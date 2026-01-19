बदलत्या जागतिक व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनी भारत संबंधांना सामरिक सहकार्याने मजबुती
जागतिक संक्रमणाच्या काळात भारत-जर्मनी संबंध अधिक दृढ झाले असून, संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार, विज्ञान, हवामान आणि दोन्ही देशांतील लोकांमधील संबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
Published : January 19, 2026 at 2:21 PM IST
जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्झ यांचा नुकताच झालेला भारत दौरा (१२ जानेवारी, २०२६) हा भारत आणि जर्मनी या दोन्ही देशांच्या भू-राजकीय संदर्भांइतकाच महत्त्वपूर्ण होता. ज्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा पार पडला त्याचा विचार करता ही बाब आपल्या लक्षात येते. दोन्ही देशांमधील करार सर्वसमावेशक होते, ज्यात संरक्षण, सुरक्षा, शांतता, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तंत्रज्ञान, हवामान आणि लोकांमधील संबंध अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश होता. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय संक्रमणाच्या भू-राजकीय संदर्भात हा दौरा महत्त्वाचा आहे. भारत आणि जर्मनीचे संदर्भ आणि कार्यप्रणाली भिन्न आहेत. परंतु त्याच वेळी, त्यांचे हितसंबंध अनेक क्षेत्रांमध्ये जुळतात.
भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, भारत एक उदयोन्मुख शक्ती आहे, जी बाह्य घडामोडींना प्रतिसाद देत असताना आपल्या प्रादेशिक वातावरणाला आकार देण्याची आणि जागतिक दक्षिणेकडील (ग्लोबल साऊथ) देशांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता ठेवते. भारत अमेरिकेशी एका संवेदनशील व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे, जिथे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५०% शुल्क लादले आहे, त्यापैकी २५% शुल्क रशियन तेल आयात केल्याबद्दल दंड म्हणून आहे.
अमेरिका सारखं शुल्क वाढवण्याची धमकी देत आहे. जरी आपण या गोष्टी वाटाघाटीयोग्य मानत असलो, तरी सत्य हे आहे की, एक सामरिक खेळाडू म्हणून भारताचे महत्त्व कमी झाले आहे, कारण पाकिस्तान अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाई-पश्चिम आशियाई सामरिक गणितांमध्ये परत आला आहे. भारत आपल्या 'बहु-आयामी' परराष्ट्र धोरणाचा फायदा घेण्यासाठी आपल्या संबंधांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जर्मनीला, स्वतंत्रपणे आणि युरोपियन युनियनचा भाग म्हणूनही, अमेरिकेशी अनपेक्षितपणे महत्त्वपूर्ण मतभेद असल्याचं दिसून आलं आहे. या मतभेदांमध्ये ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची अमेरिकेची इच्छा आणि निर्धार, नाटोचे सुरक्षा नियम बदलणे (जिथे युरोपियन युनियन संरक्षणासाठी ५% पर्यंत खर्च करते, तसंच अमेरिकेकडून शस्त्रे खरेदी करते), युक्रेन-रशिया युद्धाशी कसे वागावे यावरील मतभेद, अमेरिकेचे पश्चिम गोलार्धावर लक्ष केंद्रित करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
या परिस्थितीत, भारत आणि जर्मनी दोन्ही देश आपल्या पर्यायांचा विचार करत आहेत आणि त्यात विविधता आणत आहेत. त्यामुळे, इतरांवर अवलंबून न राहता आपले संबंध अधिक दृढ करण्यापेक्षा चांगला पर्याय कोणता असू शकतो? मर्झ यांच्या या भेटीदरम्यान झालेल्या करारांमध्ये संरक्षण सहकार्यावर भर देण्यात आला होता. ७५ वर्षांच्या भारत-जर्मनी संबंधांच्या दीर्घ परंपरेच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देश आपले संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्यास वचनबद्ध आहेत. यामध्ये, भारत आणि जर्मनीने संयुक्त लष्करी सराव, नौदलाच्या जहाजांचे परस्पर बंदरांना भेटी आणि परराष्ट्र व सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर एक नवीन 'ट्रॅक १.५ संवाद' याद्वारे व्यापक लष्करी सहकार्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली आहे.
संरक्षण संशोधनाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास जर्मनी युरोपियन युनियनमध्ये संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे आणि अधिक व नव्याने लष्करीकरण करण्याच्या मार्गावर आहे. कोणताही तिसरा देश लक्ष्य न करता, भारताला यामध्ये एक संधी दिसत आहे. बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि जर्मनीने संयुक्तपणे दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी कृत्यांचा निषेध केला, विशेषतः २०२५ पर्यंत भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा उल्लेख केला, आणि त्यांनी दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटासाठी वचनबद्धता दर्शवली.
युरोपियन युनियनसोबतच्या भारताच्या व्यापारात जर्मनीचा २५% वाटा आहे. जर्मनीचा व्यापार अधिशेष लक्षणीय असल्याने, भारत त्यात समानता साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही बाजूंच्या संस्थात्मक सीईओ फोरमसह, द्विपक्षीय गुंतवणूक आणि व्यावसायिक योजनांच्या विस्ताराचा सकारात्मक आढावा घेण्यात आला. जर्मनी आणि भारत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या उदयोन्मुख मुद्द्यांवर संस्थात्मक संवादासाठी, तसंच सेमीकंडक्टरपासून दुर्मीळ खनिजांपर्यंतच्या क्षेत्रांमध्ये संस्थात्मक संयुक्त संशोधनासाठी वचनबद्ध आहेत.
