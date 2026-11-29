सहाव्या महाविनाशाच्या उंबरठ्यावर : हवामान शिखर परिषदेनं पृथ्वीच्या भविष्याकडे फिरवली पाठ!
भूतकाळातील मोठ्या प्रमाणावरील विनाशघटना नैसर्गिक कारणांमुळे घडल्या होत्या, मात्र सध्या सुरू असलेली विनाशघटना मानवी क्रियाकलापांमुळे घडत आहे.
Published : November 29, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 4:37 PM IST
तुर्कीमधील अंताल्या इथं 9 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2026 यादरम्यान 'COP 31' परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ही परिषद कोणत्याही अंतिम हवामान कराराशिवाय संपली. युरोपियन युनियनच्या (EU) देशांनी अशा मसुद्याला मान्यता देण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये हवामान बदलाचे मुख्य कारण म्हणून 'जीवाश्म इंधनांचा' (fossil fuels) स्पष्ट उल्लेख नव्हता. अशा प्रकारे, सर्व वैज्ञानिक निष्कर्ष आणि इशारे पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले. युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केलं की, ते "काळाच्या मागे जाणारी वाटाघाटी" किंवा असा कोणताही करार स्वीकारणार नाहीत, जो जीवाश्म इंधनांच्या वापरापासून दूर जाण्याच्या 'COP 28' मधील 'ग्लोबल स्टॉकटेक' वचनबद्धतेवरून माघार घेऊन, जीवाश्म इंधनांना एक प्रकारे "पर्यावरणपूरक" ठरवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळं, 'जीवाश्म इंधन' हा शब्दच वादाचा मुख्य मुद्दा ठरला आणि तेल उत्पादक देशांनी यावर तडजोड करण्यास नकार दिला. परिणामी, तापमान वाढ रोखण्याच्या आणि त्यामुळं होणारे हवामान बदल नियंत्रित करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांमधील गती आता मंदावली आहे.
1880 ते 2012 या काळात, जागतिक स्तरावर जमीन आणि महासागराच्या पृष्ठभागाचे एकत्रित तापमान 0.85°C नं वाढलं आहे. तसंच, 1850 नंतरची अलीकडील तीन दशकं ही त्याआधीच्या कोणत्याही दशकापेक्षा अधिक उष्ण होती. तापमानाच्या तुलनेत, पर्जन्यमानातील बदल मात्र ठिकाणानुसार वेगवेगळे आहेत; काही प्रदेशांत पावसाचं प्रमाण वाढलं आहे, तर काही ठिकाणी त्यात घट झाली आहे. हवामान बदलामुळं उष्णतेच्या लाटा, पूर, वादळं आणि दुष्काळ यांसारख्या तीव्र घटना अधिक वारंवार घडत आहेत आणि त्यामुळं जैवविविधतेला आणखी धोका निर्माण होत आहे. समुद्राची पातळी वाढणे आणि कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) शोषला जाणं, यामुळं महासागरांवर परिणाम होत आहे, ज्यामुळं समुद्राच्या आम्लतेत 26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्या प्रजाती नवीन हवामान परिस्थिती सहन करू शकत नाहीत, आपला अधिवास बदलू शकत नाहीत किंवा आपली शरीरक्रिया व वर्तनात बदल घडवू शकत नाहीत, त्यांना या हवामान बदलांमुळं नामशेष होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे.
येत्या काही दशकांमध्ये, जैवविविधतेसाठी अधिवासाचा ऱ्हास हा सर्वात मोठा धोका म्हणून हवामान बदलाला मागे टाकू शकतो. जीवाश्म इंधन जाळल्यामुळं कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन आणि इतर हरितगृह वायूंचं वाढतं प्रमाण वेगानं हवामान बदलाला चालना देत आहे, ज्यामुळं अधिवासांमध्ये वेगानं भौतिक आणि जैविक बदल घडून जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे. पृथ्वी सहाव्या महाविलोपाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जो टप्पा अन्न, पाणी आणि स्थिर हवामान पुरवणाऱ्या नैसर्गिक प्रणाली नष्ट करून मानवाच्या अस्तित्वाला थेट धोका निर्माण करत आहे, असं नवीन अभ्यासांमधून दिसून आलं आहे. तसंच अधिवासाचा नाश, हवामान बदल, अतिशोषण आणि प्रदूषण यांमुळे प्रजाती नैसर्गिक पार्श्वभूमी पातळीपेक्षा 100 ते 1000 पट किंवा त्याहून अधिक वेगानं नाहीशा होत असल्याचा अंदाज आहे.
