अर्थसंकल्प 2026 : संरक्षण खर्च हा उपभोग नसून एक प्रकारचा विमा
संरक्षणाच्या बाबतीत तंत्रज्ञानासोबतच सिद्धांत विकसित होत असले पाहिजेत, सरकारी वचनबद्धता केवळ खरेदीपुरती न राहता बौद्धिक आणि संघटनात्मक सुधारणांपर्यंत विस्तारली पाहिजे. यासंदर्भात राकेश भाटिया यांचा लेख.
Published : January 31, 2026 at 7:29 PM IST
या वर्षीची प्रजासत्ताक दिनाची परेड पाहताना एक अनपेक्षित जाणीव झाली. ज्या संस्थेची मी एकेकाळी सेवा केली होती, त्या संस्थेनं मला मागे टाकलं आहे, असं मला पहिल्यांदाच जाणवलं. प्रदर्शनात मांडलेल्या प्रणाली, सेन्सर्स आणि शूटर यांचं एकत्रीकरण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचं ज्या आत्मविश्वासानं प्रदर्शन केलं गेलं, त्यावरून हे स्पष्ट झालं की भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये एक शांतपणे पण महत्त्वपूर्ण परिवर्तन झालं आहे.
ही भावना भूतकाळाच्या आठवणींची नव्हती, तर एका वास्तवाची जाणीव होण्याची होती. ज्या प्रकारच्या युद्धासाठी आपण तयारी करत होतो, ते युद्ध आता भविष्यात अपेक्षित असलेल्या युद्धासारखे राहिलेले नाही. काळाच्या पुढे राहण्यासाठी आपण विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची तयारी केली पाहिजे.
'ऑपरेशन सिंदूर'च्या यशासह अलीकडील कार्यान्वित अनुभवांनी, दबावाखाली परिणाम साधण्याच्या सशस्त्र दलांच्या क्षमतेवरचा विश्वास दृढ केला. महत्त्वाचं म्हणजे, यातून संस्थात्मक शिक्षण, विविध क्षेत्रांमधील समन्वय तसंच स्वदेशी क्षमतांवरील वाढता विश्वास दिसून आला. जी एकेकाळी केवळ एक आकांक्षा होती, ते आता प्रत्यक्ष कृतीत दिसत आहे. मात्र, ही प्रगती आपल्यावर जबाबदारी देखील टाकते. ही गती कायम राखली पाहिजे. भविष्यातील संघर्ष जुन्या मर्यादांनी बांधले न जाता, जाणीवपूर्वक आकारले गेले पाहिजेत.
‘जे काही आहे त्यातच लढायला जाण्या’च्या पलीकडे... :
अनेक दशकांपासून, भारतीय लष्करी नियोजन निवडीऐवजी उपलब्धतेच्या मर्यादेत होते. क्षमता विकास हा धोक्यांच्या उत्क्रांतीच्या तुलनेत मागे पडला होता. एका माजी लष्करप्रमुखांनी केलेली ही सुप्रसिद्ध कबुली की भारताला “जे काही आहे त्यातच लढायला जावे लागेल”, हे नेतृत्वाचं अपयश नव्हतं, तर ते प्रणालींचं अपयश होतं.
ही मानसिकता आता स्वीकारार्ह नाही. आधुनिक सैन्य शत्रूंमधील तांत्रिक उणिवांची भरपाई करण्यासाठी धैर्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. तंत्रज्ञान विकसित होतच राहील. आजचा मुख्य प्रश्न हा आहे की, भारतानं स्वीकारार्ह खर्चात राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कसं लढावं?
म्हणूनच, भविष्यातील युद्धनीतीमध्ये मनुष्यबळाच्या हानीपेक्षा परिणामांना, मोठ्या प्रमाणावरील हल्ल्यांपेक्षा अचूकतेला आणि प्रतीकात्मक प्रादेशिक फायद्यांपेक्षा प्रणालीगत विस्कळीततेला प्राधान्य दिलं पाहिजे.
