'मतभेदांचे रूपांतर वादात होऊ नये'; ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांची सहमती
नवी दिल्ली येथे आयोजित 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या दोन नेत्यांची भेट झाली.
Published : September 15, 2026 at 5:11 PM IST
नवी दिल्ली - नुकत्याच येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत अनेक चांगल्या बैठका झाल्या, तसंच या संघटनेतील सहभागी देशांच्या बरोबर भारतानं चांगले संबंध प्रस्थापित करुन त्यात सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात जराही कसूर ठेवली आहे. या निमित्तानं वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात संबंध सुधारण्याच्या अलीकडील प्रयत्नांना बळकटी देण्याच्या उद्देशानं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी "मतभेदांचे रूपांतर वादात होऊ नये" यावर सहमती दर्शवली.
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीत मोदी आणि जिनपिंग या दोन्ही नेत्यांनी 45 मिनिटांहून अधिक काळ चर्चा केली. यामध्ये सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक सहकार्य वाढवणे आणि काही जागतिक मुद्द्यांवर समन्वय साधणे यांसारख्या दोन्ही देशांमधील विविध विषयांचा समावेश होता.
सीमाभागातील शांतता ही दोन्ही देशांच्या चांगल्या संबंधांसाठी महत्त्वाची असल्याचं अधोरेखित करत मोदींनी यावर भर दिला की, सीमावर्ती भागात शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे हा द्विपक्षीय संबंधांच्या निरंतर विकासाचा एक आवश्यक आधार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) जारी केलेल्या निवेदनात पुढे म्हटलं आहे की, पंतप्रधानांनी "सीमा-संबंधित मुद्द्यांवर विद्यमान करार आणि सामंजस्यांचे पालन करण्याची गरज दोन्ही बाजूंनी अधोरेखित केली." तसंच, दोन्ही नेत्यांनी "सीमा प्रश्नावर न्याय्य, वाजवी आणि परस्पर मान्य तोडगा काढण्यासाठी कटिबद्धता" व्यक्त केली.
जवळपास सात वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर आलेल्या शी जिनपिंग यांनी, गेल्या दोन वर्षांत संबंध सुधारण्यासाठी केलेली प्रगती शाबूत ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं वृत्त चिनी प्रसारमाध्यमांनी दिलंय. त्यांनी पुढे म्हटलं की, दोन्ही देश एकमेकांकडून शिकू शकतात, "परस्पर सहकार्य करू शकतात, एकत्रित यश मिळवू शकतात आणि एकत्रित विकासही साधू शकतात." सीमाभागातील तणाव हाताळत असतानाच विश्वास निर्माण करण्याचा आणि आर्थिक संबंधांना चालना देण्याचा प्रयत्न दोन्ही देशांकडून होत असतानाच शी जिनपिंग आणि मोदी यांची ही भेट झाली आहे.
दोन्ही देशांचे प्रमुख जरी भेटून चर्चा करत असले तरी सीमाभागातील प्रश्न पुन्हा उफाळून येण्याची भीती संबंधांवर सावट निर्माण करत आहे; त्याचबरोबर नियमनविषयक बाबी आणि व्हिसाशी संबंधित समस्यांचाही आर्थिक संबंधांवर परिणाम झालाय. परराष्ट्र मंत्रालयानं नमूद केलं की, आर्थिक आणि व्यापार संबंधांबाबत "दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या चिंतांचं निवारण करण्यावर भर दिला; यामध्ये संरक्षणात्मक व्यापार असंतुलन, पुरवठा साखळीतील समस्या आणि बाजारपेठेत अर्थपूर्ण आणि अंदाज घेण्याजोग्या प्रवेशाची सुविधा यांचा समावेश आहे." तरीही, दोन्ही नेत्यांनी लोका-लोकांमधील संबंध सुधारण्यावरही सहमती दर्शवली.
चीन सदर्न एअरलाईन्सने शनिवारी घोषणा केली की, सहा वर्षांपूर्वी स्थगित करण्यात आलेली ग्वांगझू-नवी दिल्ली मार्गावरील विमानसेवा 21 सप्टेंबरपासून पुन्हा सुरू केली जाईल. अनेक ठिकाणी सीमा निश्चित झालेली नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या सीमावादाने भारत आणि चीनमधील संबंध गुंतागुंतीचे बनलेत. 2020 मधील गलवान संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध दुरावले होते आणि ते पूर्ववत होण्याची प्रक्रिया ब्रिक्सच्या निमित्तानं चार वर्षांनंतरच सुरू झालीय.
2024 पासून, सीमाभागातील अधूनमधून उद्भवणाऱ्या समस्या ज्यात अरुणाचल प्रदेशातील अलीकडील तणावाचाही समावेश आहे आणि परस्परविरोधी प्रादेशिक दावे असूनही, दोन्ही देशांनी संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्ये अनेक तणावपूर्ण मुद्दे आहेत; दक्षिण आशियातील चीनचा वाढता प्रभाव आणि वाढती व्यापार तूट यांबाबत भारताला चिंता वाटते. तसंच, भारताचे अमेरिकेशी असलेले व्यापक संबंध चीन संशयाच्या नजरेने पाहतो. तरीही, इराणमधील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीत आलेला व्यत्यय, युक्रेन युद्धाची तीव्रता आणि अमेरिकेने लादलेले व्यापार शुल्क (टॅरिफ्स) या पार्श्वभूमीवर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यातील चर्चेच्या 25 व्या फेरीनंतर, दोन्ही बाजूंनी गेल्या महिन्यात आठ कलमी 'निष्कर्ष आणि सहमती'वर शिक्कामोर्तब केलं. यात दोन्ही देशांच्या लष्करांमधील संवाद अधिक दृढ करण्यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. विश्लेषकांच्या मते, सीमा व्यवस्थापनाचं आव्हान कायम असूनही, शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीमुळे संबंधांमधील अलीकडील सकारात्मक गतीला आणखी बळ मिळालय. "वाटाघाटींच्या टेबलावर परतणे आणि अर्थव्यवस्था तसंच व्यापार पुन्हा रुळावर आणणे या दिशेनं वाटचाल 'ब्रिक्स' परिषदेपूर्वीच सुरू झाली होती. कदाचित त्या परिषदेमुळे या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळाली असावी; आणि त्याआधी 'एससीओ' (SCO - शांघाय सहकार्य संघटना) ही देखील एक महत्त्वाची घटना होती," असं 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज'च्या संचालिका अलका आचार्य यांनी सांगितलं. या दोन्ही नेत्यांनी 'एससीओ'च्या बैठकीतही सहभाग घेतला होता. "जे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, तो म्हणजे वादाचा मुख्य मुद्दा सीमावाद; या चर्चेतून नेमकं काय साध्य झाले आहे?" असंही आचार्य यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा...