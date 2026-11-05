चक्रीवादळे, 'एल निनो' (El Niño) आणि भारताची अन्नसुरक्षा : आपले शेतकरी संकटाचा सामना करण्यात सज्ज आहेत का?
आंध्र प्रदेशने चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 4,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाईची मागणी केलीय. त्यातील एक मोठा भाग पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आलाय.
Published : November 5, 2026 at 7:34 PM IST
अर्णब चक्रीवादळ ओसरत असतानाच, बंगालच्या उपसागरातून आलेले दुसरे मोठे चक्रीवादळ मुरासू किनारपट्टीवर धडकले असून, ते कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित होऊन कमकुवत होत आहे. यामुळे अनेक राज्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि वादळे येत आहेत. हवामान शास्त्रज्ञ एल निनो घटनेशी संबंधित अनिश्चित हवामान पद्धती आणि तीव्र हवामान घटनांच्या वारंवारतेबद्दल खूपच चिंतित आहेत. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे या सगळ्याचे आपल्या शेतकऱ्यांवर आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, भारताच्या अन्नसुरक्षेवर काय परिणाम होणार?
चला तर मग, अर्णब चक्रीवादळापासून सुरुवात करूया, ज्याने ताशी 120 किमी पेक्षा जास्त वेगाच्या वाऱ्यांनी पूर्व किनारपट्टीचा काही भाग उद्ध्वस्त केला. साहजिकच, या चक्रीवादळाचा शेतीवर मोठा परिणाम झाला. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा ही सर्वाधिक प्रभावित राज्यांपैकी होती, तर छत्तीसगड, तामिळनाडू, झारखंड आणि तेलंगणा येथेही अवकाळी मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांचा अनुभव आला. आतल्या भागात, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि पूर्व उत्तर प्रदेशलाही याचा फटका बसला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये हवामानाचा इशारा जारी करण्यात आला होता, जिथे उभ्या भात पिकांचे मुसळधार पाऊस आणि वाऱ्याने मोठे नुकसान केले. आपल्या मार्गावर, अर्णब चक्रीवादळाने कृषी आणि पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान केले.
आंध्र प्रदेशने चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 4,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाईची मागणी केली असून, त्यातील एक मोठा भाग पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, ओडिशामध्ये प्राथमिक कृषी सर्वेक्षणांनुसार 90,000 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. छत्तीसगडसारखी राज्ये अजूनही माहिती गोळा करत आहेत आणि नुकसानीचे मूल्यांकन करत आहेत. परंतु प्राथमिक अहवालानुसार 50,000 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. झारखंडने अद्याप अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली नाही, परंतु राज्यभरातील भात आणि नाचणीच्या पिकांना मोठा फटका बसल्याचे वृत्त आहे. या राज्यांमध्ये, भात पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, आणि पिकानं अक्षरशः लोळण घेतल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. ही एक अशी घटना आहे ज्यात जोरदार वाऱ्यामुळे उभी पिके सपाट होतात, ज्यामुळे कापणी करणे अवघड होते आणि धान्याचा दर्जा खालावतो.
चक्रीवादळाच्या वेळेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या अनेक भागांमध्ये, भात पीक आधीच परिपक्वतेच्या शेवटच्या टप्प्यात होते आणि काही भागांमध्ये तर ते कापणीसाठी जवळजवळ तयार होते. मुसळधार पावसामुळे शेतात पाणी साचले, ज्यामुळे पक्व धान्य सडण्याच्या धोक्यात आले आणि पिकांची कीड व बुरशीजन्य रोगांना बळी पडण्याची शक्यता वाढली.
कापणी केलेल्या भात पिकाचेही नुकसान झाले, कारण मोठ्या प्रमाणात भात उघड्या शेतातच ठेवले होते आणि ते पावसाच्या संपर्कात आले होते. हे नुकसान किनारपट्टीच्या पलीकडेही पसरले होते, आणि प्रयागराजसारख्या अंतर्देशीय भागातील भातशेतीवरही परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानात 6-8 अंश सेल्सिअसची अचानक घटही झाली.
