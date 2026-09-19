जैवतंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI क्रांती : नवीन संधीबरोबर नवी जबाबदारी
जैव विज्ञानाचा अभ्यास आणि त्यातील एआयचा वापर यातून प्रचंड प्रगती मानव साधत आहे. यासंदर्भात माजी कुलगुरू प्रा अप्पा राव पोदिले यांचा माहितीपूर्ण लेख.
Published : September 19, 2026 at 4:21 PM IST
नव्या जमान्यात सर्वच शास्त्रांच्याबरोबरीनं जीवशास्त्रही आता एका अभूतपूर्व अशा नवीन युगात प्रवेश करत आहे. शतकानुशतके, शास्त्रज्ञ प्रामुख्याने निरीक्षण आणि प्रयोगांच्या माध्यमातून वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव आणि मानवाचा अभ्यास करत आले आहेत. डीएनए (DNA) च्या शोधामुळे जीवशास्त्रात आमूलाग्र बदल झाला. कारण सजीवांची निर्मिती आणि कार्य चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती त्यांच्या अनुवांशिक घटकांमध्ये म्हणजेच जीन्समध्ये साठवलेली असते, हे यातून स्पष्ट झालं. आता यापुढे जाऊन आणखी एक क्रांती घडत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI आणि त्यासोबत जीनोमिक्स, जैवतंत्रज्ञान, सिंथेटिक बायोलॉजी म्हणजेच कृत्रिम जीवशास्त्र यांच्या संयोगामुळे, केवळ जीवशास्त्राचा अभ्यास करणे किंवा माहिती वाचणे इतकंच मर्यादित न राहता, जैविक प्रणालींना समजून घेणं, त्यांचं भविष्य वर्तवणं आणि त्यांची रचना करणंही शक्य होऊ लागलं आहे.
नव्या युगातील या नवीन बदलामुळे वैद्यकशास्त्र, कृषी, औषधनिर्माण आणि पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रात मोठे बदल घडू शकतात. भारतासाठी आणि विशेषतः आंध्र प्रदेश, तेलंगणा राज्यांसाठी ही एक असाधारण संधी आहे. मात्र, त्यासोबतच एक नवी जबाबदारीही येते, सजीवांच्या रचनेत बदल करण्याची किंवा नवीन रचना करण्याची आपली क्षमता जितकी अधिक प्रभावी होईल, तितक्याच काळजीपूर्वक त्या शक्तीचं नियमन करणं नैतिकता राखताना आवश्यक ठरेल.
प्रत्ये सजीवातील डीएनए वाचण्यापासून ते त्याची भाषा समजून घेण्यापर्यंत प्रत्येक जिवंत पेशीमध्ये तिच्या कार्यासाठीच्या सूचना डीएनएच्या स्वरूपात असतात. या सूचना 'A', 'T', 'G' आणि 'C' या चार रासायनिक अक्षरांचा वापर करून लिहिलेल्या असतात. जनुके हा या अवाढव्य जैविक माहितीचाच एक भाग असतात; ज्यामध्ये प्रथिने तयार करण्याच्या आणि पेशींची कार्ये पार पाडण्याच्या सूचना सामावलेल्या असतात. मात्र, जनुके स्वतंत्रपणे किंवा एकटी काम करत नाहीत. डीएनएचे काही इतर भाग 'स्विच'प्रमाणे काम करतात आणि एखादे जनुक कधी, कुठे आणि किती तीव्रतेने कार्यान्वित किंवा बंद करायचे, याचं नियंत्रण करतात. त्या अर्थानं, डीएनए एखाद्या भाषेसारखा असतो: जनुके म्हणजे शब्द, तर नियमन करणारे डीएनएचे भाग हे व्याकरण आणि विरामचिन्हांचं काम करतात.
अनेक वर्षे शास्त्रज्ञांनी प्रामुख्याने प्रथिने तयार करणाऱ्या जनुकांवरच लक्ष केंद्रित केलं होतं. जीनोमचा म्हणजेच संपूर्ण अनुवांशिक माहितीचा जो मोठा भाग थेट प्रथिने तयार करत नसे, त्याला अनेकदा सहजपणे 'जंक डीएनए' अर्थात निरुपयोगी डीएनए असं म्हटलं जात असे. परंतु आता आपल्याला समजलं आहे की, प्रथिने न बनवणाऱ्या या डीएनएचाही नियमनाशी संबंधित महत्त्वाचा वाटा असतो.
