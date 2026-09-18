EXPLAINER : UPI चे नवीन 'मर्चंट डिस्काउंट रेट्स'चा काहींना फायदा तर काहींना...; कसं ते जाणून घ्या
UPI च्या मर्चंट डिस्काउंटमध्ये NPCI ने काही विशेष श्रेणींसाठी कमी दर निश्चित केलेत. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर होणारा आर्थिक बोजा तुलनेनं कमी राहील.
By R Srinivasan
Published : September 18, 2026 at 3:06 PM IST
नवी दिल्ली : आत्तापर्यंत फुकट असणारे फोन पे, गुगल पे, पेटीएमसारख्या ऍपवरचे व्यवहार आता करायला पैसे मोजावे लागणार आहेत. UPI पेमेंट प्रणाली वापरणाऱ्यांसाठी गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून सुरू असलेली मोफत सेवा 15 ऑक्टोबरला संपुष्टात येणाराय. 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (NPCI) जी UPI पेमेंट यंत्रणा चालवणारी मुख्य संस्था आहे तिने जाहीर केलेली व्यवहारांवरील शुल्काची नवीन प्रणाली या दिवसापासून लागू होणाराय.
खरं सांगायचं झालं तर, आता व्यापाऱ्यांना म्हणजे यात रस्त्यावरील चहा विक्रेत्यापासून ते विमान कंपन्या, बँका, विमा कंपन्या आणि स्टॉक ब्रोकर्सपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो, त्यांच्या मार्फत केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर व्यवहाराच्या मूल्याच्या 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल; तसंच 75,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार कमाल 300 रुपयांची मर्यादा असेल. याला 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) असं म्हटलं जातं आणि याचा भार व्यापाऱ्याने सोसायचा असतो, ग्राहकाने नाही.
Empowering your financial transactions with easy, safe & instant money transfers through UPI. Time to stay #AlwaysForward.#UPI #DigitalPayments #UPIChalega@GoI_MeitY | @_DigitalIndia | @RBI | @dilipasbe | @UPI_NPCI pic.twitter.com/xWIYPbTcM6— NPCI (@NPCI_NPCI) September 1, 2026
युपीआयवर शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे आधीच विरोध सुरू झाला असून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत आणि सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष यांच्यात राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे शुल्क मागे घेण्याचं आवाहन केलय. विरोधी पक्षांनी सरकारवर अमेरिकेच्या दबावाखाली आल्याचा आरोपही केलाय. याचं कारण म्हणजे 'व्हिसा' (Visa), 'मास्टरकार्ड' (Mastercard) आणि 'अमेरिकन एक्सप्रेस' (American Express) यांसारख्या पर्यायी पेमेंट प्रणाली अमेरिकन कंपन्यांच्या मालकीच्या आहेत. UPI च्या प्रचंड विस्तारामुळे आणि आतापर्यंत ती सेवा मोफत असल्यामुळे या कंपन्यांच्या भारतातील विस्ताराला नक्कीच फटका बसलाय; याउलट कार्ड-आधारित पेमेंट प्रणालींमध्ये व्यवहाराच्या मूल्याच्या 1.5 ते 4 टक्के इतका MDR आकारला जातो.
दुसरीकडे, सरकारने अमेरिकेच्या दबावाचा इन्कार केलाय आणि ही प्रणाली आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी MDR आकारणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. आतापर्यंत UPI कडे 'डिजिटल सार्वजनिक सुविधा' (digital public good) म्हणून पाहिलं जात होतं, म्हणजेच याचा खर्च सरकारी अनुदानातून भागवला जात होता. तांत्रिकदृष्ट्या याचा अर्थ असा की, ज्यांनी कोणताही कर आयकर, जीएसटी किंवा सीमा शुल्क भरला आहे, त्यांनीच प्रत्यक्षात यासाठी पैसे दिले आहेत; परंतु हा एक तांत्रिक युक्तिवाद झाला. व्यवहारात मात्र UPI सेवा आतापर्यंत मोफतच होती, आणि आता काही वापरकर्त्यांसाठी यात बदल होणार आहे.
आता नेमके कोणते वापरकर्ते या निर्णयामुळे प्रभावित होतील? NPCI च्या आकडेवारीचे विश्लेषण करणे थोडे कठीण आहे, कारण NPCI केवळ व्यापक श्रेणींची माहिती देते आणि व्यवहारांची सविस्तर किंवा तपशीलवार माहिती (disaggregated data) उपलब्ध करून देत नाही. तरीही, त्यातील मुख्य आकडेवारी रंजक आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये, UPI द्वारे 29.82 लाख कोटी रुपये मूल्याचे 24.51 अब्ज व्यवहार झाले. यामध्ये व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या देयकांचा म्हणजेच पर्सन-टू-मर्चंट वाटा व्यवहारांच्या संख्येनुसार सुमारे 63.3 टक्के आणि व्यवहारांच्या मूल्याच्या दृष्टीने 30 टक्के इतका होता. याचा अर्थ असा की, ऑगस्ट महिन्यात सुमारे 15.5 अब्ज P2M व्यवहार झाले, ज्यांचे मूल्य सुमारे 8.95 लाख कोटी रुपये होते.