रबी पेरणीचे संकट
पुढील प्रमुख चिंता रबी पेरणीच्या हंगामाची आहे. भातशेतीच्या प्रदेशांव्यतिरिक्त, भारतातील शेतीयोग्य जमिनीचा एक मोठा भाग तेलबिया, कडधान्ये आणि भरडधान्यांसारख्या तुलनेने कोरड्या हंगामातील इतर पिकांखाली येतो. या पिकांना जमिनीतील योग्य ओलाव्याची आवश्यकता असते आणि पेरणीपूर्वी शेतातील पाण्याचा योग्य निचरा करून ती तयार करणे आवश्यक असते. अर्णब चक्रीवादळामुळे अतिरिक्त ओलावा आणि जोरदार वारे आले. त्यामुळे अनेक प्रदेशांमध्ये रब्बी हंगामाची पेरणी लांबणीवर पडली आणि आधीच पेरलेल्या मोहरीच्या पिकांनाही धोका निर्माण झाला.
जमिनीतील अतिरिक्त ओलाव्यामुळे पाणी साचू शकते, ज्यामुळे मोहरीच्या बियांच्या उगवणीवर आणि रोपांच्या सुरुवातीच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. यामुळे जमिनीतील कीड आणि रोगजंतूंसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका वाढतो. मुसळधार पावसामुळे जमिनीतील पोषक घटक, विशेषतः नायट्रोजनसारखे सहज वाहून जाणारे पोषक घटक वाहून जाऊ शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त खत वापरावरील अवलंबित्व वाढू शकते. काही प्रकरणांमध्ये, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात पुन्हा पेरणी करावी लागू शकते.
अनेक बाधित राज्यांमधील भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे, कारण हिवाळी भाजीपाल्याच्या पेरणीला विलंब झाला आहे आणि आधीच असलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे ती दुसऱ्या चक्रीवादळ, मुरासूच्या धोक्यामुळे, जे मिळालेल्या माहितीनुसार, आग्नेय किनारपट्टीवर आणखी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह परिणाम करत आहे. त्याच्या प्रवाहामुळे पाऊस अधिक आतल्या भागातही पोहोचत आहे, ज्यामुळे भात आणि इतर उभ्या पिकांचे अतिरिक्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अर्णबच्या परिणामातून सावरण्यासाठी आधीच संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी, हवामानातील आणखी एका टोकाच्या बदलामुळे अधिक आर्थिक नुकसान आणि कृषी दिनदर्शिकेत व्यत्यय येऊ शकतो.
भारताच्या अन्नसुरक्षेसाठी याचा काय अर्थ होतो?
याचे परिणाम केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता त्यापलीकडेही जाऊ शकतात. तांदूळ, मोहरी आणि भाजीपाला यांच्या किमती आधीच तुलनेने जास्त होत्या. एल निनोबद्दलची चिंता आणि कृषी उत्पादनात घट होण्याच्या शक्यतेमुळे काही बाजारपेठेतील सहभागींना तांदळाचा साठा करण्यास प्रोत्साहन मिळाल्याचेही वृत्त आहे, ज्यामुळे महागाईचा दबाव वाढला आहे. आता, काही भागांमध्ये पीक उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने, किमतींवर आणखी वाढीचा दबाव येऊ शकतो. तेलबिया हे चिंतेचे आणखी एक क्षेत्र आहे. मान्सूनमधील अतिवृष्टीमुळे तिळाच्या उत्पादनाला आधीच फटका बसला होता. अनेक शेतकरी, उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत म्हणून मोहरीकडे पाहत आहेत. मात्र, भारतीय उपखंडात हिवाळ्यात नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास, मोहरीच्या उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांसमोरही अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते. शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्न मिळण्याची आणि लागवडीचा खर्च वाढण्याची शक्यता असते, तर ग्राहकांना महागड्या अन्नपदार्थांचा सामना करावा लागू शकतो.
