मोदींच्या आवाहनानुसार खाद्यतेलांच्या आयातीचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या आरोग्य रक्षणासाठीचा एक वेगवान मार्ग
देशातील तेलबियांच्या लागवडीसाठी सध्याचे वातावरण अजिबात अनुकूल नाही; उत्पादनाशी संबंधित अनेक समस्यांवरून ही बाब स्पष्ट होते. रंगा राव वीरपनीनी यांचा माहितीपूर्ण लेख.
Published : May 29, 2026 at 3:04 PM IST
देशात पहिल्या-वहिल्या 'पीत क्रांती'चा (Yellow Revolution) अनुभव 1990 च्या दशकाच्या मध्यावर घेतल्यानंतरही, देश ज्या वेगाने मागणी आणि पुरवठ्यातील तीव्र तसंच वाढत्या तफावतीच्या सापळ्यात अडकला आहे आणि परिणामी, 20-25 (2024-25) या वर्षात 16 दशलक्ष टन (MT) खाद्यतेलाची आयात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश बनला आहे, ज्यावर 161,000 कोटी रुपयांचा असाह्य आर्थिक बोजा पडला आहे. ही बाब खरोखरच बुचकळ्यात टाकणारी आहे. विशेषतः जेव्हा आपण विचार करतो की, देशाकडे तेल उत्पादनाचे अनेक स्रोत उपलब्ध आहेत (ज्यामध्ये वार्षिक आणि बहुवार्षिक अशा दोन्ही पिकांचा समावेश आहे); 'NMEO-OS' आणि 'NMEO-OP' या दोन विशेष राष्ट्रीय मोहिमा एकाचवेळी कार्यरत आहेत; देशात विविध प्रकारच्या कृषी-पर्यावरणीय आणि पीक-वाढीस अनुकूल परिस्थिती उपलब्ध आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, एकूण उत्पादन तसंच देशांतर्गत खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी देशात प्रचंड क्षमता आणि वाव उपलब्ध आहे.
मग, देशाला अशा दयनीय परिस्थितीत खरोखर कशामुळे ढकलले गेले? उत्पादनाच्या आणि उत्पादकतेच्या आघाडीवर आलेली स्थिरता (stagnation) यामुळे, की चुकीच्या धोरणांमुळे? तेल वर्ष 2024-25 साठी उपलब्ध असलेली अद्ययावत आकडेवारी ज्यामध्ये एकूण तेलबिया उत्पादन (43 दशलक्ष टन), सरासरी उत्पादकता (1412 किग्रॅ/हेक्टर) आणि देशांतर्गत खाद्यतेलाची उपलब्धता (12 दशलक्ष टन) यांचा समावेश आहे आणि या आकडेवारीची तुलना 1990 च्या दशकाच्या मध्यावर आलेल्या 'पीत क्रांती'च्या काळातील आकडेवारीशी (24 दशलक्ष टन; 843 किग्रॅ/हेक्टर; 7.5 दशलक्ष टन) केली असता, एक गोष्ट स्पष्ट होते: खाद्यतेलाच्या बाबतीत देशाची जी दीर्घकालीन आणि गंभीर दुर्दशा सुरू आहे, त्यासाठी केवळ 'उत्पादन' (output) हे एकमेव कारण नसून, इतर काही घटकही तितकेच जबाबदार आहेत.
NIN/ICMR (2024) द्वारे शिफारस केलेल्या, आरोग्यास पूरक अशा आहारविषयक निकषांनुसार (RDA), एका व्यक्तीला सरासरी दरवर्षी 12 किलोग्रॅम 'दृश्य तेल' (visible oils) म्हणजेच स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे तेल आवश्यक असते. विशेष म्हणजे, देशाने केवळ 2020-21 या वर्षातच वरील निकषांची मर्यादा ओलांडली नाही (18.2 किग्रॅ; म्हणजेच RDA च्या 452%), तर 2023-24 या तेल वर्षापर्यंत देशातील तेलाच्या वापराची पातळी विकसित देशांच्या वापराच्या पातळीच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे (23.5 किग्रॅ/व्यक्ती/वर्ष; विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण 25 किग्रॅ. आहे).
