Analysis : फास्टनर्सविषयक QCO वाढवतात खर्च, पुरवठा रोखला गेल्याने होतं उद्योगाचं नुकसान
उत्पादन खर्चाच्या 1 टक्क्यांहूनही कमी वाटा फास्टनर्सचा असतो; मात्र, त्यांच्या अभावामुळे असेंब्लीलाइन्स ठप्प पडू शकतात. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, अजय श्रीवास्तव यांचा लेख.
Published : May 11, 2026 at 5:07 PM IST
भारतानं फास्टनर्सवरील गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) मागे घ्यावेत, कारण त्यामुळे खर्चात वाढ होत आहे, पुरवठा कमी होत आहे आणि गुणवत्तेत कोणतीही स्पष्ट सुधारणा न होता उत्पादनात व्यत्यय येत आहे. उद्योग संघटनांनी इशारा दिला आहे की, या धोरणामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSME) उत्पादन आधीच कमी होत आहे आणि ऑटोमोबाईल तसंच पायाभूत सुविधांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
फास्टनर्स हे अत्यावश्यक पण कमी किमतीचे घटक असल्याने, अगदी लहान व्यत्ययांमुळेही उत्पादन पुरवठा साखळीत त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत, ज्यामुळे 'मेक इन इंडिया'साठी व्यापक चिंता निर्माण झाली आहे.
फास्टनर्सचे उत्पादन लहान तुकड्यांमध्ये पण प्रचंड विविधतेमध्ये, अनेकदा एकाच मशीनवर केले जाते, तरीही QCO एक कठोर "एक उत्पादन-एक परवाना" प्रणाली लादते, ज्यामुळे कामाची पुनरावृत्ती, विलंब आणि अनिश्चितता निर्माण होते.
आकार, ग्रेड आणि कोटिंगच्या आधारावर अनेक प्रकारांसाठी स्वतंत्र BIS प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने, अनुपालनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढतो. परिणामी, अनेक परदेशी पुरवठादारांनी बाजारपेठ सोडली आहे, ज्यामुळे काही मोजक्या प्रमाणित कंपन्यांना जास्त दर आकारणे शक्य झाले आहे.
यामुळे तुटवडा निर्माण झाला आहे, विशेषतः विशिष्ट प्रकारच्या किंवा कमी प्रमाणात उत्पादन होणाऱ्या फास्टनर्सचा, जरी हे अनेक क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक घटक असले तरी. फास्टनर्समध्ये बोल्ट, नट, स्क्रू, वॉशर, रिव्हेट्स आणि स्टड्स यांचा समावेश होतो, जे आकार, मजबुती (ग्रेड), कोटिंग आणि उपयोग यांवर आधारित असंख्य प्रकारांमध्ये बनवले जातात.
अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचा वापर केला जातो. ऑटोमोबाईल्स, बांधकाम, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल्वे, एरोस्पेस आणि पायाभूत सुविधा यांचा त्यात समावेश होतो.
उत्पादन खर्चात फास्टनर्सचा वाटा 1% पेक्षा कमी असतो, परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे संपूर्ण असेंब्ली लाईन थांबू शकते किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. यावरून दिसून येते की एक लहान घटक मोठ्या उद्योगांना कसा विस्कळीत करू शकतो.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील (MSMEs) खर्चाचा बोजा प्रचंड आहे. फास्टनर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, अनुपालनासाठी प्रति परवाना 80000 ते 1 लाख रुपये, प्रति व्हेरिएंट चाचणीसाठी 22000 ते 25000 रुपये आणि अंतर्गत प्रयोगशाळा सुविधांसाठी 30 लाख ते 40 लाख रुपये लागू शकतात. यामुळे वार्षिक अनुपालन खर्च नफ्याच्या पातळीच्या खूप पुढे जातो.
हा उद्योग अत्यंत विखुरलेला आहे, जिथे एकच मशीन अनेक व्हेरिएंट्स तयार करते आणि एकाच उत्पादनासाठी वेगवेगळ्या मानकांनुसार अनेक परवान्यांची आवश्यकता असते, ज्यामुळे “एक मानक, एक परवाना” ही संकल्पना व्यवहारात अव्यवहार्य ठरते.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई (FISME) चे केंद्रीय कार्यकारी समिती सदस्य, शौनक रुंगटा यांनी असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की, दर्जेदार क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू, विशेषतः ड्रायवॉल आणि चिपबोर्ड स्क्रू, सध्या भारतात उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे कंपन्यांसमोर व्यवहार्य देशांतर्गत खरेदीचे पर्याय उरलेले नाहीत.
