एल निनो, 2026 मधील भारतातील पावसाची तूट आणि भविष्यातील धोके!
कृषी दुष्काळ, पाण्याची उपलब्धता आणि ईशान्य मान्सून तसंच 2027 च्या उन्हाळ्यासाठीचा अंदाज, याबाबतचा कोटेश्वरराव कुंडेटी यांचा लेख.
Published : October 16, 2026 at 8:36 PM IST
2026 च्या नैऋत्य मान्सून हंगामाच्या अखेरीस भारतात पावसाची मोठी तूट दिसून आली आहे. यात प्रादेशिक स्तरावर मोठी तफावत असून, शेतीमध्ये ओलाव्याच्या कमतरतेचे परिणामही जाणवत आहेत. 'एल निनो' (El Niño) ची स्थिती वेगानं तीव्र होत आहे. त्यामुळं 2027 च्या सुरुवातीपर्यंतच्या हवामान परिस्थितीबाबत चिंता वाढली आहे. मात्र, शेतकरी आणि जलव्यवस्थापन तज्ज्ञांसमोर खरा प्रश्न केवळ 'एल निनो'च्या तीव्रतेचाच नाही, तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान होणारा पाऊस जमिनीतील ओलावा पुन्हा भरून काढण्यास, स्थानिक जलस्रोत पुन्हा जिवंत करण्यास आणि हिवाळी पिकांच्या हंगामासाठी पोषक ठरेल का? हा आहे.
मान्सूनमध्ये 13 टक्के तूट आणि प्रादेशिक स्तरावर मोठी तफावत : भारतीय हवामान विभागाच्या अहवालानुसार, जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत भारतात 759.4 मिमी पाऊस झाला. दीर्घकालीन सरासरीनुसार, हे प्रमाण 868.6 मिमी असायला हवं होतं, म्हणजेच यामध्ये 1.9.2 मिमी (12.6 टक्के) इतकी तूट राहिली आहे. दक्षिण द्वीपकल्पीय भारतात सामान्य पावसाच्या तुलनेत केवळ 76 टक्के, तर पूर्व आणि ईशान्य भारतात 74 टक्के पाऊस झाला. याउलट, वायव्य भारतात 94 टक्के आणि मध्य भारतात 97 टक्के पाऊस नोंदवला गेला. मात्र, हे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सरासरी आकडे जिल्हास्तरावरील मोठी तफावत लपवून ठेवतात. कारण कमी पाऊस झालेल्या प्रदेशांतही काही ठिकाणी सामान्य किंवा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे.
एल निनो अधिक तीव्र झाला, पण... : एल निनोमध्ये उष्णकटिबंधीय मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागराचे असामान्य तापमानवाढ आणि उष्णकटिबंधीय वातावरणीय अभिसरणातील बदल यांचा समावेश असतो. संवहनाचे पुनर्वितरण करून आणि वॉकर अभिसरणावर प्रभाव टाकून, तो भारताच्या काही भागांवर आर्द्रतेचे अभिसरण रोखू शकतो आणि कमकुवत नैऋत्य मान्सूनची शक्यता वाढवू शकतो. मात्र, मान्सून कमी दाबाच्या प्रणाली, आंतर-हंगामी चढउतार, हिंद महासागर द्विध्रुव आणि प्रादेशिक अभिसरण हे देखील पाऊस कोठे आणि केव्हा पडतो, हे ठरवतात.
हिंद महासागरातील परिस्थिती अशा विविधतेचं स्पष्टीकरण देण्यास मदत करते. त्याच्या टप्प्यावर आणि तीव्रतेवर अवलंबून, आयओडी हा ईएनएसओ-संबंधित अभिसरण विसंगतींना बळकट करू शकतो किंवा विरोध करू शकतो. हवामान विभागाच्या सप्टेंबरच्या कार्यान्वयन अंदाजानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर दरम्यान तटस्थ आयओडी परिस्थिती विकसित होण्याची अपेक्षा होती. पूर्व मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरात विषुववृत्तीय समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान (SSTs) सरासरीपेक्षा जास्त आहे. विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरावरील वातावरणीय अभिसरण विसंगती एल निनोशी सुसंगत आहेत. एल निनो अधिक तीव्र होत असून, जानेवारी-मार्च 2027 पर्यंत तीव्र ते अतितीव्र एल निनोची स्थिती राहण्याची शक्यता 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असा NOAA च्या हवामान अंदाज केंद्रानं अहवाल दिला आहे.
