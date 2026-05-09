Analysis : काँग्रेसचा तामिळनाडूतील डाव आणि 'INDIA' आघाडीवरील त्याचे परिणाम
'इंडिया ब्लॉक' अर्थात 'INDIA' आघाडीला परिपूर्ण वैचारिक एकजुटीची गरज नाही; तर तिला कृतीशील शिस्तीची गरज आहे. सी. आर. सुकुमार यांचा विश्लेषणात्मक लेख.
Published : May 9, 2026 at 5:04 PM IST
तामिळनाडूमध्ये विजय यांच्या टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याचा काँग्रेसचा निर्णय हा केवळ एक राज्यस्तरीय डावपेच नाही; तर राष्ट्रीय संदेश आणि प्रादेशिक गरजा यांच्यातील संघर्षात 'इंडिया ब्लॉक' टिकू शकतो की नाही, याची ही एक कसोटी आहे. या निर्णयाला असणारा डीएमकेचा तीव्र आक्षेप हे दर्शवतो की आघाडीतील मतभेद आता केवळ सैद्धांतिक राहिलेले नाहीत तर ते दृश्यमान, सार्वजनिक आणि राजकीयदृष्ट्या महागडे आहेत.
एक डावपेच, एक धोरणात्मक धोका - काँग्रेसने टीव्हीकेला दिलेल्या आपल्या पाठिंब्याचं समर्थन करताना म्हटलं आहे की, हे एका "धर्मनिरपेक्ष" सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी आणि जातीयवादी शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी टाकलेलं पाऊल आहे. परंतु राजकारणाचं मूल्यमापन केवळ जाहीर केलेल्या हेतूवरून होत नाही; ते आघाडीतील संख्याबळ आणि विश्वासावरून होतं. तामिळनाडूमध्ये एका नवीन प्रतिस्पर्ध्याला पाठिंबा देऊन, काँग्रेसनं अल्पकालीन प्रासंगिकतेसाठी दीर्घकालीन आघाडीतील शिस्तीचा बळी दिला आहे, असा आरोप स्वतःवर ओढवून घेतला आहे.
इथूनच नुकसानीला सुरुवात होते. बहुपक्षीय आघाडीमध्ये, लहानसहान कृतींनाही अनेकदा मोठे प्रतीकात्मक वजन असते. जर डीएमकेला हा विश्वासघात वाटत असेल, तर प्रश्न केवळ तामिळनाडूवर कोणाचे राज्य असेल हा नाही, तर 'इंडिया ब्लॉक'मध्ये काँग्रेसवर एक स्थिर भागीदार म्हणून अजूनही विश्वास ठेवता येईल का, हा आहे.
डीएमकेचा संताप का महत्त्वाचा आहे - डीएमकेची प्रतिक्रिया महत्त्वाची आहे, कारण तो एक सामान्य मित्रपक्ष नाही; तो या गटाच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रादेशिक आधारस्तंभांपैकी एक आहे. तामिळनाडू हे एक प्रमुख विरोधी नाट्यक्षेत्र राहिले आहे आणि काँग्रेसच्या डीएमकेसोबतच्या संबंधांमुळे व्यापक भाजपाविरोधी आघाडीला सुसंगतता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यास मदत झाली आहे. जर हे नाते कमकुवत झाले, तर 'इंडिया ब्लॉक' केवळ एक भागीदारच नाही, तर प्रादेशिक-राष्ट्रीय समन्वयासाठीचा एक आदर्श नमुनाही गमावेल.
आता साधलेल्या वेळेमुळे ही समस्या अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. निवडणुकीनंतरची पाठिंब्याची व्यवस्था, विशेषतः जी एका दीर्घकाळच्या मित्रपक्षाला वगळून केलेली दिसते, ती जरी व्यावहारिक म्हणून समर्थनीय ठरवली गेली, तरी संधीसाधूपणा म्हणून पाहिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच डीएमकेचा जाहीर संताप सूचित करतो की विश्वासाची दरी आधीच खरी आहे आणि एकदा असं झालं की, भविष्यातील प्रत्येक जागावाटपाच्या वाटाघाटी सोप्या होण्याऐवजी अधिक कठीण होतील.
इंडिया ब्लॉकमधील अधिक खोलवरचे मतभेद - हा प्रसंग एका मोठ्या साच्यात बसतो. विरोधी आघाडीची घोषणा करणे हे ती सांभाळण्यापेक्षा नेहमीच सोपं राहिलं आहे. राष्ट्रीय ऐक्य हे राज्यस्तरीय स्पर्धा, नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा आणि तीव्रपणे भिन्न असलेल्या निवडणुकीच्या गणितांमुळे वारंवार अडचणीत आले आहे. अलीकडील भाष्यकारांनी आधीच असा इशारा दिला आहे की, विरोधी पक्षांमधील फुटीरता भाजपाला सत्ता एकवटण्याचा सोपा मार्ग देत आहे.
