बैठकीच्या खोलीपासून स्वयंपाकघरापर्यंत, गॅसटंचाईमुळे भारतात होऊ लागलंय विजेवर आधारीत उपकरणाचं संक्रमण?
गरज ही शोधाची जननी आहे, असं म्हणतात. सध्या गॅसटंचाईमुळे स्वयंपाकघरात पर्याय म्हणून विजेवरील उपकरणे वापरण्यास सुरुवात झालीय. वाचा राधाकृष्ण देशराजू यांचा लेख.
Published : April 4, 2026 at 3:30 PM IST
भारतातील घरांची एक रंजक कहाणी आहे. बैठकीची खोली विजेवर चालते. त्यात दिवे, पंखे, वातानुकूलित यंत्रे (AC), दूरदर्शन संच तर स्वयंपाकघर, जे घराचं खरं हृदय आहे, ते मात्र अजूनही एलपीजीवर (LPG) अवलंबून आहे. गॅसटंचाईमुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या संक्रमणाच्या या युगात, ही तफावत समर्थनीय ठरवणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. आता वेळ आली आहे की, विजेचा विस्तार बैठकीच्या खोलीपासून स्वयंपाकघरापर्यंत करावा आणि भारतातील घरगुती ऊर्जेच्या वापराची नव्याने मांडणी करावी.
एका म्हणीनुसार, "वेळेवर केलेली एक कृती, पुढील अनेक अडचणी वाचवते." भारताने आताच पावले उचलणं गरजेचं आहे, कारण यापुढे वाढती ऊर्जेची मागणी आणि पर्यावरणीय दबावांमुळे हे संक्रमण अधिक कठीण होईल.
अर्थशास्त्र - एलपीजी खरोखरच स्वस्त आहे का?
एका सामान्य 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत साधारणपणे 900 ते 1100 रुपये असते. ऊर्जेच्या संदर्भात सांगायचे तर, आदर्श परिस्थितीत यातून साधारणपणे 170 kWh इतकी वापरण्यायोग्य उष्णता मिळते. मात्र, पारंपरिक गॅस शेगड्यांमधील कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे, या ऊर्जेचा एक मोठा भाग वाया जातो.
विजेची किंमत अनेक शहरी भागात सुमारे 7 रुपये प्रति kWh आहे. जेव्हा वीज 'इंडक्शन कुकटॉप्स'द्वारे वापरली जाते, तेव्हा ती अधिकच कार्यक्षम ठरते; कारण हे कुकटॉप्स 75-90% पर्यंत कार्यक्षमता देतात. जेव्हा कार्यक्षमतेचा हा फायदा विचारात घेतला जातो, तेव्हा विजेवर स्वयंपाक करणे हे केवळ स्पर्धात्मकच नाही, तर अनेकदा एलपीजीपेक्षा खऱ्या अर्थाने स्वस्तही ठरते.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, एलपीजीवरच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणे हे "लहान गोष्टींत काटकसर करणे, पण मोठ्या गोष्टींत मूर्खपणा करणे" (penny wise, pound foolish) यासारखे ठरू शकते. वीज वापरणं किमतींमध्ये अधिक उपयुक्त आहे आणि ते भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाशी सुसंगत ठरतं.
घरांचे सौरऊर्जेवर आधारित रुपांतर : एक परिवर्तनकारी संधी
सुमारे 36 कोटी घरांपैकी 1.5 कोटी घरांना सौरऊर्जेवर आधारित (solarise) करण्याचा सरकारचा जो आराखडा आहे, तो एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो. छतावर सौर पॅनेल बसवल्यामुळे (Rooftop solar) घरांना स्वतःची वीज स्वतःच निर्माण करणे शक्य होते, ज्यामुळे विजेवर स्वयंपाक करणे आणखीच किफायतशीर ठरते.
येथे, "सूर्य तळपत असतानाच संधीचा फायदा घेणे" (make hay while the sun shines) ही म्हण अगदी शब्दशः खरी ठरते. सौरऊर्जेवर चालणारी स्वयंपाकघरे एलपीजी आणि मुख्य वीजपुरवठा (grid electricity) या दोन्हीवरील अवलंबित्व कमी करू शकतात आणि ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेच्या एका नव्या युगाची सुरुवात करू शकतात.
