शिक्षण पद्धतीशी विसंगत नागरी सेवा परीक्षा, परीक्षार्थींच्या भविष्याशी खेळ...
UPSC पूर्व परीक्षेच्या इतिहासावर आणि या कठीण स्पर्धा परीक्षेच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर आधारित गोपाला कृष्ण व्ही. यांचा सविस्तर लेख.
Published : June 23, 2026 at 4:39 PM IST
युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या (UPSC) इतिहासात पहिल्यांदाच, 24 मे रोजी घेण्यात आलेल्या 'नागरी सेवा परीक्षा - पूर्व परीक्षा 2026' (Civil Services Preliminary Examination 2026) मधील प्रश्नपत्रिका आणि प्रश्नांच्या स्वरूपावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. ही टीका इतकी एकमताने झाली की, UPSC च्या अध्यक्षांनाही जाहीरपणे मान्य करावे लागले की प्रश्नपत्रिका कठीण होती; मात्र, विश्वसनीय स्रोतांवरून प्रश्न तयार केले गेल्याचे सांगत त्यांनी त्या प्रश्नांचं समर्थनही केलं.
प्रश्नपत्रिका अशाप्रकारे का तयार करण्यात आली हे समजून घेण्यासाठी, आपल्याला 'पूर्व परीक्षे'च्या (Prelims) उदयाचा थोडक्यात आढावा घ्यावा लागेल. 1947 ते 1978 या काळात ही परीक्षा केवळ वर्णनात्मक लेखी परीक्षा आणि मुलाखत यांच्यावर आधारित होती. परीक्षार्थींची संख्या दरवर्षी वाढत असल्याने, UPSC ने कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली; कोठारी यांनीच भारतात '10+2+3' ही शिक्षण पद्धती लागू करण्याची शिफारस केली होती. कोठारी यांनी नागरी सेवा परीक्षेची रचना शिक्षण पद्धतीशी सुसंगत अशी केली.
त्यांच्या शिफारशीनुसार, अभ्यासाबाबत गंभीर नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यासाठी 1979 मध्ये 'प्रारंभिक परीक्षा' (Preliminary Exam) सुरू करण्यात आली आणि 1980 मध्ये पहिली प्रारंभिक परीक्षा घेण्यात आली; यात 89,227 अर्जदारांची संख्या व्यवस्थापन करण्यायोग्य अशा मर्यादित संख्येवर आणण्यात यश आलं. तेव्हापासून अर्जदारांच्या संख्येत वाढ होत गेली आहे.
1979 ते 2010 या काळात, प्रारंभिक परीक्षेत 300 गुणांच्या एका 'ऐच्छिक विषयाच्या' (optional paper) पेपरचा समावेश होता, जो बहुतेक विद्यापीठांमध्ये शिकवला जात असे. हा पेपर तयार करण्यामागे दोन मुख्य उद्देश होते : एक म्हणजे संबंधित विषयाचे ज्ञान, आकलनशक्ती, तार्किक विश्लेषण आणि विचारांमधील स्पष्टता यांची चाचणी घेणे; आणि दुसरे म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षण प्रणालीशी एक दुवा साधणे. याव्यतिरिक्त, यात 150 गुणांचा 'सामान्य अध्ययन' (General Studies) हा पेपरही असे. या पेपरमध्ये अशा सर्व विषयांचा समावेश होता जे सर्व राज्यांमधील शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता 10वी पर्यंत सामान्यतः शिकवले जातात.
'सामान्य अध्ययन' या पेपरद्वारे उमेदवाराची सामान्य जागरूकता आणि आवडीनिवडींची व्याप्ती तपासली जात असे. उमेदवाराने पदवीच्या स्तरावर अभ्यासलेला एखादा विषय निवडून त्याचा सखोल अभ्यास करावा आणि त्यानंतर प्रशासनाशी संबंधित विषयांचे व्यापक ज्ञान आत्मसात करावे, अशी अपेक्षा होती. हे असे विषय होते ज्यांचा अभ्यास प्रत्येक उमेदवाराने इयत्ता 10वी पर्यंत अनिवार्यपणे केलेला असे.
