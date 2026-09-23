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Explainer : शी जिनपिंग आणि ट्रम्प यांच्यातील भेट चीन आणि अमेरिका यांच्या पलीकडे जाऊन का महत्त्वाची आहे?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तैवान आणि व्यापार या मुद्द्यांवरील स्पर्धेला अमेरिका आणि चीन कशा प्रकारे हाताळतात, याकडे या ट्रम्प आणि शी जिनपिंग भेटीदरम्यान सर्वांचं लक्ष असेल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (AFP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 23, 2026 at 3:54 PM IST

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नवी दिल्ली : चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची हे 23 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याचे जागतिक स्तरावर परिणाम होणार आहेत. दोन्ही देशांचे नेते प्रमुख स्पर्धात्मक मुद्दे द्विपक्षीय बैठकीत कशा प्रकारे हाताळतात यावर भवितव्य अवलंबून असेल.

प्रामुख्यानं शी जिनपिंग आणि ट्रम्प यांच्यातील भेटीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), तैवान आणि व्यापार यांबाबतच्या स्पर्धेला हे देश कसे हाताळतात याकडे जगाचं लक्ष असेल. तसंच, नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपणारा व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेविषयक 'युद्धविराम' वाढवला जाईल की नाही, याकडेही जगाचं लक्ष असेल.

या दोन नेत्यांची यापूर्वीची भेट मे महिन्यात ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौऱ्यादरम्यान झाली होती, परंतु तेव्हापासून परिस्थितीत खूप बदल झाले आहेत. ट्रम्प सध्या इराणसोबतच्या संघर्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत. या संघर्षामुळे इंधनदर वाढलेत आणि देशांतर्गत राहणीमानाचा खर्चही त्यामुळे वाढलाय, ज्याचा परिणाम अमेरिकेतील नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांवर होऊ शकतो. इराणमधील गुंत्यामुळे वाढणारा खर्च पाहता, चीनसोबत कोणताही आर्थिक संघर्ष अमेरिकेला पर्यायानं ट्रम्प यांना परवडण्यासारखा नाही.

दुसरीकडे, शी जिनपिंग यांना देशांतर्गत घटलेली मागणी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे, अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या चिनी कंपन्यांसाठी अधिक स्थिरता मिळवणे आणि वॉशिंग्टनने चिनी वस्तूंवर कोणतेही नवीन आयात शुल्क (टॅरिफ) लादू नये याची खात्री करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट असेल.

भेटीची तयारी आणि वातावरण निर्मिती - या भेटीपूर्वीचे वातावरण आतापर्यंत सकारात्मक राहिले आहे. शुक्रवारी ट्रम्प म्हणाले, "आमचे संबंध चांगले आहेत. चीनसोबत आमचे व्यवहार खूप चांगले चालले आहेत. इतर देशांशी कदाचित तसे नसेल, पण चीनसोबत आमची कामगिरी उत्तम आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी आणि माझे संबंध चांगले आहेत."

व्हाईट हाऊसच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ट्रम्प हे एक दुर्मीळ पाऊल उचलत बुधवारी वॉशिंग्टनबाहेरील 'जॉइंट बेस अँड्र्यूज' या लष्करी हवाई तळावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वागत करणार आहेत. या दौऱ्यात भव्य समारंभ होणार असून, ट्रम्प आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया हे शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये अधिकृतपणे स्वागत करतील, त्यानंतर गुरुवारी रोझ गार्डनमध्ये लष्करी संचलन होईल.