उत्पादन क्षेत्रासाठी विकासाचे इंजिन
विजेवर स्वयंपाक करण्याच्या पद्धतीकडे होणारे मोठ्या प्रमाणावरील संक्रमण हे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (domestic manufacturing) मोठी चालना देईल. इंडक्शन शेगड्या, विजेचे प्रेशर कुकर, हीटिंग एलिमेंट्स आणि स्मार्ट उपकरणे यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. या बदलामुळे खालील गोष्टी होऊ शकतात:
• ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळकटी मिळेल
• उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील
• ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणांमध्ये नवनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल
भारतामध्ये इलेक्ट्रिक कुकिंग तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. कारण, “इच्छा असेल तर मार्ग सापडतोच.”
स्वच्छ, सुरक्षित आणि आधुनिक स्वयंपाकघरे
इलेक्ट्रिक कुकिंगमुळे एलपीजी गळती आणि घरातील वायू प्रदूषणाशी संबंधित धोके नाहीसे होतात. यामुळे स्वयंपाकघरे अधिक स्वच्छ राहतात आणि विशेषतः महिला तसंच मुलांसाठी आरोग्यदायी राहणीमानाची खात्री होते. तरीही, सुरक्षितता केंद्रस्थानी राहिली पाहिजे. विजेच्या वाढत्या वापरासाठी खालील गोष्टी आवश्यक आहेत..
• योग्य वायरिंग आणि अर्थिंग
• प्रमाणित उपकरणे
• लोड मॅनेजमेंटबद्दल जागरूकता
योग्य खबरदारी घेतल्यास, वीज हा एक अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय आहे.
विजेची गुणवत्ता: मुख्य सक्षमकर्ता
लोकांनी आत्मविश्वासाने इलेक्ट्रिक कुकिंगचा अवलंब करण्यासाठी, विश्वसनीय वीजपुरवठा आवश्यक आहे. व्होल्टेजमधील चढउतार आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक उपायांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. विचार करण्यासारखी एक सुधारणा म्हणजे विद्युत पायाभूत सुविधा आणि घरगुती जोडण्यांसाठी क्यूसीआय (क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया) प्रमाणपत्र अनिवार्य करणे. यामुळे मानकीकरण, उत्तरदायित्व आणि विश्वसनीयता सुनिश्चित होऊ शकते.
पारंपरिक विद्युत निरीक्षक प्रणालीकडून आधुनिक, त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणीकडे वळल्यास कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येऊ शकते. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार दर्जेदार सेवा मिळेल याची खात्री होते.
व्यावहारिक आराखडा
अल्पकालीन (१-३ वर्षे) : इलेक्ट्रिक कुकिंगला प्रोत्साहन देणे, जनजागृती मोहिमांचा विस्तार करणे आणि शहरांमध्ये पुरवठ्याची विश्वसनीयता सुधारणे.
मध्यमकालीन (३-७ वर्षे) : वितरण प्रणाली अद्ययावत करणे, क्यूसीआय-आधारित तपासणी सुरू करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे.
दीर्घकालीन (७-१५ वर्षे) : इलेक्ट्रिक कुकिंगचा व्यापक अवलंब करणे, छतावरील सौरऊर्जा प्रणाली समाकलित करणे आणि स्मार्ट, ऊर्जा-कार्यक्षम घरे विकसित करणे.
पुढील वाटचाल - भारताचं ऊर्जेचं भविष्य स्वच्छ, कार्यक्षम आणि शाश्वत उपायांमध्ये आहे. स्वयंपाकासाठी लागणारी ऊर्जा एलपीजीवरून विजेकडे वळवल्यास कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि जीवनमान सुधारेल. यानिमित्तानं आणखी एक कालातीत म्हण आठवते की, “कृती करण्याची सर्वोत्तम वेळ काल होती; त्याखालोखालची सर्वोत्तम वेळ आज आहे.”
लिव्हिंग रूममधून किचनमध्ये होणारा बदल हा केवळ ऊर्जेचा प्रश्न नाही, तर तो प्रगतीचा प्रश्न आहे. हे एका अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि स्वावलंबी भारताच्या उभारणीविषयी आहे. बदल निश्चित आहे. प्रश्न हा आहे की आपण त्यासाठी सज्ज आहोत का?
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