ते नमूद करतात की, डीजीटीआरच्या (DGTR) स्वतःहून केलेल्या तपासणीत चीनकडून डंपिंग होत असल्याचे निष्पन्न झाले नसले तरी, आणि गौबा समितीने फास्टनर क्यूसीओ (QCO) काढून टाकण्याची शिफारस केली असूनही, हे धोरण अपरिवर्तित राहिले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे त्यांच्या फर्मची उलाढाल आधीच सुमारे 50% ने घटली आहे, आणि सततच्या विलंबामुळे फर्म बंद पडण्याचा धोका आहे.
एचएस कोडच्या (HS code) गोंधळामुळे बंदरांवर होणाऱ्या विलंबाने ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे, ज्यामुळे अनिश्चितता आणि व्यवहाराचा खर्च वाढतो. त्याच वेळी, अनेक उपयोगांसाठी क्यूसीओ (QCO) अनावश्यक आहेत. रेल्वे, संरक्षण आणि ऊर्जा यांसारखी क्षेत्रे आधीच कठोर गुणवत्ता तपासणीचे पालन करतात, तर विद्यमान शुल्क आणि मानके निकृष्ट दर्जाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवतात.
थोडक्यात, हे धोरण लवचिकता आणि गतीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रात परवाना-शैलीतील नियंत्रणे पुन्हा आणत आहे, ज्यामुळे “मेक इन इंडिया” कमकुवत होत आहे. एक अधिक चांगला दृष्टिकोन म्हणजे एक साधी, जोखमीवर आधारित प्रणाली, जी केवळ अत्यावश्यक सुरक्षा बाबींवर लक्ष केंद्रित करेल आणि प्रमाणित उत्पादनांसाठी सुलभ अनुपालनास परवानगी देईल.
भारताचा फास्टनर व्यापार हा केवळ आयातीवरील अवलंबित्व नसून, क्षमता-आधारित, दुतर्फा विशेषीकरण स्पष्टपणे दर्शवतो. 882.3 दशलक्ष डॉलर्सच्या निर्यातीसह, भारत अमेरिका (29.8%), नेदरलँड्स (9.4%), संयुक्त अरब अमिरात (9.3%), आणि जर्मनी (8.5%) यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांना विविध प्रकारचे मानक आणि मध्यम-दर्जाचे फास्टनर्स पुरवतो.
बांधकाम, ऑटोमोबाईल आणि सामान्य अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या फास्टनर्सच्या किफायतशीर, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी हे देश भारतावर अवलंबून आहेत.
त्याच वेळी, भारत चीन (24.6%), जपान (13.3%), दक्षिण कोरिया (9.9%), आणि जर्मनी (9.8%) यांसारख्या देशांकडून 1.13 अब्ज डॉलर्स किमतीचे फास्टनर्स आयात करतो.
या आयातीमध्ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च-स्तरीय यंत्रसामग्री आणि ऑटोमोटिव्ह घटक यांसारख्या प्रगत उत्पादन क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेले उच्च-सुस्पष्टता, विशेष किंवा तंत्रज्ञान-केंद्रित फास्टनर्स असतात.
या पद्धतीवरून असे दिसून येते की, भारत जे उत्पादन कार्यक्षमतेने करतो त्याची निर्यात करतो आणि ज्याची गरज आहे परंतु स्पर्धात्मकरित्या उत्पादन करू शकत नाही, त्याची आयात करतो. हे परस्परावलंबन पाहता, फास्टनर्समधील मुक्त आणि विनाअडथळा व्यापार अत्यावश्यक आहे.
अंतिम उत्पादनाच्या खर्चात फास्टनर्सचा वाटा 1% पेक्षा कमी असतो, परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया थांबू शकते. कोणताही विलंब, मग तो नियामक अडथळे, प्रमाणीकरणातील अडचणी किंवा पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे असो, ऑटोमोबाईल, पायाभूत सुविधा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उद्योगांवर विषम परिणाम करू शकतो.
अशा कमी-मूल्याच्या परंतु चांगल्या उपयुक्ततेच्या कच्च्या मालाच्या व्यापारावर निर्बंध घातल्यानं एकूण उत्पादन खर्च वाढतो आणि उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता कमी होते. त्यामुळे, धोरणांनी व्यापाराचा अखंड प्रवाह सुनिश्चित केला पाहिजे, जेणेकरून उद्योगांना कार्यक्षम उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फास्टनर्सची संपूर्ण श्रेणी वेळेवर उपलब्ध होईल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)
