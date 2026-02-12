अर्थसंकल्प 2026 आणि भारतीय स्टार्टअप्स : संकेत, मौन आणि धोरणात्मक त्रुटी
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाची अंतिम परीक्षा म्हणजे स्टार्टअप्सना त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात संस्थात्मक पाठिंब्यानं किती उद्दिष्टं साध्य होतात, हे पाहणं अगत्याचं ठरेल.
Published : February 12, 2026 at 5:21 PM IST
प्रा. पी. श्रीनिवास सुब्बाराव
यावर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा युवा शक्तीवर आधारित अर्थसंकल्प आहे असा युक्तिवाद करताना, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की तो तीन कर्तव्यांवर आधारित आहे. त्यामध्ये विकासाला गती देणे, क्षमता निर्माण करणे आणि विकसित भारताच्या प्रवासात समावेशक सहभाग करुन घेणे यांचा समावेश होतो. भाषणात आर्थिक धोरणाचे घटक म्हणून संरचनात्मक बदल, तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासन आणि दीर्घकालीन सरकारी गुंतवणूक यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
ही रचना भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी महत्त्वाची आहे, जी सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी संस्था आहे. स्टार्टअप्स केवळ वाढीचे निष्क्रिय ग्राहक नाहीत; ते उत्पादक, नाविन्यपूर्ण, रोजगार निर्माण करणारे आणि जागतिक स्पर्धक देखील आहेत. मात्र, २०२६ च्या अर्थसंकल्पाची अंतिम लिटमस चाचणी ही आहे की ही मोठी उद्दिष्टे स्टार्टअप्सना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीत गाठण्यासाठी संस्थात्मक पाठिंबा किती प्रमाणात आणि कसा मिळतो.
भारतातील स्टार्टअप आणि धोरणात्मक अपेक्षा
भारतात आता 1.8 लाखांहून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत, 120 हून अधिक युनिकॉर्न आहेत आणि फिनटेक, हेल्थ-टेक, एंटरप्राइझ SaaS, क्लायमेट-टेक, डिफेन्स-टेक, स्पेस-टेक आणि कायदेशीर-टेकमध्ये नियमीत वाढ दिसून येत आहे.
धोरणात्मक प्रोत्साहनानं या वाढीस पाठिंबा देण्यास मदत केली आहे, तसंच स्टार्टअप इंडिया, व्यवसाय करण्याची सुलभता आणि देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय उद्यम भांडवलाची वाढ देखील झाली आहे. मात्र, परिसंस्थेच्या युगासह, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षा बदलल्या आहेत. प्रतीकात्मक प्रोत्साहनामुळे संरचनात्मक, जीवनचक्र-संवेदनशील समर्थनाला मार्ग मिळाला आहे.
संकेत : स्टार्टअप्सच्या वाढीच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्प 2026
2026 च्या अर्थसंकल्पात अनेक समग्रलक्षी (मॅक्रो) आणि क्षेत्रीय संकेत समाविष्ट आहेत जे स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल आहेत. प्रथम, सरकारनं भांडवली खर्चाद्वारे सरकारी-नेतृत्वाखालील वाढीवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे, जे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 12.2 लाख कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या वर्षी 011.2 लाख कोटींवरून वाढली आहे. शाश्वत भांडवली खर्च पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणि शहरी परिसंस्था-सक्षम तरतुदी सुधारू शकतो जे स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण असू शकतात, विशेषतः टियर-II आणि टियर-III शहरांमध्ये, जरी ते स्टार्टअप्ससाठी विशिष्ट नसले तरी हे घडू शकतं.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान आणि सीमावर्ती क्षेत्रांवर जोरदार लक्ष केंद्रित केलं आहे, जसं की एआय, सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा आणि कार्बन कॅप्चर. हे स्टार्टअप्ससाठी निर्विवाद, तरीही अप्रत्यक्ष संधी देतात. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 तसंच 10,000 कोटी रुपयांच्या आराखड्यासह बायोफार्मा शक्ती आणि वाढलेलं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समर्थन हे भारतातील मजबूत उत्पादन प्रणालींमध्ये नवोपक्रम एकत्रित करण्याच्या इच्छेचे संकेत देणारे उपक्रम आहेत.
तिसरी गोष्ट अशी की, 10,000 कोटी रुपयांच्या एसएमई ग्रोथ फंडची निर्मिती आणि सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंडची भरती हे तथाकथित चॅम्पियन एसएमई विकसित करण्याच्या हेतूचे सूचक आहेत. एसएमईमध्ये रुपांतरित होणाऱ्या वाढीच्या टप्प्यातील स्टार्टअपसाठी, यामुळे नॉन-डायल्युटिव्ह कॅपिटलची सहज उपलब्धता होऊ शकते आणि व्हेंचर कॅपिटलवरील अतिरेकीपणा कमी होऊ शकतं.