निसर्गाच्या कोपापुढे हवामानावर सरकारचे नियंत्रण मर्यादित असते. परंतु, शेतीवर होणारे आघात सहन करण्यासाठी, असुरक्षितता कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत करण्यासाठी सरकार निश्चितपणे उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकते. आपल्याला असुरक्षित किनारपट्टीवर खारफुटीची (मॅन्ग्रोव्ह) लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची गरज आहे. खारफुटीची वने नैसर्गिक संरक्षक भिंतीप्रमाणे काम करतात, ज्यामुळे वादळी लाटांचा तडाखा कमी होतो. त्यांची विस्तृत मुळांची प्रणाली किनारपट्टीवरील मातीला स्थिर ठेवते, धूप कमी करते आणि जलचर प्राण्यांसाठी महत्त्वाचे अधिवास उपलब्ध करून देते. विद्यमान खारफुटी परिसंस्थांचे रक्षण करणे आणि नष्ट झालेल्या परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे, हे किनारपट्टीवरील आपत्ती व्यवस्थापन तयारीचा एक अविभाज्य भाग असायला हवे.
किनारपट्टीवरील जिल्हे आणि चक्रीवादळांचा धोका असलेली राज्ये यांनी बियाणे आणि खतांचा साठा धोरणात्मक ठिकाणी राखून ठेवला पाहिजे. जेव्हा पिकांचे नुकसान होते आणि पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ येते, तेव्हा अशा साठ्यांमुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी निविष्ठा त्वरित उपलब्ध होऊ शकतात.
हवामान बदलाचा सामना करू शकतील अशा पारंपरिक आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार अनुकूलित पिकांच्या वाणांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. बियाण्यांच्या साठ्यामध्ये लवकर आणि उशिरा तयार होणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या वाणांचा समावेश असावा, जेणेकरून हवामानातील बदलांनुसार शेतकरी आपल्या पेरणीच्या वेळापत्रकात लवचिकता आणू शकतील.
रासायनिक खते आणि इतर कृषी उपयोगी वस्तू महाग होत असल्याने, सेंद्रिय खत आणि गांडूळ खत (व्हर्मिकंपोस्ट) तयार करण्यासाठी स्थानिक क्षमता विकसित केली पाहिजे. गावांच्या स्तरावर खतनिर्मिती सुविधा आणि शेतकरी सहकारी संस्था बाहेरील खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करू शकतात, तसंच जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाणही सुधारू शकतात. अशा उपक्रमांना आर्थिक प्रोत्साहन आणि तांत्रिक मदत मिळायला हवी.
सरकारने शेतकऱ्यांना शेताच्या सीमांवर झाडे लावण्यासही प्रोत्साहित केलं पाहिजे. ही झाडं वाऱ्याचा वेग कमी करून 'वारा-रोधक' (विंडब्रेक) म्हणून काम करतात, ज्यामुळे पिके जमिनीवर आडवी पडण्यापासून वाचतात आणि जमिनीची धूपही थांबते. याव्यतिरिक्त, लावलेल्या झाडांच्या प्रकारानुसार, फळे, लाकूड आणि इतर उत्पादनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त स्रोतही मिळू शकतो. गावपातळीवर जलव्यवस्थापन ही एक प्राथमिकता बनली पाहिजे. प्रत्येक संवेदनशील कृषी क्षेत्राला प्रभावी निचरा प्रणालीची (ड्रेनेज इन्फ्रास्ट्रक्चर) आवश्यकता आहे, जेणेकरून अतिवृष्टीचे पाणी शेतातून बाहेर काढून सुरक्षित तलाव, जलाशय किंवा इतर जलसाठवणूक संरचनांमध्ये वळवता येईल. यामुळे शेतात दीर्घकाळ पाणी साचून राहण्याची समस्या टाळता येईल आणि त्याच वेळी, पावसाच्या अतिरिक्त पाण्याचा साठा करून कोरड्या काळात त्याचा वापर करणे शक्य होईल.
