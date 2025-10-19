बिहार विधानसभा निवडणूक ग्राऊंड रिपोर्ट: माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी यांनी समस्तीपूरला करून दिली ओळख
कर्पूरी ठाकूर यांनी समस्तीपूरहून दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले. जातीच्या रेषा पुसून टाकल्या आणि समतापूर्ण जीवन जगण्याचा पुरस्कार केला. जाणून घ्या, ग्राऊंड रिपोर्ट
Published : October 19, 2025 at 10:19 AM IST
कर्पूरी ग्राम (समस्तीपूर): बिहारच्या राजकारणात जात हा महत्त्वाचा घटक आहे. लोकसभा असो की विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात जातच राजकीय नेत्याचं भवितव्य ठरवते. यापूर्वी तर मागासवर्गीयांना जातीभेदाचा सामना करावा लागत होता. जातीभेदाला विरोध करणारी बिहारमध्ये एक चळवळ झाली होती. ही चळवळ आता समानतेचे प्रतीक आहे. समस्तीपूरचे कर्पूरी ठाकूर हे त्या चळवळीचे एक प्रणेते होते.
२४ जानेवारी १९२४ रोजी जन्मलेले कर्पूरी शाळेत शिक्षक होत. राजकारणात त्यांनी यश मिळवून दोनदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. पहिल्यांदा २२ डिसेंबर १९७० ते २ जून १९७१ पर्यंत समाजवादी पक्षाचे नेते म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर २४ जून १९७७ ते २१ एप्रिल १९७९ पर्यंत जनता पक्षाचे नेते म्हणून काम केले. १९८८ मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करत राहिले.समस्तीपूरमध्ये जातीय भेदभाव कमी झाला आहे. याभागातील खासदाराचा विवाह हा मागासवर्गीय कुटुंबातील मुलीशी झाला. त्यामुळे या खासदाराला दोन्ही जातींच्या लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात मतदान होते. कर्पूरी यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांनी, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीतील प्रत्येकी एकाने राजकारणाची वाट निवडली. परंतु त्यांचे मार्ग आणि पक्ष वेगवेगळे आहेत.
कर्पूरी यांचे चिरंजीव हे जनता दलाचे (युनायटेड) खासदार आहेत. त्यांची निवडणूक रणनीतीकार आणि प्रशांत किशोर यांच्या नेतृत्वाखालील जन सुराज पार्टी या नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षातून निवडणूक लढवत आहे. या प्रदेशातील रहिवाशांमध्ये जातींमधील द्वेष दिसून येत नसला तरी विकास आणि रोजगाराबद्दलची असंतोष त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येतो. महामार्गाच्या काठावर कर्पूरी गाव आहे. कर्पूरी हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडं एकमेव मालमत्ता म्हणजे झोपडी आहे. त्याचे स्मारक म्हणून ही झोपडी पुन्हा बांधण्यात आली आहे. हे स्मारक म्हणजे कर्पूरी यांनी प्रामाणिकपणाचा एक वारसा दाखवून देतात.
कर्पूरी यांचे वडील गोकुळ ठाकूर समस्तीपूर जंक्शनवर गावकऱ्यांसाठी न्हावी म्हणून काम करत होते. त्यांना फक्त एवढेच हवे होते की मुलांनी शिक्षित व्हावे जेणेकरून ते त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यात थेट पाहू शकतील. एकेकाळी पितौंझिया म्हणून ओळखले जाणारे कर्पूरी गाव पाटनापासून सुमारे १०० किमी ईशान्येकडे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ब्लॉगस्पॉटमध्ये लिहिलेल्या जननायकांच्या वडिलोपार्जित घराकडे जाणारा चांगला रस्ता आहे. जातो. बिहारच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कारकिर्दीत, राजकीय नेत्यांसाठी वसाहत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यांनी स्वतः त्यासाठी कोणतीही जमीन किंवा पैसा घेतला नाही. १९८८ मध्ये त्यांचे निधन झाले तेव्हा अनेक नेते श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्यांच्या गावात गेले. त्यांच्या घराची अवस्था पाहून अनेकांना अश्रू अनावर झाले - इतक्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या व्यक्तीचे घर इतके साधे कसे असू शकते!
