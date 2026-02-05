Analysis : युरोपियन युनियनचे शेतकरी जिंकले, भारतीय शेतकऱ्यांवर मुक्त व्यापार कराराचे ओझे?
भारत आणि युरोपियन युनियनने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. केंद्र सरकारनं कराराचं कौतुक केलं. पण खरंच ही बाब कौतुकास्पद आहे? इंद्र शेखर सिंह यांचा लेख.
Published : February 5, 2026 at 8:25 PM IST
ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणामुळे त्रस्त झाल्यानंतर, युरोपियन युनियन (EU) आणि भारत यांसारखे दुरावलेले मित्र देश आता समान भूमिका घेत असल्याचं दिसत आहे. दोन दशकांच्या वाटाघाटींनंतर, युरोपियन आयोगाचे ज्येष्ठ नेते यांनी EU आणि भारत यांच्यात मुक्त व्यापार करार (FTA) यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी नवी दिल्ली, भारताला भेट दिली. कमी केलेल्या शुल्कांपासून ते भारतीय उत्पादनांना प्राधान्यपूर्ण वागणुकीपर्यंत, हा करार EU साठी उत्तम दिसत आहे, पण त्याचा भारतीय शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
सुरुवातीला, या कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये समजून घेऊया. सुमारे २४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या एकत्रित बाजारपेठेच्या आकारमानासह आणि जवळपास दोन अब्ज लोकांच्या ग्राहकवर्गासह, हा मुक्त व्यापार करार दोन्ही बाजूंनी व्यापार, गुंतवणूक आणि नवोपक्रमाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढवतो.
हा करार भारतीय निर्यातीसाठी जवळजवळ संपूर्ण बाजारपेठ उपलब्ध करून देतो, ज्यात ९९ टक्क्यांहून अधिक व्यापार मूल्याचा समावेश आहे. त्याचवेळी संवेदनशील क्षेत्रांसाठी धोरणात्मक लवचिकता हा करार कायम ठेवतो आणि भारताच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांशी तो सुसंगत आहे. हा समतोल मुक्त व्यापार कराराचा धोरणात्मक उद्देश अधोरेखित करतो. देशांतर्गत आर्थिक उद्दिष्टांना धक्का न लावता व्यापाराचे अर्थपूर्ण उदारीकरण करणे यातून स्पष्ट होते.
भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढला आहे. वस्तूंचा व्यापार 2024-25 मध्ये सुमारे 136.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, ज्यामध्ये भारताने युरोपियन युनियनला जवळपास 75.9 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली. सेवांमधील व्यापार, जो विकासाचा एक महत्त्वाचा चालक आहे, तो अंदाजे 83.1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. मात्र, दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा आवाका पाहता, व्यापार अजूनही त्याच्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. हा मुक्त व्यापार करार (FTA) एक अंदाजित आणि दीर्घकालीन चौकट प्रदान करून ही तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे ही भागीदारी केवळ व्यावसायिक देवाणघेवाणीपुरती मर्यादित न राहता सखोल आर्थिक एकात्मतेकडे जाऊ शकेल.
बाजारात प्रवेश विरुद्ध संरक्षणासह विकास
या करारानुसार, भारत युरोपियन युनियनच्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवरील शुल्कात मोठी कपात करेल किंवा ते पूर्णपणे काढून टाकेल. ऑलिव्ह ऑइल आणि इतर वनस्पती तेलांवरील 45% पर्यंतचे शुल्क रद्द केले जाईल, तसंच फळांचे रस आणि अल्कोहोल-मुक्त बिअरवरील 55% पर्यंतचे शुल्कही काढून टाकले जाईल. युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या मेंढी आणि कोकराच्या मांसाला देखील 33% शुल्काऐवजी शुल्क-मुक्त प्रवेश मिळेल.
