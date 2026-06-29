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बेभरवशाचा मान्सून : भारताच्या अन्नसुरक्षेसाठी एक कसोटी

या वर्षीचा उशिरा आलेला आणि अनियमित मान्सून खरिपाच्या पेरणीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या हंगामात, विशेषतः भातशेतीमध्ये, व्यत्यय आणणारा ठरला आहे. यावर उपाय आवश्यक आहेत.

दिल्लीत पावसात भिजणारे युवक
दिल्लीत पावसात भिजणारे युवक (ANI)
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By Indra Shekhar Singh

Published : June 29, 2026 at 8:33 PM IST

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अनियमित नैऋत्य मोसमी पावसामुळे आणि जागतिक ऊर्जा तसंच खत बाजारपेठेतील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे भारताचे कृषी क्षेत्र वाढत्या आव्हानांना तोंड देत आहे. भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यत्यय येत असल्याने आणि हवामानाचे स्वरूप अधिकाधिक अनिश्चित होत असल्याने, धोरणकर्त्यांना एका कठीण कृषी हंगामासाठी तयारी करण्यास भाग पडत आहे.

कृषी मंत्रालय आणि भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अलीकडील निवेदनांनुसार, देशाच्या मोठ्या भागांमध्ये जून महिन्यातील पाऊस सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी राहिला आहे. अनेक प्रदेशांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 60 टक्क्यांची तूट नोंदवली गेली आहे. नियमित मोसमी पावसाऐवजी, अनेक भागांमध्ये तीव्र उष्णता, वादळी पाऊस आणि मुसळधार पावसाच्या आलटून पालटून येणाऱ्या सरी अनुभवल्या गेल्या आहेत.

सरकारी अंदाजानुसार, 100हून अधिक जिल्हे हवामानाशी संबंधित कृषी ताणासाठी अत्यंत असुरक्षित म्हणून ओळखले गेले आहेत, ज्यामुळे पीक उत्पादन, ग्रामीण उपजीविका आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, सध्याच्या हवामानातील बहुतांश बदल हे एल निनो परिस्थितीशी संबंधित पॅसिफिक महासागरावरील मोठ्या प्रमाणावरील महासागर-वातावरण आंतरक्रियांमुळे आहेत.

एल निनोच्या घटनांदरम्यान, विषुववृत्तीय पॅसिफिकमधील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढल्याने जागतिक वातावरणीय अभिसरणात बदल होतो. या बदलांमुळे भारतीय नैऋत्य मान्सून अनेकदा कमकुवत होतो किंवा त्याला विलंब होतो, तथापि त्याचे नेमके परिणाम दरवर्षी वेगवेगळे असतात.

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अलीकडील उष्णतेच्या लाटा आणि असामान्य पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावाचा संबंध व्यापक हवामान बदलाशी जोडला आहे. गेल्या काही महिन्यांत, अनेक उत्तरेकडील राज्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि वादळे आली, ज्यामुळे सामान्य हवामान पद्धती विस्कळीत झाल्या.

शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की हवामान बदलामुळे तीव्र हवामान घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढत आहे, ज्यामुळे मागील दशकांच्या तुलनेत मोसमी हवामानाचा अंदाज अधिक गुंतागुंतीचा होत आहे.

शेतीवर दबाव - शेती मोठ्या प्रमाणावर वार्षिक नैऋत्य मान्सूनवर अवलंबून आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये सिंचनाच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला असला तरी, भारतातील लागवडीखालील जमिनीचा मोठा भाग पेरणी, सिंचन आणि भूजल पुनर्भरणासाठी पावसावर अवलंबून आहे. या वर्षीच्या उशिरा आलेल्या आणि असमान मान्सूनमुळे खरीप पेरणीचा महत्त्वाचा हंगाम विस्कळीत झाला आहे, विशेषतः भातशेतीसाठी. उत्तर आणि पूर्व भारतात भाताची रोपे लावण्यासाठी जून हा पारंपरिकरित्या महत्त्वाचा महिना असतो. तथापि, दीर्घकाळचा कोरडा काळ, असामान्य उच्च तापमान आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे अनेक कृषी पट्ट्यांमध्ये रोपवाटिकेतील लहान रोपांचे नुकसान झाले आहे.