मानवी जीवितहानी कमी करणे, सामरिक परिणाम वाढवणे
समकालीन संघर्षाचे नैतिक आणि कार्यात्मक आव्हान हे निर्णायक परिणाम साधताना मानवी जीवितहानी कमी करणे हे आहे. युद्ध हा मानवी प्रयत्नच राहिला आहे, परंतु जेव्हा तंत्रज्ञान अपेक्षित परिणाम देऊ शकतं, तेव्हा सैनिकांना टाळता येण्याजोख्या धोक्यात टाकणं हे तर्कसंगत किंवा आवश्यक नाही. यासाठी मनुष्यबळ-केंद्रित कारवायांकडून दूरस्थ, सुरक्षित अंतरावरून आणि स्वायत्त प्रणालींकडे धोरणात्मक बदल आवश्यक आहे.
मानवरहित प्लॅटफॉर्म, लांब पल्ल्याची अचूक शस्त्रे, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि स्वायत्त लॉजिस्टिक्स वापरुन थेट संपर्काशिवाय शत्रूच्या क्षमता कमी करू शकतात. मानवी भांडवल नेतृत्व, निर्णयक्षमता आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी जपले पाहिजे. तांत्रिक उणिवांची भरपाई करण्यासाठी ते खर्च करण्याची गरज नाही.
भविष्यातील भारतीय युद्धनीतीसाठी एक सैद्धांतिक चौकट
तांत्रिक प्रगतीचं शाश्वत लष्करी फायद्यात रूपांतर करण्यासाठी, चार सैद्धांतिक तत्त्वांनी दल विकास आणि कारवायांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे. निर्णय वर्चस्वानं अग्निशक्तीच्या संचयाची जागा घेतली पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित कमांड प्रणालींनी निर्णय प्रक्रिया वेगवान केली पाहिजे, विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीचं एकत्रीकरण केलं पाहिजे आणि संबंधित मुख्यालयांमध्ये संज्ञानात्मक ताण कमी केला पाहिजे.
एखादी विघातक प्रणाली उद्ध्वस्त करण्याऐवजी, किल-चेनमध्ये व्यत्यय आणणं हे प्राथमिक उद्दिष्ट बनलं पाहिजे. सेन्सर्स, दळणवळण दुवे, डेटा फ्युजन नोड्स आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हे मोठ्या प्रमाणातील सैनिकी तुकड्यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात. बहु-क्षेत्रीय एकात्मता संस्थात्मकरित्या रुजवली गेली पाहिजे. जमीन, हवा, समुद्र, सायबर, अवकाश आणि संज्ञानात्मक क्षेत्रांना यापुढे स्वतंत्र किंवा एकमेकांपासून वेगळं मानलं जाऊ शकत नाही.
अखेरीस, अणुशस्त्रसज्ज वातावरणात दूरस्थ युद्ध आणि संघर्ष नियंत्रण यांना कार्यान्वित गरजा म्हणून समाविष्ट केलं पाहिजे. स्वायत्त आणि दूरस्थ प्रणालींमध्ये पूर्णपणे युद्धाच्या मर्यादेखाली नियंत्रित दबाव आणण्याची क्षमता आहे.
भारत-चीन — उच्च-तंत्रज्ञान, मोठ्या-उंचीच्या युद्धभूमीवर निर्णय-वर्चस्व
भारत आणि चीन यांच्यातील भविष्यातील संघर्ष हा एका लहान, निर्णायक मोहिमेऐवजी विविध क्षेत्रांमध्ये पसरलेला एक दीर्घकाळ चालणारा सामना म्हणून समोर येण्याची शक्यता आहे. भूप्रदेश, लॉजिस्टिक्स आणि उंची यामुळे हालचालींवर मर्यादा येतात आणि संघर्ष वाढतो. विजय केवळ प्रादेशिक ताब्यावर अवलंबून न राहता, निर्णय-वर्चस्व आणि प्रणालीगत पक्षाघातावर अवलंबून असेल. चीनची ताकद एकात्मिक सेन्सर नेटवर्क आणि डेटा-केंद्रित कमांड आर्किटेक्चरमध्ये आहे. यावरील तार्किक प्रत्युत्तर समरूपता नसून, किल-चेनची कार्यक्षमता कमी करणे हे आहे.
