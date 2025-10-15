डॉ अब्दुल कलाम यांच्या संरक्षण दृष्टिकोनामुळे भारत क्षेपणास्त्रांपासून ते अवकाश तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व बाबतीत स्वावलंबी
डॉ अब्दुल कलाम यांनी संरक्षण क्षेत्रात भारताला तंत्रज्ञान आयातदार देशापासून क्षेपणास्त्र आणि अंतराळ तंत्रज्ञानात स्वावलंबी बनवले. यासंदर्भात डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांचा लेख.
Published : October 15, 2025 at 4:50 PM IST
डॉ. जी. सतीश रेड्डी
"भारताचे मिसाईल मॅन" म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. अवुल पाकीर जैनुलाब्दीन डॉ अब्दुल कलाम हे भारताच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीच्या इतिहासात एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व म्हणून उभे आहेत. १५ ऑक्टोबर १९३१ रोजी तामिळनाडूतील रामेश्वरम येथे जन्मलेल्या कलाम यांचा अगदीच सामान्य सुरुवातीपासून ते भारताचे ११ वे राष्ट्रपती (२००२-२००७) होण्यापर्यंतचा प्रवास चिकाटी आणि ध्यासपर्वाचा पुरावा आहे.
भारताच्या संरक्षण उद्योगाला आकार देण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका कधीच दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यांनी अशा प्रकल्पांचं नेतृत्व केलं ज्यांनी भारताला तंत्रज्ञान आयातदारापासून क्षेपणास्त्र आणि अंतराळ तंत्रज्ञानात स्वावलंबी बनवलं. डॉ अब्दुल कलाम यांचे दृष्टिकोन स्वदेशी विकासावर, परदेशी शस्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर आणि वैज्ञानिक उत्कृष्टतेच्या संस्कृतीला चालना देण्यावर भर देत होते. हे नीतिमत्ता संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारच्या चालू उपक्रमांशी, जसे की "मेक इन इंडिया" आणि "आत्मनिर्भर भारत", यांच्याशी सुसंगत आहे, ज्यांनी संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीला नवीन उंचीवर नेले आहे.
डॉ अब्दुल कलाम यांचे सुरुवातीचे जीवन साधेपणा आणि ज्ञानाची अपार तहान यांनी भरलेले होते. वैज्ञानिक जगात त्यांचा प्रवेश डीआरडीओ अंतर्गत एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (एडीई) पासून झाला, जिथे त्यांनी नंदी नावाच्या हॉवरक्राफ्ट प्रोटोटाइपवर काम केले. हा प्रकल्प जरी पूर्ण झाला नसला तरी, त्यांच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे प्रदर्शन करत होता आणि त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी पाया रचत होता. एरोस्पेसमधील त्यांच्या आवडीमुळे ते १९६९ मध्ये इस्रोमध्ये गेले, जिथे त्यांनी INCOSPAR (इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च) समितीमध्ये योगदान दिले आणि भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा पाया रचला.
विक्रम साराभाईंसारख्या मार्गदर्शकांच्या प्रभावाखाली, डॉ अब्दुल कलाम यांनी रॉकेट तंत्रज्ञानातील आपले कौशल्य वाढवले. १९७९ मध्ये उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (एसएलव्ही) चे अयशस्वी प्रक्षेपण यासारख्या त्यांच्या सुरुवातीच्या अपयशांनी त्यांना लवचिकता शिकवली. या रचनात्मक अनुभवांनी त्यांच्या आत्मनिर्भरतेवरील विश्वासाला आकार दिला, एक तत्व जे त्यांच्या संरक्षण योगदानाची व्याख्या करेल. त्यांचा सर्वात चिरस्थायी वारसा डीआरडीओमधील त्यांच्या कामात आहे, जिथे ते १९८२ मध्ये संचालक म्हणून परतले. त्यांनी एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम (आयजीएमडीपी) चे नेतृत्व केले, जो १९८३ मध्ये स्वदेशी क्षेपणास्त्रांचा संच विकसित करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला एक प्रमुख उपक्रम होता. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने पृथ्वीसारखी कमी पल्ल्याची जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, अग्निसारखी मध्यम पल्ल्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि आकाश आणि त्रिशूलसारखी जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे विकसित केली. अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या अग्नि मालिकेने भारताच्या धोरणात्मक प्रतिबंधात लक्षणीय वाढ केली. १९९८ मध्ये त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या पोखरण-II अणुचाचण्यांनी भारताला एक अणुशक्ती म्हणून स्थापित केले. स्वयंपूर्णतेच्या त्यांच्या ध्यासामुळे भारताचे आयात केलेल्या संरक्षण उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी झाले, ज्यामुळे शास्त्रज्ञ, उद्योग आणि लष्कर यांच्यात सहकार्य वाढले.