अनेक शास्त्रज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, जर सध्याचा कल असाच सुरू राहिला, तर सहावा महाविलोप सुरू झाला आहे किंवा अगदी जवळ आला आहे. मात्र, आधुनिक माहितीची तुलना भूतकाळातील महाविलोपांशी किती थेटपणे करता येईल, यावर संशोधकांमध्ये मतभेद आहेत. पारंपरिक महाविलोपांची व्याख्या साधारणपणे भूवैज्ञानिकदृष्ट्या कमी कालावधीत किमान 75 टक्के प्रजातींचा नाश होणं, अशी केली जाते. ही मर्यादा आज कदाचित गाठली गेली नसेल, परंतु अभ्यासांनुसार जैवविविधतेचा ऱ्हास अनियंत्रित राहिल्यास शतकानुशतकांत या टप्प्यापर्यंत पोहोचता येऊ शकते. पृथ्वीच्या 4 अब्ज वर्षांच्या इतिहासात अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणावर जीवसृष्टी नष्ट झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांच्या अभ्यासातून असं दिसून येतं की, त्यांचे उत्क्रांतीवर अत्यंत व्यापक परिणाम झालं असून, त्यातून नवीन सजीवांचा उदय झाला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सर्व सजीव कालांतरानं नष्ट होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन प्रजातींचा उगम होतो.
जीवाश्मांचे पुरावे आपल्या ग्रहावरील जीवसृष्टीत झालेले प्रचंड बदल दर्शवतात आणि जैवविविधतेवर मानवाचा काय परिणाम होत आहे, हे मोजण्यासाठी एक आधारभूत मापदंड पुरवतात. सर्व प्रजाती अखेरीस नष्ट होतात; पृथ्वीवर आजवर अस्तित्वात असलेल्या सुमारे चार अब्ज प्रजातींपैकी 99 टक्के प्रजाती आता नष्ट झाल्या आहेत. सामान्यतः उत्क्रांतीद्वारे नवीन प्रजातींच्या उदयामुळे नष्ट होणाऱ्या प्रजातींची भरपाई होत असते. मात्र, पृथ्वीच्या इतिहासात जीवसृष्टी नष्ट होण्याचा दर नेहमी सारखा राहिलेला नाही; काही कालखंडांत तो सामान्य पातळीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढला होता. जीवाश्मांच्या नोंदींनुसार, पृथ्वीवर घडलेल्या पाच सर्वात भीषण विनाशकारी घटनांपैकी एक म्हणजे 'एंड-ऑर्डोव्हिशियन' घटना (445-440 दशलक्ष वर्षांपूर्वी), ज्यामध्ये सुमारे 86 टक्के प्रजाती नष्ट झाल्या होत्या. त्यानंतर 'लेट डिवोनियन' कालखंडात (375-359 दशलक्ष वर्षांपूर्वी) सुमारे 75 टक्के प्रजाती नष्ट झाल्या. याव्यतिरिक्त, 'पर्मियन' कालखंडाच्या शेवटी (252 दशलक्ष वर्षांपूर्वी) घडलेल्या आणखी एका विनाशकारी घटनेत 96 टक्के प्रजाती नष्ट झाल्या होत्या.
जवळपास 20 कोटी वर्षांपूर्वी, ट्रायसिक कालखंडाच्या अखेरीस, अंदाजे 80 टक्के प्रजाती नष्ट झाल्या होत्या. त्यानंतर 65 दशलक्ष वर्षांपूर्वी पाचवी महाविलुप्ती घडली, ज्यामुळं क्रिटेशियस कालखंडाचा शेवट झाला. याच काळात डायनासोर, जे त्या काळातील प्राणीसृष्टीतील प्रबळ घटक होते, ते पूर्णपणे नष्ट झाले. यामुळं सस्तन प्राण्यांच्या अस्तित्वासाठी संधी निर्माण झाली आणि कालांतरानं मानवी प्रजातीचा उदय झाला. या मोठ्या विलुप्ती घटना आणि त्यामुळं जैवविविधतेत झालेली हानी यांमागे लघुग्रहांचे आघात, दीर्घकाळ चाललेले ज्वालामुखी उद्रेक, तसंच महासागर आणि वातावरणाच्या रसायनीकरणात बदल घडवून आणणारे हवामान बदल यांसारखे अनेक घटक कारणीभूत मानले जातात.
सध्या सुरू असलेल्या सामूहिक विनाशामागे कारण काय?
पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, गेल्या अर्धा अब्ज वर्षांत पृथ्वीवरील सजीवसृष्टी पाच वेळा जवळजवळ नष्ट झाली होती. हवामान बदल, तीव्र हिमयुगे, ज्वालामुखीचे उद्रेक आणि 65 दशलक्ष वर्षांपूर्वी मेक्सिकोच्या आखातात आदळलेला लघुग्रह, ज्यामुळं डायनासोर आणि इतर अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या. यांसारख्या घटनांमुळं हे घडलं होतं. या घटनांना 'पाच मोठे सामूहिक विनाश' (Big Five mass extinctions) असं म्हटले जातं आणि उपलब्ध पुराव्यांवरून असं दिसून येतं की, आपण आता सहाव्या सामूहिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहोत. भूतकाळातील सामूहिक विनाश नैसर्गिक कारणांमुळं झालं होतं, परंतु सध्या सुरू असलेला विनाशाचा हा प्रकार मानवी हस्तक्षेपामुळे घडत आहे. जैवविविधतेवर मानवाचा परिणाम जवळपास 59000 वर्षांपूर्वी सुरू झाला. अतिप्रमाणात शिकार आणि मासेमारी, अधिवासाचा ऱ्हास व नुकसान, हवामान बदल आणि आक्रमक प्रजातींचा प्रसार ही याची प्रमुख कारणं आहेत.
औद्योगिक क्रांतीपासून निसर्गातील मानवी हस्तक्षेप अधिक वेगवान आणि तीव्र झाला आहे. भूगर्भीय कालमानाच्या निकषांनुसार पाहिलं तर, आपण सध्या अत्यंत वेगानं हवामानात बदल घडवून आणत आहोत. आपण पृथ्वीच्या पृष्ठभागात बदल करत आहोत, जसं की जंगलं तोडत आहोत, अनेक प्रजातींसाठी घातक ठरणारी 'मोनोकल्चर' (एकाच पिकाची लागवड) पद्धत अवलंबत आहोत आणि माशांची अति-मासेमारी करत आहोत. अशा गोष्टींची यादी खूप मोठी आहे. दरम्यान, भूतकाळात घडलेल्या सामूहिक विनाशाच्या घटना हजारो ते लाखो वर्षांच्या कालावधीत घडल्या होत्या, असं भूगर्भीय पुराव्यांवरून दिसून येतं. याउलट, मानवामुळं होणारे बदल अवघ्या काही शतकांत किंवा दशकांत घडले आहेत, ज्यामुळं वन्य प्रजातींना जुळवून घेणं पूर्णपणे अशक्य झालं आहे.
सध्या सुरू असलेल्या सामूहिक विनाशाच्या विविध पैलूंवर हजारो शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, 'सायन्स अॅडव्हान्सेस'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, सध्याचा प्रजाती नष्ट होण्याचा दर सामान्य दरापेक्षा 100 पटींहून अधिक असू शकतो. पृथ्वीवरील महासागर आणि जंगलांमध्ये अगणित प्रजाती वसलेल्या आहेत; त्यापैकी अनेक प्रजाती कदाचित आपल्याला माहीत होण्याआधीच नष्ट होऊन जातील. लेखकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, सहावा महाविलोप सुरू झाला आहे आणि उर्वरित जैवविविधता व परिसंस्थेच्या सेवा वाचवण्याची संधीची खिडकी वेगानं बंद होत आहे. अंदाजे 80 लाख वनस्पती आणि प्राणी प्रजातींपैकी सुमारे 10 लाख प्रजाती नामशेष होण्याच्या धोक्यात आहेत, त्यापैकी अनेक तर काही दशकांतच नामशेष होतील. 1970 पासून निरीक्षणाखाली असलेल्या वन्यजीवांची संख्या सरासरी 69 टक्क्यांनी घटली आहे.