भारत-पाकिस्तान गतिमानता संकुचित वेळेनुसार जाणूनबुजून आंतरराष्ट्रीयीकरणाद्वारे परिभाषित केली जाते. अशा वातावरणात, यशाची खोली किंवा कालावधीपेक्षा अचूकता, वेग आणि नियंत्रणावर अवलंबून असते. दूरस्थ आणि स्वायत्त प्रणाली भारताला संपार्श्विक नुकसान आणि मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी मर्यादित करताना लष्करी खर्च लादण्यास सक्षम करतात.
अचूक लक्ष्यवेधी हल्ले, लोइटरिंग म्युनिशन्स, सायबर व्यत्यय आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हे असे मोजके प्रतिसाद देण्यास अनुमती देतात, ज्यामुळे संघर्षाची तीव्रता वाढण्यास वाव मिळत नाही. भारत-पाकिस्तान संघर्षांमध्ये मानसिक आणि संज्ञानात्मक परिणाम नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहेत. लष्करी पायाभूत सुविधा आणि कमांड केंद्रांची निवडक हानी, माहिती मोहिमांसोबत मिळून, मोठ्या प्रमाणावर लष्करी शक्तीचा वापर न करता शत्रूचा आत्मविश्वास कमी करू शकते. स्वदेशी नियंत्रित प्रणाली अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. बाह्य पुरवठादारांवरील अवलंबित्व, नेमक्या ज्या क्षणी स्वायत्ततेची आवश्यकता असते, त्याच क्षणी मर्यादा येण्याचा धोका निर्माण करते.
ग्रे झोन आणि माहिती युद्ध - सिमारेषा न ओलांडता विजय मिळवणे
आज भारतासमोर असलेला सर्वात सततचा संघर्ष हा ना पारंपरिक आहे ना घोषित. तो ग्रे झोनमध्ये, युद्धाच्या उंबरठ्याखाली, सामान्य मुत्सद्देगिरीच्या पलीकडे आणि अनेकदा स्पष्ट कर्त्याशिवाय घडतो. येथे, रणांगण संज्ञानात्मक, आर्थिक, कायदेशीर आणि माहितीपूर्ण असते.
शत्रू चुकीची माहिती, सायबर घुसखोरी, आर्थिक दबाव, छुप्या हिंसेचा वापर आणि कंड्या पिकवून संदिग्धतेचा फायदा घेतात. याचं उद्दिष्ट तत्काळ लष्करी पराभव नसून, सामरिक थकवा, अंतर्गत फूट आणि वैधताच संपुष्टात आणणं हे असतं. या क्षेत्रात, केवळ पारंपरिक लष्करी शक्ती अपुरी आहे. समन्वित प्रभाव मोहिमा शोधण्यासाठी एआय-सक्षम नॅरेटिव्हचं विश्लेषण, माहिती एकत्रीकरण आणि लवकर इशारा देणाऱ्या प्रणाली आवश्यक आहेत. सायबर संरक्षण, डेटाची अखंडता आणि सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांची लवचिकता हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक बनतात.
ग्रे-झोन प्रतिबंधासाठी जलद ओळख, मोजका प्रतिसाद आणि लष्करी, राजनैतिक, आर्थिक व माहिती साधनांमध्ये संस्थात्मक समन्वय आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यासाठी समाजात संज्ञानात्मक लवचिकता असणं आवश्यक आहे. संस्थांवरील विश्वास, राष्ट्रीय नॅरेटिव्हची स्पष्टता आणि राज्याच्या क्षमतेवरील आत्मविश्वास या आवश्यक गरजा असतील. जे लष्कर ग्रे-झोनकडे दुर्लक्ष करते, ते स्वतःला सामरिकदृष्ट्या श्रेष्ठ असूनही धोरणात्मकदृष्ट्या मर्यादित स्थितीत सापडते.