जर्मनी हा देश ऐतिहासिकदृष्ट्या आपल्या वैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी कौशल्यासाठी ओळखला जातो. जर्मनीला ही आपली ओळख कायम ठेवण्याची गरज आहे, कारण जर्मनीमध्ये सातत्याने औद्योगिकीकरण कमी होत आहे आणि अनेक कारणांमुळे त्यांचे अनेक उद्योग अमेरिकेकडे स्थलांतरित होत आहेत. चान्सलर मर्झ उचलत असलेली पावले ही जर्मन परंपरा पुनरुज्जीवित करण्याच्या त्यांच्या कामाचे संकेत देतात.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत, जिथे चीनने बहुतेक देशांच्या तुलनेत आपली क्षमता खूप पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, तिथे भारत सर्व क्षेत्रांमध्ये आपला वैज्ञानिक आणि औद्योगिक पाया विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पूर्वी, भारत आणि चीन दोन्ही देश पश्चिमेकडील देशांशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करत होते. आता परिस्थिती उलट झाली आहे, जिथे पश्चिम देश चीनशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताकडे असा वैज्ञानिक पाया आहे जो अशा 'प्रगती'साठी मदत करू शकतो. परंतु त्यासाठी अनेक नवीन आणि सर्जनशील उपक्रम आणि संसाधने कार्यान्वित करावी लागतील.
भारत आणि जर्मनीने हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारीसाठी हरित-ऊर्जा सहकार्यावर काम केले आहे. या सहकार्याने ई-बस सेवा, सौर छतावरील कार्यक्रम आणि इतर कार्यक्रमांना हातभार लावला आहे. भारतामध्ये नवीकरणीय स्रोतांवर आधारित हरित, शाश्वत ऊर्जेची गरज प्रचंड आहे. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देशांनी हवामान बदलावर जागतिक कृतीसाठी वचनबद्धता दर्शवली आहे. थेंबेथेंबे तळे साचे या उक्तीप्रमाणे सुरू झालेल्या या प्रयत्नांना एका दीर्घ प्रक्रियेचे स्वरूप देणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, भारत, जर्मनीसोबत काही आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांमधील प्रकल्पांमध्ये त्रिपक्षीय विकास सहकार्य करत आहे. आपल्याला माहीत आहे की, २०१२ च्या सुमारास भारत परकीय मदत घेणारा देश न राहता विकास सहाय्य देणारा देश बनला. भारताने दिलेले विकास सहाय्य वाढले आणि आता ते महत्त्वपूर्ण आहे. या टप्प्यावर, अनेक युरोपीय देशांनी त्रिपक्षीय प्रकल्पांसाठी आग्रह धरला. जर्मनी हा त्यापैकीच एक देश आहे. ही मदत बिनशर्त आणि प्राप्तकर्ता-केंद्रित असते, ज्यामुळे ती प्राप्तकर्त्यासाठी फायदेशीर ठरते.
दोन्ही देशांनी अद्याप सुरू न झालेल्या भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला (IMEC) पाठिंबा दिला. युरोपियन युनियन, अमेरिकेशी समन्वय साधत, भारत, इराण, रशिया आणि इतर देशांनी कष्टपूर्वक आखलेल्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण व्यापार कॉरिडॉरला (INTEC) एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा INTEC कॉरिडॉर कार्यरत आहे आणि भारतासाठी फायदेशीर आहे, परंतु पाश्चात्य देश भारतावर रशिया-इराण-चीनच्या सामरिक गटापासून दूर राहण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि हा कॉरिडॉर भारतासोबतचे दळणवळण आणि वाहतूक संबंध तोडण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे. भारताला 'बहु-आयामी' परराष्ट्र धोरणात रस आहे, त्यामुळे तो सध्या दोन्ही बाजूंना सोबत घेऊन चालताना दिसत आहे.
जर्मनीने भारतीय नागरिकांना व्हिसा-मुक्त ट्रान्झिट सुविधा देण्याचा निर्णय हा पश्चिमेकडील भारतीय प्रवाशांसाठी दिलासादायक आहे, कारण केवळ जर्मन विमानतळावर प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी व्हिसा मिळवणे ही एक मोठी अडचण होती, शिवाय ती एक प्रशासकीय डोकेदुखीही होती. याव्यतिरिक्त, शैक्षणिक प्रकल्प आणि कुशल कामगारांच्या गतिशीलतेच्या चौकटींवर चर्चा झाली.
जर्मनीने सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला, जी बाब भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. पण हे स्पष्ट आहे की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये व्यापक सुधारणांशिवाय हे शक्य नाही. द्विपक्षीय संबंध देशांच्या एकूण परराष्ट्र धोरणात भर घालतात. ते परराष्ट्र धोरणाच्या व्यापक धोरणांना व्यावहारिक वास्तवात रूपांतरित करतात. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंधांनी आणि दोन महत्त्वपूर्ण देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांमधील या भेटीनं नेमकं हेच दाखवून दिलंय.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)