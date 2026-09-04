Explained: SCO 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर' का महत्त्वाचा आहे आणि भारताला त्याचा कसा फायदा होईल?
एससीओचा (SCO) 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर' युरेशियामधील वैज्ञानिक सहकार्याचे रूपांतर स्वच्छ ऊर्जा, हवामान लवचिकता आणि शाश्वत विकासासाठीच्या एका धोरणात्मक साधनात करू शकतो.
Published : September 4, 2026 at 5:45 PM IST
नवी दिल्ली: बिश्केक येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब केवळ भू-राजकीय चर्चांमध्येच नाही, तर एका अशा निर्णयामध्ये दडलेली असू शकते ज्याकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले आहे. तो निर्णय म्हणजे 2026-2030 या कालावधीसाठी SCO 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर' (हरित तंत्रज्ञान मार्गिका) स्थापन करण्याच्या कार्यक्रमाचा स्वीकार आहे. खरं तर या कार्यक्रमाचे अधिकृत नाव '2026-2030 साठी SCO ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर (वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य) स्थापन करण्याबाबत SCO सदस्य देशांचा सहकार्य कार्यक्रम' असे असून, हा केवळ पर्यावरणाशी संबंधित सहकार्याचा एक सामान्य करार यापेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
पुरेशी आर्थिक तरतूद, तंत्रज्ञान-देवाणघेवाण यंत्रणा आणि मोजता येण्याजोग्या (परिणामकारक) प्रकल्पांसह याची अंमलबजावणी केल्यास युरेशियाच्या विस्तीर्ण प्रदेशात वैज्ञानिक संशोधन, स्वच्छ तंत्रज्ञान, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान बदलाचा सामना करण्याची क्षमता (क्लायमेट रेझिलियन्स) यांचा मेळ घालण्यासाठी SCO ला एक व्यासपीठ मिळू शकेल. ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर कार्यक्रम स्वीकारण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात या वर्षी 22 मे रोजी बिश्केक येथे SCO सदस्य देशांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयांच्या प्रमुखांच्या 10 व्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान किर्गिझ प्रजासत्ताकच्या विज्ञान, उच्च शिक्षण आणि नवोपक्रम मंत्री गुलझात इसामातोव्हा यांनी भूषवले आणि यात SCO च्या इतर सदस्य देशांच्या शिष्टमंडळांनी सहभाग घेतला. सहभागींनी संयुक्त संशोधन प्रकल्पांच्या पहिल्या स्पर्धेच्या निकालांवर चर्चा केली आणि या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन गतिमान करण्यासाठी विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रे यांच्यातील थेट संबंध दृढ करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
बैठकीनंतर SCO च्या भविष्यातील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक धोरणाची रूपरेषा स्पष्ट करणारा एक प्रोटोकॉल (करार) स्वाक्षरीकृत करण्यात आला. मंत्री गुलझात इसामातोव्हा यांनी नमूद केले की, संयुक्त वैज्ञानिक उपक्रम हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक संसाधन बनत आहेत आणि हरित तंत्रज्ञानाकडे होणारे संक्रमण सर्व सदस्य देशांसाठी शाश्वत विकास व पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करेल. अशा वेळी जेव्हा हवामान बदल हे ऊर्जा बाजारपेठा, औद्योगिक धोरणे आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांना नव्याने आकार देत आहेत, तेव्हा हा उपक्रम SCO ला अशा तंत्रज्ञानांवरील सहकार्याचे व्यासपीठ बनवू शकतो, जी तंत्रज्ञाने भविष्यातील आर्थिक स्पर्धात्मकता आणि धोरणात्मक स्वायत्तता ठरवण्यात वाढती भूमिका बजावतील.
जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) अलीकडील मूल्यांकनातून या पावलाची आवश्यकता अधोरेखित होते. डब्ल्यूएमओच्या 'स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लायमेट 2025' या अहवालात नमूद केले आहे की, 2015-2025 ही वर्षे आतापर्यंतची सर्वाधिक उष्ण ठरली आहेत, तर पृथ्वीच्या ऊर्जेतील असमतोल 65 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. हा अहवाल सुरू असलेल्या हिमनद्यांच्या ऱ्हासाकडे आणि तीव्र हवामान घटनांच्या वाढत्या विनाशकारी स्वरूपाकडेही लक्ष वेधतो.
