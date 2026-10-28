पृथ्वीच्या हवामान प्रणालीचा होत आहे 'अज्ञात क्षेत्रात' प्रवेश
'स्टेट ऑफ द क्लायमेट'च्या 2026 च्या अहवालातील निष्कर्ष दर्शवतात की, हवामान संकट हा आता भविष्यातील धोका नसून एक वर्तमान वास्तव आहे.
Published : October 28, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:12 PM IST
या महिन्यात प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, पृथ्वीची हवामान प्रणाली एका अज्ञात प्रदेशात प्रवेश करत आहे. या अहवालाचे लेखक आपल्याला आठवण करून देतात की: "हा आता भविष्यासाठीचा इशारा नाही; हे वर्तमानाचं निदान आहे".
'बायोसायन्स' या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या '2026 स्टेट ऑफ द क्लायमेट' अहवालात, हरितगृह वायूंचे प्रमाण, समुद्रातील उष्णता, प्रमुख बर्फाच्या आच्छादनांचे वस्तुमान, उष्ण दिवसांची संख्या आणि जागतिक पृष्ठभागाचे तापमान यांसारख्या 16 "ग्रहीय महत्त्वपूर्ण चिन्हांचे" परीक्षण केले आहे. या 16 चिन्हांपैकी सात चिन्हे विक्रमी टोकावर आहेत, आणि इतर अनेक चिन्हांमध्ये वेग वाढल्याचे किंवा अचानक बदल झाल्याचे दिसून येते (विल्यम जे रिपल, क्रिस्टोफर वुल्फ, मायकेल ई मॅन, योहान रॉकस्ट्रॉम, उनाई पास्कुआल, जिलियन डब्ल्यू ग्रेग, ची झू, सारा ई पर्किन्स-किर्कपॅट्रिक, थॉमस एम न्यूजोम, जेकब बुकोस्की, अंजल प्रकाश, द 2026 स्टेट ऑफ द क्लायमेट रिपोर्ट: चॅलेंजेस अँड अपॉर्च्युनिटीज, बायोसायन्स, 2026).
गेल्या वर्षीच्या (2025) अहवालात हवामानातील 34 "धोक्याच्या चिन्हांचा" अभ्यास करण्यात आला होता. 2026 च्या अहवालात हवामान बदलाच्या केवळ 16 संकेतांचा अभ्यास केला आहे. दोन्ही अहवालांमध्ये धोक्याच्या चिन्हांच्या वेगवेगळ्या याद्या वापरल्या गेल्यामुळे, त्यांची थेट तुलना करता येत नाही. मात्र मुख्य संदेश अजूनही तोच आहे : हवामानातील अनेक महत्त्वाची चिन्हे धोकादायक टिपिंग पॉईंट्सच्या जवळ पोहोचत आहेत.
अहवालानुसार, एकूण चित्र अत्यंत गंभीर आहे. 2026 मध्ये कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड या सर्वांनी पुन्हा एकदा विक्रमी पातळी गाठली. हिमनद्यांची जाडी आणि ग्रीनलँडच्या बर्फाच्या आच्छादनाचे वस्तुमान विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहे, तर आर्क्टिक समुद्रातील बर्फ आणि अंटार्क्टिक बर्फाचे वस्तुमान विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ पोहोचले आहे. लेखकांच्या मते, हे सर्व निष्कर्ष एकत्रितपणे हे दर्शवतात की हवामानाचे संकट आता भविष्यातील धोका नसून एक वर्तमान वास्तव आहे.
हा अहवाल आगामी काळातील आव्हाने आणि संधी या दोन्हींकडे लक्ष वेधतो. COP31 हवामान कृती शिखर परिषद 9 ते 20 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान तुर्किये (तुर्की) येथे होणार आहे, जिथे विविध देशांचे प्रतिनिधी "संवादातून एकमताकडे, एकमतातून कृतीकडे" या विषयावर चर्चा करतील. हवामानासंबंधीची आश्वासने किती लवकर कृतीत उतरवता येतील, यावर COP-31 मध्ये होणाऱ्या चर्चेसाठी 2026 चा अहवाल एक पथदर्शक म्हणून काम करेल. हा अहवाल हवामानाला स्वतंत्र विषयांचा संग्रह न मानता एक एकात्मिक प्रणाली म्हणून पाहतो, आणि तो सध्याच्या क्षणाकडे नियतिवादाने न पाहता, कृती करण्याची हीच खरी वेळ म्हणून पाहतो.
