अर्थसंकल्प 2026-27 : भारताचा सुरक्षा खर्च, संभाव्य संघर्षासाठी सुरू आहे जय्यत तयारी
भारतासमोरील सुरक्षा आव्हाने कायमस्वरूपी आहेत हे अर्थसंकल्पात स्पष्ट होत आहे. गुप्तचर यंत्रणा, हवाई संरक्षण आणि तंत्रज्ञान-आधारित क्षमता हे आता राष्ट्रीय संरक्षणाचा गाभा बनले आहेत.
Published : February 2, 2026 at 8:39 PM IST
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी 7.8 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी 15 टक्के वाढ करण्यात आली असल्याचं दिसून येत आहे. एकूण रकमेच्या बाबतीत, भारतानं आतापर्यंत केलेल्या संरक्षण खर्चापैकी ही एक सर्वाधिक मोठी तरतूद आहे. मात्र, मुख्य आकड्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे ही तरतूद कशी नियोजित केली गेली आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी खर्चाच्या केंद्रस्थानी येतं.
एकूण संरक्षण बजेटपैकी 2.19 लाख कोटी रुपये सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली खर्चांतर्गत राखून ठेवण्यात आले आहेत. ही रक्कम मागील वर्षाच्या अंदाजे 1.80 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली तरतुदीपेक्षा 21.84 टक्के अधिक आहे. भांडवली खर्च हा बजेटचा असा भाग आहे जो भविष्यातील युद्धक्षमतेला आकार देतो. यातून शस्त्रं, प्लॅटफॉर्म, क्षेपणास्त्रं, सेन्सर्स, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि लष्करी पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जातो. या वाढीचा आवाका दर्शवतो की, किरकोळ देखभालीऐवजी दीर्घकालीन क्षमता निर्मितीला स्पष्ट प्राधान्य दिलं गेलं आहे.
संरक्षण सेवा (महसूल) अर्थसंकल्पासाठी सुमारे 3.65 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 17 टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवते. या अंतर्गत परिचालन खर्च, देखभाल, लॉजिस्टिक्स, सुटे भाग, दारूगोळा आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी अंदाजे 1.71 लाख कोटी रुपये खर्च होतात, जो संरक्षण खर्चाचा एक मोठा आणि संरचनात्मकदृष्ट्या निश्चित घटक आहे. संरक्षण अर्थसंकल्पात (नागरी) सुमारे 0.45 टक्क्यांची किरकोळ घट झाली आहे, जे दर्शवते की प्रशासकीय विस्तारापेक्षा युद्धसज्जतेला अधिक प्राधान्य दिलं गेलं आहे.
एकंदरीत, संरक्षण तरतूद नियमित खर्चावर नियंत्रण ठेवताना आधुनिकीकरण आणि सज्जता यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दर्शवते. संरक्षण आधुनिकीकरणाचा निधी कुठे निर्देशित केला जात आहे हेही पाहावं लागेल. भांडवली खर्चाच्या अंतर्गत वितरणातून सरकारचं प्राधान्य असलेल्या क्षमतांमधील त्रुटींचं मूल्यांकन दिसून येतं. तरतुदीचा एक मोठा भाग (63,733 कोटी रुपये, 29.1%) विमाने आणि एरो-इंजिनसाठी निर्देशित केला आहे, जो नवीन लढाऊ विमानांची खरेदी, फोर्स मल्टीप्लायर्स, श्रेणीसुधारणे आणि विद्यमान ताफ्यांची देखभाल याद्वारे हवाई शक्ती मजबूत करण्याच्या तातडीवर भर देतो. भारताच्या सर्व युद्धक्षेत्रांमध्ये प्रतिबंध, संघर्ष नियंत्रण आणि जलद प्रतिसादासाठी हवाई शक्ती मध्यवर्ती राहिली आहे.
नौदल ताफ्यासाठी, ज्यात पाणबुड्या आणि पृष्ठभागावरील लढाऊ जहाजांचा समावेश आहे, केलेल्या तरतुदींद्वारे (25,023 कोटी रुपये, 11.4%) नौदल आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. हे हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा, सागरी मार्गांचं संरक्षण आणि पाण्याखालील प्रतिबंधात्मक शक्तीला दिलेल्या महत्त्वाचं प्रतिबिंब आहे, जिथे सामरिक स्पर्धा आणि नौदलाची उपस्थिती सातत्यानं वाढत आहे.
भांडवली अर्थसंकल्पाचा एक मोठा हिस्सा (82,217.82 कोटी रुपये, 37.5%) "इतर उपकरणे" या व्यापक श्रेणीत येतो. यामध्ये तोफखाना प्रणाली, हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रं, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, मानवरहित हवाई वाहनं, पाळत ठेवण्याची साधनं आणि नेटवर्क-केंद्रित क्षमता यांचा समावेश आहे. लढाऊ विमानं किंवा युद्धनौकांपेक्षा या प्रणालींकडं कदाचित लोकांचं कमी लक्ष जातं, परंतु शोध, संरक्षण, अचूकता आणि टिकाऊपणा यावर परिणाम करून त्या युद्धभूमीवरील परिणाम निश्चित करण्यात अधिकाधिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
याव्यतिरिक्त, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (DRDO) सुमारे 7.9%, संरक्षण बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांना सुमारे 5.4% आणि सुमारे 8.7% रक्कम इतर लहान भांडवली शीर्षकाखाली येते.