पर्यायी प्रश्नांची चांगली परिभाषित सीमा असल्याने, प्रत्येक इच्छुकाला त्यांची तयारी आणि परीक्षा यांच्यातील संदर्भ लागत होता. सामान्य अध्ययनाचा पेपर वर्षानुवर्षे कठीण होत असतानाही, ऐच्छिक विषयाला जास्त वेटेज असल्यानं गंभीर इच्छूक एका प्रयत्नात प्रिलिमिनरी उत्तीर्ण होऊ शकतो. या पॅटर्नमध्ये परीक्षेतील अन्यायाबाबत कोणतीही मोठी तक्रार नव्हती.
कोठारी यांनी असंही सुचवलं की यूपीएससीने विद्यापीठाच्या शिक्षण व्यवस्थेशी सतत परीक्षेचे अनुकूलन केलं पाहिजे. या अंदाजामुळे, इच्छुकांनी उच्च माध्यमिक स्तरापासून नागरी सेवांमध्ये करिअरची योजना आखली, पदवीमध्ये तेच विषय निवडले. या अंदाजामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा देखील आकर्षित झाली, ज्याने शेवटी आम्हाला सर्वोत्तम नागरी सेवक दिले ज्यांनी देशाची पायाभरणी केली.
सन 2000 मध्ये, अलघ समितीने असं निरीक्षण केलं की प्राथमिक परीक्षेनं नागरी सेवांसाठी इच्छुक व्यक्तीची योग्यता तपासली पाहिजे आणि प्राथमिक परीक्षेची शिफारस केली ज्यामध्ये विद्यापीठाच्या शिक्षणाशी संबंध सुरू ठेवण्यासाठी एक पर्यायी पेपर असेल आणि नागरी सेवा अभियोग्यता चाचणी ज्यामध्ये सामान्य जागरूकता, समस्या सोडवण्याचे कौशल्य आणि डेटा विश्लेषण कौशल्य तपासण्यासाठी प्रश्नांचा समावेश असेल. त्यात सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या कामकाजाच्या वातावरणातून विचारले जाणारे निर्णय घेण्यावरील प्रश्नांसह केस स्टडीचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे.
आणखी एक महत्त्वाची शिफारस अशी होती की, प्राथमिक परीक्षेतील प्रश्न अधिक कठीण असावेत आणि गुणवत्ता यादी निश्चित करण्यासाठी प्राथमिक परीक्षेत मिळालेले गुण अंतिम गुणांमध्ये समाविष्ट केले जावेत. सरकारने हा अहवाल स्वीकारला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र मौन बाळगलं.
2009 मध्ये, एस. के. खन्ना समितीने प्राथमिक परीक्षेचे नाव बदलून 'नागरी सेवा अभिक्षमता चाचणी' (Civil Services Aptitude Test) असे ठेवावे आणि एकसूत्रता आणण्यासाठी प्राथमिक परीक्षेत सामायिक (common) प्रश्नपत्रिका असाव्यात, अशी शिफारस केली. 2011 मध्ये, समितीच्या अहवालाच्या आधारे, वैकल्पिक विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेऐवजी एक सामायिक प्रश्नपत्रिका लागू करण्यात आली आणि प्राथमिक परीक्षेची पुनर्रचना करून त्यात दोन प्रश्नपत्रिकांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये 'सामान्य अध्ययन - पेपर 1' मध्ये मानव्यशास्त्रातील (humanities) सर्व क्षेत्रांचा समावेश होता, तर 'पेपर 2' मध्ये संख्यात्मक अभिक्षमता (quantitative aptitude), तार्किक क्षमता (reasoning), आकलनशक्ती (comprehension), आंतरवैयक्तिक कौशल्ये व संवाद, निर्णयक्षमता आणि समस्या निवारण यांवरील प्रश्नांचा समावेश होता.
दोन्ही प्रश्नपत्रिकांना समान महत्त्व (weightage) देण्यात आले आणि गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी त्यांचे एकत्रित गुण विचारात घेतले गेले. या बदलामुळे प्राथमिक परीक्षेचा विद्यापीठीय शिक्षण पद्धतीशी असलेला संबंध तुटला; परिणामी, मानव्यशास्त्र किंवा कायद्याची (law) पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचा अपवाद वगळता, इतर सर्व विद्यार्थ्यांना 'पेपर 1' च्या अभ्यासक्रमातील विषयांची कोणतीही पूर्व-पार्श्वभूमी नसताना या परीक्षेची नव्याने तयारी करावी लागली.