व्हाईट हाऊसने यासंदर्भात माहिती दिलीय. व्हाईट हाऊसच्या साऊथ लॉन, स्टेट फ्लोअर आणि रोझ गार्डनमध्ये होणाऱ्या या समारंभात अमेरिकेच्या सशस्त्र दलांच्या सर्व शाखांचे प्रतिनिधित्व करणारे 479 लष्करी जवान, लष्करी प्रात्यक्षिके आणि कवायती सादर करतील. या समारंभाचा समारोप बी-2 स्पिरिट आणि चार एफ-22 रॅप्टर्स या लष्करी विमानांच्या हवाई संचलनाने होईल, असं व्हाईट हाऊसन स्पष्ट केलंय.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, द्विपक्षीय चर्चेनंतर, ट्रम्प शी जिनपिंग यांच्यासाठी एका शाही भोजनाचे आयोजन करतील, ज्याच्या पाहुण्यांच्या यादीत ॲमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस, गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआयचे सॅम अल्टमन, ॲपलचे कार्यकारी अध्यक्ष टिम कुक, टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क आणि एनव्हिडियाचे सीईओ व अध्यक्ष जेन्सन हुआंग यांच्यासह आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सीईओंचा समावेश आहे.

इतर कार्यक्रमांमध्ये, ट्रम्प कुटुंबीयांनी भेट देणारे चिनी मान्यवर आणि त्यांच्या पत्नीसाठी आयोजित केलेला खास चहापानाचा कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय अभिलेखागाराचा दौरा यांचा समावेश आहे, जिथे स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा आणि अमेरिकेचे संविधान यांसारखे प्रसिद्ध संस्थापक दस्तऐवज जतन केलेले आहेत.

चर्चा - समान आणि भिन्न मुद्दे

आता प्रश्न हा आहे की, हा थाटमाट आणि समारंभ परिणामांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरेल का, कारण याच परिणामांवर द्विपक्षीय चर्चेचे यश अवलंबून असेल. अनेकांना असं वाटतं की, ज्यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणांमुळे कॅनडासारख्या मित्र राष्ट्रांशी व्यापार युद्ध सुरू झालं आहे, ते ट्रम्प बीजिंगबाबत नरमाईची भूमिका घेतील, कारण चीन अमेरिका आणि इतर बाजारपेठांमध्ये अतिरिक्त उत्पादनाचा पूर आणतो ही त्यांची प्रमुख तक्रार आहे.

परंतु, अमेरिकन उद्योगांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या दुर्मीळ खनिजांवर चीनने निर्यात निर्बंध लादून प्रत्युत्तर दिल्यानंतर, नेहमीच स्पष्टवक्ते असणाऱ्या ट्रम्प यांनी चीनबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. या बैठकीतून एक प्रमुख अपेक्षा अशी आहे की, दोन्ही देश निर्यात नियंत्रण युद्धविराम नोव्हेंबर 2026 च्या पुढे वाढवतील. या युद्धविरामांतर्गत, दोन्ही बाजूंनी महत्त्वपूर्ण खनिजांसह इतर वस्तूंवरील शुल्क, कर आणि निर्यात नियंत्रणे वाढवणे थांबवण्याचे मान्य केले होते. चीनने दुर्मीळ मूलद्रव्यांवरील आपले निर्यात निर्बंध थांबवण्यास किंवा स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली, तर अमेरिकेने चिनी आयातीवरील आपले वाढते शुल्क कमी करण्यास आणि स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली, मात्र इतर वाद अनिर्णित राहिले आहेत.

इतर देशांप्रमाणेच अमेरिकादेखील महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून आहे, ज्यांचा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण उपकरणांमध्ये होतो, कारण जागतिक प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण क्षमतेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक क्षमतेवर बीजिंगचे नियंत्रण आहे. नेत्यांच्या बैठकीपूर्वी, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट, व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर आणि चीनचे उप-पंतप्रधान हे लिफेंग यांच्यातील चर्चेदरम्यान, दोन्ही देशांनी शुल्क सवलतीसाठी वस्तूंची निवड करण्याकरता एका द्विपक्षीय व्यापार यंत्रणेला कार्यान्वित करण्यास सहमती दर्शवली. या चर्चेदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) क्षेत्रातील जिथे अमेरिका आणि चीन वर्चस्वासाठी स्पर्धा करत आहेत "दोन्ही देशांमधील संभाव्य सूचना यंत्रणेवर" लक्ष केंद्रित करण्याचेही मान्य केले.

