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अमेरिका सौदी अणुकराराचं एका दिवसात बदललं स्वरूप : आकलन, जाणून घ्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी मानकाबाबतची 'ही' माहिती

सौदीचे ऊर्जा मंत्री प्रिन्स अब्दुल अजीज बिन सलमान आणि अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी नागरी अणु सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.

US Saudi Nuclear Deal
संग्रहित छायाचित्र (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 6:00 AM IST

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हैदराबाद : अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट आणि सौदीचे ऊर्जा मंत्री प्रिन्स अब्दुल अजीज बिन सलमान यांनी एका नागरी अणु सहकार्य करारावर २२ जुलै रोजी स्वाक्षरी केली. हा ३० वर्षांचा करार '१२३ करार' म्हणून ओळखला जात असून आता अमेरिकी काँग्रेस त्याचं ९० दिवसांत अनिवार्य पुनरावलोकन करणार आहे. ऊर्जा विभागानं या कराराचं ऐतिहासिक करार म्हणून कौतुक केलं आहे.

US Saudi Nuclear Deal
डोनाल्ड ट्रम्प यांचं ट्वीट (AP)

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अटी बदलल्या : मात्र २४ तासांच्या आत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर त्याच्या अटी बदलल्या. युरेनियम संवर्धन होणार नाही आणि हा करार सौदी अरेबियाने 'अब्राहम करारा'मध्ये सामील होण्यावर अवलंबून आहे, असं घोषित केलं. व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिवानं ही अट स्वाक्षरी केलेल्या कराराचा भाग नव्हती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही घोषणा करण्यापूर्वी सौदी नेतृत्वाशी चर्चा केली नव्हती, याची पुष्टी केली आहे. परंतु संध्याकाळपर्यंत, प्रशासनानं आपली भूमिका बदलली आणि ही अट नेहमीच कराराचा भाग होती, असा आग्रह धरला. त्यानंतर अंतर्गत गोंधळाचं वृत्त फेटाळून लावलं. एकाच दिवसात स्वतःबद्दल दोन परस्परविरोधी गोष्टी सांगणाऱ्या कराराची बारकाईनं तपासणी करणं आवश्यक आहे. कारण हा विरोधाभास करारामागील खरा हेतू उघड करतो.

अण्वस्त्र प्रसारबंदीमधील 'सुवर्ण मानक' : या वादाचं मूळ एका मानकात आहे. २००९ मध्ये जेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीनं वॉशिंग्टनसोबत आपला अणुसहकार्य करार केला, तेव्हा त्यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदीमधील 'सुवर्ण मानक' म्हणून ओळखले जाणारे नियम स्वीकारले. युरेनियमचं संवर्धन नाही, वापरलेल्या इंधनावर पुनर्प्रक्रिया नाही. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचा अतिरिक्त प्रोटोकॉल, जो निरीक्षकांना शस्त्रास्त्रांसाठी त्याचा गैरवापर होत नाही, हे तपासण्यासाठी व्यापक अधिकार देतो. सौदी अरेबियानं अनेक वर्षांपासून या मानकाला विरोध केला आहे. जर इराणनं अणुशस्त्र मिळवलं, तर सौदी अरेबियाही त्याचं अनुकरण करेल, असं युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी २०१८ मध्ये घोषित केलं. रियाधनं सार्वभौमत्वाचा मुद्दा आणि आपल्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यासोबत समानता राखण्यासाठी देशांतर्गत संवर्धनावर आग्रह धरला आहे.