डॉ अब्दुल कलाम यांची नेतृत्वशैली सहयोगी आणि दूरदर्शी होती. त्यांनी डीआरडीओला नवोपक्रमाचे केंद्र बनवले. त्यांनी ५०० हून अधिक उद्योगांना क्षेपणास्त्र उत्पादनासाठी एका छताखाली आणले. भारताच्या संरक्षण आणि अंतराळ प्रणालींना स्वावलंबी बनवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांना १९९७ मध्ये भारतरत्न मिळाला. डॉ अब्दुल कलाम यांचे तत्वज्ञान - "स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न. स्वप्ने विचारांमध्ये रूपांतरित होतात आणि विचार कृतीत उतरतात" - असे प्रकल्प राबवले ज्यांनी भारताला क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानात जागतिक स्तरावर स्थान मिळवून दिले.
आज, भारताचा संरक्षण उद्योग वाढत चालला आहे, देशांतर्गत उत्पादन मूल्य ₹१.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि २०२९ पर्यंत ₹३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. ही वाढ डॉ अब्दुल कलाम यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (ISRO) सारख्या संस्थांमधील पायाभूत कामात, खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणात्मक सरकारी धोरणांमध्ये, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणि नवोपक्रमात सामील होण्यामध्ये आहे. ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र, रशियासोबतचा संयुक्त उपक्रम आणि हायपरसॉनिक तंत्रज्ञान विकास यासारख्या प्रगत प्रणालींमध्ये त्यांचा प्रभाव स्पष्ट आहे. कलाम यांनी नैतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या शांततापूर्ण वापरावर भर दिल्याने भारताच्या संरक्षण सिद्धांताला आकार मिळाला, जो आक्रमकतेऐवजी प्रतिबंधकतेवर लक्ष केंद्रित करतो.
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आज भारताचे संरक्षण क्षेत्र लक्षणीयरीत्या विकसित झाले आहे, ज्यामध्ये डॉ अब्दुल कलाम यांच्यासारख्या दूरदर्शी व्यक्तींनी सरकारी पुढाकारातून पूरक भूमिका बजावली आहे. अशा प्रकारे सहस्रकाच्या सुरुवातीमुळे परिवर्तनात्मक सुधारणा देखील घडल्या. २००१ मध्ये, सरकारने संरक्षण क्षेत्राला १००% खासगी सहभागासाठी २६% थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले केले, नंतर ते २०१४ मध्ये ४९% आणि २०२० मध्ये ७४% पर्यंत स्वयंचलित मार्गाने वाढवले. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया (DPP), अनेक वेळा सुधारित (२०२० मध्ये अलिकडेच), स्वदेशी डिझाइन केलेल्या उत्पादनांसाठी "खरेदी (भारतीय-आयडीडीएम)" सारख्या श्रेणींद्वारे स्वदेशी खरेदीला प्राधान्य देते.