अलीकडील संरक्षण नियोजनाचं आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे स्तरित हवाई संरक्षणावर दिलेला भर. हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रं, सेन्सर्स, रडार आणि कमांड-अँड-कंट्रोल नेटवर्कसाठी केलेली भांडवली तरतूद, 'सुदर्शन चक्र' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बहुस्तरीय राष्ट्रीय हवाई संरक्षण जाळ्याच्या विस्ताराला थेट पाठिंबा देते. या दृष्टिकोनाचा उद्देश केवळ आघाडीच्या तुकड्यांचंच नव्हे, तर प्रमुख शहरं, हवाई तळ, बंदरं, अणुऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक केंद्रं आणि इतर महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचं क्षेपणास्त्रं, ड्रोन आणि हवाई धोक्यांपासून संरक्षण करणं आहे. अलीकडील संघर्षांनी हे दाखवून दिलं आहे की, मोठ्या प्रमाणावरील जमिनीवरील आक्रमणांशिवायही, अगदी आतल्या भागातील लक्ष्यांवर केलेले हल्ले अर्थव्यवस्था आणि निर्णयप्रक्रियेला खिळखिळे करू शकतात.
संपादनासोबतच, हा अर्थसंकल्प देखभालीच्या पैलूवरही लक्ष केंद्रित करतो. आधुनिक युद्धात, दबावाखाली प्रणालींची दुरुस्ती, पुनरुज्जीवन आणि त्यांना पुन्हा सेवेत आणू शकणाऱ्या सैन्यांना अधिकाधिक यश मिळतं. देखभाल हा युद्धशक्तीचा एक मुख्य घटक म्हणून शांतपणे उदयास आला आहे. या दिशेनं, देखभाल, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय, प्लॅटफॉर्मच्या उपलब्धतेला थेट पाठिंबा देतो.
सज्जता हे अर्थसंकल्पीय प्राधान्य
महसुली खर्चातील वाढ ही भांडवली गुंतवणुकीइतकीच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. ऑपरेशन्स, देखभाल, दारूगोळा साठा आणि प्रशिक्षण यांवरच समाविष्ट केलेली युद्धसामग्री प्रत्यक्षात लढू शकते की नाही हे अवलंबून असतं. परदेशातील अलीकडील संघर्षांनी हे दाखवून दिलं आहे की साठा किती लवकर संपतो आणि देखभालीतील अडचणींमुळे लष्करी कारवाईचा वेग कसा मर्यादित होऊ शकतो.
जी आधुनिक सेना संघर्षाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यानंतर ऑपरेशन्स टिकवून ठेवू शकत नाही, ती शत्रूला रोखू शकत नाही. महसुली वाटप वाढवून, अर्थसंकल्प सेवाक्षमता दर, लॉजिस्टिक्सची खोली आणि प्रशिक्षणाची तीव्रता सुधारण्यासाठी जागा निर्माण करतो. सज्जता हीच विश्वासार्हता आहे.
गुप्तचर यंत्रणेसाठी निधी : एक धोरणात्मक बदल
पारंपरिक लष्करी क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केल्यानंतर, अर्थसंकल्पात गुप्तचर यंत्रणा आणि अंतर्गत सुरक्षेबाबत एक निर्णायक विधान केलं आहे. भारताची प्रमुख अंतर्गत गुप्तचर संस्था असलेल्या इंटेलिजन्स ब्युरोला 2026-27 या वर्षासाठी 6,782.43 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षाच्या 4,159.10 कोटी रुपयांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. ही 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ आहे, जी अर्थसंकल्पातील कोणत्याही सुरक्षा संस्थेसाठी सर्वात मोठ्या वाढीपैकी एक आहे. हे प्रति-गुप्तचर, दहशतवादविरोधी, पूर्वसूचना आणि अंतर्गत धोके ओळखण्यावर जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करत असल्याचं दर्शवते.
संदेश अगदी स्पष्ट आहे. भविष्यातील संघर्ष दृश्यमान लष्करी जमवाजमवीने सुरू होण्याची शक्यता नाही, हे सरकार ओळखते. ते ग्रे झोनमध्ये, गुप्तहेरगिरी, सायबर घुसखोरी, तोडफोड, अपप्रचाराच्या मोहिमा, कट्टरतावादी जाळे आणि अप्रत्यक्ष हस्तकांद्वारे सुरू होतील. त्यामुळे, गुप्तचर यंत्रणा संरक्षणाची पहिली फळी बनतात आणि पारंपरिक सैन्य तैनात होण्यापूर्वीच परिस्थितीला आकार देतात.
