावर बहिष्कृत आहे आणि पक्षाला वाळीत टाकण्यात आलं आहे. ममता बॅनर्जी सरकारनं चालवलेल्या योजनांचा फायदा घेणारे लोकसुद्धा भाजपाचीच स्तुती करत आहेत.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना सिलीगुडीचे महापौर गौतम देब
ईटीव्ही भारतशी बोलताना सिलीगुडीचे महापौर गौतम देब (ETV Bharat)

आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांच्या अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमुळे बळ मिळालेल्या भाजपानं एक अथक प्रचार मोहीम राबवली आणि काही अपवाद वगळता संपूर्ण प्रदेशावर प्रचंड वर्चस्व मिळवलं. गेल्या निवडणुकीतील पक्षाच्या प्रचंड विजयानं उत्तर बंगालच्या जनमानसात भाजपाची चर्चा सुरू झाली आहे, जिथे आता भगवा रंग प्रदेशाच्या नकाशावर वर्चस्व गाजवत आहे आणि स्थानिक चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे. "तुम्ही कुठेही जा, तुम्हाला आरएसएसचे कार्यकर्ते त्यांच्या सामाजिक कार्याद्वारे आणि नागरी समस्यांमधील सहभागाद्वारे लोकांवर प्रभाव टाकताना दिसतील," असं चक्क सिलीगुडीचे महापौर आणि टीएमसीचे एक प्रभावशाली नेते गौतम देब यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

तियानानमेन चौक : एक मागे पडलेला इतिहास

डाव्यांनी एकेकाळी या भागाला आपला बालेकिल्ला मानलं होतं, त्यांनी इतिहासातील काही पानांव्यतिरिक्त, उरलेल्या मूर्ती आणि त्यांच्या मूळ नेत्यांच्या काही बांबूच्या झोपड्यांशिवाय फारसे काही पुरावे मागे ठेवलेले नाहीत. ही चळवळ कानू सन्याल, चारू मुजुमदार आणि त्यांच्या दोन साथीदारांनी नक्षलबाडी गावातून सुरू केली होती, जी कालांतराने संपूर्ण राज्यात आणि त्यापलीकडे पसरली.

पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी येथील 'तियानानमेन स्क्वेअर', जिथे जगभरातील साम्यवादी नेत्यांचे पुतळे बसवण्यात आले आहेत, आणि त्याच्या शेजारी १९६७ च्या पोलीस गोळीबारातील पीडितांचे स्मारक आहे. (ETV Bharat)

या चौकात साथीदारांचे पुतळे आणि १९६७ मध्ये राज्य पोलिसांकडून मारल्या गेलेल्या लोकांची नावं असलेलं एक स्मारक आहे, ज्यात बहुतेक महिलांचा समावेश आहे. स्टॅलिन, लेनिन ते मार्क्स यांच्यासह चारू मुजुमदार आणि कानू सन्याल यांच्यासारख्या डाव्या नेत्यांच्या पुतळ्यांची एक रांग या भागात नक्षलवादी चळवळ किती मजबूत होती याची आठवण करून देते. "दगडांवर कोरलेली नावं आमच्या हृदयात आणि मनात आहेत, पण डाव्या नेतृत्वातील फुटीमुळं, भाजपा हाच आमच्यासाठी एकमेव पर्याय उरला आहे," असं स्मारकाजवळून जाणाऱ्या एका स्थानिक रहिवाशानं सांगितलं.

नक्सलबाडी येथील नव्याने बांधलेल्या कारगिल युद्ध स्मारकात एक सेल्फी-पॉइंट उभारण्यात आला आहे
नक्सलबाडी येथील नव्याने बांधलेल्या कारगिल युद्ध स्मारकात एक सेल्फी-पॉइंट उभारण्यात आला आहे (ETV Bharat)

१९६७ च्या उठावाच्या स्मारकावर कोरलेला बंगाली मजकूर दाखवत, आयएनटीटीयूसीचे एक पदाधिकारी निर्जल डे म्हणाले की, हा आमचा 'तियानानमेन स्क्वेअर' आहे. "आमच्यामध्ये हा याच नावाने ओळखला जातो," असं त्या टीएमसीच्या कामगार नेत्यानं सांगितलं.