परिचालनात्मक अनिवार्यता म्हणून विशिष्ट तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भरता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, स्वायत्त प्रणाली आणि प्रगत सामग्री हे आता केवळ सहाय्यक घटक राहिलेले नाहीत. ते संघर्ष वाढीवर नियंत्रण आणि रणांगणातील टिकाऊपणाचे निर्धारक आहेत. भारतानं अल्गोरिदम, डेटा आर्किटेक्चर आणि मानवी भांडवलामध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. आत्मनिर्भरता ही एक परिचालनात्मक गरज म्हणून समजली पाहिजे. परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व सुट्या भागांचा पुरवठा नाकारणे, सॉफ्टवेअर लॉकआउट आणि राजकीय दबावाद्वारे असुरक्षितता निर्माण करते. विकास सहयोगी असला तरीही, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानावर स्वदेशी नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. संशोधन आणि विकास, शिक्षण क्षेत्र आणि राष्ट्रीय सुरक्षा नवोपक्रम आधार एकाकी राहू शकत नाहीत.
शिक्षण क्षेत्र आणि उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम विज्ञान, सामग्री अभियांत्रिकी आणि संज्ञानात्मक संशोधनात आघाडीवर आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी त्यांचे एकत्रीकरण आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. संशोधन आणि विकासासाठीचा निधी अंदाजित, संरक्षित आणि अपयश सहन करणारा असला पाहिजे. खरेदी प्रणालींनी प्रक्रियात्मक पालनाऐवजी परिणामांना पुरस्कृत केले पाहिजे. केवळ लष्करी गणवेशातील नवोपक्रम परिसंस्था नागरी तांत्रिक बदलांच्या मागे पडेल.
राष्ट्रीय प्रगतीचा पाया म्हणून सुरक्षा
संरक्षण खर्चाकडे अनेकदा विकासाशी स्पर्धा करणारा खर्च म्हणून पाहिले जाते. ही एक चुकीची विभागणी आहे. सुरक्षा विकासाला आधार देते. विश्वसनीय प्रतिबंधक शक्तीशिवाय, आर्थिक आणि सामाजिक फायदे असुरक्षित राहतात. संरक्षण खर्च हा उपभोग नाही. तो एक प्रकारचा विमा आहे. ग्रे-झोन संघर्ष, तांत्रिक व्यत्यय आणि वादग्रस्त सीमा हे धोरणात्मक वातावरणाची व्याख्या करत असताना, भारत लष्करी सज्जतेकडे दुर्लक्ष करणे परवडू शकत नाही.
क्षमतेपासून विश्वसनीय प्रतिबंधक शक्तीपर्यंत
यावर्षीची प्रजासत्ताक दिनाची परेड केवळ एक सोहळा नव्हती. तिने मनुष्यबळावर आधारित, पारंपरिक प्रणालींवर केंद्रित असलेल्या सैन्याकडून नव्या युद्धपद्धतीकडे होणाऱ्या संक्रमणाचा संकेत दिला. आता महत्त्वाचे कार्य संस्थात्मक बदल घडवून आणणे हे आहे. तंत्रज्ञानासोबतच युद्धनीतीमध्येही उत्क्रांती झाली पाहिजे. सरकारी वचनबद्धता केवळ खरेदीपुरती मर्यादित न राहता, बौद्धिक आणि संघटनात्मक सुधारणांपर्यंत विस्तारली पाहिजे.
सशस्त्र दलांनी अशा प्रणालींची मागणी करणे सुरूच ठेवले पाहिजे, ज्या मानवी धोका कमी करतील आणि त्याचवेळी सामरिक परिणाम वाढवतील. भविष्यातील रणांगणात त्यांनाच यश मिळेल, जे प्रथम पाहतील, वेगाने निर्णय घेतील आणि विविध क्षेत्रांमध्ये, विविध मर्यादांच्या पलीकडे आणि विविध दृष्टिकोनांनुसार अचूक हल्ला करतील. भारतानं हा प्रवास सुरू केला आहे. आता भारतानं हे सुनिश्चित केलं पाहिजे की, तो पुन्हा कधीही 'जे काही उपलब्ध आहे' त्यावर नव्हे, तर उद्याच्या युद्धांसाठी जाणीवपूर्वक तयार केलेल्या साधनांनीच युद्ध लढेल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे दिलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...