या घटनांमुळे समोर आलेली एक मोठी त्रुटी म्हणजे हवामान अंदाज आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी माहिती यांच्यातील दरी. आपल्या हवामान अंदाज प्रणाली, कृषी सल्लागार सेवा आणि ग्रामीण प्रसारण जाळ्यांचे (ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स) सक्षमीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी, रोगप्रतिबंध, पावसाचा अंदाज आणि कापणीच्या वेळापत्रकाबाबत अचूक आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार माहिती वेळेवर मिळायला हवी.
प्रत्येक कृषी-हवामान क्षेत्रासाठी (ॲग्रो-क्लायमेटिक झोन) स्वतंत्र पीक-सल्लागार प्रणाली असावी. ही माहिती ग्रामपंचायत आणि गावप्रमुखांसारख्या स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. मोबाईलवर येणारे संदेश (SMS) आणि व्हॉट्सॲप अलर्ट्सच्या माध्यमातून ही माहिती अधिक प्रभावीपणे पोहोचवता येईल. अनेक शेतकरी आजही रब्बी पिकांच्या पेरणीच्या वेळेबाबत किंवा वारंवार येणाऱ्या चक्रीवादळांपासून शेताचे रक्षण कसे करावे, याबद्दल अनिश्चिततेत आहेत. विश्वासार्ह माहितीच्या अभावामुळे, अनेक शेतकरी केवळ अंदाज बांधून किंवा इतर शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या अनौपचारिक सल्ल्यावर अवलंबून आहेत. या अनिश्चिततेचा परिणाम आगामी महिन्यांतील कृषी उत्पादकतेवर होऊ शकतो. त्यामुळे, सरकारने अधिक अचूक हवामान अंदाज, उत्तम कृषी विस्तार सेवा आणि भक्कम ग्रामीण प्रसारण जाळ्यामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
अधिक अनिश्चित हवामानासाठी सज्जता
चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस आणि बदलणारे हवामान हे आता केवळ नैसर्गिक आपत्ती राहिलेले नाहीत, तर ते कृषी आणि आर्थिक क्षेत्रासाठी मोठे धोके बनत चालले आहेत. भारतासाठी हे आव्हान अधिक गंभीर आहे, कारण कोट्यवधी शेतकरी पेरणी, सिंचन, कापणी आणि शेतीमालाची विक्री यांसारख्या निर्णयांसाठी हंगामी हवामानावर अवलंबून असतात. आपण प्रत्येक चक्रीवादळ रोखू शकत नाही किंवा 'एल निनो' (El Niño) सारख्या नैसर्गिक घटनांवर नियंत्रण मिळवू शकत नाही, परंतु त्यांच्यामुळे होणारे नुकसान नक्कीच कमी करू शकतो.
यासाठी केवळ आपत्ती निवारण किंवा नुकसान भरपाईवर अवलंबून न राहता, दीर्घकालीन कृषी लवचिकता (ॲग्रिकल्चरल रेझिलियन्स) निर्माण करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. खारफुटीच्या (मँग्रोव्ह) जंगलांचे पुनरुज्जीवन, हवामान बदलाला सहन करू शकणारी बियाणी, गावपातळीवरील पाणी निचरा प्रणाली आणि विश्वासार्ह हवामान सल्लागार सेवा यासारख्या उपाययोजना आपल्या दैनंदिन कृषी नियोजनाचा भाग असायला हव्यात. शेवटी, अन्नसुरक्षा म्हणजे केवळ आपण किती अन्न पिकवतो एवढेच नव्हे, तर निसर्गाने वेळापत्रकाचे पालन न केल्याच्या परिस्थितीत आपली कृषी व्यवस्था किती लवचिक (किंवा सक्षम) राहते, हा प्रश्नही त्यात महत्त्वाचा आहे.
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