10,000 कोटी रुपयांच्या एसएमई ग्रोथ फंड आणि स्वावलंबन भारत निधीच्या वाढीबद्दलच्या बातम्यांमधून सरकारकडून तथाकथित चॅम्पियन एसएमई निर्माण करण्याच्या इच्छेचे स्पष्ट संकेत मिळतात. याचा परिणाम स्टार्टअप्सच्या वाढीच्या टप्प्यावर होतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोसळत नसलेले आणि महसुलाचे सातत्यपूर्ण मॉडेल स्थापित करण्यास सुरुवात करणारे स्टार्टअप्स आपोआप एसएमई श्रेणीत जातील. या टप्प्यावर व्हेंचर कॅपिटलवर जास्त अवलंबून राहिल्यानं दीर्घकालीन स्थिरतेला धोका निर्माण होईल.
या संदर्भात, एसएमई ग्रोथ फंडसारख्या नॉन-डायल्युटिव्ह कॅपिटलची उपलब्धता स्टार्टअप्सना श्वास घेण्यास जागा देते. ते त्यांना मालकी न सोडता विस्तार, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन आणि बाजारपेठेत प्रवेश करण्यात गुंतवणूक करण्यास मदत करते. अखेरीस, या निधी संरचना स्टार्टअप्सना केवळ वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्याच नव्हे तर दीर्घकालीन नोकऱ्या आणि मूल्य निर्माण करू शकणाऱ्या शाश्वत आर्थिक संस्था बनण्यास मदत करतील.
एकत्रितपणे, या कृती सरकारच्या स्केल, मॅन्युफॅक्चरिंग डेप्थ आणि मॅक्रो स्थिरतेबद्दलच्या पूर्वाग्रहाला बळकटी देऊ शकतात, जे एका भरभराटीच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.
मौन : अर्थसंकल्प कोणत्या मुद्द्यांना तोंड देण्यास अपयशी ठरतो
2026 च्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअप संदर्भातील काही उल्लेखनीय त्रुटी दिसतात. पहिला अर्थसंकल्प पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरावरील स्टार्टअप्सशी संबंधित आहे. जरी वाढीच्या निधी आणि क्रेडिट यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित केलं असलं तरी, मोठ्या महानगरांमध्ये नसलेल्या उद्योगांच्या कल्पना-स्टेज आणि कॅम्पस स्टार्टअप्ससाठी जोखीम भांडवलावर लक्ष केंद्रित केलेलं नाही. आजपर्यंत, भारतीय स्टार्टअप यशोगाथेचं भौगोलिक केंद्रीकरण अजूनही लक्षणीय आहे आणि 2026 चा अर्थसंकल्प नवोपक्रमाचं विकेंद्रीकरण करत नाही. दुसरं म्हणजे, अर्थसंकल्प स्टार्ट-अप्ससाठी नियम सोपे करण्याशी फारसा संबंधित नाही. अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी सरलीकरण आणि कामगार संहिता अधिसूचना यासारख्या अनुपालन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने 350 हून अधिक सुधारणांकडे लक्ष वेधलं. मात्र, लीन टीम्स, अस्थिर उत्पन्न प्रवाह आणि मोठा अपयश दर असलेल्या नवीन कंपन्या स्थापित, स्थिर कंपन्यांसाठी डिझाइन केलेल्या अनुपालन नियमांच्या अधीन राहतात. स्टार्टअप अनुपालन फ्रेमवर्कचा अभावही दिसून येतो.
तिसरं म्हणजे, ESOP कर आणि प्रतिभा प्रोत्साहनांकडे विशेष लक्ष दिलं जात नाही. व्यावसायिक सेवा बाजारपेठेत जगभरात स्पर्धा करणाऱ्या स्टार्टअप्सच्या संदर्भात, ESOP हे संपत्ती निर्माण करण्याचे प्राथमिक साधन असू शकते. या क्षेत्राला धोरणात्मक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे भारताची चांगली प्रतिभा टिकवून ठेवण्याची आणि आकर्षित करण्याची क्षमता कमी होते.
MSME-स्टार्टअप एकत्रीकरण : न वापरलेली संधी
आणखी एक महत्त्वाचा, परंतु कमी स्पष्ट असलेला पैलू म्हणजे 2026 च्या अर्थसंकल्पात MSME क्षेत्रात घोषित केले जाणारे प्रोत्साहन. क्रेडिट गॅरंटी प्रोग्राम्सचा विस्तार, विशेष कर्जे, तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यात मदत आणि क्लस्टर बिल्डिंग प्रोग्राम पारंपारिक MSME क्षेत्रासारखे वाटू शकतात, तरीही ते स्टार्टअप जगात देखील अत्यंत लागू आहेत.
खरं तर, अनेक भारतीय व्यवसाय असे स्टार्टअप आहेत जे मोठे होऊन MSME बनतात. स्टार्टअप्स उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्य-तंत्रज्ञान उपकरणे आणि हरित तंत्रज्ञानातील MSME पुरवठा साखळींचा भाग बनत आहेत. कर्जाची उपलब्धता, खरेदीमध्ये सरकारी पक्षपात आणि MSMEs ला तंत्रज्ञान हस्तांतरण अप्रत्यक्षपणे बाजारपेठेत प्रवेश आणि स्टार्टअप्सची स्केलेबिलिटी वाढवते.
