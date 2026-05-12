Explainer : भू-राजकीय तणावामुळे रुपयाची झालेली घसरण; कारणे, चिंता आणि पुढील दिशा
भांडवली पैशाची देशाबाहेर जावक मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यानं रुपयाचं मूल्य घसरत आहे. तेलामुळे अमेरिकन डॉलरच्या मागणीने कंबरडे मोडले आहे. वाचा यासंदर्भात प्रा. एम. वेंकटेश्वरलू यांचा लेख.
Published : May 12, 2026 at 4:33 PM IST
1 मे 2025 ते 8 मे 2026 या कालावधीत, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 83.85 वरून 95.40 पर्यंत घसरला. गेल्या 12 महिन्यांत झालेली ही जवळपास 13.77% ची घसरण भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत तीव्र मानली जाते; ज्यामुळे गुंतवणूकदार, व्यावसायिक वर्तुळ, नियामक संस्था आणि सरकार यांच्यामध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
गेल्या वर्षभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 'स्थूल आर्थिक मूलभूत घटकांना' (macroeconomic fundamentals) कोणताही मोठा किंवा अचानक धक्का बसलेला नाही, ज्यामुळे भारतीय रुपयावर प्रतिकूल परिणाम झाला असता. असं असूनही, विशेषतः मार्च आणि एप्रिल 2026 या महिन्यांत, रुपयाची कामगिरी आशियातील सर्वात निराशाजनक (सर्वात खराब) चलन म्हणून नोंदवली गेली आहे. सध्याच्या या परिस्थितीसाठी कारणीभूत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत घटकांना याचं श्रेय दिलं जाऊ शकतं.
केवळ जुलै 2025 या एकाच महिन्यात, अमेरिकेमुळे पुन्हा निर्माण झालेल्या व्यापार-विषयक अनिश्चितता आणि शुल्कासंबंधीच्या (tariff) चिंतांमुळे रुपयाचे मूल्य 2.7% ने घसरले. जुलै 2025 मधील रुपयाची ही घसरण प्रामुख्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमकुवत झाल्यामुळे झाली; ज्यामुळे भारतीय भांडवली बाजारांतून परकीय भांडवली पैशाची देशाबाहेर जावक म्हणजेच बहिर्प्रवाह (outflow) सुरू झाला. भांडवलाच्या या अचानक बहिर्प्रवाहामुळे डॉलरची मागणी वाढली, कारण परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपल्याकडील रुपयांचे अमेरिकन डॉलरमध्ये रूपांतर केले; ज्यामुळे रुपयाचे मूल्य आणखी खाली घसरले.
सर्वसाधारणपणे, भारताचे देशांतर्गत व्याजदर नेहमीच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह दरापेक्षा जास्त होते, ज्यामुळे सैद्धांतिकदृष्ट्या परकीय भांडवलासाठी रुपयाचे आकर्षण टिकून राहिले. सध्याच्या व्याजदरांनुसार, हा फरक 75 बेसिस पॉइंट्सचा आहे; म्हणजेच, भारतातील व्याजदर अमेरिकेतील दरांपेक्षा 0.75% जास्त आहेत. व्याजदरांमध्ये अनुकूल फरक असूनही, अपेक्षेप्रमाणे रुपया मजबूत झाला नाही, कारण 2026 मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती, व्यापारातील घडामोडी आणि भू-राजकीय धोके यांनी रुपयाच्या हालचालींवर वर्चस्व गाजवले आहे.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून ते एप्रिल 2026 च्या अखेरीपर्यंत 60 दिवसांत रुपया 5.35% ने घसरला. परिणामी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रभावी निरीक्षण आणि गरजेनुसार वेळेवर हस्तक्षेप करूनही रुपया अचानक कमकुवत होण्याचा धोका दर्शवत, रुपयाने अभूतपूर्व अस्थिरता अनुभवली.
अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर होणाऱ्या सततच्या हल्ल्यांमुळे मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलावरील भू-राजकीय जोखमीचे प्रीमियम वाढले आहेत. सामान्यतः, ऊर्जा बाजारपेठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती वाढलेल्या तणावामुळे पुरवठा साखळीत होणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययांचा विचार करतात. ही सामुद्रधुनी एक महत्त्वाचा आणि अटळ अडथळा आहे, ज्यातून जगातील जवळपास 15-20% कच्चे तेल वाहते. त्यामुळे, मालवाहतुकीला कोणताही धोका निर्माण झाल्यास किंवा या सामुद्रधुनीवर नाकेबंदी झाल्यास, पुरवठा कमी होण्याचा धोका व्यापाऱ्यांना जाणवतो आणि त्यामुळे किमती वाढतात.