एकूण परिस्थिती - 2026 च्या अहवालात नमूद केलं आहे की, मे 2026 मध्ये वातावरणातील CO₂ चे प्रमाण 428 पीपीएम पेक्षा जास्त झाले होते, जे औद्योगिक क्रांतीपूर्व पातळीपेक्षा अंदाजे 50% अधिक आहे. प्रामुख्याने जीवाश्म इंधनांमुळे, हरितगृह वायूंचे प्रमाण पृथ्वीच्या ऊर्जेतील असंतुलन आणि दीर्घकालीन तापमानवाढ अधिक तीव्र करत आहे. गेल्या चार वर्षांत तापमानाचे अनेक विक्रमही नोंदवले गेले आहेत.
हा अहवाल पृथ्वीच्या ऊर्जा असंतुलनाबद्दल चिंता व्यक्त करतो. म्हणजेच, पृथ्वीने शोषलेली सौर ऊर्जा आणि अवकाशात परत उत्सर्जित केलेली ऊर्जा यांमधील फरक, ज्यामुळे संपूर्ण हवामान प्रणालीमध्ये उष्णतेचा संचय होतो. वाढत्या ऊर्जा असंतुलनाचा अर्थ असा आहे की अधिक उष्णता निर्माण होते, ज्यामुळे हवेचे तापमान वाढते, समुद्राचे तापमान वाढते, समुद्राची पातळी वाढते आणि तीव्र हवामान घटना अधिक वारंवार घडतात.
अहवालात पुढे असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की, हिमनद्यांची जाडी आणि ग्रीनलँडच्या बर्फाचे वस्तुमान वारंवार तीव्र वितळण्याच्या प्रक्रियेतून जात आहे, ज्यामुळे वितळलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात सहा पटींनी वाढ झाली आहे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे निर्माण होणारी बहुतेक अतिरिक्त उष्णता महासागर शोषून घेतात. परिणामी, गरम झालेले पाणी प्रसरण पावते (औष्णिक प्रसरण) आणि वितळणारी बर्फाची आच्छादने तसंच हिमनद्यांमुळे समुद्राची पातळी वाढते, ज्यामुळे किनारपट्टीवर पूर आणि धूप होते.
आर्क्टिक आणि ग्रीनलँडची बर्फाची आच्छादने वितळल्यामुळे अटलांटिक मेरिडिओनल ओव्हरटर्निंग सर्क्युलेशन (Atlantic Meridional Overturning Circulation) देखील कमकुवत होऊ शकते, ज्यामुळे पर्जन्याच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतो, सागरी परिसंस्था विस्कळीत होऊ शकतात आणि ॲमेझॉन वर्षावनाच्या काही भागांमध्ये कोरडेपणा वाढू शकतो.
लोकसंख्या वाढीचा दर मंदावत असला तरी, जागतिक मानवी लोकसंख्या सध्या 2026 मध्ये विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे आणि दर आठवड्याला अंदाजे 1.3 दशलक्ष लोकांच्या संख्येने वाढत आहे. परिणामी, ऊर्जेचा वापर, अन्न उत्पादन, आर्थिक वाढ आणि भू-वापरातील बदल यांसारख्या वाढत्या मानवी हस्तक्षेपांमुळे पृथ्वी प्रणालीमध्ये वेगाने बदल होत आहेत.