नीती आयोगाच्या (2024) "खाद्यतेलांच्या वाढीला गती देऊन आत्मनिर्भरता साध्य करण्याचे मार्ग आणि रणनीती" (Pathways and strategies for accelerating growth of edible oils towards atmanirbharata) या अहवालानुसार, विकसित देशांच्या उपभोग पातळीवर आधारित खाद्यतेलांची अंदाजित मागणी 38.9 दशलक्ष टन (2030) ते 41.9 दशलक्ष टन (2047) इतकी असल्याचं दिसून येतं. शिवाय, जर देशानं आपलं उद्दिष्ट अमेरिकेच्या उपभोग पातळीशी (40 किलोहून अधिक प्रति व्यक्ती, प्रति वर्ष) जुळवून घेण्याकडे वळवलं, तर ही मागणी 45.5 दशलक्ष टन (2030) ते 66.8 दशलक्ष टन (2047) या प्रचंड पातळीपर्यंत पोहोचेल, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
देशातील तेलबियांच्या लागवडीसाठी सध्याचं वातावरण अजिबात अनुकूल नाही; हे उत्पादनाशी संबंधित अनेक समस्यांवरून स्पष्ट होतं. यामध्ये तेलपिकांखालील बहुतांश क्षेत्रांचं लहरी मान्सूनवर असलेलं सततचं अवलंबित्व आणि अशा प्रतिकूल परिस्थितीत केली जाणारी त्यांची लागवड; पारंपरिक पैदास पद्धतींच्या कक्षेबाहेरील विविध जैविक किंवा अजैविक अडथळ्यांमुळे, अन्यथा मोठी क्षमता असलेल्या अनेक तेलपिकांखालील लागवड क्षेत्रात झालेली घट; देशातील विरोधक गटांच्या सततच्या विरोधामुळे, पैदासकारांना अत्याधुनिक 'नॉन-जीई' (non-GE) किंवा 'नॉन-जीएमओ' (non-GMO) जीनोम संपादन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेले अपयश; आणि गहू तसंच तांदळाप्रमाणेच तेलपिकांनाही हमीभावासह निश्चित खरेदीची व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे, तेलपिकांच्या लागवडीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली व्यापक नाराजी या बाबींचा समावेश होतो. जर या सर्व गोष्टी काही संकेत देत असतील, तर वरील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य होण्याची शक्यता खरोखरच नगण्य आहे, किंबहुना ती अशक्यच म्हणता येईल.
विकसित देशांमधील दरडोई वापराच्या आधारावर नीती आयोगाने केलेल्या अंदाजांच्या अगदी उलट, NIN/ICMR च्या निकषांचा वापर करून काढलेले खाद्यतेलाच्या मागणीचे अंदाज हे 2030 (15.87 दशलक्ष टन) आणि 2047 (17.35 दशलक्ष टन) या दोन्ही वर्षांसाठी साध्य करण्यायोग्य मर्यादेच्या आतच राहिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर 2030 सालासाठीचे अंतिम उद्दिष्ट (आणि 'विकसित भारत'चे लक्ष्य) आणि 2024-25 मध्ये प्रत्यक्षात साध्य झालेलं उत्पादन (12 दशलक्ष टन) यांच्यामध्ये केवळ 3.5 ते 5 दशलक्ष टनांचीच तफावत असल्याचं या अंदाजांतून दिसून येतं.
विकसित जगाशी स्पर्धा करण्याच्या या 'अंधाधुंद शर्यतीत' (rat race) सामील होऊन, देशानं आपल्या ग्राहकांचं आरोग्य खरोखरच धोक्यात घालण्याची काही गरज आहे का? विशेषतः जेव्हा आपल्याला हे पूर्णपणे ठाऊक आहे की, खाद्यतेलांचा उपभोग विहित मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास ते एकूण आरोग्यासाठी हानिकारक ठरेल; तसंच 'फॅटी लिव्हर', उच्च कोलेस्ट्रॉल, वाढलेलं LDL, उच्च ट्रायग्लिसराइड्स यांसारख्या अनेक आजारांना निमंत्रण देईल आणि 'स्ट्रोक'सह विविध हृदयविकारांचा धोका निर्माण करेल? निश्चितच नाही!