दुसरीकडे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबतच्या (AI) चर्चांमधून ही स्पर्धा तीव्र होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न दिसून येत असला, तरीही हा दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील एक महत्त्वाचा संघर्षाचा मुद्दा आहे. चिप तंत्रज्ञानामध्ये अमेरिकेचं वर्चस्व कायम असलं, तरी विकसनशील देशांमधील राष्ट्रांना आकर्षित करणारे कमी किमतीचे पर्याय उपलब्ध करून चीन AI मॉडेल्सच्या बाबतीत अमेरिकेची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका याकडे धोरणात्मक प्रभावासाठीची लढाई म्हणून पाहते आणि चीनने आपल्या AI प्रणालींमध्ये अमेरिकन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचा आरोपही केला आहे.

ट्रम्प यांच्याबरोबरच्या बैठकीत शी जिनपिंग तैवानबाबत हमी मिळवण्याचा प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे; कारण चीनसाठी हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे आणि ते या स्व-शासित बेटाला म्हणजेच तैवानला आपला सार्वभौम प्रदेश मानतात. तैवानशी अमेरिकेचे घनिष्ठ संबंध आहेत आणि ट्रम्प यांनी तैवानसाठी प्रस्तावित असलेल्या 14 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र पॅकेजचे वर्णन वॉशिंग्टनसाठी "वाटाघाटीसाठीचे एक उत्तम साधन" असं केलं आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, दोन्ही नेते "चीन-अमेरिका संबंधांशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांवर, तसंच जागतिक शांतता आणि विकासावर" चर्चा करतील.

शी जिनपिंग आणि ट्रम्प यांच्या भेटीकडे भारताचा दृष्टीकोनातून काय?

दोन्ही देश त्यांच्या संबंधांमधील मतभेदांच्या किंवा संघर्षाच्या मुद्द्यांना कसे हाताळतात, याकडे भारत बारकाईने लक्ष देईल. भारत चीनसोबतचे संबंध स्थिर करण्याचा आणि ट्रम्प यांच्या आक्रमक आयात शुल्क धोरणांमुळे अमेरिकेसोबतच्या संबंधांत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासाठी विशेष स्वारस्यपूर्ण बाब म्हणजे ट्रम्प 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शिनिंग रशिया' हा नवीन कायदा कसा लागू करतील याचे संकेत. या कायद्यामुळे त्यांना चीन, भारत आणि रशियन तेलाचे इतर प्रमुख आयातदार देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळतो.

रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल चीनवर आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा करताना ट्रम्प कदाचित सावधगिरी बाळगतील, तरीही या भेटीतून रशियाविषयक कायदा लागू करण्याच्या त्यांच्या योजनेचे काही संकेत मिळू शकतात. भारतासाठी AI बाबतच्या चर्चाही महत्त्वाच्या आहेत, कारण सरकारी आणि खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व असलेल्या चीन आणि अमेरिकेच्या AI मॉडेल्सच्या दरम्यान भारत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

'महत्त्वाची खनिजे' (critical minerals) हे भारतासाठी लक्ष ठेवण्यासारखे आणखी एक क्षेत्र असेल; कारण पुरवठा साखळी उभारण्यासाठी आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांनी मे 2026 मध्ये 'स्ट्रॅटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क'वर स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे, महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीन यांच्यात होणाऱ्या कोणत्याही समझोत्याचा परिणाम भारताच्या प्रयत्नांवर होऊ शकतो विशेषतः महत्त्वाच्या खनिजांच्या उपलब्धतेचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याच्या आणि चीनवरील जवळपास पूर्ण अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर. ट्रम्प आणि शी जिपिंग यांच्यातील भेट जागतिक राजकारणातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण संबंधांची दिशा निश्चित करेल आणि सहकार्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील संवादाला आकार देण्यास मदत करेल; याचा परिणाम भारताच्या विविधीकरणविषयक योजनांवरही होणार आहे.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली तथ्ये आणि मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. ईटीव्ही भारत त्यांच्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)

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MEETING BETWEEN XI AND TRUMP
शी जिनपिंग आणि ट्रम्प
AI
व्हाईट हाऊस
MEETING BETWEEN XI AND TRUMP

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