हवामान घोषणांपासून ते तांत्रिक सहकार्यापर्यंत
हरित तंत्रज्ञान कॉरिडॉरचे (Green Technology Corridor) मुख्य महत्त्व वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यावर दिलेल्या भरामध्ये आहे. हवामान राजनैतिक संबंधांनी पारंपरिकरित्या उत्सर्जन लक्ष्य, आर्थिक वचनबद्धता आणि भार-वाटप यांसंबंधीच्या वाटाघाटींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या गोष्टी आवश्यक असल्या तरी वाढत्या हवामान संकटामुळे अधिकाधिक ठोस गोष्टींची मागणी होत आहे. अशी तंत्रज्ञानं जी उत्सर्जन खऱ्या अर्थाने कमी करू शकतील, ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारू शकतील, परिसंस्थांचे संरक्षण करू शकतील आणि अर्थव्यवस्थांना हवामानाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यास सक्षम करतील.
SCO कडे यासाठी आधीच एक संस्थात्मक आराखडा उपलब्ध आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालये व विभागांच्या प्रमुखांच्या बैठका 2012 पासून होत आहेत आणि त्या वैज्ञानिक व तांत्रिक सहकार्यावरील एका कायमस्वरूपी कार्यगटाचे कामकाज पाहतात. या सहकार्यासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये पर्यावरण संरक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर, ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता, पृथ्वी विज्ञान (भूकंपशास्त्र आणि भूगर्भशास्त्रासह), माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान आणि इतर वैज्ञानिक क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर' (हरित तंत्रज्ञान मार्गिका) विद्यमान वैज्ञानिक सहकार्याचे रूपांतर अधिक केंद्रित अशा हरित-तंत्रज्ञान परिसंस्थेमध्ये करू शकतो.
SCO साठी युरेशियाचे भौगोलिक स्थान का महत्त्वपूर्ण आहे?
SCO ची भौगोलिक व्याप्ती या कराराला विशेष महत्त्व प्राप्त करून देते. SCO मध्ये चीन, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इराण आणि बेलारूस यांचा समावेश आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने ही जगातील सर्वात मोठी प्रादेशिक संघटना आहे; ती जागतिक भूभागापैकी किमान 24 टक्के (युरेशियाचा 65 टक्के भाग) आणि जगातील लोकसंख्येपैकी 42 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते. 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या संघटनेचा एकत्रित नाममात्र जीडीपी (nominal GDP) जागतिक एकूण जीडीपीच्या सुमारे 23 टक्के आहे, तर 'खरेदी शक्ती समानता' (PPP) वर आधारित जीडीपी जागतिक हिश्श्याच्या सुमारे 36 टक्के आहे.
ही संघटना अशा देशांना एकत्र आणते ज्यांच्या ऊर्जा प्रणाली, संसाधनांची उपलब्धता, औद्योगिक संरचना आणि आर्थिक विकासाचे टप्पे यात प्रचंड तफावत आहे. भारत आणि चीन हे जगातील सर्वात मोठे ऊर्जा ग्राहक आणि नवीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादक देश आहेत. रशिया आणि मध्य आशियाई देशांकडे हायड्रोकार्बन आणि खनिजांचे अफाट साठे आहेत; त्याच वेळी अनेक मध्य आशियाई सदस्य देश पाणीटंचाई, वाळवंटीकरण, हिमनद्या वितळणे आणि अत्यंत हवामान घटना यांसारख्या आव्हानांचा सामना करीत आहेत.
काही सदस्यांसाठी नवीकरणीय ऊर्जा आणि ग्रीडचे आधुनिकीकरण या गोष्टी तात्काळ प्राधान्याच्या असू शकतात. तर इतरांसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता, स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन, मिथेन उत्सर्जन कमी करणे, जलसंधारण, हवामान-अनुकूल शेती किंवा संवेदनशील परिसंस्थांच्या देखरेखीसाठी लागणारे तंत्रज्ञान यांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. या क्षमतांना जोडणारा एक कॉरिडॉर SCO ला हवामान बदलाकडे केवळ एक राजनैतिक मुद्दा म्हणून न पाहता एक तांत्रिक आणि विकासात्मक आव्हान म्हणून पाहण्यास सक्षम करू शकेल.
ऊर्जा आणि सुरक्षा यांचा परस्परसंबंध
खरं तर हा करार जागतिक ऊर्जा गुंतवणुकीत होत असलेल्या व्यापक बदलांशीही सुसंगत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) 'वर्ल्ड एनर्जी इन्व्हेस्टमेंट 2026' (जागतिक ऊर्जा गुंतवणूक 2026) अहवालानुसार, 2026 मध्ये जागतिक ऊर्जा गुंतवणूक विक्रमी 3.4 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे; यापैकी सुमारे 2.2 ट्रिलियन डॉलर्सची तरतूद स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी केली जाईल. या तंत्रज्ञानामध्ये अक्षय ऊर्जा, अणुऊर्जा, विद्युत ग्रीड्स, ऊर्जा साठवणूक, कमी उत्सर्जन करणारे इंधन, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि विद्युतीकरण यांचा समावेश होतो. परिणामी, जीवाश्म इंधनातील गुंतवणुकीच्या तुलनेत स्वच्छ ऊर्जेतील गुंतवणूक जवळपास दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे 'हरित तंत्रज्ञाना'चे (green technology) धोरणात्मक महत्त्व बदलते. अक्षय ऊर्जा हे आता केवळ हवामान धोरणाचे एक साधन राहिलेले नाही. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बॅटरी, विद्युत ग्रीड्स, अणुऊर्जा तंत्रज्ञान, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या औद्योगिक प्रक्रिया या गोष्टी आता ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि तांत्रिक सार्वभौमत्व यांच्याशी अधिकाधिक निगडित होत आहेत.