शेतीच्या कामातून विश्रांती घेत असताना, फोटोसाठी पोझ देताना दिसणाऱ्या मीनू साईबा.
शेतीच्या कामातून विश्रांती घेत असताना, फोटोसाठी पोझ देताना दिसणाऱ्या मीनू साईबा (ETV Bharat)

नवीन प्रतीक : कारगिल युद्ध स्मारक

भाजपानं एक रेषा न पुसता दुसरी मोठी रेषा आखण्याचा प्रयत्न केला आहे, आपल्या आरएसएस कार्यकर्त्यांमार्फत, डाव्यांचं स्मारक किंवा "तियानानमेन स्क्वेअर" अबाधित राहील, पण त्याचं महत्त्व कमी होईल, याची रणनीतिकदृष्ट्या खात्री केली आहे. गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ, एशियन हायवेच्या अगदी जवळ, कारगिल युद्धातील शहीदांच्या स्मरणार्थ एक नव्यानं बांधलेलं कारगिल युद्ध स्मारक उभं आहे. त्याच्या मध्यवर्ती स्थान आणि रचनेमुळं, गावात प्रवेश करणारी कोणतीही व्यक्ती हे स्मारक चुकवू शकत नाही. हे देशभक्ती आणि युद्धाच्या स्मृतीचं प्रतीक आहे, ज्यामध्ये डोंगराळ भागातील लोकांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 'कुकरी' आणि नवीन पिढीशी जोडलं जाण्यासाठी 'हार्ट इमोजी'चा समावेश केला आहे. जवळच राहणाऱ्या मनोजनं सांगितलं की, या स्मारकाला जुन्या पिढीपासून ते 'जनरेशन झेड'पर्यंत सर्वांमध्ये लोकप्रियता आहे. "या स्मारकावरून कांचनजंगाचे बर्फाच्छादित डोंगर दिसतात, जे आपल्याला आठवण करून देतात की कारगिलमधील अशाच पर्वतरांगांना या शहीदांनी पाकिस्तानी सैन्याशी लढताना कसे वाचवले," असं तो पुढे म्हणाला.

प्रदीप देबनाथ, नक्षलबाडी येथील रहिवासी
प्रदीप देबनाथ, नक्षलबाडी येथील रहिवासी (ETV Bharat)

स्मृतींचा संघर्ष - 'तियानानमेन स्क्वेअर'च्या शेजारी भातशेती करणाऱ्या मीनू साईबा या महिलेला तिथं कोणाचे पुतळे उभे आहेत याची कल्पना नाही. मात्र, देशासाठी प्राण गमावलेल्यांच्या सन्मानार्थ भाजपानं "अनेक वर्षांपूर्वी" बांधलेलं कारगिल युद्ध स्मारक तिला परिचित आहे. ती म्हणाली, "तरुण लोक त्या स्मारकाजवळ सेल्फी काढायला जातात आणि ते सोशल मीडियावर शेअर करतात." ही महिला ममता बॅनर्जी सरकारच्या 'लक्ष्मी भांडार' नावाच्या सरकारी योजनेची लाभार्थी आहे, पण तिला भाजपाची गोडी लागली आहे. ती म्हणाली, "भाजपा राष्ट्रनिर्माणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे आणि त्यांनी त्यासाठी खूप काही केलं आहे," आणि युद्ध स्मारकाचं उदाहरण दिलं.

स्थानिक रहिवासी प्रदीप देबनाथ यांच्या मते, "कारगिलसारख्या युद्धांमध्ये मारले गेलेले सैनिक फक्त आपले काम करत असतात आणि त्यासाठी त्यांना पगार मिळतो, परंतु 'तियानानमेन स्क्वेअर' आणि नक्षलबाडी येथे उल्लेख केलेले लोक निःस्वार्थ होते आणि ते एका ध्येयासाठी मरण पावले."