अधिवासाचा ऱ्हास हा जैवविविधतेसाठी सर्वात मोठा धोका बनला आहे, असं अभ्यासातून दिसून येतं. जेव्हा शेती, पशुपालन, लाकूडतोड, रस्ते आणि शहरे, अशा प्रकारे मानव आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नैसर्गिक अधिवासांचे रूपांतर करतो, तेव्हा आपण त्या अधिवासांवर अवलंबून असलेल्या विविध प्रजातींवर नकारात्मक परिणाम करतो. उदाहरणार्थ, जेव्हा अधिवासाचे रूपांतर शेतजमीन, कुरण किंवा उपनगरांमध्ये केले जाते, तेव्हा काही प्रजातींची संख्या वाढू शकते (जसं की पिकं किंवा तण प्रजाती ज्या विस्कळीत जमिनीत वाढतात), तर इतर प्रजातींची संख्या कमी होते किंवा त्या नामशेषही होतात. जंगलं तोड आणि गवताळ प्रदेशांवर रस्ते बांधले जात असल्यामुळे, वन्य अधिवासांचे तुकडे होतात, ज्यामुळं प्रजातींचे समूह विलग होतात आणि त्यांना अन्न मिळवण्यासाठी, स्थलांतर करण्यासाठी व प्रजननासाठी आवश्यक असलेल्या प्रदेशापासून वंचित राहावं लागतं. या विस्थापनाची व्याप्ती जागतिक जैववस्तुमानाच्या वितरणात दिसून येते. पृथ्वीवरील एकूण सस्तन प्राण्यांच्या जैववस्तुमानापैकी तब्बल 96 टक्के वाटा आता मानव आणि त्यांच्या पाळीव जनावरांचा आहे, ज्यामुळं वन्य सस्तन प्राण्यांसाठी केवळ 4 टक्के जागा उरते.
ग्रहाच्या अवकाशीय आणि जैविक संसाधनांवर मक्तेदारी प्रस्थापित करून, मानवी लोकसंख्या वाढ ही जागतिक वन्यजीवांच्या विस्थापनाचं एक थेट कारण ठरते. जिथं नैसर्गिक अधिवास शिल्लक राहतो, तिथंही त्याचे लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन होऊ शकते, जे अनेक प्रजातींना आधार देऊ शकत नाहीत. उरलेल्या तुकड्यांमध्ये केवळ संसाधनेच कमी नसतात, तर ते इतर प्रकारच्या अधिवासांनी वेढलेले असतात, ज्यामुळं प्रजातींना स्थलांतर करणं कठीण किंवा अशक्य होतं. 2026 साली प्रकाशित झालेल्या 'द लास्ट अॅनिमल : ह्यूमन हिस्ट्री अँड द फेट ऑफ लाईफ ऑन अर्थ फ्रॉम द आइस एज टू द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन' या आपल्या पुस्तकात काईल हार्पर असा युक्तिवाद करतात की, मानवी प्रगती आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास हे एकाच इतिहासाचे अविभाज्य धागे आहेत आणि मानवजातीमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावरील सामूहिक विलोपन टाळण्याची शक्ती आहे. तसंच ई. ओ. विल्सन यांच्या 'सहाव्या विलोपना'च्या संकल्पनेचा संदर्भ देत, काईल हार्पर याला एक इशारा मानतात आणि असे निरीक्षण नोंदवतात की, मानवजात अजूनही आपला मार्ग बदलू शकते.
जागतिक अर्थव्यवस्था नैसर्गिक अधिवासांना बाह्य मालमत्ता मानते आणि जलशुद्धीकरण, कार्बन विलगीकरण, आणि परागण यांसारख्या परिसंस्थेच्या सेवांना किंमत देण्यास अपयशी ठरते, कारण त्या जीडीपीमध्ये प्रतिबिंबित होत नाहीत. यामुळं दीर्घकालीन संवर्धनाऐवजी अल्पकालीन शोषणाला प्रोत्साहन मिळते, हे सर्वात स्पष्टपणे गुरे आणि सोयाबीनच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये दिसून येते, ज्या स्वस्त वस्तूंसाठी अॅमेझॉनियन आणि आग्नेय आशियाई वर्षावनांची तोड करतात. थोडक्यात सांगायचं तर, सध्याची आर्थिक व्यवस्था जैवविविधतेच्या ऱ्हासालाच प्रोत्साहन देत आहे. ती अद्वितीय प्रजातींच्या नामशेष होण्याकडे एक सामान्य व्यावसायिक खर्च म्हणून पाहते. जागतिक हवामान परिषदेचे अपयश हे नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढल्यामुळं होणारे वाढते पर्यावरणीय नुकसान आणि सुरू असलेले हवामान संकट, यांसारख्या गंभीर समस्यांच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. दरम्यान, तज्ज्ञांनी या परिषदेवर टीका करताना म्हटलं आहे की, हवामान संकट अधिक तीव्र होत असून त्याचे परिणाम अधिकाधिक जीवघेणे ठरत असताना, अशा वेळी दिसून आलेले हे नेतृत्वक्षमतेचे भीषण अपयश आहे.
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