वरकरणी पाहता, ही आकडेवारी सरकारच्या त्या दाव्याशी विसंगत वाटते की केवळ 4 टक्के व्यापारी व्यवहारांवरच MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लागू होईल. परंतु, जेव्हा आपण NPCI च्या MDR दरपत्रकाचा (rate card) सविस्तर अभ्यास करतो, तेव्हा सरकारचा दावा जरी 4 टक्क्यांचा हा अंदाज कसा काढला गेला याचे तपशीलवार गणित जाहीर केलेले नसले तरी पटण्यासारखा वाटतो. याचं कारण असं की सर्व व्यापाऱ्यांना एकाच श्रेणीत मानलं जात नाही. काही श्रेणींमधील व्यापाऱ्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे, तर काही व्यापारी विशेष श्रेणींमध्ये येतात; अशा विशेष श्रेणींसाठी कमी MDR दर, प्रति व्यवहार निश्चित शुल्क किंवा व्यवहाराच्या रकमेवर अवलंबून न राहता शुल्कावर कमाल मर्यादा यांसारखे नियम लागू होतात.
'पर्सन-मर्चंट' (Person-Merchant) नावाची एक श्रेणी आहे, जी MDR मधून वगळण्यात आली आहे. 'पर्सन-मर्चंट'ची व्याख्या अशा प्रकारे केली आहे की, यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांसह (street vendors) अशा लहान व्यवसायांचा समावेश होतो जे UPI QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारतात. या तरतुदीमुळे रस्त्यावरील विक्रेते, परिसरातील दुकाने आणि इतर लहान व्यवसायांचे अतिरिक्त पेमेंट शुल्कापासून संरक्षण होते. याव्यतिरिक्त, लहान व्यापाऱ्यांमध्ये UPI चा वापर वाढवण्यासाठी सरकार एक विशेष निधी (dedicated fund) उभारणार आहे. एकूण जमा होणाऱ्या MDR शुल्काच्या 5 टक्के रक्कम या निधीसाठी राखून ठेवली जाईल.
यात अत्यावश्यक व्यवहार पुढच्या टप्प्यात येतात, अशा क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार 5 रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. तर 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार तसेही मोफतच आहेत. यामध्ये रेल्वे, इंधन, दूरसंचार सेवा, विमा हप्ता भरणे, सर्व प्रकारची कृषी-साधने, वीज आणि पाणी यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा, क्रेडिट कार्डची देयके आणि अर्थातच UPI द्वारे सरकारला भरले जाणारे सर्व प्रकारचे कर यांचा समावेश होतो.
त्यानंतर, भांडवली बाजारातील व्यवहार येतात. झिरोधाचे सह-संस्थापक नितीन कामथ यांनी असा युक्तिवाद केलाय की, ग्राहक केवळ निधी हस्तांतरित करत असतील आणि व्यवहार करत नसतील, तर त्याचा ब्रोकरेज कंपन्यांवर मोठा परिणाम होईल; मात्र सरकारच्या मते, याच कारणासाठी त्यांनी एक विशेष श्रेणी तयार केलीय. म्युच्युअल फंड, रोखे, स्टॉकब्रोकर्स आणि डीलर्स यांच्याशी संबंधित पेमेंटवर 0.02 टक्के दराने एमडीआर (MDR) आकारला जाईल आणि प्रति व्यवहार त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. हा कमी दर निश्चित करण्यामागे "औपचारिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग कायम राहावा, याला प्रोत्साहन देणे" हा उद्देश असल्याचं सरकारी निवेदनात म्हटलय.
मग याचा भार कोणावर पडेल?
व्यवहारांच्या संख्येचा विचार करता, सर्वाधिक व्यवहार होणाऱ्या श्रेणींमध्ये सरासरी व्यवहार मूल्य खूपच कमी आहे. ऑगस्ट महिन्यात 'किराणा आणि सुपरमार्केट' ही श्रेणी 4 अब्ज व्यवहारांसह आघाडीवर होती; त्यानंतर 'फास्ट फूड रेस्टॉरंट्स' आणि 'इतर रेस्टॉरंट्स व खानावळी' एकूण 2.8 अब्ज व्यवहार यांचा क्रमांक लागतो, आणि त्यानंतर दूरसंचार तसंच इंधन या क्षेत्रांचा क्रमांक येतो. मात्र, या श्रेणींमधील ग्राहक ते व्यापारी व्यवहारांचे सरासरी मूल्य केवळ 572 रुपये होते, जे निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे.
मोठ्या रकमेच्या P2M व्यवहारांचा मोठा हिस्सा प्रामुख्याने दोन श्रेणींमधून येतो. यात 'कर्ज वसुली संस्था' (सरासरी मूल्य 3,441 रुपये) आणि 'सिक्युरिटीज ब्रोकर्स' (सरासरी मूल्य 7,569 रुपये); त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कपड्यांच्या किरकोळ विक्रीचा क्रमांक लागतो. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारल्यास UPI व्यवहारांना मिळणारा प्रतिसाद कमी होईल का, याचे आकलन करणे कठीण आहे. दैनंदिन व्यवहारांच्या बाबतीत कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही, कारण त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
विशेषतः ग्राहक आणि ऑनलाइन किरकोळ विक्री क्षेत्रात मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांच्या बाबतीत सर्व काही व्यापारी या परिस्थितीला कसे हाताळतात यावर अवलंबून असेल. ज्या व्यापाऱ्यांना हा खर्च सोसायचा नसेल, ते कदाचित UPI द्वारे होणारे पेमेंट स्वीकारणेच बंद करतील. किंवा, नियम नसतानाही, ते मर्चंट डिस्काउंट रेटचा खर्च ग्राहकांवर टाकू शकतात जसे अनेक व्यापारी आज क्रेडिट कार्ड पेमेंटसाठी करतात. तरीही, अंतिम निर्णय हा ग्राहकांच्या पसंतीवरच अवलंबून असेल.
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