लालूप्रसाद आणि नितीश कुमार यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या सध्याचे दोन मजली काँक्रीटचे घर बांधले. येथे नेत्याचा अर्धपुतळा स्मारकासाठी बांधला आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर तीन दशके झाली तरी बिहारच्या १३.०७ कोटी लोकसंख्येच्या ३६.०२ टक्के असलेले ईबीसी अजूनही त्यांना त्यांचे प्रमुख नेते मानतात. कर्पूरी यांना त्यांच्या निधनाच्या ३५ वर्षांनंतर २०२४ मध्ये त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करण्यात आला. त्यांनी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अति मागासवर्गीय (आता अत्यंत मागासवर्गीय) जाती किंवा ईबीसी म्हणून ओळखले जाणारे), महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी कोटा लागू करून आरक्षणाच्या लाभांचे समान वाटप केले होते. करपूरी यांचे पुतणे नित्यानंद ठाकूर येथून जवळ असलेल्या महाविद्यालयात मुख्याध्यापक म्हणून काम करतात. त्यांच्या वडिलोपार्जित घरात पत्नी निशा कुमारी, दोन मुली आणि एका मुलासह राहतात. नित्यानंद हे करपूरी यांचे धाकटे भाऊ रामसोगारथ ठाकूर यांचे पुत्र आहेत. कर्पूरी यांचे ज्येष्ठ पुत्र रामनाथ ठाकूर, वय ७५, हे सध्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री आहेत. त्यांनी गावाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात एक वेगळे घर बांधले आहे. ते वर्षातून एक-दोनदा येथे भेट देतात.
मंत्री म्हणाले, कर्पूरी यांनी कल्पना केलेली समानता आणि विकसित समाज हे स्वप्न राहिलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात येण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. न्याय्य आणि समानता असलेला समाज निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वांना आपले विचार, दृष्टिकोन, वर्तन आणि चारित्र्य बदलावे लागेल. जेपी (जयप्रकाश ) एकदा दिल्लीतील राजघाट येथील महात्मा गांधींच्या स्मृतीस्थळावर गेले. तेव्हा त्यांनी राजकारण्यांना सांगितले की लोकशाही तेव्हाच फुलू शकते जेव्हा लोक आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात चांगले संबंध असतील. लोकप्रतिनिधींनी कोणतेही चुकीचे काम न करता जनतेसाठी काम करावे लागेल. माझ्या वडिलांनी त्यांच्या कृती, वर्तन आणि चारित्र्यात त्याचा अवलंब केला. त्यांचे नाव सध्याच्या राजकारण्यांसाठी एक आधारस्तंभ आहे, असे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
राम नाथ यांची भाची जागृती ठाकूर समस्तीपूरमधील मोरबा विधानसभा मतदारसंघातून जनसुराज्य पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहे. ती कर्पूरी यांचा धाकटा मुलगा वीरेंद्र ठाकूर यांची मुलगी आहे. जागृतीप्रमाणेच निशाच्या कुटुंबालाही राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत. परंतु राम नाथ यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच राजकारणात प्रवेश करणार आहे. निशाची मोठी मुलगी विवाहित आहे. ती एका खाजगी कंपनीत काम करते. दुसरी मुलगी पदवीधर आहे. तर मुलगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश परीक्षा देण्याची तयारी करत आहे.
“गावातील महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण खूप अधिक आहे. त्यापैकी अनेक सुशिक्षित आहेत. पुरुष काम करण्यासाठी इतर ठिकाणी जातात. परंतु त्यांना घरीच राहावे लागते. त्यांच्यासाठी कॉटेज किंवा लघु उद्योग असले असावेत", असे ती म्हणाली. “आम्हाला त्याच्या (कर्पूरीच्या) कुटुंबाचा भाग असल्याचा अभिमान आहे. त्यांनी (कर्पूरी) पैसे कमवले नाहीत. पण, आदर मिळवला. माझे पती राजकारणात आल्यानंतर आम्हीही त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणार आहोत. जर ते राजकारणात आले नाही तर मी करेन.
” गृहशास्त्र पदवीधर असलेली निशा म्हणाली. ती सरकारी शाळेत शिक्षिका असू शकली असती. परंतु तिला कधीही संधी मिळाली नाही, याबद्दल तिला दुःख आहे. गावात सुमारे ३५० घरे आहेत, त्यापैकी २५० घरे राजपूत जातीतील लोकांची आहेत. उर्वरित अनुसूचित जाती, ईबीसी, ओबीसी आणि इतर जातींची आहेत. कर्पूरी यांच्या जवळच्या लोकांमध्ये ६५ वर्षीय अनिल कुमार सिंह यांचे कुटुंब होते. तरुणपणी, सिंह यांनी त्यांना जवळून पाहिले. कारण ते शेजारी राहत होते.