अहवालातील आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे पशुधनाच्या संख्येत होणारी वाढ. अलिकडच्या काही वर्षात एकूण कॅलरी उत्पादनात वाढ झाली असली तरी, अन्न प्रणालीमध्ये थेट मानवी वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या कॅलरींमध्ये केवळ 16.6% वाढ झाली. पशुखाद्य आणि अन्नेतर उद्देशांसाठी कॅलरींचा अधिक वापर झाल्यामुळे कार्यक्षमतेत ही घट झाली.
2024 च्या अंदाजांच्या तुलनेत 2025 मध्ये उष्णकटिबंधीय प्राथमिक जंगलांचा ऱ्हास 36% ने कमी झाला. ब्राझीलच्या ॲमेझॉनमधील जंगलतोडीचा दर सलग चौथ्या वर्षी घटला असून, तो 38 वर्षांतील तिसऱ्या-सर्वात कमी पातळीवर पोहोचला आहे. जागतिक स्तरावरही 2025 मध्ये वृक्षाच्छादनाचा ऱ्हास कमी झाला आणि तो 2001 पासूनच्या सहाव्या-सर्वाधिक पातळीवर कायम आहे.
येत्या काही वर्षात हे काहीसे आश्वासक चित्र टिकेल का? राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत फ्लाव्हिओ बोल्सोनारो यांचा पराभव केल्याबद्दल आपण ब्राझीलच्या लोकांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यांच्या कृषी-उद्योग समर्थक धोरणामुळे आणि ॲमेझॉनमधील संरक्षित क्षेत्रे कमी करण्याच्या आश्वासनांमुळे त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत गंभीर पर्यावरणीय आणि स्थानिक चिंता निर्माण झाल्या असत्या.
अमेझॉनची साफसफाई किंवा ऱ्हास केल्यामुळे हे वर्षावन एका अशा निर्णायक टप्प्याच्या जवळ ढकलले जात आहे, जिथे ते आर्द्रतेचे पुनर्चक्रीकरण करू शकणार नाही, ज्यामुळे हा प्रदेश संभाव्यतः कोरडा पडेल आणि त्याच्या काही भागांचे सव्हानामध्ये रूपांतर होईल. आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे, मूळ गवताळ प्रदेश, सव्हाना आणि इतर वन-बाह्य परिसंस्थांच्या रूपांतरणामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात सातत्याने लक्षणीय भर पडत आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर सुमारे 18% ने वाढला असला तरी, एकूण ऊर्जा वापरामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वाटा जीवाश्म इंधनाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 2025 मध्ये जीवाश्म इंधनाचा वापर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचेल असा अंदाज आहे. हे वार्षिक ऊर्जा-संबंधित CO₂ उत्सर्जनात दिसून येते, जे प्रथमच 41 Gt (गिगाटन) पेक्षा जास्त झाले आहे.
मध्य पूर्व आणि युक्रेनमधील संघर्षांसह अलीकडील भू-राजकीय तणावांनी जागतिक ऊर्जा पुरवठा प्रणालीतील अपुरेपणा उघड केला आहे, ज्यामुळे व्यत्यय आणि किमतींमधील अस्थिरतेने ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय परिणामांकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे.
इतर स्वतंत्र अभ्यासांमधील पुराव्यांच्या प्रकाशात हे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरतात. उदाहरणार्थ, युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा येथील समुद्रशास्त्रज्ञांच्या अहवालानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून पर्शियन आखातातील पृष्ठभागावरील तेल प्रदूषण दुप्पट झाले आहे. व्यावसायिक टँकर आणि तेल पायाभूत सुविधांवरील वारंवार झालेल्या हल्ल्यांमुळे जहाजांशी संबंधित घटनांसह अनेक मोठ्या तेल गळती झाल्या आहेत.
युक्रेनमधील युद्धामुळे भूसुरुंग प्रदूषण, मातीचे प्रदूषण आणि वायू प्रदूषणासह मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय नुकसान आणि पर्यावरणाचा विनाश झाला आहे. याचा आर्थिक अंदाज 51 अब्ज डॉलर्स ते 85 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असून, यातून सावरण्यासाठी अनेक दशके लागण्याची शक्यता आहे. थेट लष्करी कारवाया, लढाई आणि युद्धोत्तर पुनर्बांधणी/जुळवणीमुळे वातावरणात 120 ते 175 दशलक्ष मेट्रिक टन CO₂-समकक्ष वायू सोडला जात असल्याचा अंदाज आहे, जे एका मध्यम आकाराच्या युरोपीय राष्ट्राच्या वार्षिक उत्सर्जनाइतके आहे.