अतिरिक्त प्रोटोकॉल बाजूला ठेवला : अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी वर्णन केल्यानुसार, स्वाक्षरी केलेल्या मसुद्यानं अतिरिक्त प्रोटोकॉल बाजूला ठेवला. देशांतर्गत संवर्धनाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर दोन वर्षांच्या अभ्यासाची मागणी केली. यामुळे सिनेटर एड मार्की यांनी याला अण्वस्त्र प्रसाराच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हटले. नॉनप्रोलिफरेशन पॉलिसी एज्युकेशन सेंटरचे हेन्री सोकोल्स्की यांनी आता संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की आणि इजिप्तसाठी कोणते मानक ठरवले जाईल, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्याच अधिकृत विधानांच्या विरोधात जाऊन, कोणत्याही प्रकारची समृद्धी होणार नाही, असा आग्रह आपल्या पोस्टमध्ये धरुन संबंध सामान्य करण्याची अट जोडली. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी काही तासांतच त्याचं स्वागत केले. अनेक वृत्तांनुसार, राईट यांनी त्यांना न कळवता कराराची घोषणा केल्यानं ट्रम्प आधीच नाराज होते. इस्रायलसोबतच्या संबंधांचे सामान्यीकरण का वगळण्यात आले, असा प्रश्न विचारणाऱ्या पुराणमतवादी भाष्यकारांच्या टीकेनंतर त्यांनी आपली भूमिका अधिकच कठोर केली. सौदी अधिकाऱ्यांना या करारामुळे धक्का बसला, कारण त्यांनी या स्वाक्षरीला एक राजनैतिक विजय मानले होते. युरेनियम संवर्धनाला वगळून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ती तरतूद काढून टाकली, जी मिळवण्यासाठी रियाधने सर्वाधिक संघर्ष केला होता. अणुकराराचा वापर सौदेबाजीचे साधन म्हणून केला जात आहे, ज्यात तंत्रज्ञान, युरेनियम संवर्धनाचे अधिकार आणि इस्रायलची मान्यता या गोष्टी अदलाबदल करण्यायोग्य सौदेबाजीच्या प्याद्यांप्रमाणे वापरल्या जात आहेत.

सौदीच्या अणुसहकार्याला इस्रायलच्या मान्यतेशी जोडले : या संबंधाला एक इतिहास आहे. जो बायडेन प्रशासनाने सौदीच्या अणुसहकार्याला इस्रायलच्या मान्यतेशी जोडलं होते, पण त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. त्यानंतर ट्रम्प यांच्याच टीमनं ही अट काढून टाकली, जी त्यांच्या आखाती दौऱ्यापूर्वी २०२५ मध्ये दिलेली एक सवलत होती. २२ जुलै रोजी स्वाक्षरी झालेल्या करारामध्ये हा संबंध तोडल्याचं दिसून आलं. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टनं तो संबंध पुन्हा प्रस्थापित केला. एकाच अध्यक्षीय कार्यकाळात, संबंध सामान्यीकरणाच्या अटीवरील भूमिका तीन वेळा बदलली आहे. प्रत्येक अधिकृत निवेदनातून जी गोष्ट गायब आहे, ती म्हणजे सौदीची स्वतःची भूमिका.

गाझामधील युद्धानंतर मोहम्मद बिन सलमान यांनी म्हटले आहे की, "संबंध सामान्य करण्यासाठी पॅलेस्टिनी राज्याच्या निर्मितीचा एक विश्वासार्ह आणि अपरिवर्तनीय मार्ग आवश्यक आहे. तेव्हापासून ही पूर्वअट अधिकच कठोर झाली. सौदी अरेबियाची देशांतर्गत वैधता, संपूर्ण इस्लामिक जगतातील त्याचं स्थान आणि दोन पवित्र मशिदींचं पालकत्व, यांमुळे गाझा उद्ध्वस्त झालेला असताना आणि वेस्ट बँकचे विलीनीकरण होत असताना रियाधसाठी इस्रायलला मान्यता देणं जवळजवळ अशक्य झालं आहे. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली अटच हा करार रखडण्यास कारणीभूत ठरू शकते."