संशोधन आणि मानवी आयुष्याचा विचार करता आता या शोधाचे दूरगामी परिणाम आहेत. उदाहरणार्थ, एखादा आजार केवळ जनुकातील दोषामुळेच उद्भवतो असं नाही, तर एखादे पूर्णपणे सामान्य जनुक चुकीच्यावेळी कार्यान्वित किंवा बंद झाल्यामुळेही तो होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, दुष्काळ सहन करण्याची क्षमता, रोगांना प्रतिकार करण्याची क्षमता, क्षारयुक्त जमिनीत तग धरण्याची क्षमता आणि उत्पादकता यांसारखी कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये ही जनुके आणि नियमन करणाऱ्या डीएनए भागांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यावर अवलंबून असतात. 'ह्युमन जीनोम प्रोजेक्ट' आणि डीएनए सिक्वेन्सिंग तंत्रज्ञानातील जलद विकासामुळे प्रचंड प्रमाणात जैविक माहिती उपलब्ध झाली आहे. आता केवळ माहिती मिळवणे हे आव्हान राहिलेलं नाही, तर त्या माहितीमध्ये दडलेला अर्थ समजून घेणं हे मुख्य आव्हान आहे. याच क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक क्रांतिकारी भूमिका बजावत आहे. जेव्हा एआय जैविक नमुने समजू लागते तेव्हा आधुनिक एआय प्रणाली प्रचंड जैविक डेटासेट तपासू शकतात आणि असे संबंध ओळखू शकतात जे मानवांसाठी शोधणे अत्यंत कठीण असेल. त्या डीएनए अनुक्रमांचे विश्लेषण करू शकतात, प्रथिनांच्या रचनांचा अंदाज लावू शकतात, रोगाशी संबंधित उत्परिवर्तने ओळखू शकतात आणि जनुकांमधील संबंध उघड करू शकतात.
प्रथिनांच्या रचनांचा अंदाज लावण्यात अल्फाफोल्डच्या यशाने जीवशास्त्रातील एआयची विलक्षण क्षमता दाखवून दिली. यातून हे दिसून आलं की संगणक प्रचंड जैविक माहितीमधून जीवशास्त्राचे महत्त्वाचे नियम शिकू शकतात. पुढील टप्पा तर आणखीच रोमांचक आहे. 'जीनोम लँग्वेज मॉडेल' नावाच्या एआय प्रणाली डीएनए अनुक्रमांना काही प्रमाणात मानवी भाषेप्रमाणे हाताळू शकतात. ज्याप्रमाणे एखादे लँग्वेज मॉडेल शब्द आणि वाक्यांमधील नमुने शिकते, त्याचप्रमाणे या प्रणाली डीएनए अनुक्रमांमधील नमुने शिकतात. पुरेशी जीनोमिक माहिती मिळाल्यास, त्या कोणते अनुक्रम कार्य करण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज लावू शकतात आणि वाढत्या प्रमाणात नवीन अनुक्रम तयार करू शकतात. हे संगणक आणि जीवशास्त्र यांच्यातील संबंधात एक मूलभूत बदल दर्शवते.
एआयच्या वापराची साखळी कशी कार्य करते ते समजून घेताना त्याची सुरुवात निरीक्षणापासून होते. पुढे समजून घेणे आणि त्यानंतर बदल करणे असा हा प्रवास असतो. त्याचबरोबर जिनोमच्या संदर्भात सांगायचं झाल्यास वाचा, अंदाज लावा, रचना करा, चाचणी करा, आणि शिका अशा क्रमानं अभ्यास होतो.
नाविन्यपूर्ण उदाहरण : एआय-डिझाइन केलेले बॅक्टेरिओफेजेस या नवीन क्षमतेचे सर्वात लक्षवेधी प्रदर्शन अगदी अलीकडेच समोर आले आहे. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि आर्क इन्स्टिट्यूटशी संबंधित संशोधकांकडून ही बाब समोर आली. त्यांनी हाताळलेली समस्या ही जगातील वाढत्या आरोग्य धोक्यांपैकी एक आहे. त्यात अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स महत्त्वाचा ठरतो. अँटीबायोटिक्सने वैद्यकशास्त्रात क्रांती घडवली आहे, परंतु जीवाणू सतत त्यांच्याविरुद्ध प्रतिकारशक्ती विकसित करत आहेत. जे संसर्ग एकेकाळी सहज बरे करता येत होते, ते आता नियंत्रणात आणणे अधिकाधिक कठीण होत आहे.