शाश्वत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पुढे जाण्याचा असा कोणता मार्ग आहे, जो शेतकरी आणि ग्राहक धार्जिना असेल?
खाद्यतेलाच्या आघाडीवर देशात निर्माण झालेली ही बिघडती परिस्थिती, तसंच आयातीवरील अवाजवी अवलंबित्व आणि त्यातून होणारा आर्थिक ऱ्हास यातून देशाला मुक्त करण्याची निकड पाहता आणि जर आपल्या माननीय पंतप्रधानांची 'काटकसर मोहीम' (Austerity drive) प्रत्यक्षात आणायची असेल तर आयात, शेतकरी-सहाय्य आणि ग्राहकांचे आरोग्य या क्षेत्रांत धोरणात्मक हस्तक्षेपांची मालिकाच राबवणे आवश्यक ठरते. या हस्तक्षेपांमध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो :
* खाद्यतेलाच्या दरडोई वापराची पातळी तातडीने गोठवणे (Freeze करणे); ही पातळी किमान NIN/ICMR च्या 'शिफारसित दररोजच्या मात्रेच्या' (RDA) 150-160% इतकी असावी. (NIN/ICMR नुसार RDA 12 किलो आहे; परंतु 2020-21 मध्येच आपण 18 किलोची पातळी गाठली होती.)
* देशात स्वस्त आयातीचा बेसुमार ओघ रोखण्यासाठी, सध्याची 'शून्य' किंवा 'अल्प' मूळ शुल्कासह (Basic duty) असलेली अनियंत्रित, खुली आणि उदारमतवादी आयात व्यवस्था रद्द करणे; त्याऐवजी, WTO अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पर्यायाचा वापर करून आयात शुल्क 45% (सोयाबीनसाठी) ते 300% (इतर तेलांसाठी) पर्यंत वाढवणारे, एक निर्बंधात्मक आणि सुनियोजित आयात धोरण स्वीकारणे.
* तेलबियांच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विशेष प्रोत्साहन मोहिमेचा एक भाग म्हणून, तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या 'किमान आधारभूत किमती'वर (MSP) अतिरिक्त 'बोनस' जाहीर करणे; हा बोनस, खाद्यतेलाच्या आयातीत कपात केल्यामुळे होणाऱ्या बचतीतून दिला जावा आणि शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांकडे (Procurement pool) जमा केलेल्या प्रत्येक क्विंटलसाठी तो दिला जावा.
* केवळ 'A2+Fl' खर्चावर आधारित न राहता, 'C2' खर्चावर आधारित किफायतशीर MSP (किमान आधारभूत किंमत) जाहीर करणे आणि त्याला 'हमीयुक्त खरेदी'ची जोड देणे; यामुळे वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर तेलबियांची शेती केवळ अधिक आकर्षकच ठरणार नाही, तर आत्मनिर्भरतेची मोहीमही अत्यंत यशस्वी होईल.
* खाद्यतेलाच्या अतिसेवनामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, तसंच प्रत्येक कुटुंबासाठी सुरक्षित वापराची पातळी (आणि स्वयंपाकाच्या पद्धतीनुसार योग्य तेलाची निवड) यांविषयी जनजागृती करण्यासाठी, सर्व प्रादेशिक बहु-माध्यमांद्वारे (Multi-media) देशव्यापी आणि आक्रमक शिक्षण मोहीम राबवणे.
* महागाईच्या दबावामुळे वंचित कुटुंबांना (गरिबांना) कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी, 'सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे'द्वारे (PDS) त्यांच्या खाद्यतेलाची गरज पूर्ण करणे.
* कोरडवाहू क्षेत्रांमध्ये तेलबिया आणि कडधान्ये यांसारख्या 'कमी पाणी लागणाऱ्या पिकां'ना चालना देण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून, अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये 'जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकां'ना निरुत्साहित करणे; यासाठी, अशा पिकांना मिळणारी '24 तास मोफत वीज' ही सवलत काढून घेणे.
लेखक परिचय - रंगा राव वीरपनीनी हे पूर्वीच्या 'एकात्मिक तेलबिया संशोधन संचालनालया'चे (ICAR - DOR), राजेंद्रनगर, हैदराबाद येथील संचालक (निवृत्त) आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)