कृषी क्षेत्रावरील ताण : आंध्र प्रदेशकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज : आयसीएआर-इंडियन अॅग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या 'क्रीम्स लॅब'द्वारे, वनस्पती आणि ओलाव्याशी संबंधित ताणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी 'मल्टिव्हेरियेट हायरार्किकल अॅग्रिकल्चरल ड्रॉट इंडेक्स'चा वापर केला जातो. ऑगस्टच्या उत्तरार्धापासून सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंतच्या (2026) अहवालानुसार, मूल्यमापन केलेल्या क्षेत्रापैकी 19.34 टक्के भाग (सुमारे 29 मिलियन हेक्टर) मध्यम ते तीव्र कृषी दुष्काळाच्या प्रभावाखाली असल्याचं दिसून आलं आहे. याव्यतिरिक्त, 55.6 टक्के क्षेत्र अल्प ताणाखाली होते. हे वर्गीकरण केवळ संबंधित कालावधीतील परिस्थिती दर्शवते; हे पीक नुकसानीचे अंतिम अनुमान नाही.
राज्यस्तरावरील आकडेवारी पाहता, आंध्र प्रदेशची स्थिती विशेष लक्ष वेधून घेणारी आहे. अहवालानुसार, आंध्र प्रदेशातील 74.1 टक्के क्षेत्र मध्यम ते तीव्र दुष्काळ श्रेणीत येते, तर तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण 40.3 टक्के आणि कर्नाटकात 38.1 टक्के इतके आहे. या आकडेवारीवरून असं सिद्ध होत नाही की, आंध्र प्रदेशातील तीन-चतुर्थांश पीक उत्पादन नष्ट झाले होते, तसंच ऑक्टोबरपर्यंत त्याच तीव्रतेचा दुष्काळ कायम होता, हेही यावरून सिद्ध होत नाही.
रिपोर्टमध्ये प्रकाशम, अन्नमय्या आणि पलनाडू या जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, जिथं प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी करणं आणि शेतातून नियमित अद्ययावत माहिती मिळवणं आवश्यक आहे. हवामानविषयक दुष्काळ आणि कृषी दुष्काळ या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. हवामानविषयक दुष्काळ म्हणजे पावसाचे प्रमाण कमी असणे; तर कृषी दुष्काळ म्हणजे जमिनीतील ओलाव्याची कमतरता, वनस्पतींची स्थिती, पिकांची संवेदनशीलता आणि सिंचनाची उपलब्धता यांचा एकत्रित परिणाम. ज्या शेतात कालव्याद्वारे खात्रीशीर पाणीपुरवठा होतो, तिथं कोरड्या हवामानातही पीक उत्पादन चांगले राहू शकते. याउलट, पावसावर अवलंबून असलेली आणि कमी खोलीची जमीन असलेल्या शेतात, विशेषतः जेव्हा पिके फुलोऱ्याच्या किंवा दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असतात, तेव्हा त्यांना गंभीर ताणाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळं, केवळ एकूण पावसाचं प्रमाणच नाही, तर पावसाची वेळ आणि तो पडण्याचा क्रमही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
तूट पिकांवर आणि ग्रामीण उपजीविकेवर काय परिणाम करते? : कृषी मंत्रालयाच्या सप्टेंबरच्या सुरुवातीच्या पेरणी अहवालानुसार, खरीप पिकांखालील क्षेत्र 1,086.31 लाख हेक्टर नोंदवले गेले आहे, जे 2025 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत 17.69 लाख हेक्टरनं कमी आहे. यातील मोठा फरक भात पिकाशी संबंधित आहे, तर कडधान्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. ही केवळ पेरणीची तात्पुरती आकडेवारी आहे, अंतिम उत्पादनाची आकडेवारी नाही. पावसातील तूट म्हणजे थेट अन्नधान्याच्या उत्पादनात त्याच प्रमाणात घट होईल, असं म्हणता येणार नाही. कारण, त्यासाठी पिकांची स्थिती, लागवडीखालील क्षेत्र, सिंचन आणि प्रत्यक्ष कापणीचं परिणाम यांचा विचार करणं आवश्यक असते.
आंध्र प्रदेशमध्ये, कालव्यांद्वारे सिंचन होणाऱ्या किनारी त्रिभुज प्रदेश आणि अधिक पावसावर अवलंबून असलेलं अंतर्गत व रायलसीमा प्रदेश यांच्या पाण्याच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. जिथं उभ्या पिकांवर दीर्घकाळ दुष्काळ पडला आहे, तिथं पाणी उपलब्ध राहिल्यास, पिकाच्या वाढीच्या संवेदनशील टप्प्यांमध्ये संरक्षक सिंचन केल्यास नुकसान मर्यादित ठेवता येते. रब्बी पेरणीचा विचार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीतील शिल्लक ओलावा, अपेक्षित पाऊस, बियाण्यांची उपयुक्तता आणि वाढीच्या हंगामाचा अपेक्षित कालावधी याबद्दल माहिती असणं आवश्यक आहे. स्थानिक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये भारतीय हवामान विभागाच्या पावसाच्या माहितीसोबतच, आयसीएआरच्या पीक-अवस्था निरीक्षण आणि क्षेत्रीय मूल्यांकनाचा समावेश असावा, तसंच हंगामाच्या उत्तरार्धात मुसळधार पाऊस पडल्यास पूर किंवा पाणी साचण्याच्या शक्यतेचाही विचार केला जावा. हा लेख अटळ दुष्काळाचा दावा करण्याऐवजी, एक सशर्त, पुराव्यावर आधारित जोखीम मूल्यांकन सादर करतो.