"कर्पूरी हे समावेशक राजकारण, समानता आणि सर्वांना सन्मान देणारे नेते होते. राजकारण्यांसारखे त्यांच्यात कोणतेही दुर्गुण नव्हते. मुख्यमंत्री असतानाही ते सर्वांशी चांगले वागायचे. असे लोक खूप दुर्मीळ आहेत. समाजवादी नेते सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा आणि सचोटीसाठी तत्पर होते. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे बिहार आणि समाजाचा अपेक्षेप्रमाणे विकसित झाला नाही, याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले." सिंह म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, त्यांच्या इच्छा आतापर्यंत पूर्ण झाल्या नसतील. पण त्यांनी प्रयत्न केले. ते प्रामाणिकपणा आणि सचोटीचे प्रतीक होते. कल्पना करा, ते बिहारचे मुख्यमंत्री असून त्यांच्या पत्नी माझ्या शेजारी राहून एका लहानशा गवताच्या झोपडीत राहत होत्या. आजकाल बिहारमध्ये प्रामाणिकपणा राहिलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या लाच दिल्याशिवाय कोणतेही काम करता येत नाही. ”
श्याम बिहारी सिंह यांचे घर कर्पूरीच्या स्मारकापासून काही अंतरावर आहे. ते सध्या पक्षाघाताच्या झटक्यातून बरे झालेत. “आजकाल लोक फक्त स्वतःबद्दल विचार करतात. पण ते फक्त इतरांबद्दल विचार करायचे. ते खरे जन नायक होते,” असे ते म्हणाले. शेतमजूर कमलेश राम म्हणाले," त्यांनी आम्हाला खुर्चीवर बसायला शिकविलं. त्यांचा मृत्यू झाला नाही. ते अमर आहेत. त्यांनी आम्हाला स्वाभिमानी होण्याकरिता शिकविले. जमीनदारांनी त्यांना आणि इतरांना त्यांच्या शेतात काम देणं बंद केले होते. परंतु कर्पूरीच्या आग्रहामुळे त्यांना पुन्हा काम मिळू लागले. कमलेशच्या शेजारी बसलेले फाल्गुनी यांनी रोजगाराच्या समस्येबद्दल लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. "शिक्षितांना काम मिळाले पाहिजे. परंतु लोकसंख्या इतकी जास्त आहे की तरुण घरी रिकामटेकडे बसले आहेत. खूप कमी लोकांना नोकऱ्या मिळू शकतात," फाल्गुनी म्हणाले.
निवडणुकीचा काळ असल्यानं उमेदवार आणि मतदानाबद्दल चर्चा केल्याशिवाय कोणतीही चर्चा पूर्ण होऊ शकत नाही. कर्पूरी ग्राम समस्तीपूर विधानसभा मतदारसंघात आहे. परंतु जागृतीच्या शेजारील मोरबा मतदारसंघाबद्दल जाणून घेण्यास ते अधिक उत्सुक होते. “आम्ही तिचे भाषण मोबाईल फोनवर ऐकले आहे. तिचे आजोबा जे करू शकले नाहीत ते पूर्ण करण्याची तिने प्रतिज्ञा केली आहे. ही चांगली वृत्ती आहे. तिला संधी दिली पाहिजे,” असे फाल्गुनी यांनी म्हटलं. “भारतीय अन्न महामंडळचे (FCI) रेल्वे रॅक येथे उतरवत होते. त्यामुळे आम्हाला रोजगार मिळत होता. आम्ही धान्य असलेल्या पोती हलवून त्यांची वाहतूक केली. जिल्हा प्रशासनानं देसुआ रेल्वे स्टेशनवर हलवले. परिणामी, आमचा रोजगार आता राहिला नाही,” असे हरेंद्र राम म्हणाले.
गावकरी संतोष राम म्हणाले, काही सिमेंट रेक अजूनही येतात. त्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळतो. सरकारनं पुन्हा येथे एफसीआय रेक उतरवायला सुरुवात करावी, असे त्यांनी आवाहन केलं. संतोष कुमार आणि इतर गावकऱ्यांनी बेरोजगारीच्या समस्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. सुर्यास्त होताना शेतात गुरे चरणारे घरी परतू लागले. त्यापैकी रामवृक्ष राम आहेत. त्यांच्याकडे फक्त दोन शेळ्या आहेत. त्याचा मुलगा हैदराबादमध्ये मजूर म्हणून काम करतो. तर रामवृक्ष हे त्यांची सून आणि तीन नातवंडांची गावात काळजी घेतात. “माझा मुलगा आपल्या मुलांचे चांगले भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी दुसऱ्या राज्यात काम करतो. तो येथे फारसे पैसे कमवू शकला नाही. जे आम्हाला आशा आणि जगण्याची संधी देतात, त्यांना आम्ही मतदान करू. ज्यांनी स्वतःची तिजोरी भरण्यासाठी राज्य विकले त्यांना मतदान करणार नाही” असे वृद्ध रामवृक्ष यांनी म्हटलं. रामवृक्षसारख्या लोकांना कर्पूरी यांच्याप्रमाणं कोण अनुकरण करेल, याबाबत सांशकता वाटते.