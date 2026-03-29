इराण युद्धामुळे भारताच्या युरिया पुरवठ्यावर परिणाम झाला का?
गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल प्रादेशिक संघामधील तेल आणि वायू पायाभूत सुविधांवरील हल्ले तीव्र झाल्यापासून एलएनजी आणि कृषी रसायनांची एकूण जागतिक उपलब्धता आणि उत्पादनाला मोठा फटका बसलाय.
Published : March 29, 2026 at 4:18 PM IST
इराण युद्धाचा भारताला फटका बसला आहे. कारण भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या युरिया या नायट्रोजनयुक्त कृषी रसायनाच्या पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम झालाय. इराणवरील युद्ध तीव्र झाल्यापासून होर्मुझच्या सामुद्रधुनी आणि लगतच्या सागरी मार्गांवरील नाकेबंदीमुळे खतांच्या किमती उच्चांक गाठत आहेत. परंतु इराण आणि बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांचा समावेश असलेल्या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) या प्रादेशिक संघामधील तेल आणि वायू पायाभूत सुविधांवरील हल्ले तीव्र झाल्यापासून एलएनजी (LNG) आणि कृषी रसायनांची एकूण जागतिक उपलब्धता आणि उत्पादनाला मोठा फटका बसलाय.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत इराणशी संबंधित संघर्षाच्या सध्याच्या वाढीमुळे हे संकट अधिक वास्तविक वाटत आहे. कतारसह जीसीसी देशांवर होणाऱ्या प्रतिहल्ल्यांच्या आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या संभाव्य नाकेबंदीच्या बातम्या आता शेतकऱ्यांच्या मोबाईल स्क्रीनवरही मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहेत, ज्यामुळे सर्वत्र चिंता वाढलीय. प्रमुख खतांच्या जागतिक किमती वाढल्या आहेत. युरियाची किंमत 50 टक्क्यांनी वाढून 720 डॉलर प्रति टन झालीय, तर अमोनियाची किंमत 600 डॉलर प्रति टन झालीय. तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, डाय अमोनियम फॉस्फेट (DAP) सारख्या मिश्र खतांच्या किमती 1000 डॉलर प्रति टन (FOB) पर्यंत पोहोचू शकतात. दीर्घकाळात युरियाच्या किमती 1000 डॉलरचा टप्पाही ओलांडू शकतात.
खतांच्या बाजारपेठेत व्यत्यय येण्याची ही पहिली वेळ नाही. अलिकडच्या वर्षांत युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे किमती वाढल्या होत्या, कारण रशियावरील निर्बंध आणि काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातील अस्थिरतेमुळे महत्त्वपूर्ण कृषी निविष्ठांच्या निर्यातीत व्यत्यय आला होता. रशिया हा युरिया, पोटॅश (म्युरिएट ऑफ पोटॅश), फॉस्फरस आधारित उत्पादने आणि एनपीके फॉर्म्युलेशन्स यांसारख्या खतांचा एक प्रमुख जागतिक पुरवठादार आहे. त्या काळात पुरवठ्यातील विलंब आणि वाढलेल्या खर्चामुळे अनेक देशांमधील कृषी उत्पादन आधीच मंदावले होते.