जलस्रोत : पावसाची तूट म्हणजे आपोआप जलाशयातील दुष्काळ नाही : जून-सप्टेंबर 2026 दरम्यान अखिल भारतीय मोसमी पर्जन्यमानात 109.2 मिमीची घट झाली असली तरी, जलाशय आणि भूजलावरील त्याचं परिणाम पाऊस कोठं पडला, पाणलोट क्षेत्रातील ओलावा, प्रवाह, आवक, उपसा आणि स्थानिक मागणी यावर अवलंबून असतात. कृषी दुष्काळ हा जलशास्त्रीय दुष्काळाच्या आधी येऊ शकतो आणि तुरळक पावसानंतरही जलशास्त्रीय दुष्काळ सुरू राहू शकतो. याउलट, योग्य वेळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळं विशिष्ट खोऱ्यांमधील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्यामुळं, केवळ अखिल भारतीय पर्जन्यमानाच्या टक्केवारीवरून देशव्यापी तुटवडा किंवा पूर्ण पुनर्प्राप्तीचा निष्कर्ष काढू नये.
कृष्णा, गोदावरी आणि पेन्नार खोऱ्यांसाठीच्या कार्यात्मक जल नियोजनामध्ये, केंद्रीय जल आयोगाची जलाशयविषयक बुलेटिने आणि राज्यस्तरीय आकडेवारीचा वापर केला जावा. यामध्ये सध्याचा उपयुक्त साठा आणि येणारा पाणीप्रवाह यांची तुलना मागील वर्षांतील त्याच तारखांच्या आकडेवारीशी तसेच दीर्घकालीन सरासरीशी केली जावी. शेततळी, तलाव, कालवे आणि भूजल पातळी यांचेही अशाच प्रकारे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. जिथं पृष्ठभागावरील पाणीपुरवठा कमकुवत होतो, तिथं भूजल उपसा तीव्र केल्यानं पिकांचे तात्पुरते संरक्षण होऊ शकते, परंतु त्यामुळं जलस्तरांवर आणि सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेच्या मागणीवर दीर्घकालीन दबाव निर्माण होऊ शकतो. पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि पशुधनाच्या गरजा जिल्हास्तरीय आपत्कालीन योजनांमध्ये एकत्रित केल्या पाहिजेत.
ईशान्य मान्सूनचा अंदाज : ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026 : सप्टेंबरच्या अखेरीस भारतीय हवामान विभागानं जारी केलेल्या हंगामी अंदाजानुसार, भारतातील बहुतांश भागांत ऑक्टोबर-डिसेंबर दरम्यान पाऊस सामान्यपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, तर काही वायव्य आणि दक्षिण भागांत परिस्थिती अधिक अनुकूल असू शकते. ईशान्य मान्सूनच्या व्याप्तीमध्ये येणाऱ्या पाच उपविभागांसाठी (तामिळनाडू-पुद्दुचेरी-कराईकल, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश-यानम, रायलसीमा, केरळ-माहे आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक) पावसाचं प्रमाण 'सामान्य' (दीर्घकालीन सरासरीच्या 88-112 टक्के) राहण्याची सर्वाधिक शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हा अंदाज या पाच उपविभागांच्या एकत्रित क्षेत्रासाठी आहे; याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक उपविभाग, जिल्हा किंवा पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सामान्यच असेल.
ईशान्य मान्सून दक्षिण भारतातील (आंध्र प्रदेशसह) जमिनीतील ओलावा आणि जलस्त्रोत पुन्हा भरण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी असतो. 'एल निनो' स्थिती असताना, काही वर्षांत आग्नेय द्वीपकल्पीय भारताच्या काही भागांत पाऊस अधिक पडू शकतो, परंतु हा संबंध अनिश्चित असतो आणि त्यामुळं नेहमीच फायदेशीर पाऊस मिळेलच याची खात्री नसते. जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरणीसाठी, एका विनाशकारी वादळापेक्षा मध्यम स्वरूपाचा आणि सर्वत्र व्यवस्थित पसरलेला पाऊस अधिक उपयुक्त ठरतो. त्याचवेळी, बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणारी कमी दाबाची क्षेत्रे, तीव्र कमी दाबाची क्षेत्रे आणि चक्रीवादळे पाहता, मुसळधार पाऊस, पूरस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि किनारपट्टीवरील धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहणं आवश्यक आहे. केवळ 'एल निनो' स्थितीवरूनच अशा हवामान प्रणालींची संख्या किंवा त्यांचा मार्ग निश्चित होत नाही.