युद्धे आता कशी सुरू होतात, हे अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होते
अर्थसंकल्पात ज्या क्रमाने गोष्टींवर भर दिला आहे, ते खूप काही सांगून जाते. पारंपरिक सैन्याच्या आधुनिकीकरण आणि शक्ती प्रदर्शनासाठी बाहेरच्या दिशेनं विस्तारण्यापूर्वी, सुरक्षेची अंतर्गत फळी, गुप्तचर वर्चस्व आणि मायभूमीचं संरक्षण मजबूत करण्यापासून सुरुवात करते. हा क्रम समकालीन संघर्ष कसे समोर येतील याच्या वास्तववादी मूल्यांकनाचं प्रतिबिंब आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षाकडे पाहता विनाशकारी तीव्रतेचं युद्ध युरोपमध्ये परत आलं आहे, जिथे सततच्या तोफखान्याच्या लढाया, क्षेपणास्त्रासह ड्रोन हल्ले, आणि मोठ्या प्रमाणावर दारूगोळ्याच्या वापरामुळे, लहान, निर्णायक युद्धांबद्दलच्या दीर्घकाळापासूनच्या धारणा बदलल्या आहेत. यातून हे सिद्ध झालं आहे की, आधुनिक युद्धे पारंपरिक असूनही दीर्घकाळ चालू शकतात, ज्यामुळे दळणवळण व्यवस्थेवर ताण येतो, औद्योगिक क्षमतेची कसोटी लागते आणि अणुऊर्जेच्या वापराची राजकीय इच्छाशक्तीची परीक्षा घेतली जाते.
इस्त्रायल-हमास युद्ध आणि त्याचे संपूर्ण प्रदेशात पसरलेले परिणाम यामुळे मध्य पूर्व अस्थिर आहे. लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक व्यापारी मार्गांमध्ये व्यत्यय आला आहे आणि बाह्य नौदल शक्तींना त्यात सामील व्हावे लागले आहे, ज्यामुळे स्थानिक संघर्ष किती लवकर व्यापक सामरिक आणि आर्थिक आयाम घेऊ शकतात हे दिसून येते. अप्रत्यक्ष युद्ध, संघर्ष नियंत्रण आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर दबाव ही या क्षेत्राची प्रमुख वैशिष्ट्ये बनली आहेत.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात, चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्राभोवती सामरिक स्पर्धा तीव्र झाली आहे.
भारतासाठी, या जागतिक घडामोडी एका गुंतागुंतीच्या आणि परस्परांशी जोडलेल्या सुरक्षा वातावरणात रूपांतरित होतात. चीनसोबतची स्पर्धा आता केवळ प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. ती हिंदी महासागर, सायबर आणि अवकाश क्षेत्र, तंत्रज्ञान परिसंस्था आणि ग्लोबल साउथमधील प्रभावापर्यंत पसरली आहे. त्याचवेळी, पाकिस्तान दहशतवाद, माहिती युद्ध आणि सुनियोजित लष्करी दबावाचा वापर करून अस्थिरतेवर एक सामरिक साधन म्हणून अवलंबून आहे.
यामुळेच अर्थसंकल्पाची सुरुवात ज्या पद्धतीने झाली आहे, त्याचे स्पष्टीकरण मिळते. भविष्यातील संघर्ष कदाचित गुप्तचर स्पर्धा आणि ग्रे-झोन दबावाने सुरू होईल, हवाई, सायबर आणि क्षेपणास्त्र क्षेत्रांतून तो वाढेल आणि त्यानंतरच पारंपरिक लष्करी संघर्षात त्याचे रूपांतर होईल. प्लॅटफॉर्म आणि शक्ती प्रदर्शनाकडे विस्तार करण्यापूर्वी गुप्तचर क्षमता आणि स्तरित हवाई संरक्षण मजबूत करून, हा अर्थसंकल्प युद्धाच्या नवीन नियमावलीची स्पष्ट समज दर्शवतो.
वाटपापासून अंमलबजावणीपर्यंत
2026-27 चा अर्थसंकल्प सज्जता सुधारून धोरणात्मक अवकाश निर्माण करतो. आता जबाबदारी वाटपावरून अंमलबजावणीकडे सरकली आहे. प्राधान्यक्रम, संयुक्तता आणि सैद्धांतिक अनुकूलन यावरच हे गुंतवणूक वास्तविक प्रतिबंधक शक्तीत रुपांतरित होतील की नाही, हे अवलंबून असेल.
आजच्या स्पर्धात्मक जगात, हा अर्थसंकल्प तातडीऐवजी वास्तववादाचे प्रतिबिंब आहे. हा अर्थसंकल्प हे ओळखतो की भारतासमोरील सुरक्षा आव्हाने दीर्घकाळ टिकणारी आहेत आणि गुप्तचर यंत्रणा, हवाई संरक्षण तसंच तंत्रज्ञान-आधारित क्षमता आता राष्ट्रीय संरक्षणाचा गाभा बनल्या आहेत. या संसाधनांचे किती प्रभावीपणे क्षमतेत रूपांतर केले जाते, हेच येत्या काही वर्षांत भारताची सुरक्षा स्थिती निश्चित करेल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