हिमालयीन संदर्भ
26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमधील हिमालयात आलेल्या अचानक पुराच्या (flash floods) घटनेनंतर या कराराचा संदर्भ विशेष महत्त्वाचा ठरतो. जरी बिश्केक करार हा त्या विशिष्ट आपत्तीला दिलेला थेट प्रतिसाद म्हणून पाहता येत नसला तरी ती घटना अशा प्रकारच्या हवामान आणि पर्यावरणीय धोक्यांचे दर्शन घडवते, ज्यासाठी तातडीने वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्याची आवश्यकता आहे.
हिमालय ही सीमा-ओलांडणारी (transboundary) परिसंस्था आहे. उंच पर्वतरांगांमधील हिमनद्या आणि बर्फाच्या थरांमध्ये होणारे बदल अनेक देशांमधील नद्यांचा प्रवाह, जलविद्युत निर्मिती, शेती आणि तेथील समुदायांवर परिणाम करतात. पर्वतीय प्रणालीच्या एका भागात आलेली आपत्ती वाहतूक जाळे, ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि सखल भागात (downstream areas) राहणाऱ्या लोकसंख्येवर वेगाने परिणाम करू शकते. परिणामी, उपग्रह निरीक्षण, रिमोट सेन्सिंग, हिमनदी निरीक्षण, भूगर्भीय निरीक्षण आणि पूर्व-सूचना प्रणालींशी संबंधित तंत्रज्ञान हे SCO च्या सर्वसमावेशक हरित तंत्रज्ञान अजेंड्याचा अविभाज्य भाग बनू शकतात. विशेष म्हणजे भारताकडे अंतराळ-आधारित पृथ्वी निरीक्षण आणि रिमोट सेन्सिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे, ज्यांचा अशा सहकार्यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो.
या कराराचा भारताला कसा फायदा होणार?
भारतासाठी हा करार हवामान आणि तंत्रज्ञानविषयक राजनैतिक संबंधांना पुढे नेण्याची आणखी एक संभाव्य संधी देतो. भारताने सातत्याने अशा हवामानविषयक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला आहे, जो विकासाच्या प्राधान्यक्रमांना हवामान बदलाच्या परिणामांचे शमन करण्याशी जोडतो, तसेच नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि इतर स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा विस्तार करतो. एससीओ ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉरमधील सहभागामुळे भारताला सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान, अवकाश-आधारित पर्यावरण निरीक्षण, हवामान व्यवस्थापनासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी स्टोरेज, आपत्ती-सूचना प्रणाली आणि हवामान-प्रतिरोधक शेती यांसारख्या क्षेत्रांमधील आपली क्षमता प्रदर्शित करण्यास आणि निर्यात करण्यास सक्षम होऊ शकते. यामुळे भारतीय कंपन्या आणि संशोधन संस्थांना मध्य आशिया आणि युरेशियामधील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश देखील मिळू शकतो.
अखेरीस प्रस्तावित ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर एससीओला एकाच वेळी दोन आव्हानांना सामोरे जाण्याची संधी देऊ शकतो. अर्थव्यवस्थांना कार्बनमुक्त करण्याची गरज आणि आधीच सुरू असलेल्या हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी त्यांना लवचिक बनवण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक हवामानाचा दृष्टिकोन या परिस्थितीची निकड अधोरेखित करतो. जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) अंदाजानुसार, या दशकाच्या अखेरपर्यंत तापमान ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर राहील, तर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UN Environment Programme) अंदाजानुसार, जागतिक तापमानवाढ 1.5°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या मार्गावर जगाला आणण्यासाठी सध्याची राष्ट्रीय वचनबद्धता अपुरी आहे. त्याच वेळी स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असून, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) अंदाजानुसार 2026 पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेतील गुंतवणूक 2.2 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. शांघाय संघटनेपुढील (SCO) आव्हान आणि संधी ही आहे की, तिचा 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर' या परिवर्तनाचा एक अविभाज्य भाग बनेल हे सुनिश्चित करणे.