आखाती संकटापासून ते हवामानापर्यंत : भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा फटका का बसत आहे?
आपलं पीक विकण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी महिनेच्या महिने वाट पाहिली, ते आता इराण संघर्ष आणि प्रतिकूल हवामान या दोन्ही कारणांमुळे घसरत्या किमतीच्या विळख्यात सापडले आहेत.
Published : March 23, 2026 at 9:51 PM IST
सध्या असं दिसतंय की युद्ध आणि हवामान या दोहोंनी आपल्या शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. जीवाश्म इंधनातील व्यत्ययांव्यतिरिक्त, अन्न अर्थव्यवस्था देखील मोठ्या संकटाची चिन्हे दाखवत आहे. तांदळापासून ते खाद्यतेलापर्यंत, सर्व मूलभूत अन्नधान्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे आणि त्याची विविध लक्षणे दिसत आहेत. जागतिक बाजारपेठेतील अति-महागाईपासून ते देशांतर्गत बाजारपेठेतील किमती कोसळण्यापर्यंत हे घडतय. स्थिर निर्यात आणि आता हवामानातील बदल आपल्या अन्न अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करत आहेत.
तर चला, या परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुरुवात करूया. सर्वप्रथम, इराणमधील युद्धामुळे आखाती प्रदेशात गोंधळ निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. तसंच या प्रदेशातून होणारा अत्यावश्यक एलएनजी (LNG) आणि कृषी-रसायनांचा पुरवठाही मर्यादित झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे या प्रदेशातील सर्व अन्न निर्यातही थांबली आहे.
भारतासारखे देश या प्रदेशाला अन्नाचे प्रमुख पुरवठादार होते, कारण भारतातून होणारी अन्न निर्यात आखाती प्रदेशातील लोकांच्या चवीला अधिक अनुकूल होती. भारतीय अन्न निर्यातदार गोंधळात आहेत कारण त्यांचा बहुतेक साठा बंदरांवर अडकून पडला आहे. आता सरकारनं निर्यातदारांना आधार देण्यासाठी 497 कोटी रुपयांची मदत योजनाही सुरू केली आहे. परंतु असं असलं तरी, या निर्णयामुळे प्रमुख अन्नधान्य उत्पादक अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे.
तांदळाचं उदाहरण पाहूया. निर्यातदार गिरणी मालक आणि शेतकऱ्यांकडून अधिक तांदूळ खरेदी करण्यास नकार देत असल्याने देशांतर्गत बाजारात बासमती तांदळाच्या किमती किमान १० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. निर्यातदारांचे पैसे सध्या बंदरावरील बासमतीच्या साठ्यात अडकले आहेत, ज्यासाठी त्यांना व्याज आणि साठवणुकीचा खर्च द्यावा लागत आहे. दरम्यान, नवीन बासमतीच्या किमती झपाट्याने घसरत आहेत.
आता, जर आपण या परिस्थितीची जागतिक किमतींशी तुलना केली, तर अतिरिक्त उत्पादन आणि चांगल्या पिकामुळे तांदळाचं उत्पादन जास्त आहे आणि सुपर एल निनोच्या भीतीमुळे फेब्रुवारी 2026 च्या मध्यापर्यंत जागतिक तांदळाच्या किमती 11.1% नी वाढल्या, जे मका आणि साखर यांसारख्या इतर कृषी वस्तूंच्या ट्रेंडपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. जर आपण तांदळाच्या वायद्यांकडे पाहिलं, तर इराणच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर धान्य बाजारातील व्यापक वाढीमुळे मार्चमध्ये ते प्रति शंभर किलो 11 डॉलरच्या वर गेले, जी सुमारे एका महिन्यातील सर्वात मोठी वाढ होती.
भारतासाठी अधिक चिंतेची बाब म्हणजे खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती. सोयाबीन तेलाने प्रति टन 1100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याचा व्यापार प्रति टन 1080 ते 1150 डॉलर दरम्यान होत होता. क्रूड पाम तेलासारख्या इतर खाद्यतेलाच्या स्रोतांमध्येही सुमारे 1.8% वाढ झाली आहे, जी जून 2022 नंतरची सर्वोच्च पातळी आहे. मार्चमध्ये ते 1350 डॉलरच्या पातळीच्या वर स्थिर आहे. काळ्या समुद्राच्या बंदरांमधून येणाऱ्या सूर्यफूल तेलानेही गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांक गाठला असून, त्याचा दर प्रति टन $1355 एफओबी इतका झाला आहे.