दोन वर्षांनंतर या प्रणालीला तीव्र विरोध झाला आणि विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं; परिणामी, यूपीएससीला 'पेपर-2' केवळ 'पात्रता-आधारित' (qualifying) करण्यास भाग पाडले गेले. तेव्हापासून, उमेदवारांना 'पेपर-2' मध्ये केवळ पात्रता गुण मिळवणे आवश्यक असते, तर गुणवत्ता यादी (मेरिट) ठरवण्यासाठी 'पेपर-1' मधील गुण विचारात घेतले जातात. घाईघाईने केलेल्या याच असंतुलित बदलामुळे आज ही समस्या निर्माण झाली आहे.
याच काळात विद्यार्थ्यांच्या पसंतीक्रमातही बदल झाला. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची उपलब्धता आणि मानव्यशास्त्रातील (humanities) पदवीधरांसाठी रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे विद्यार्थ्यांनी पदवी स्तरावर अभियांत्रिकी शाखेची निवड करण्यास सुरुवात केली. हे विद्यार्थीच पुढे नागरी सेवा परीक्षेसाठी मुख्य स्रोत बनले. 'सामान्य अध्ययन' (General Studies) या पेपरमध्ये प्रामुख्याने मानव्यशास्त्रातील विषयांचा समावेश असल्याने, बहुतेक उमेदवारांना हे विषय नव्याने शिकावे लागले आणि एका वर्षाच्या कालावधीत त्यातील सखोल ज्ञान आत्मसात करणे त्यांना शक्य झाले नाही.
त्याच काळात, परीक्षार्थींची संख्या दरवर्षी वाढत गेली. यूपीएससीनेही त्यानुसार आपली कार्यपद्धती बदलली. प्रश्न अधिक अनपेक्षित केले गेले आणि परीक्षकांना सतत नवनवीन व अनपेक्षित प्रश्न तयार करावे लागले, ज्यामध्ये उत्तरांचे गोंधळात टाकणारे पर्याय दिले जात असत. यामागचा उद्देश उमेदवारांची निवड करणे हा नसून त्यांना बाद करणे हाच होता, हे स्पष्टपणे दिसून येत होते.
परीक्षार्थींची वाढती संख्या पाहता, UPSC ने पात्रता परीक्षा असलेल्या 'पेपर-2' चा वापर उमेदवारांना बाद करण्यासाठी (screening tool) करण्यास सुरुवात केली; यात प्रश्न केवळ सैद्धांतिकदृष्ट्या 10वीच्या पातळीचे होते, परंतु प्रत्यक्ष काठिन्य पातळी मात्र खूपच जास्त होती. पूर्व परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत अनिश्चित बनली होती आणि तयारीपेक्षा नशिबाचाच अधिक प्रभाव पडत होता.
कोविडनंतरच्या काळात, परीक्षार्थींना मोफत किंवा स्वस्त ऑनलाइन अभ्याससाहित्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले. सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे प्रमाणही वाढले. यामुळे विद्यार्थ्यांचा असा समज झाला की, केवळ तयार स्वरूपातील (spoon-fed) साहित्याचा आधार घेऊनही परीक्षेत उत्तीर्ण होता येईल. तसंच, निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांना असे वाटू लागले की उमेदवारांच्या गुणवत्तेचा दर्जा घसरत आहे आणि परीक्षा सर्वोत्तम उमेदवारांची निवड करण्यास अपयशी ठरत आहे. UPSC ला या समस्येवर उपाय शोधणे भाग होते. 2023 मध्ये त्यांनी प्रश्नपत्रिका कठीण केली, ज्यावर टीका झाली; त्यानंतर 2024 आणि 2025 मधील प्रश्न तुलनेने सोपे ठेवण्यात आले.
2026 मध्ये काय घडले?
2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, UPSC ने अधिक पारदर्शकता राखण्याचे मान्य केले आणि उत्तरतालिका (answer key) जाहीर केली. उत्तरतालिकेला आव्हान दिले जाऊ शकत असल्याने, ती अधिकृत स्रोतांवर आधारित असणे आवश्यक होते; परंतु त्याचवेळी प्रश्न अशा प्रकारे तयार करणे गरजेचे होते की ज्यामुळे उमेदवारांची निवड प्रक्रिया राबवून काहींना बाद करता येईल. या सर्व घटकांमुळे, 2026 मध्ये UPSC ला अधिकृत स्रोत आणि सरकारी संकेतस्थळांवरील माहितीवर आधारित प्रश्नपत्रिका तयार करणे भाग पडले असावे, असे दिसून येते.