यावरही उपाय निसर्गानंच सुचवल्याचं आढळतं, ते म्हणजे बॅक्टेरिओफेजेस, किंवा "फेजेस". हे असे विषाणू आहेत जे जीवाणूंना संक्रमित करतात आणि त्यांना नष्ट करू शकतात. मानवांना संक्रमित करणाऱ्या विषाणूंच्या विपरीत, बॅक्टेरिओफेजेस विशिष्ट जीवाणूंसाठी अत्यंत विशिष्ट असू शकतात. याच कारणामुळे, शास्त्रज्ञ अँटीबायोटिक्ससाठी संभाव्य पर्याय किंवा पूरक म्हणून फेजेसचा अभ्यास करत आहेत. अलीकडील महत्त्वपूर्ण शोधामुळे ही संकल्पना पूर्णपणे एका नवीन क्षेत्रात पोहोचली आहे. संशोधकांनी इव्हो 1 (Evo 1) आणि इव्हो 2 (Evo 2) नावाच्या एआय मॉडेल्सचा वापर केला, जे जनुकीय अनुक्रमांच्या खूप मोठ्या संग्रहांमधून नमुने म्हणजेच पॅटर्न शिकतात. निसर्गात अस्तित्वात असलेल्या बॅक्टेरिओफेजचा केवळ शोध घेण्याऐवजी, संशोधकांनी एआयला पूर्णपणे नवीन बॅक्टेरिओफेज जीनोम तयार करण्यास सांगितले. एआयने तयार केलेल्या शेकडो रचनांचे संश्लेषण करून त्यांची प्रायोगिक चाचणी घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, तयार झालेल्या जीनोम्सपैकी 16 जीनोम्सनी असे कार्यान्वित बॅक्टेरियोफेजेस निर्माण केले जे संसर्ग करण्यास सक्षम होते.
काहींनी, सुरुवातीचा टप्पा म्हणून वापरलेल्या नैसर्गिक विषाणूपेक्षा वेगळे जैविक गुणधर्म दर्शवले आणि नवीन फाजेसच्या संयोजनांनी प्रयोगशाळेतील प्रयोगांमध्ये जिवाणूंच्या प्रतिकारावर मात केली. हा एक विलक्षण वैचारिक विकास आहे. पहिल्यांदाच, एआयने जैविक अनुक्रमांचे विश्लेषण करण्यापासून ते संपूर्ण कार्यात्मक विषाणू जनुकीय रचना लिहिण्यास मदत करण्यापर्यंतची क्षमता दाखवली आहे. यामुळे तयार झालेला जीव केवळ संगणकीय सिम्युलेशन नाही. त्याचे संश्लेषण करून आणि प्रायोगिकरित्या चाचणी केल्यावर तो कार्य करू शकतो. यात हे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे की, हे जिवाणूंविरुद्ध निर्देशित केलेले बॅक्टेरिओफाजेस होते, मानवांना संक्रमित करण्यासाठी तयार केलेले विषाणू नव्हते. संशोधकांनी त्यांच्या सुरक्षा धोरणाचा भाग म्हणून जाणीवपूर्वक हे कार्य जिवाणू लक्ष्यांपुरते मर्यादित ठेवले. तरीही, या कामगिरीचे महत्त्व फाज थेरपीच्या पलीकडे खूप दूरवर पसरलेले आहे.
“जीवशास्त्राच्या रचनेचा” एक नवीन आयाम
जर कल्पनाच करायची झाली तर, अशा भविष्याची कल्पना करा, जिथे एक शास्त्रज्ञ एका AI प्रणालीला एक जैविक समस्या सांगतो, “मला एक जिवाणू-प्रतिरोधक पीक हवे आहे, जे दुष्काळ आणि उच्च तापमान सहन करू शकेल.” किंवा, “मला एक रेणू हवा आहे, जो कर्करोगाशी संबंधित या प्रथिनाला निवडकपणे लक्ष्य करू शकेल.” किंवा, “मला एक जैविक संवेदक हवा आहे, जो हे प्रदूषक शोधण्यास सक्षम असेल.” असा प्रॉम्ट दिल्यावर AI प्रचंड जैविक डेटासेट शोधू शकेल, संबंधित नमुने ओळखू शकेल, संभाव्य उपाय तयार करू शकेल आणि प्रायोगिक चाचणीसाठी उमेदवार सुचवू शकेल. त्यानंतर प्रयोगशाळा त्या अंदाजांची चाचणी करेल. प्रायोगिक निकाल एआय प्रणालीकडे परत येतील, ज्यामुळे तिला तिचे पुढील अंदाज सुधारता येतील. यातून चुकांच्या माध्यमातून शिकत जाण्याची प्रक्रिया घडून येते आणि उत्तरोत्तर उत्तमात उत्तम निकाल हाती येतात. त्यामुळे जैवतंत्रज्ञान अधिकाधिक अभियांत्रिकी शाखेसारखे बनू शकते, जिथे जैविक प्रणालींची रचना, चाचणी आणि अनुकूलन केले जाते.