२०२० च्या दशकात, हा वारसा पुढे नेण्यात आला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक अधिक मजबूत वारसा निर्माण करण्यात आला आहे, जिथे "आत्मनिर्भर भारत" ने गेल्या दशकात संरक्षण क्षेत्रात अनेक पटीने वाढ केली आहे. संरक्षण निर्यातीला आजच्यापेक्षा जास्त गती कधीच मिळाली नव्हती. संरक्षण निर्यात २०१४ मध्ये ६९० कोटी रुपयांवरून आज २३,६०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. या निर्यातीमध्ये २०२९ पर्यंत ५०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य आहे. २०२५ च्या संरक्षण आराखड्यामध्ये एआय, सायबर युद्ध आणि हायपरसॉनिक्ससह जागतिक नेतृत्वासाठी धोरणात्मक सुधारणांची रूपरेषा आहे.
देशातील एरोस्पेस आणि संरक्षण उद्योगांचा डेटाबेस असलेल्या SRIJAN DEEP पोर्टलसह सरकारने उचललेली अलिकडची पावले ही वस्तुस्थिती दर्शवितात की संरक्षण क्षेत्र उद्योग भविष्याभिमुख रचनेतून जात आहे. अशा हस्तक्षेपांमुळे देशातील सर्व भागधारकांना माहितीचा प्रसार निश्चित होईल. सरकारने PSUs आणि OFBs च्या रचनेसाठी देखील पावले उचलली आहेत, जी बदलत्या काळाशी सुसंगत राहण्याचा हेतू स्पष्ट करतात. OFBs चे DPSU मध्ये पुनर्रचना करणे, DPSUs स्वतः त्यांच्या रणनीतीवर काम करत आहेत आणि भविष्यासाठी संघ तयार करत आहेत - हे सर्व चांगल्या दिशेने बदलाचे संकेत आहेत. जागतिक कंपन्यांसोबतचे सहकार्य तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे उदाहरण देते आणि भारताला अशा स्थितीत आणले आहे जिथे आता बेस केस तयार आहे आणि तो एका तीव्र वाढीच्या मार्गाकडे वाटचाल करत आहे. स्वदेशी अधिग्रहण हे संरक्षण मंत्रालयाला भांडवली बजेट वाटपाच्या जवळजवळ 75% आहे आणि ADITI (भारतासाठी तंत्रज्ञान मिळवणे, विकसित करणे आणि नवोन्मेष करणे) सारख्या योजनांद्वारे MSMEs आणि स्टार्टअप्सवर भर देणे हे इकोसिस्टमला योग्य दिशेने जाण्यास मदत करते. जागतिक पुरवठा साखळी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक/निधी यासारख्या काही अडचणी अजूनही आव्हाने निर्माण करत आहेत. परंतु उपाययोजना नेहमीच अंमलात आणता येतील अशा व्यवस्था आणि नियंत्रणे आणि संतुलन निश्चित करण्यासाठी मिशन मोडवर हस्तक्षेप आणि उपक्रम घेतले जात आहेत.
डॉ अब्दुल कलाम यांचे जीवन हे एका वृत्तपत्र विक्रेत्या मुलापासून ते क्षेपणास्त्र प्रणेत्यापर्यंत - भारताच्या संरक्षण प्रवासाचे प्रतीक आहे. तर सरकारी उपक्रमांनी त्यांच्या स्वावलंबनाच्या दृष्टिकोनाला संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे. एकत्रितपणे, त्यांनी भारताला संरक्षण निर्यातदार आणि नवोन्मेषक बनवले आहे. जो २०४७ पर्यंत जागतिक स्तरावर प्रसिद्धीसाठी सज्ज आहे. राजनाथ सिंह यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, संरक्षण ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे - डॉ अब्दुल कलाम यांचे स्वप्न राष्ट्राला पुढे नेतील याची खात्री करणे. भारत आज कुठे पोहोचला आहे आणि आपण स्वतःसाठी कोणत्या महत्त्वाकांक्षा ठेवल्या आहेत याचा त्यांना अभिमान असेल.
(टीप - या लेखातील मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)