उत्तर प्रदेशाच्या काही भागांमध्ये हवामान विशेषतः लहरी राहिले आहे, जिथे जिल्ह्यांमध्ये कमी कालावधीत उष्णतेची लाट आणि मुसळधार पावसाचा इशारा आलटून पालटून येत आहे. अशा चढ-उतारांमुळे पिकांवर लक्षणीय शारीरिक ताण येतो, ज्यामुळे वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वनस्पतींची जोमदार वाढ कमी होते. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, मान्सून उशिरा सुरू होण्याच्या वर्षांमध्ये वेळेवर हवामानाचा अंदाज आणि शेतकऱ्यांशी अधिक स्पष्ट संवाद साधल्यास पेरणीचे निर्णय सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

उष्णतेचा ताण आणि पिकांवरील वाढते धोके - अत्यधिक तापमान आणि जमिनीतील अस्थिर ओलावा यांचाही बियाण्यांच्या उगवणीवर आणि पिकाच्या सुरुवातीच्या वाढीवर परिणाम होत आहे. आधुनिक, जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या जाती अनेकदा स्थिर पर्यावरणीय परिस्थितीत सर्वोत्तम कामगिरी करतात आणि हवामानातील ताणाला सामोरे गेल्यावर त्यांना जास्त खते आणि कीड व्यवस्थापनाची आवश्यकता भासू शकते. बदलत्या हवामानामुळे कीटकांची संख्या आणि रोगचक्रातही बदल होऊ शकतो, ज्यामुळे पिकांच्या नाजूक टप्प्यांमध्ये प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वाढते. पेरणीच्या उर्वरित हंगामात पाऊस सामान्यपेक्षा कमी राहिल्यास, कृषी उत्पादन विशेषतः तांदळाचे उत्पादन वाढत्या दबावाखाली येऊ शकते.

पाण्याची उपलब्धता हे आणखी एक मोठे आव्हान म्हणून समोर येत आहे. सध्या सिंचन क्षेत्रांची क्षमता पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांपेक्षा जास्त असली तरी, देशाच्या अनेक भागांमध्ये जलाशयांमधील पाणीसाठा कमी होऊ लागला आहे. मान्सूनच्या सुरुवातीच्या काळात पाण्याची आवक कमी झाल्यामुळे, पीक वाढीच्या हंगामात नंतरच्या काळात सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण कमी होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्व आणि दक्षिण भारतातील जलाशयांमधील पाणीसाठा त्यांच्या दीर्घकालीन सरासरी पातळीपेक्षा खाली गेला आहे. येत्या काही आठवड्यांत पावसाने पुन्हा जोर न धरल्यास, पाणीटंचाईचा परिणाम संवेदनशील भागांमधील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर होऊ शकतो. पावसावर अवलंबून असलेले शेतकरी विशेषतः धोक्यात आहेत, कारण पावसाला उशीर झाल्यास उत्पन्नात झपाट्याने घट होऊ शकते किंवा संपूर्ण पीक नष्ट होऊ शकते.