भारताला स्वयंपाकाचा गॅस मिळवण्यासाठी आधीच संघर्ष करावा लागत असताना देशांतर्गत युरिया प्रकल्पांसाठी परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे, कारण हे प्रकल्प एक प्रमुख घटक म्हणून जवळजवळ पूर्णपणे आखाती देशांमधून येणाऱ्या एलएनजीवर अवलंबून आहेत. पुरवठा कमी झाल्यामुळे उत्पादन घटले आहे आणि एलएनजीचा तुटवडा कायम राहिल्यास ते पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता आहे. शेजारील देशांमध्येही असेच व्यत्यय आधीच दिसून येत आहेत, जिथे बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अनेक प्रकल्पांनी आपले कामकाज थांबवलंय. भारतही आपल्या LNG (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) पुरवठ्यासाठी आखाती प्रदेशावर विशेषतः कतार आणि इतर आखाती देशांवर अवलंबून आहे; या प्रदेशातून होणारा पुरवठा आपल्या एकूण पुरवठ्याच्या 60-70 टक्के इतका असतो. आता व्यापारामध्ये व्यत्यय आल्यामुळे भारतातील युरिया आणि खत निर्मिती करणारे कारखानेही कमी क्षमतेने काम करू लागले आहेत. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी आपली उत्पादन क्षमता 70 टक्क्यांपर्यंत कमी केली होती आणि आता ते केवळ निम्म्या क्षमतेने कार्यरत आहेत. जर हा कल असाच चालू राहिला तर भारताला खत उत्पादनात मोठी घट अनुभवावी लागू शकते; परिणामी, आवश्यक कृषी-रसायनांच्या (agri-chemicals) तुटवड्यामुळे पुढील वर्षी अन्नधान्याच्या निर्यातीत 30-40 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
गंधक (Sulphur) हे आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे खनिज आहे, जे प्रामुख्याने आखाती प्रदेशातून विशेषतः सौदी अरेबियातून आयात केले जाते. आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 80 टक्के गरज पश्चिम आशियाई देशांतून होणाऱ्या आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. 2020 ते 2025 या कालावधीत भारताने आपल्या युरिया खतांपैकी सुमारे 49 टक्के खते आखाती प्रदेशातून आयात केल्याचा अंदाज आहे. केवळ 2025 या एकाच वर्षात या प्रदेशातून होणाऱ्या खतांच्या आयातीचे मूल्य सुमारे 3.7 अब्ज डॉलर्स इतके होते. यापैकी मिश्र खतांचा (NPK) वाटा 2.2 अब्ज डॉलर्स इतका होता, जो एकूण आयातीच्या 31.1 टक्के दर्शवतो; तर नायट्रोजन आधारित खतांचा वाटा 1.5 अब्ज डॉलर्स (किंवा 30.3%) इतका होता. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास भारतीय खत उद्योग आखाती देशांतून होणाऱ्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि ही आयात आता आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची बनलीय.
जर हा संघर्ष (युद्धजन्य परिस्थिती) असाच चालू राहिला, तर भारतीय शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो; त्याच वेळी करदात्यांना खतांवरील अनुदानाचा (subsidy) लक्षणीयरीत्या वाढलेला बोजा सहन करावा लागू शकतो. ही परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे, कारण गेल्या वर्षीच खतांच्या तुटवड्यावरून शेतकऱ्यांनी केलेली आंदोलने आपण पाहिली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी युरियाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे.
जर भारताला अमेरिकेकडून LNG आयात करण्याकडे वळावे लागले, तर त्याचा खर्च आणि वाहतूक व्यवस्थापनाशी (logistics) संबंधित आव्हाने अधिकच बिकट होऊ शकतात. आखाती प्रदेशातून LNG ची वाहतूक करण्यासाठी मालवाहतूक आणि विम्यापोटी साधारणपणे 20 डॉलर्स प्रति टन इतका खर्च येतो; याउलट अमेरिकेतून होणाऱ्या वाहतुकीसाठी हा खर्च साधारणपणे 80 डॉलर्स प्रति टन इतका असू शकतो. तसेच वाहतुकीसाठी लागणारा कालावधीही मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. आखाती प्रदेशातून येण्यासाठी साधारणपणे 8-10 दिवस लागतात, तर अमेरिकेतून येण्यासाठी 45 ते 60 दिवसांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो; यामुळे आधीच ताणल्या गेलेल्या पुरवठा साखळीवर (supply chains) आणखीच भर पडते. सरकार आता रशिया, बेलारूस आणि अगदी चीनकडूनही नवीन पुरवठा मिळवण्यासाठी धडपड करत आहे; या देशांकडे महत्त्वपूर्ण कृषी रसायने आणि जीवाश्म इंधनाचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. दुर्दैवाने अमेरिकेच्या दबावामुळे रशिया आणि चीन यांच्याशी भारताचे संबंध काहीसे ताणले गेले आहेत. परिणामी, रशियाकडून आम्हाला पूर्वी जीवाश्म इंधन आणि कृषी रसायनांवर मिळणारी सवलत (discounts) मिळवणे आता कठीण जात आहे. या अतिरिक्त बोज्यामुळे भारतात अन्नधान्य अधिक महाग होणार आहे.