यासंदर्भातील अभ्यासात भारतासाठी प्रचंड संधी
जनुकीय क्षेत्रातील हा अभ्यासातील विकास भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. हैदराबादमध्ये आधीपासूनच जीनोमिक्स, औषधनिर्माण, लस, जैवतंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेली एक अपवादात्मक परिसंस्था आहे. सीसीएमबी, सीडीएफडी, हैदराबाद विद्यापीठ, एआयजी हॉस्पिटल्स आणि इक्रिसॅट यांसारख्या संस्था, जीनोम व्हॅली आणि तेथील जैवतंत्रज्ञान व औषधनिर्माण उद्योगांसह, एक मजबूत पाया प्रदान करतात.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांनाही उष्णतेचा ताण, दुष्काळ, पाण्याची टंचाई, क्षारता, नव्याने उद्भवणारे कीटक आणि रोग यांसारख्या गंभीर कृषी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. एआय सक्षम जीनोमिक्स हवामान बदलांना तोंड देण्याच्या क्षमतेशी संबंधित जनुकीय जाळे ओळखण्यास आणि सुधारित पिकांच्या वाणांच्या विकासाला गती देण्यास मदत करू शकते. एआय उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन छायाचित्रे, मातीची माहिती, हवामानाचे नमुने आणि पिकांच्या माहितीचे विश्लेषण करून शेतीसाठी देखील अचूक मदत करू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचन, पोषक तत्वांचे व्यवस्थापन आणि रोग नियंत्रण यावर स्थानिक पातळीवर सल्ला मिळू शकेल.
वैद्यक क्षेत्रात, एआय सक्षम जीनोमिक्स निदान, औषध शोध आणि व्यक्ती तितक्या प्रकृती या तत्वानुसार वैयक्तिक विशेष उपचारांना गती देऊ शकते. औद्योगिक जैवतंत्रज्ञानामध्ये, ते एन्झाइम्स, लस, बायोमॉलिक्यूल्स आणि सूक्ष्मजैविक प्रक्रियांची रचना करण्यास मदत करू शकते. पर्यावरण विज्ञानामध्ये, एआय प्रदूषकांचे विघटन करण्यास सक्षम असलेले सूक्ष्मजीव आणि जैविक प्रणाली ओळखण्यास मदत करू शकते. या शक्यता प्रचंड आहेत. मात्र प्रत्येक शक्तिशाली तंत्रज्ञानाला दोन बाजू असतात. बॅक्टेरिओफेजच्या अलीकडील यशामुळे एक अस्वस्थ करणारा पण आवश्यक प्रश्नही निर्माण होतो.
जर एआय जीवाणूंविरुद्ध उपयुक्त असा विषाणू तयार करू शकत असेल, तर अशाच तंत्रज्ञानाचा हेतुपुरस्सर हानिकारक जैविक घटक तयार करण्यासाठी गैरवापर केल्यास काय होईल? हे वैज्ञानिक प्रगती थांबवण्याचे कारण नाही. हे जबाबदार वैज्ञानिक प्रगती घडवण्याचे कारण आहे. ज्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग फायदेशीर जैविक प्रणाली तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, त्याच तंत्रज्ञानाचा संभाव्यतः हानिकारक उपयोगही होऊ शकतो. विज्ञानामध्ये याला 'दुहेरी वापराची समस्या' म्हणून ओळखले जाते. या चिंता अतिरंजित करू नयेत, पण त्याकडे दुर्लक्षही करू नये. वैज्ञानिक समुदाय, सरकारे आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना एआय मॉडेल्स, जीनोमिक डेटाबेस, डीएनए संश्लेषण, प्रयोगशाळेतील प्रयोग आणि जैविक प्रतिबंध यांसारख्या बाबींचा समावेश असलेल्या प्रभावी सुरक्षा उपायांची आवश्यकता आहे.
वास्तविक चिंता आणि अटकळ यांमधील फरक ओळखणे देखील महत्त्वाचे आहे. कोविड-19 च्या उगमाबद्दल आणि वुहानमधील प्रयोगशाळेतील संशोधनाबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. मात्र, कोविड-19 चा उगम हा वैज्ञानिक तपास आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे आणि ही महामारी हेतुपुरस्सर तयार केली गेली किंवा प्रयोगशाळेतून पसरवली गेली याचा पुरावा म्हणून सादर करणे अयोग्य ठरेल.