मे ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत कच्च्या तेलाचे दर स्थिर राहिले आणि ते प्रति बॅरल 58.35 डॉलर ते 60 डॉलरच्या दरम्यान होते. फेब्रुवारी 2026 च्या अखेरीस इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू झाल्यामुळे, एप्रिल 2026 मध्ये कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 108 डॉलरपर्यंत पोहोचले. ही 85% ची वाढ होती आणि त्यानंतर हे दर प्रति बॅरल 85 डॉलर ते 100 डॉलरच्या दरम्यानच राहिले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या दरांमधील अशा प्रचंड वाढीसाठी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या तुटवड्यासाठी भारत सज्ज नव्हता. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचे मूल्य अंदाजे 180 ते 185 अब्ज डॉलर इतके होते. मात्र, एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीतील कच्च्या तेलाची आयात केवळ 90.7 अब्ज डॉलर इतकीच झाली होती; हा 2024 मधील याच कालावधीच्या तुलनेत 12% ची निव्वळ घट दर्शवतो. कच्च्या तेलाची आयात 90.7 अब्ज डॉलरवरून 185 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जानेवारी ते एप्रिल 2026 या काळात कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये झालेली वाढ हे होय. अशा प्रकारे, कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्यावर गेल्यामुळे, दरमहा होणाऱ्या डॉलरच्या बहिर्प्रवाहात (outflow) अंदाजे 8 ते 8 अब्ज डॉलरची निव्वळ वाढ झाली.
परिणामी, डॉलरच्या या वाढीव बहिर्प्रवाहामुळे रुपयाच्या मूल्यात अभूतपूर्व घसरण झाली. त्याचप्रमाणे, कच्च्या तेलाच्या वापरात होणाऱ्या कोणत्याही वाढीमुळे भारताचे आयात बिल लक्षणीयरीत्या वाढते; कारण भारत या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही आणि तो आयातीवर, विशेषतः मध्यपूर्वेकडील देशांतून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीवर प्रचंड प्रमाणात अवलंबून आहे. या आयातीचे मूल्य चुकते करण्यासाठी भारताला अधिक प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्स खरेदी करावे लागतात आणि डॉलर्सच्या या वाढीव मागणीमुळे रुपयावर दबाव निर्माण होतो.
भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे 80% ते 90% गरजा कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या आयातीद्वारे पूर्ण करतो. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेली अगदी किरकोळ वाढसुद्धा भारताचे आयात बिल, व्यापार तूट आणि खर्चाच्या संरचनांवर (cost structures) थेट परिणाम करते. देशांतर्गत इंधन आणि वायूच्या किमती वाढवल्यास वाहतूक आणि दळणवळणाचा खर्च (logistics costs) वाढतो; यामुळे महागाईवर वाढीव दबाव निर्माण होतो. हा वाढीव खर्च अंतिमतः ग्राहकांवर लादला जातो, ज्यामुळे ग्राहक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होते. भारताने किरकोळ महागाईमध्ये (retail inflation) काहीशी घट अनुभवली; 2024 ते 2025 या कालावधीत, वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 4% या उद्दिष्टापेक्षा एका वर्षापेक्षा अधिक काळ खाली राहिला. डिसेंबर 2025 पर्यंत महागाईचा दर घसरून 1.7% वर आला होता; त्यानंतर मात्र फेब्रुवारी ते एप्रिल 2026 या कालावधीत तो अचानक वाढून 3.81% वर पोहोचला.
2025 च्या अखेरीस, भारताची व्यापार तूट (trade deficit) दबावाखाली होती. जानेवारी 2026 मध्ये, ही तूट वाढून 34.68 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली होती, जी एका वर्षापूर्वीच्या व्यापार तुटीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होती. व्यापार तुटीमध्ये झालेली ही प्रचंड वाढ प्रामुख्याने सोने आणि चांदीला असलेल्या जोरदार मागणीमुळे झाली होती. विशेष म्हणजे, मार्च 2026 च्या अखेरीस व्यापार तूट वेगाने कमी होऊन 20.67 अब्ज डॉलर्सवर आली; जून 2025 नंतरची ही सर्वात कमी पातळी होती. संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) ची नाकेबंदी यामुळे तेल आणि वायूची वाहतूक (shipments) मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली होती; असं असूनही, भारताची निर्यात वाढून 38.92 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. अशा प्रकारे, मध्यपूर्वेकडील देशांशी होणाऱ्या व्यापारातील घटीची भरपाई अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीतील वाढीद्वारे करण्यात आली. अशांतता आणि वाढत्या व्यापार असंतुलनाचा हा काळ भारताच्या परकीय व्यापाराच्या गतिशीलतेमध्ये (dynamics) झालेल्या एका लक्षणीय आणि अनपेक्षित पुनर्रचनेसह संपुष्टात आला.