अहवालानुसार, पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देश प्रयत्न करत असल्याने जगाला देशांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळण्यास भाग पडू शकते. युरोप आणि आशियासारख्या प्रदेशांमधील उदयोन्मुख धोरणात्मक प्रतिसाद सूचित करतात की, नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरासाठी हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याइतकीच ऊर्जा सुरक्षेची चिंता आता एक प्रमुख प्रेरक ठरू शकते.
काही उत्साहवर्धक चिन्हे - वाढत्या पुराव्यांनुसार हवामान प्रणाली वाढत्या अस्थिरतेच्या काळात प्रवेश करत आहे, ज्यामध्ये वाढती तापमानवाढ, साखळी प्रतिक्रिया, निर्णायक घटक आणि अपरिवर्तनीय बदलांचे वाढते धोके यांचा समावेश आहे. ऊर्जेतील वाढता असमतोल, समुद्रातील उष्णतेत होणारी वाढ, कार्बन शोषण्याच्या क्षमतेत होणारी घट आणि बर्फ वितळण्याचा वाढता वेग, या सर्व गोष्टी सूचित करतात की हवामान प्रणालीतील असमतोल पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक गंभीर असू शकतो. अलिकडच्या काही वर्षात वाढत्या प्रमाणात विनाशकारी उष्णतेच्या लाटा, पूर, दुष्काळ, वादळे आणि वणवे आले आहेत, ज्यामुळे जीवितहानी, पायाभूत सुविधा, अन्न सुरक्षा, जैवविविधता आणि आर्थिक स्थैर्य यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
अहवालाचा शेवट काही उत्साहवर्धक चिन्हांवरील चर्चेने होतो. नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकरण, बॅटरी साठवणूक आणि परिसंस्थेच्या पुनर्स्थापनेमधील अलीकडील प्रगती सूचित करते की सकारात्मक सामाजिक आणि तांत्रिक स्थित्यंतराचे टप्पे कदाचित आधीच विकसित होत आहेत.
त्याचवेळी, नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे पर्यावरणावरील परिणाम कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे. हवामानाचे धोके वाढत असतानाही, व्यापक सामाजिक परिवर्तने दिसू लागली आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी साठवणूक, अनुकूलन नियोजन, परिसंस्थेची पुनर्स्थापना आणि हवामान प्रतिसाद साधनांमधील जलद प्रगती सूचित करते की मोठ्या प्रमाणावर बदल अजूनही साध्य करण्यायोग्य आहे.
अनेक विद्यमान पर्याय वाढत्या धोक्यांना तोंड देण्यास मदत करू शकतात आणि त्याचबरोबर स्वच्छ हवा, अधिक जैवविविधता, मजबूत जल सुरक्षा आणि अधिक कार्बन साठवणूक यांसारखे मौल्यवान पूरक लाभ देखील देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, खारफुटीची पुनर्स्थापना केल्याने वादळी लाटांपासून किनारपट्टीचे संरक्षण होऊ शकते आणि कार्बन शोषणात वाढ होते, तसंच गोमांसावरील अवलंबित्व कमी केल्याने अन्नप्रणाली हवामान बदलाशी संबंधित व्यत्ययांना कमी असुरक्षित बनू शकतात. काही विशिष्ट उपाययोजना केल्या तर, विशेषतः शहरी वने, पाणथळ जागा आणि खारफुटी यांसारखे निसर्ग-आधारित उपाय एकाचवेळी हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता सुधारू शकतात आणि त्याचे परिणाम कमी करण्याची उद्दिष्ट्ये साध्य करू शकतात.
(टीप : या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं व्यक्त केलेली मतं आणि तथ्यं यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)
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