तरीही, यातून व्यापक धडा घेतला पाहिजे. नवीन जैविक घटक तयार करण्यास सक्षम असलेले जैवतंत्रज्ञान हे मजबूत जैवसुरक्षा आणि जैविक संरक्षण प्रणालींसोबतच पुढे गेले पाहिजे. हे सुरक्षा उपाय विकसित करण्यापूर्वी आपण एखाद्या अपघाताची किंवा हेतुपुरस्सर गैरवापराची वाट पाहू नये. शास्त्रज्ञांची एक नवीन पिढी एआय जैवतंत्रज्ञान क्रांतीमुळे शिक्षणातही परिवर्तनाची मागणी होत आहे. भविष्यातील जीवशास्त्रज्ञ पूर्णपणे पारंपरिक विषयांच्या चौकटीत काम करू शकत नाही. एका आधुनिक जैवतंत्रज्ञान विद्यार्थ्याने जीवशास्त्र समजून घेतले पाहिजे.
जीवशास्त्र, जीनोमिक्स, सांख्यिकी, संगणक विज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI. त्याचवेळी, जीवशास्त्राच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संगणक शास्त्रज्ञांना सजीव प्रणालींची मूलभूत समज असणे आवश्यक आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथील विद्यापीठांना जीवशास्त्र + AI + जीनोमिक्स + अभियांत्रिकी + डेटा सायन्स यांचा मेळ घालणारे आंतरविद्याशाखीय कार्यक्रम सुरू करून या परिवर्तनात अग्रेसर होण्याची संधी आहे.
भारताकडे प्रचंड जैवविविधता, मोठी वैज्ञानिक मनुष्यबळशक्ती, जागतिक दर्जाची माहिती-तंत्रज्ञान क्षमता आणि वेगाने विस्तारणारे जैवतंत्रज्ञान क्षेत्र आहे. इतरत्र विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचा केवळ वापरकर्ता बनण्याऐवजी, देशाने या क्षमतांचा वापर करून स्वतःची AI आधारित जैवतंत्रज्ञान परिसंस्था उभारली पाहिजे.
'जीवनाचे पुस्तक' वाचण्यापासून ते नवीन प्रकरणे लिहिण्यापर्यंत शतकानुशतके मानवाने 'जीवनाचे पुस्तक' समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुरुवातीला, आपण सजीवांचे निरीक्षण करायला शिकलो. त्यानंतर आपण पेशी, गुणसूत्रे (chromosomes), जनुके (genes) आणि DNA यांचा शोध लावला. आपण जीनोम वाचायला शिकलो. आपण जनुकांमध्ये बदल (editing) करायला शिकलो. आता, AI च्या मदतीने, आपण अशा जैविक रचना (sequences) तयार करण्यास सुरुवात करत आहोत, ज्यांची कार्यक्षमता आपण प्रयोगशाळेत तपासू शकतो. त्यामुळे, AI द्वारे डिझाइन केलेल्या 'बॅक्टेरियोफेजेस'ची (bacteriophages) अलीकडील निर्मिती ही केवळ 'अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स' (प्रतिजैविक-प्रतिरोध) विरुद्धची एक आशादायक घडामोड नाही; तर हे अशा भविष्याचे दर्शन आहे जिथे AI आणि जीवशास्त्र एकत्र येऊन मानवतेसमोरील काही अत्यंत कठीण समस्या सोडवतील.
भविष्याकडे वाटचाल करताना महत्त्वाकांक्षा आणि नम्रता या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे. आपण AI ला रोगराईशी लढण्यास, पिकांचा दर्जा सुधारण्यास, औषधांचा शोध घेण्यास आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. त्याच वेळी, जैविक रचना तयार करण्याची क्षमता हानी पोहोचवण्याचे साधन बनणार नाही, याचीही आपण खात्री केली पाहिजे. त्यामुळे, जैवतंत्रज्ञान क्रांतीसमोरील मुख्य आव्हान केवळ "AI काय निर्माण करू शकते?" हे नाही. तर तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की: "आपण काय निर्माण केले पाहिजे आणि कोणत्या सुरक्षा उपायांसह?" जर आपण या प्रश्नाचे उत्तर शहाणपणाने दिले, तर AI आणि जैवतंत्रज्ञान यांचा संगम २१ व्या शतकातील एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संधी ठरू शकतो आणि भारताने यात अग्रगण्य भूमिका बजावण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे.
(टीप : येथे व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये केवळ लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ती ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
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