व्यापार संतुलनातील या अनपेक्षित आणि अनुकूल बदलाचा परिणाम घसरत असलेल्या रुपयावर सकारात्मक व्हायला हवा होता. मात्र याच्या अगदी उलट घडलं; भांडवलाचा बहिर्प्रवाह (capital outflows) वाढल्यामुळे रुपयाचे मूल्य सातत्याने घसरत राहिले. त्याचवेळी, जागतिक स्तरावर डॉलर अधिक मजबूत होत गेला; आणि फेब्रुवारी ते एप्रिल 2026 या कालावधीत, तेलाच्या किमतींमुळे अमेरिकन डॉलरला निर्माण झालेल्या मागणीने भारताच्या व्यापारातून झालेल्या लाभांवर (trade gains) वर्चस्व गाजवले.
इराण-अमेरिका संघर्ष सुरू झाल्यापासूनच, रुपया आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सावध पवित्रा घेत आली आहे. या बाह्य दबावाच्या काळात, अमेरिकन डॉलर आणि रुपया यांच्यातील विनिमय दर स्थिर राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं काहीवेळा हस्तक्षेपही केला; मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे स्थूल-आर्थिक मूलभूत घटकांवर (macroeconomic fundamentals) दबाव कायम राहिला.
जागतिक अशांततेचे परिणाम आणि रुपयाचं अवमूल्यन यामुळे औद्योगिक घडामोडींमध्येही मंदी आली; परिणामी, मार्च 2026 मध्ये औद्योगिक उत्पादन 5 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर, म्हणजेच 4.1 टक्क्यांवर पोहोचले. युद्धामुळे व्यापारात निर्माण झालेले अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, ज्यामुळे आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेत व्यत्यय आला. या कारणांमुळे, जीडीपी (GDP) वाढीचे अंदाज 7.5 टक्क्यांच्या आधीच्या अंदाजावरून कमी करून 6.3 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहेत. आयातीचा वाढता खर्च, वाढती महागाई आणि रुपयाचे अवमूल्यन या घटकांच्या एकत्रित परिणामांमुळे देशाचं चलनविषयक धोरण आणि राजकोषीय संतुलन अधिकच गुंतागुंतीचं बनलं.
भारत हा 'निव्वळ आयातदार' देश आहे; कारण भारत निर्यात करतो त्यापेक्षा अधिक वस्तू आणि सेवांची आयात करतो. परिणामी, भारताची व्यापारी तूट (trade deficit) सातत्याने मध्यम पातळीवर राहिली आहे. बाह्य व्यापारात (कच्चे तेल वगळून) आणि व्याजदरांच्या संदर्भात परिस्थिती अनुकूल असूनही, भारताचे तेलावरील अवलंबित्व आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे रुपयाचं अवमूल्यन होणं सुरूच राहिलं. अशाप्रकारे, रुपया हा तेलाच्या किमतींबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे; कारण भारताची निम्मी व्यापारी तूट ही आर्थिक संकटाच्या काळात, तर एक तृतीयांश तूट ही सामान्य काळात तेलामुळेच निर्माण होते. यामुळेच, रुपयाच्या कमकुवतपणास कारणीभूत ठरणारा तेलाच्या किमती हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरतो.
जागतिक चलन बाजारात भारताला एक मजबूत स्थान मिळवायचे असेल आणि रुपयाला जागतिक चलन म्हणून मान्यता मिळवायची असेल, तर भारतानं नैसर्गिकरित्या स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण केली पाहिजे आणि आयातीवरील अवलंबित्व सतत कमी केलं पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा भारत केवळ एक मोठी अर्थव्यवस्था न बनता, एक अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेल. आकारमानाने वाढत असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्यतः उपभोगावर चालते. परंतु भारताला अधिक मजबूत बनवणे केवळ आयातीवरील अवलंबित्व संरचनात्मकरीत्या कमी करून, निर्यात क्षमता वाढवून आणि रुपया नेहमी मजबूत राहील याची खात्री करण्यासाठी सातत्याने स्थिर, दीर्घकालीन भांडवली ओघ आकर्षित करूनच शक्य आहे.
लेखक परिचय - लेखक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे दिलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई, सहमत असतीलच असे नाही.)