ब्रेड, बिस्किटे, पास्ता, चॉकलेट आणि पाळीव प्राण्यांचे अन्न यांसारखे प्रक्रिया केलेले पदार्थ, ज्यांवर पूर्वी 50% पर्यंत कर लागत होता, ते आता भारतात शून्य शुल्कावर प्रवेश करतील. अल्कोहोल, जो युरोपियन युनियनच्या प्रमुख हिताचा विषय आहे, त्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने उदारीकरण केले जाईल. वाइनवरील शुल्क प्रीमियम ब्रँड्ससाठी 150% वरून 20% आणि मध्यम-श्रेणी उत्पादनांसाठी 30% पर्यंत कमी होईल, तर स्पिरिट्सवरील शुल्क 150% च्या उच्च पातळीवरून 40% पर्यंत कमी केले जाईल. युरोपियन युनियनच्या अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे की या सवलतींमुळे भारतात युरोपच्या कृषी-अन्न उत्पादनांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढ होईल आणि निर्यातीतील वाढ या गटातील उत्पादकांच्या रोजगाराला चालना देईल.
त्याचवेळी, EU ने संवेदनशील शेती क्षेत्रांभोवती स्पष्ट सीमारेषा आखल्या आहेत. साखर आणि इथेनॉल, तांदूळ, गहू, गोमांस, कुक्कुटपालन, दूध पावडर, केळी आणि मध यासारख्या उत्पादनांना सवलतींमधून वगळण्यात आलं आहे. भारतीय द्राक्षे आणि काकडीच्या निर्यातीला कडकपणे व्यवस्थापित कर-दर कोट्याचा सामना करावा लागेल. EU ने असाही आग्रह धरला आहे की त्यांची स्वच्छताविषयक आणि फायटोसॅनिटरी मानके पूर्णपणे अबाधित राहतील, नियामक सौम्यतेऐवजी पारदर्शकतेसाठी सहकार्य केले जाईल.
भारतासाठी, कृषी नफा कमी आहे परंतु धोरणात्मकदृष्ट्या करार मौल्यवान आहे. चहा, कॉफी, मसाले, द्राक्षे, घेरकिन्स, सुके कांदे, ताजे उत्पादन आणि निवडक प्रक्रिया केलेले अन्न यासाठी प्राधान्य प्रवेश सुरक्षित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदार युरोपच्या प्रीमियम बाजारपेठेला लक्ष्य करू शकतात. महत्त्वाचं म्हणजे, भारताने अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण उपजीविकेवरील चिंता प्रतिबिंबित करणारे डेअरी, तृणधान्ये, कुक्कुटपालन आणि सोयामीलसह त्याच्या सर्वात संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण केले आहे.
या करारामध्ये मानकांमध्ये कोणतीही तडजोड न करता व्यापाराला चालना देण्यासाठी उत्पादनाचे कठोर नियम आणि नियामक शिस्त यांचा समावेश आहे. हे एकदा मंजूर झाल्यावर, यामुळे कृषी-व्यापार प्रवाहांची पुनर्रचना होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे युरोपियन युनियनच्या उत्पादकांसाठी भारतीय बाजारपेठ अधिक खुली होईल, तसंच भारतीय शेतीला युरोपमध्ये काळजीपूर्वक व्यवस्थापित प्रवेश मिळेल.
भारताच्या वचनबद्धता आणि आयातीचे फायदे
या बदल्यात, भारत आपल्या ९२ टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ लाईन्सवर शुल्क सवलत देत आहे, ज्यात युरोपियन युनियनच्या सुमारे ९७.५ टक्के निर्यातीचा समावेश आहे. यापैकी जवळपास अर्धे शुल्क त्वरित रद्द केले जाईल, तर उर्वरित शुल्क पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल. मर्यादित उत्पादनांसाठी आंशिक कपात किंवा कोटा-आधारित प्रवेश दिला जाईल, विशेषतः निवडक फळांच्या बाबतीत हे केलं जाईल.