दीर्घकालीन धोके - हवामान तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर वर्षाच्या उत्तरार्धात एल निनोची परिस्थिती अधिक तीव्र झाली, तर भारताला खरीप कापणीच्या काळात आणि त्यानंतरच्या रबी पेरणीच्या हंगामात अनियमित पाऊस, दीर्घकाळ उष्णता आणि हवामानातील अधिक अस्थिरतेचा अनुभव येऊ शकतो. अशा परिस्थितीमुळे केवळ पीक उत्पादनावरच परिणाम होणार नाही, तर सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण उत्पन्न आणि अन्नधान्याच्या किमतींवरही दबाव वाढेल. त्याचवेळी, सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक खते आणि ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होत आहे. जरी भारताने भरीव अन्नधान्य साठा राखला असला तरी अलिकडच्या वर्षांत खतांचा साठा आणि सुरक्षित पुरवठा असूनही, दीर्घकाळ चालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यत्ययांमुळे आयातीचा खर्च वाढू शकतो आणि कृषी अनुदानावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. अर्थशास्त्रज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, कमकुवत कृषी उत्पादनामुळे ग्रामीण उत्पन्न कमी होऊ शकते, एकूण आर्थिक घडामोडी मंदावू शकतात आणि अन्नधान्य महागाई वाढण्यास हातभार लागू शकतो.

केंद्र सरकारने एल निनो-संबंधित संभाव्य परिणामांसाठी आपत्कालीन योजना सुरू केल्या आहेत. कृषी मार्गदर्शक सूचनांनी संवेदनशील भागांतील शेतकऱ्यांना, जिथे शक्य असेल तिथे भरडधान्यांसह, तुलनेने दुष्काळ-प्रतिरोधक पिकांकडे वळण्यास प्रोत्साहित केले आहे. संपूर्ण मान्सून हंगामात जलाशयांची पातळी आणि पिकांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवताना, देशाच्या सार्वजनिक अन्न वितरण प्रणालीला आधार देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अन्नधान्याचा साठा देखील मजबूत केला आहे. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की दीर्घकालीन अनुकूलनासाठी आपत्कालीन उपायांच्या पलीकडे जाऊन व्यापक संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता असेल.

कृषी तज्ञांनी भारताची हवामान अंदाज आणि शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क यंत्रणा मजबूत करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून पेरणीचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना वेळेवर, स्थान-विशिष्ट मार्गदर्शक सूचना मिळतील. भरडधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया यांसारख्या हवामान-अनुकूल पिकांसाठी प्रोत्साहन वाढवल्याने जास्त पाणी लागणाऱ्या शेतीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि त्याच वेळी पोषण सुरक्षा सुधारू शकते. सामुदायिक बीज बँका, सुधारित सिंचन पायाभूत सुविधा, स्थानिक जलसंधारण प्रकल्प आणि पाणलोट क्षेत्र पुनर्संचयनामध्ये गुंतवणूक केल्याने वारंवार येणारा दुष्काळ आणि अनियमित पावसाविरुद्धची लवचिकता वाढू शकते.

अनेक संशोधक याव्यतिरिक्त एकात्मिक पोषक व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे, सेंद्रिय पदार्थांद्वारे जमिनीचे आरोग्य सुधारणे आणि शक्य असेल तिथे आयात केलेल्या रासायनिक घटकांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी करण्याचे समर्थन करतात. सार्वजनिक पोषण कार्यक्रमांसाठी स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेतलेल्या पिकांची अधिक खरेदी केल्याने एकाच वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळू शकतो, अन्न प्रणालींमध्ये विविधता येऊ शकते आणि स्थानिक अन्न सुरक्षा मजबूत होऊ शकते.

अन्न सुरक्षेची कसोटी - भारताचे कृषी क्षेत्र हवामानातील बदल आणि जागतिक आर्थिक दबाव या दोन्हींमुळे निर्माण झालेल्या वाढत्या अनिश्चिततेच्या काळात प्रवेश करत आहे. येत्या काही आठवड्यांत नैऋत्य मान्सूनच्या प्रगतीवर तात्काळ परिणाम मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असला तरी, तज्ञांचे असे मत आहे की दीर्घकालीन लवचिकतेसाठी हवामान अनुकूलन, जल व्यवस्थापन, वैविध्यपूर्ण शेती पद्धती आणि आधुनिक कृषी नियोजनामध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. येणारा हंगाम हा वाढत्या पर्यावरणीय आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात भारताच्या अन्न उत्पादन सुरक्षित ठेवण्याच्या क्षमतेची एक निर्णायक कसोटी ठरू शकतो.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

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