UPSC ने प्रश्नपत्रिका अधिक लांब केली, उत्तरांच्या संयोजनासह प्रश्नांची संख्या वाढवली आणि चालू घडामोडींवरील प्रश्नांच्या संख्येतही वाढ केली. पहिल्यांदाच, त्यांनी काही केस स्टडीवर आधारित प्रश्न समाविष्ट केले, ज्यामुळे उमेदवाराला तत्काळ विचार करून उत्तरे देण्यास भाग पडले.
उमेदवारांना धक्का बसला, कारण त्यांना मागील वर्षांच्या पद्धतीचेच अनुसरण केले जाईल अशी अपेक्षा होती. त्यांना त्यांच्या तयारीचा आणि प्रश्नांचा काहीही संबंध आढळला नाही. या अनपेक्षित घटनेमुळे त्यांनी सोशल मीडियावर आपला निषेध व्यक्त केला. या निषेधांना मार्गदर्शकांनी पाठिंबा दिला, ज्यांनी प्रश्नपत्रिकेच्या काठिण्य पातळीबद्दल व्हिडिओ पोस्ट केले, कारण त्यांना प्रेक्षकांशी संवाद साधावा लागला. UPSC विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्यास बांधील नसतानाही, अध्यक्षांनी उमेदवारांशी संवाद साधला आणि प्रश्नपत्रिका कठीण असल्याचे मान्य केले.
यावर उपाय काय?
यावर दोन पर्याय असू शकतात. पहिला म्हणजे, UPSC परीक्षेची पद्धत बदलून ती शिक्षण प्रणालीशी सुसंगत करू शकते, अनिश्चितता कमी करू शकते आणि सर्व शाखांमधून पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी निर्माण करू शकते. दुसरे म्हणजे, राज्य सरकारे त्यांच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणू शकतात आणि त्यांना स्पर्धा परीक्षांशी सुसंगत करू शकतात.
तेलुगु भाषिक राज्यांसाठी महत्त्व
भारतात, दिल्लीनंतर हैदराबादमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक इच्छुक उमेदवार आहेत (पीआयबीने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार). दिल्लीत देशभरातील सर्व राज्यांमधून इच्छुक उमेदवार येतात (जे प्रशिक्षणासाठी दिल्लीला जातात), तर हैदराबादमध्ये केवळ तेलुगु भाषिक राज्यांमधूनच इच्छुक उमेदवार असतात. त्यामुळे एक प्रदेश म्हणून आंध्रप्रदेश तेलंगाणामध्ये इच्छुक उमेदवारांची संख्या सर्वाधिक आहे. साहजिकच, (संख्येच्या दृष्टीने) ज्या परीक्षेतील विषय आपल्या शैक्षणिक प्रणालीशी संबंधित नाहीत, तिचा आपल्यावर सर्वाधिक परिणाम होईल.
तेलुगु भाषिक राज्यांच्या सरकारांनी पदवी स्तरावर अनिवार्य ब्रिज कोर्स सुरू केले पाहिजेत, ज्यात नागरी सेवा परीक्षा आणि इतर केंद्र सरकारच्या परीक्षांमध्ये समाविष्ट असलेले विषय असतील. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची इंग्रजी भाषेतील क्षमता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे, कारण केंद्र सरकारच्या सर्व परीक्षा केवळ इंग्रजी आणि हिंदीमध्येच उपलब्ध आहेत, प्रादेशिक भाषांमध्ये नाहीत. विज्ञान शाखा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मानव्यशास्त्राचे ब्रिज कोर्स आणि मानव्यशास्त्र निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कल-क्षमता अभ्यासक्रम असावेत. यामुळे केंद्र सरकारद्वारे आयोजित सर्व परीक्षांमध्ये आपले प्रतिनिधित्व वाढेल याची खात्री होईल.
केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनीही तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. यूपीएससीला आपल्या इच्छेनुसार प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा अधिकार असला तरी, ती बहुसंख्य उमेदवारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. केंद्र सरकारने परीक्षेत बदल करण्यासाठी एक समिती नेमावी आणि राज्य सरकारांनीही त्यांच्या शिक्षण प्रणालीत बदल करण्यासाठी असेच प्रयत्न करावेत. कोणतेही सरकार ‘जनरेशन झेड’च्या गरजांबाबत असंवेदनशील राहू शकत नाही.
लेखक परिचय - लेखक हे ‘ब्रेन ट्री’ या नागरी सेवा परीक्षेतील उमेदवारांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे संचालक आहेत आणि ते गेल्या 36 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)