युरोपियन युनियनच्या उच्च-तंत्रज्ञान वस्तूंसाठी अधिक प्रवेशामुळे भारताच्या आयातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण होतील. देशांतर्गत उद्योगासाठी कच्च्या मालाचा खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यामुळे भारतीय कंपन्यांना प्रगत जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये, विशेषतः उत्पादन आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात येण्यास मदत होईल.
वस्तू आणि सेवांच्या पलीकडे
हा मुक्त व्यापार करार ट्रिप्स (TRIPS) च्या अनुषंगाने बौद्धिक संपदा संरक्षणास बळकटी देतो. भारताच्या पारंपरिक ज्ञान डिजिटल ग्रंथालयाला मान्यता देतो आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरील सहकार्याला प्रोत्साहन देतो. स्वच्छता आणि वनस्पती आरोग्यविषयक (SPS) आणि व्यापारातील तांत्रिक अडथळ्यांवरील (TBT) वाढीव सहकार्यामुळे नियामक पारदर्शकता सुधारेल, अनुरूपता मूल्यांकनास सुलभता येईल आणि बाजारपेठेत सहज प्रवेश सुनिश्चित होईल.
भारतीय शेतकऱ्यांवर मुक्त व्यापार कराराचे ओझे?
आता पहिल्यांदाच भारतानं युरोपियन युनियनला अशा कृषी सवलती दिल्या आहेत आणि हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या डोमिनोच्या पडण्यासारखंच दिसत आहे. एकंदरीत, भारतीय कृषी क्षेत्राला जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि सरकारकडून संरक्षण मिळालं होतं. या संरक्षणामुळं देशांतर्गत उत्पादकांना मदत करण्यासाठी परदेशी कृषी उत्पादनांवर शुल्क आकारलं जात होतं.
जरी भारतानं आपलं मुख्य कृषी क्षेत्र पूर्णपणे सोडलं नसलं तरी, युरोपियन युनियनमधील अतिरिक्त कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश दिला आहे. साहजिकच, यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत गडबड होईल आणि युरोपियन युनियनच्या उत्पादकांना एकतर्फी फायदा मिळेल.
याचं कारण अगदी सोपं आहे, युरोपियन युनियनची उत्पादनं कठोर युरोपियन फायटो-सॅनिटरी मानकांनुसार पिकवली जातात आणि निर्यात केली जातात. परंतु भारताकडे सध्या युरोपियन युनियनसारखी कठोर यंत्रणा नाही. त्यामुळे भारतातून युरोपियन युनियनमध्ये होणाऱ्या अनेक अन्नपदार्थांची निर्यात नाकारली जाते. याचं नेहमीचं कारण म्हणजे कृषी रसायनांचे जास्त अवशेष किंवा निकृष्ट फायटो-सॅनिटरी नियम आपण लागू करतो.
भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये अधिक शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. हे पहिलं पाऊल उचलण्यास अधिक वेळ लागेल, कारण या कराराचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी तयार होण्यापूर्वी संस्थात्मक बदल करणं आवश्यक आहे.
युरोपियन युनियनमधून येणारी स्वस्त उत्पादनं स्थानिक उत्पादनावर मर्यादा घालतील आणि भारतीय रुपये युरोपियन युनियनच्या शेतकऱ्यांच्या खिशात जातील याची खात्री करतील. पण एवढंच नाही, भारतानं युरोपियन युनियनसाठी आपले दरवाजे उघडले असल्यानं, आता काही कालावधीनंतर, सध्या भारतासोबत द्विपक्षीय चर्चा करत असलेला अमेरिका देखील, अमेरिकेच्या शेती उत्पादनांसाठी आपलं कृषी क्षेत्र खुलं करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त दबाव टाकेल. हे "कृषी उदारीकरण" धोरण दीर्घकाळात भारतातील शेतीसाठी चांगलं ठरणार नाही, परंतु अल्प मुदतीसाठी त्याचे काही भू-राजकीय फायदे असू शकतात.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