हाच इंडिया ब्लॉकचा मुख्य विरोधाभास आहे. राष्ट्रीय भाषणबाजीमध्ये तो भाजपविरोधी व्यापक छत्रीप्रमाणे काम करू शकतो, परंतु जेव्हा प्रादेशिक पक्ष आपला स्वतःचा बालेकिल्ला जपण्याचा आग्रह धरतात, तेव्हा त्याला संघर्ष करावा लागतो. विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची ऐतिहासिक महत्त्वाकांक्षा असल्यामुळे, काँग्रेस जेव्हा एकतर्फी कृती करताना दिसते, तेव्हा ती विशेषतः असुरक्षित ठरते. अशा प्रत्येक कृतीमुळे प्रादेशिक मित्रपक्षांमध्ये हा संशय बळावतो की, पक्षाला आघाडीच्या राजकारणाचे फायदे हवे आहेत, पण त्यासाठी आवश्यक असलेली शिस्त नको आहे.
राष्ट्रीय राजकारण आणि भाजपाला मिळणारा फायदा - जेव्हा विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाशी लढण्यापेक्षा एकमेकांशीच जास्त भांडतात, तेव्हा भाजपाला वारंवार फायदा झाला आहे. विश्लेषकांनी असं नमूद केलं आहे की, केवळ भाजपाची ताकद नव्हे, तर विरोधी पक्षांमधील गोंधळ हाच अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या वाढत्या वर्चस्वामागे निर्णायक घटक ठरला आहे. जेव्हा मित्रपक्षांमध्ये भांडण होते, तेव्हा मतदारांचे लक्ष सत्ताविरोधी समान भूमिकेवरून हटून गोंधळ आणि दिशाहीनतेच्या भावनेकडे वळते.
त्यामुळेच तामिळनाडूतील वादाचेही राष्ट्रीय परिणाम होऊ शकतात. विरोधी पक्षांमधील फुटीचा फायदा घेण्यासाठी भाजपाला प्रत्येक राज्य थेट जिंकण्याची गरज नाही; विरोधी पक्षांनी स्वतःला लहान, अविश्वासी तुकड्यांमध्ये विभागणे पुरेसे आहे. भारतातील प्रत्येक सार्वजनिक वाद भाजपाचा हा युक्तिवाद बळकट करतो की केवळ तेच स्थिरता देतात, तर विरोधी पक्ष केवळ गोंधळ निर्माण करतात.
काँग्रेससमोरील अधिक कठीण प्रश्न - काँग्रेसला एका मोठ्या धोरणात्मक प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल. ते स्वतःला एक राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, की केवळ स्थानिक संधी मिळेल तिथे त्यांचा पाठलाग करत आहेत? टीव्हीकेला पाठिंबा देणे अल्पकाळात हुशारीचे वाटू शकते, विशेषतः जर पक्षाला आपल्या कमी झालेल्या प्रभावापलीकडे आपले महत्त्व टिकवून ठेवायचे असेल. पण जर याची किंमत द्रमुकसारख्या प्रमुख मित्रपक्षाला दुरावण्याची असेल, तर काँग्रेस एका राज्यात आपले महत्त्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, या निर्णयामुळे तिच्या राष्ट्रीय आघाडीचे मूल्य कमी होऊ शकते.
यामागील खरा मुद्दा विश्वासार्हतेचा आहे. विरोधी पक्षाचे राजकारण कायमस्वरूपी तात्पुरत्या उपाययोजनांवर उभारले जाऊ शकत नाही. जर काँग्रेस एका राज्यात अविश्वसनीय मानली गेली, तर इतर ठिकाणचे प्रादेशिक मित्रपक्ष आपले करार सुरक्षित आहेत की नाही, असा प्रश्न विचारू लागतील. यामुळे, ज्या ठिकाणी हा गट निवडणुकीच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक आहे, तिथेही तो कमकुवत होतो.
मोठा धडा - इंडिया आघाडीला परिपूर्ण वैचारिक एकतेची गरज नाही; तर कार्यात्मक शिस्तीची गरज आहे. याचा अर्थ राज्यस्तरीय आघाड्यांचा आदर करणे, महत्त्वाकांक्षांचे व्यवस्थापन करणे आणि प्रमुख भागीदारांचा अपमान करणारे सार्वजनिक निर्णय टाळणे. त्या शिस्तीशिवाय, ही आघाडी सरकारचा पर्याय न राहता केवळ चर्चेचा विषय बनेल.
त्यामुळे तामिळनाडू प्रकरणाकडे एक इशारा म्हणून पाहिले पाहिजे. जर विरोधी पक्ष आपल्याच सदस्यांमध्ये विश्वास टिकवू शकला नाही, तर तो भाजपाला तेच करण्यास मदत करत राहील जे भाजपाने सर्वोत्तम केले आहे. म्हणजेच, आपले प्रतिस्पर्धी विखुरले जात असताना सत्ता एकवटणे. त्या अर्थाने, खरा धोका केवळ तामिळनाडूमधील एका मतभेदाचा नाही, तर 'इंडिया ब्लॉक' आपल्याच फुटीला सामान्य मानत असल्याची शक्यता आहे.
(लेखक परिचय : लेखक 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'चे माजी वरिष्ठ संपादक असून, सध्या तेलंगणा उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कार्यरत आहेत.)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)