भारत आयात केलेल्या खाद्यतेलावर, ज्यात पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाचा समावेश आहे, मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, जे जीवाश्म इंधनाचे मालवाहू जहाज वाहून आणते. काही धारक बायोडिझेल उत्पादनामध्येही खाद्यतेलाचा वापर करत आहेत. एकूणच, खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि एलएनजीच्या वाढत्या किमतींचा आपल्या 'ताटावर' निश्चितच मोठा परिणाम होईल.
जगातील इतर देश वाढत्या महागाईचा सामना करत असताना, जगातील प्रमुख निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या भारताला मात्र जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कोसळण्याचा अनुभव येत आहे. यासोबतच, इंधन आणि खाद्यतेलासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याने देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर (Forex reserves) मोठा ताण पडत आहे.
यात भर म्हणून, मार्च महिना नेहमीपेक्षा अधिक उष्ण ठरल्यामुळे पश्चिमेकडील हवामानाशी संबंधित (Western disturbances) बदलांचे संकट उभे राहिले आहे. भारतीय उपखंडातील मुख्य भूभाग नेहमीपेक्षा अधिक तापल्यामुळे, त्या दिशेने आर्द्रतायुक्त वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. या वाऱ्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे; देशाच्या अनेक भागांत सोसाट्याचे वारे, गारपीट आणि पाऊस झाल्याचे वृत्त आहे, ज्याचा फटका शेतात उभी असलेल्या गहू आणि मोहरीच्या पिकांना बसत आहे.
उत्तर भारतात गव्हाच्या पिकाला मोठा धक्का बसला आहे. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये सरासरीपेक्षा तब्बल 408% अधिक पाऊस झाला आहे. तसंच, उत्तर प्रदेशातील गोंडा ते श्रावस्ती या पट्ट्यातील काही भागांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याचे आणि गव्हाच्या पिकानं जमिनीवर लोळण घेतल्याचं (lodging) वृत्त आहे. प्राप्त माहितीनुसार, हे प्रतिकूल हवामान 24 मार्चपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. आंबा आणि सफरचंदासारख्या इतर फळबागांचे किती नुकसान झाले आहे, याचा अंदाज अद्याप वर्तवण्यात आलेला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, या हवामानाचा रब्बी हंगामातील उत्पादनावर पुन्हा एकदा विपरित परिणाम झाला आहे.
डाळी किंवा गहू यांसारखी पिके खरेदी करण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अन्न-निर्यातदारांनीही आता आपली खरेदी थांबवली असून, माल घेण्यास नकार दिला आहे; कारण देशातील बंदरे (Ports) आधीच अन्नधान्याच्या साठ्याने भरून गेली आहेत. भारत सरकारने 2022 नंतर प्रथमच गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती; परंतु, हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीची तीव्रता पाहता, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागण्याची शक्यता आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या रब्बी पिकांच्या उत्पन्नात आणखी घट होऊ शकते, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा उत्तर भारतातील रब्बी पिकांचे अवकाळी पावसामुळे आधीच मोठे नुकसान झाले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, भारताच्या अन्न अर्थव्यवस्थेनं अनेक धक्के सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे आणि म्हणूनच, सरकारनं सुरक्षा उपाययोजना करण्यासाठी सक्रिय भूमिका घेणं आवश्यक आहे. आपण शेतीच्या औद्योगिक पद्धतींपासून दूर जाण्याचा विचार केला पाहिजे आणि पीक नियोजनाच्या स्वदेशी पद्धतींचा विचार सुरू केला पाहिजे, ज्या शेतकऱ्यांना आधीच चांगल्या प्रकारे समजलेल्या आहेत, हवामान बदलांना अधिक प्रतिरोधक आहेत आणि परदेशी कृषी निविष्ठांवर अवलंबून नाहीत. आपल्याला तांदूळ आणि गहू यांसारख्या तृणधान्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनापासून दूर राहावे लागेल आणि आपल्या कृषी धोरणाकडे अधिक संतुलित पोषण दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. शेतकऱ्यांनी तांदूळ आणि गव्हाऐवजी भरडधान्ये, तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या लागवडीला अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
सरकारने अलीकडेच पीएम-प्रणाम योजनेप्रती (पंतप्रधानांचा पृथ्वीमातेचे पुनरुज्जीवन, जागरूकता, पोषण आणि सुधारणा कार्यक्रम) आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. परंतु देशातील प्रमुख कृषी पद्धती म्हणून औद्योगिक शेती पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आपल्याला ही योजना आपल्या देशाचे सर्वोच्च प्राधान्य बनवावी लागेल. तसंच आपला संपूर्ण कृषी दृष्टिकोन अन्न व कृषी निविष्ठांच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेकडे वळवण्यास सुरुवात करावी लागेल. हवामानातील बदल आणि आखाती देशांकडून होणाऱ्या जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व या दोन्हींना एकाच वेळी तोंड देण्यासाठी सक्षम होण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)