अगदी संयुक्त राष्ट्रांच्या 'अन्न आणि कृषी संघटनेने' (FAO) सुद्धा असा इशारा दिला आहे की, सध्याचे संकट हे "शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी धक्का" आहे आणि "याचे मध्यम मुदतीचे परिणाम पुढील हंगामात जगभरातील शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील." मग, आपल्यासमोर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? पहिला पर्याय म्हणजे, आपण रशिया आणि आपल्या इतर 'ब्रिक्स' (BRICS) भागीदारांशी ज्यामध्ये इराण आणि चीनचाही समावेश होतो, अधिक आग्रहाने आणि सक्रियपणे संपर्क साधला पाहिजे. या उपायाचा अर्थ असा की, आपल्याला युक्रेनच्या बाबतीत अवलंबलेल्या धोरणासारखेच धोरण स्वीकारावे लागेल. भारत सुरुवातीपासूनच रशियाच्या पाठीशी उभा राहिला आणि काही वेळा अमेरिकेकडून दबाव आल्यावर रशियाच्या विरोधात मतदान करण्यापासून दूर राहिला. त्याचप्रमाणे आपल्याला इराणमधील युद्धाचा निषेध करावा लागेल आणि इराणसोबत तेल आणि गॅस टँकरच्या बदल्यात अन्नधान्याची देवाणघेवाण सुरू करावी लागेल. भारताकडे कृषी आणि अन्नधान्याची शक्ती आहे, जिचा उपयोग देशांतर्गत किमती कोसळण्यापासून रोखण्यासाठी आणि आपला सांस्कृतिक भागीदार असलेल्या इराणला मदत करण्यासाठी एक दबावतंत्र म्हणून केला पाहिजे.
चीनसोबतचे संबंध सामान्य करण्याची आणि इस्रायलच्या बाबतीत तटस्थ राहण्याची हीच वेळ आहे. यात शंका नाही की, इस्रायलने आपल्याला महत्त्वाच्या प्रसंगी मदत केलीय, परंतु भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येणार नाही. ट्रम्प प्रशासन भारताला धमकावत आहे आणि त्याची मोठी किंमत आपण मोजत आहोत. यावर्षी भारत ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद भूषवत असल्याने आपण जीवाश्म इंधन, कृषी-रसायने, अन्न आणि पाणी यांच्या निर्बंधमुक्त व्यापारासाठी एका अ-राजकीय कृषी मंचाचा प्रस्ताव मांडला पाहिजे. या मंचाने डॉलरचा त्याग करून सर्व देशांमधील अन्नसुरक्षा जपण्यासाठी राष्ट्रीय किंवा ब्रिक्स चलनाची निवड केली पाहिजे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे युरिया हा शब्द फ्रेंच शब्द 'urée' पासून आला आहे, ज्याचे मूळ ग्रीक शब्द 'ouron' मध्ये आहे, ज्याचा मूळ अर्थ 'मूत्र' आहे. सुदैवाने दीड अब्ज लोकसंख्या आणि वाढत्या पशुधनामुळे आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात मूत्र उपलब्ध आहे. पूर्वीच्या काळी मूत्रातून युरिया वेगळा करणे ही एक गुंतागुंतीची आणि महागडी प्रक्रिया होती, परंतु गेल्या वर्षीच नवीन तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हे तंत्रज्ञान खूप स्वस्त आणि सोपे झाले आहे. यासाठी फक्त 100 चौरस मीटर जमीन आणि मूत्र पुरवण्यासाठी सुमारे 20,000 लोकांची आवश्यकता असते. इथेच आपली आधुनिक महानगरे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू इत्यादी प्रमुख शहरी केंद्रे युरिया उत्पादनाची प्रमुख केंद्रे बनू शकतात.
चाचणी तत्त्वावर भारत सरकारने दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू विमानतळावर एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला पाहिजे, जिथे दररोज दीड लाखांहून अधिक लोक येतात. स्वच्छतागृहांच्या प्रणालीमध्ये साधे बदल करून ही विमानतळे मूत्र वेगळे करून ते जवळच्या सुविधेकडे पाठवू शकतात, जिथे एका साध्या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियेचा वापर करून ताज्या मूत्राचे रूपांतर परकार्बामाइड, एक पेरोक्साइडमध्ये केले जाऊ शकते.
त्याच प्रकारे गोशाळांमध्येही गोमूत्राचे नायट्रोजनयुक्त खतामध्ये रूपांतर करण्यासाठी हीच प्रक्रिया अवलंबली जाऊ शकते. जर सरकार गो कल्याणाला चालना देण्याबाबत अधिक उत्सुक असेल, तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये 'बायो-सीएनजी'पासून युरिया निर्मिती करणारे प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात. या उपायामुळे बेवारस जनावरांची समस्या सुटेल, तसेच युरिया उत्पादनाच्या बाबतीत भारताला अधिक स्वयंपूर्ण होण्यासही मदत होईल.
(तळटीप: या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते ईटीव्ही भारतची भूमिका दर्शवत नाहीत.)