कारगिल युद्ध स्मारकावरील संगमरवरावर कारगिलच्या हुतात्म्यांची नावं कोरलेली आहेत, आणि हे स्मारक आता सेल्फी-पॉइंट म्हणूनही वापरलं जात आहे. दुसरीकडे, 'तियानानमेन स्क्वेअर' येथे कानू सन्याल आणि त्यांच्या साथीदारांच्या पुतळ्याशेजारी एका दगडावर हुतात्मा म्हणून पूजल्या जाणाऱ्या नऊ जणांची नावं लिहिलेली आहेत.

शांती मुंडा, एक ऐंशी वर्षीय महिला, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) च्या सदस्या
शांती मुंडा, एक ऐंशी वर्षीय महिला, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) च्या सदस्या (ETV Bharat)

सीपीआय(एमएल) (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सवादी-लेनिनवादी) च्या सदस्या असलेल्या ८७ वर्षीय शांती मुंडा, सन्याल आणि मजुमदार यांच्यासोबतच्या आपल्या आठवणी गावातील साथीदारांना नेहमी सांगतात. कानू सन्याल आणि चारू मजुमदार वेगळे झाले आणि त्यांनी वेगवेगळे मार्ग स्वीकारले, ज्यामुळे गटांमध्ये आणखी फूट पडली, हे त्यांना आठवते. त्यांनी सन्याल आणि मजुमदार या दोघांसोबतही एक साथीदार म्हणून काम केलं आणि अखेरीस त्या सन्याल गटाशी एकनिष्ठ राहिल्या. सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्याचा मजुमदार यांचा निर्णय एक चूक होती, असं त्या मानतात. डाव्यांचा सुवर्णकाळ परत येईल, असा विश्वास मुंडा यांना आजही आहे. देबनाथ हे त्यांचे जावई आणि एक सहकारी आहेत, जे या विश्वासाला दुजोरा देतात आणि म्हणाले, "डावी चळवळ एके दिवशी नक्कीच पुनरागमन करेल."

नक्षलबाडी येथील कानू सन्याल यांचे घर, ज्याचे रुपांतर पर्यटन स्थळात करण्याची योजना टीएमसी सरकार आखत आहे
नक्षलबाडी येथील कानू सन्याल यांचे घर, ज्याचे रुपांतर पर्यटन स्थळात करण्याची योजना टीएमसी सरकार आखत आहे (ETV Bharat)

नक्सलबाडीच्या सेफतुलाजोते येथील सन्याल यांच्या बांबूच्या झोपडीजवळून (जी आता सीपीआय (एम) कार्यकर्त्यांद्वारे चालवलं जाणारं एक ग्रंथालय आहे) एक ओढा वाहतो, जो मणि नदीची एक उपनदी आहे आणि त्यामुळे या गावाला एक वेगळंच रूप प्राप्त झालं आहे.

नक्षलबाडीचं प्रतीकात्मक महत्त्व आणि या गावातून नक्षलवादी चळवळीचा जन्म कसा झाला हे लक्षात घेऊन, टीएमसी सन्याल यांचं बांबूचं घर पर्यटन स्थळात रूपांतरीत करण्याची योजना आखत आहे. "अलीकडेच जिल्हा प्रशासनानं एक बैठक घेतली होती, ज्यात सन्याल यांच्या घराला पर्यटन स्थळ बनवण्यावर चर्चा झाली," असं सेफतुलजोत येथील एका गावकऱ्यानं सांगितलं. "या प्रस्तावावर गावातील लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसतं," असंही तो म्हणाला.

नक्सलबाडी येथील जंगल संथाल यांचे निवासस्थान
नक्सलबाडी येथील जंगल संथाल यांचे निवासस्थान (ETV Bharat)

मागील निवडणुकांमध्ये नक्षलबाडी हे स्टार प्रचारकांसाठी एक प्रमुख आकर्षण केंद्र राहिलं होतं. यावेळी परिस्थिती कशी वळण घेते हे पाहणं अधिकच लक्षवेधी ठरेल, कारण राज्यात पुढच्यावर्षी, २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.

  1. विधानसभेत धक्काबुक्की, हाणामारी अन् खेचाखेची, भाजपाचे पाच आमदार निलंबित
  2. "ते वंदे मातरमच्या गौरवाचा संबंध पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांशी जोडू इच्छितात," अमित शाहांनी राज्यसभेत स्पष्टच सांगितलं

नक्षलबाडी