मात्र, स्टार्टअप आणि एमएसएमईमधील संक्रमण स्पष्टपणे मान्य करणारा एक सुस्पष्ट धोरणात्मक मार्ग कुठेच दिसत नाही ही एक मोठी कमतरता दिसत आहे. एमएसएमईच्या स्थिरतेशी स्टार्टअप नवोपक्रमाला जवळून जोडणारी एक स्पष्ट चौकट केवळ स्टार्टअपमधील अपयशाची शक्यता कमी करेल असं नाही तर एमएसएमई क्षेत्रात दीर्घकालीन नवोपक्रम देखील आणेल.
धोरणात्मक तफावत : अर्थसंकल्पीय घोषणांची निर्मिती
यावर्षीचा अर्थसंकल्प भारतातील स्टार्टअपसाठी धोरणात्मक चौकटीतील धोरणात्मक तफावत उघड करतो. अशा तफावतीचं एक उदाहरण म्हणजे एक्झिट इकोसिस्टम. स्टार्टअप्सच्या अस्तित्वासाठी प्रवेश-स्तरीय निधी, आयपीओ, विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांद्वारे एक्झिट पातळी आणि दुय्यम बाजारपेठ आवश्यक आहे. जरी भारतानं स्टार्टअप सूचींच्या संख्येत माफक सुधारणा पाहिली असली तरी, 2026 चा अर्थसंकल्प एक्झिट मार्ग सुलभ करण्यासाठी किंवा भांडवल पुनर्वापराला गती देण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणांच्या मार्गात फारसा काम करत नाही.
दुसरी तफावत ईएसजी आणि हवामान-तंत्रज्ञान निधीमध्ये आहे. पुढील पाच वर्षात कार्बन कॅप्चर, वापर आणि साठवणूक (सीसीयूएस) वर २०,००० कोटी रुपयांचा मोठा खर्च प्रस्तावित आहे. तरीही, सार्वजनिक भांडवल, खासगी गुंतवणूक आणि जोखीम हमी देणारे मिश्रित वित्त मॉडेल्स, ज्यामुळे हवामान अनुकूलन, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि शाश्वतता उपायांमध्ये स्टार्टअप्सना स्पष्ट, स्टार्टअप-केंद्रित यंत्रणा अद्याप स्थापित करणं बाकी आहे.
थोडक्यात, जरी शिक्षण ते रोजगार सहसंबंध बजेट आणि विद्यापीठ टाउनशिपमध्ये आधीच सादर केले गेले आहेत आणि कौशल्य कार्यक्रम सुचवले गेले आहेत, तरीही विद्यापीठे स्टार्टअप निर्मिती केंद्र म्हणून पूर्णपणे एकत्रित केलेली नाहीत. विद्यापीठ-समर्थित बियाणे निधी, आयपी व्यापारीकरण आणि खरेदीच्या प्रवेशावरील अधिक प्रगत प्रोत्साहनांमुळे भारतातील नवोन्मेष पाइपलाइनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असती.
सिग्नल ते सिस्टम्स
बजेट 2026 सातत्य, आत्मविश्वास आणि मॅक्रो प्रुडन्सकडे निर्देश करते. ते भारताला तंत्रज्ञान-आधारित, जागतिक स्तरावर सुलभ अर्थव्यवस्था म्हणून पुष्टी देते, जी सरकारी गुंतवणूक आणि संरचनात्मक सुधारणांवर आधारित आहे. स्टार्ट-अप्सचा विचार केला तर, धोरण सिग्नल-टू-ऑपरेशनल रिऍलिटी ट्रान्सलेशन प्रक्रिया पूर्णपणे साकार झालेली नाही.
स्टार्टअप्सना भारताचा दीर्घकालीन विकास चालक बनवण्यासाठी, भविष्यातील अर्थसंकल्पांमध्ये स्टार्टअप्सना कल्पना ते स्केल आणि एक्झिटपर्यंत प्रोत्साहन देणारी संस्थात्मक चौकट स्थापित करण्यासाठी सामान्य क्षेत्रीय दबावाची पुनरावृत्ती करू नये. उद्योजकतेचे गौरव करणे आणि त्याला पद्धतशीरपणे सक्षम करणे यामधील तो बदल अखेर भारतातील स्टार्टअप यशाच्या कथात्मक अपवादापेक्षा नियम असतील की नाहीत यात फरक करेल.
स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि विद्यापीठांच्या जवळच्या समन्वयाने, नवोपक्रम विकसित भारताच्या मार्गावर एक स्थिर आर्थिक शक्तीगृह बनू शकतो. या अर्थसंकल्पात या संदर्भात काही चांगले संकेत सादर केले गेले आहेत. मात्र, या संकेतांचे कृतीच्या सुसंगत मार्गात रूपांतर करण्यासाठी, नवीन अर्थसंकल्पांना अधिक अंमलबजावणीयोग्य संस्थात्मक संरचनांकडे वाटचाल करावी लागेल.
(या लेखाचे लेखक हैदराबादच्या एनएएलएसएआर विद्यापीठाच्या कायदा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन अभ्यास विभागाचे प्रमुख आणि संचालक आहेत.)
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