या मानकाची घसरण रियाधमध्ये सुरू झाली नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, ग्योंग्जू येथील आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेत दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे-म्युंग यांच्यासोबत झालेल्या ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर, वॉशिंग्टननं जाहीर केले की ते दक्षिण कोरियामध्ये नागरी युरेनियम संवर्धन आणि वापरलेल्या इंधनाच्या पुनर्प्रक्रियेला पाठिंबा देईल. ज्या क्षमतांना त्यांनी अनेक दशकांपासून अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या कारणास्तव सेऊलला नाकारलं होतं. तज्ज्ञांनी त्यावेळी इशारा दिला होता की सोलसमोर नमतं घेतल्यास सौदी अरेबियाच्या बाबतीत आपली भूमिका टिकवून ठेवणे अधिक कठीण होईल. आठ महिन्यांनंतर, नेमकं तेच घडलं आहे. दोन्ही प्रकरणांपैकी प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे पाहण्यापेक्षा घटनाक्रम अधिक महत्त्वाचा आहे. यातून हे दिसून येते की, समान नियमांच्या व्यवस्थेची जागा शांतपणे प्रत्येक प्रकरणानुसार वाटाघाटी करण्याच्या व्यवस्थेनं घेतली आहे.

आशियाचे गुंतलेले आहेत थेट हितसंबंध : या दोन दृष्टिकोनांपैकी कोणता दृष्टिकोन टिकून राहतो, यात आशियाचे थेट हितसंबंध गुंतलेले आहेत. चीन, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे आखाती प्रदेशातील बहुतांश कच्चे तेल खरेदी करतात. त्यांनी आपली ऊर्जा सुरक्षा अशा प्रदेशाच्या स्थिरतेवर उभारली आहे, जो आता अणुइंधन चक्राचा विचार करत आहे. ते वाटाघाटी करून ठरवलेल्या निर्बंधांनुसार आपले स्वतःचे नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमही चालवतात, जे निर्बंध सर्वसाधारणपणे लागू होतील, या समजुतीनं स्वीकारलेले असतात. जर राजनैतिक युतीच्या आधारावर इंधन-चक्राचे हक्क दिले गेले, तर अशा निर्बंधांखाली काम करणाऱ्या प्रत्येक देशाला आपल्या स्वतःच्या युतीचा पुनर्विचार करण्याचं कारण मिळेल. सेंट्रीफ्यूजच्या निर्मितीतून नव्हे, तर सरकारांच्या तर्कातूनच एका साखळी परिणामाची सुरुवात होते.

एकेकाळी अणुसहकार्याचे नियमन करणारा निकष : २२ जुलै रोजी ज्यावर स्वाक्षरी झाली, त्यातून फारच कमी गोष्टी मार्गी लागल्या. एका दिवसात ज्याच्या अटी बदलल्या असा करार म्हणजे व्यवहारवादी राजनैतिकतेचं एक स्मारक आहे. यात घोषणा तत्काळ परिणामासाठी आयोजित केल्या जातात, तर खरी वस्तुस्थिती अनुच्चारित राहते. त्यापैकी दोन वस्तुस्थिती निकाल ठरवतील. पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर कोणतीही प्रगती झाल्याशिवाय रियाध इस्रायलला मान्यता देऊ शकत नाही. एकेकाळी अणुसहकार्याचं नियमन करणारा निकष आता अशा अनेक अपवादांनी बदलला जात आहे, जे कोणत्याही एका करारात सामावून घेणं शक्य नाही. वॉशिंग्टनमधील स्वाक्षरी समारंभानं या दोन्ही प्रश्नांचं निराकरण केलं नाही. यामुळे केवळ वाटाघाटींना सुरुवात झाली. सर्वात महत्त्वाच्या अटी नंतरच्या काळासाठी किंवा कदाचित कधीच नाही अशा स्थितीत प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.

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TAGGED:

EROSION OF NON PROLIFERATION
US SAUDI NUCLEAR DEAL REWROTE
अमेरिका सौदी अणुकरार
अण्वस्त्र प्रसारबंदी
US SAUDI NUCLEAR DEAL

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