आयएमडीच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या हंगामी अंदाजानुसार, संपूर्ण भारतातील पर्जन्यमान सरासरी पर्जन्यमानाच्या 85 टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, तसंच अनेक प्रदेशांमध्ये दिवसा आणि रात्रीचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असणार आहे. यामुळं, जिथं जमीन आधीच कोरडी आहे, तिथं बाष्पीभवनाची मागणी कायम राहण्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिन्याचा अंदाज आणि तीन महिन्यांचा ईशान्य मान्सूनचा अंदाज हे वेगवेगळ्या भौगोलिक आणि कालिक सरासरीवर आधारित आहेत.
2027 च्या मान्सूनपूर्व हंगामात काय पाहावं? : सप्टेंबरच्या अखेरीस जारी केलेल्या NOAA/NCEP CFSv2 हंगामी अंदाजानुसार, मार्च-मे 2027 या कालावधीसाठी भारताच्या बहुतांश भागांमध्ये जमिनीलगतच्या हवेच्या तापमानात सकारात्मक तफावत दिसून येतं. हा एकाच मॉडेलवर आधारित हंगामी सरासरीचा प्राथमिक संकेत आहे, आयएमडीचा उष्णतेच्या लाटेचा अधिकृत अंदाज नाही आणि मार्च-मे मधील उष्णतेच्या लाटेच्या दिवसांची संख्या किंवा तीव्रतेचा अंदाजही नाही. प्रत्यक्ष परिणाम हा विकसित होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील अभिसरण, हिवाळी आणि वसंत ऋतूतील पर्जन्यमान, ढगाळपणा, जमिनीचा वापर, सिंचन आणि जमिनीतील पूर्वीची आर्द्रता यावर अवलंबून असेल.
आंध्र प्रदेशसाठी तयारीचा अजेंडा : येत्या काही महिन्यांचे व्यवस्थापन एकात्मिक पर्जन्यमान-पीक-जल निरीक्षणाद्वारे केलं पाहिजे : जिल्हा आणि मंडळ स्तरावरील पर्जन्यमान आणि दुष्काळाच्या मूल्यांकनाचे अद्ययावतीकरण करणं; पिकाची अवस्था आणि मुळांच्या क्षेत्रातील जमिनीतील ओलावा तपासणं; जलाशयातील साठा, सिंचनासाठी सोडलेले पाणी, तलाव आणि भूजल यांचा मागोवा घेणं; आणि स्थान-विशिष्ट रब्बी पिकांसाठी आपत्कालीन मार्गदर्शन जारी करणं. जिथं पावसावर अवलंबून असलेली शेती, मर्यादित सिंचन, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याची कमी क्षमता आणि कमी पाणीसाठा या बाबी एकत्र येतात, तिथं विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. दुष्काळ नियोजनासोबतच पुराची पूर्वतयारी सुरू ठेवली पाहिजे, विशेषतः जिथं बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या प्रणालींमुळं मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
मार्च-मे 2027 साठी, जल व्यवस्थापक, कृषी विभाग, आरोग्य संस्था आणि आपत्ती प्राधिकरणांनी उष्णता आणि पाणीपुरवठ्याच्या एकत्रित धोक्यांचा आगाऊ आढावा घ्यावा, आणि त्यानंतर भारतीय हवामान विभागाच्या अद्ययावत हंगामी आणि उप-हंगामी हवामान अंदाजानुसार योजनांमध्ये सुधारणा करावी. सर्वात समर्थनीय निष्कर्ष हा नाही की भारत किंवा आंध्र प्रदेशला अटळ दुष्काळ आणि विक्रमी उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे, तर तो हा आहे की, 2026 च्या अपुऱ्या मान्सूनमुळं ईशान्य मान्सूनची वेळेवर पुनर्प्राप्ती आणि पुढील उष्ण हंगामासाठी पुराव्यावर आधारित तयारीचे महत्त्व वाढलं आहे. हा लेख अटळ दुष्काळ किंवा उष्णतेच्या लाटांचा दावा करण्याऐवजी, एक सशर्त, पुराव्यावर आधारित जोखीम मूल्यांकन सादर करतो.
लेखक परिचय : कोटेश्वरराव कुंडेटी, हे संयुक्त अरब अमिरातीमधील अबू धाबी येथील 'नॅशनल सेंटर ऑफ मेटिओरोलॉजी'मध्ये वरिष्ठ हवामान विश्लेषक आहेत.
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
हेही वाचा :
- शाश्वत विकास आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा पाया म्हणून मानके महत्त्वाची
- निवडणूक आयोगाची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास - वाय एस कुरेशी
Conclusion: