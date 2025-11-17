बिहार निवडणूक २०२५ : एनडीएच्या विजयामागील सत्य आणि 'महागठबंधन'च्या पराभवाची कारणे
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. महाआघाडी (महागठबंधन) कुठे चुकली? नितीश आणि मोदी यांचे कोणते पाऊल महागात पडले? यासंदर्भात संजय कपूर यांचा लेख.
एनडीए १८३ जागा जिंकेल असे कोणी म्हणत असेल तर ते खोटे बोलत आहेत. सर्वात आशावादी अंदाज देखील १६० जागांभोवती होते आणि बहुतेक एक्झिट पोलमध्ये एनडीए १४० जागांवर जिंकेल असे दाखवले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आरजेडीला इतका मोठा पराभव सहन करावा लागेल असे कोणालाही वाटले नव्हते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मतांचा वाटा तोच राहिला. परंतु जागा ६० ने जागा घसरल्या. काँग्रेस आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांना सर्वात जास्त नुकसान सहन करावे लागले. पक्षाने ६३ जागा लढवल्या पण महाआघाडीतील (महागठबंधन) सर्वात कमकुवत दुवा ठरला. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे एमजीबी आणि काँग्रेसमध्ये काय चूक झाली?
नवीन नॅरेटिव्ह करण्याचा प्रयत्न : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत चांगल्या कामगिरीनंतर, काँग्रेस बिहारमधील नॅरेटिव्हच बदलू इच्छित होती. त्यांना असा पक्ष बनायचे होते जो एमजीबीचे (महागठबंधन) नशीब बुडवणार नाही तर त्यांना वाचवू शकेल. यासाठी, माजी युवा काँग्रेस अध्यक्ष कृष्णा अलावरू यांना प्रदेशाध्यक्ष राजेश कुमार यांच्याशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली. राहुल गांधी यांनी रोड शो केले, त्यांना प्रचंड गर्दी जमली, पण त्याचा मतांमध्ये परिवर्तन होणारा परिणाम गेल्या काही वर्षांतला सर्वात वाईट होता.
१५ दिवसांच्या जोरदार प्रचारानंतर, राहुल गांधी यांना पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसत होते. परंतु राहुल यांना काहीतरी हरवत असल्याचे जाणवले. मतदानाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत ते बिहारला परतले नाहीत. अनेकजण त्यांच्या अनुपस्थितीला काँग्रेसच्या पराभवाचे कारण मानतात. यामुळे पक्ष राष्ट्रीय राजकारणाच्या दलदलीत आणखी अडकला.
"वोट चोर गड्डी सोड" ही घोषणा अयशस्वी - पक्षाला त्यांच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, जो त्यांच्या बहुचर्चित "वोट चोर" राष्ट्रीय मोहिमेनंतर कोसळला आहे. त्यांच्या घोषणेला, "वोट चोर गड्डी चोर", बिहारमध्ये फारसे लोकप्रियता मिळाली नाही.
नितीश यांचा विश्वास आणि १०,००० रुपयांचा पैज - बिहारमध्ये खरोखर जे काम केले ते म्हणजे जेडीयूचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि त्यांच्या नेतृत्वावरील लोकांचा विश्वास या दोन घटकांनी. शिवाय, भाजपा नेतृत्वाने १.२ कोटी महिलांना १०,००० रुपये देण्याची धोरणात्मक चाल केली. मतदानाच्या एक-दोन दिवस आधी हे पैसे त्यांच्या खात्यात पोहोचले. कोणत्याही दृष्टीकोनातून पाहिले तर हा प्रकार म्हणजे निवडणूक गैरव्यवहार होता, परंतु निवडणूक आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, १०,००० रुपये ही एक मोठी रक्कम आहे आणि निवडणुकीपूर्वी हे पैसे देणे एक वाईट पायंडा आहे. अर्थतज्ज्ञांचा असा दावा आहे की ही रक्कम सरासरी बिहारींच्या दोन महिन्यांच्या पगाराइतकी आहे.
निवडणूक आयोगाविरुद्ध पक्षपातीपणाचे गंभीर आरोप - निवडणूक शुद्धीकरणाचे प्रतिनिधी सर्वात जास्त संतापले ते म्हणजे निवडणुकीच्या एक महिना आधी निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा विशेष सघन आढावा (SIR) घेण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगावर ६५ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप होता. अनेक मतदारांनी दावा केला की त्यांची नावे चुकून वगळण्यात आली आहेत.
यासंदर्भात माध्यमांच्या तपासात असे म्हटले आहे की मतदार यादीत आणखी अनेक डुप्लिकेट नावे राहू देण्यात आली. मतदार यादीतून डुप्लिकेट नावे काढून टाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे सॉफ्टवेअर देखील काढून टाकण्यात आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, मतदारांना वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यासाठी विशेष गाड्या चालवण्यात आल्या. हे असामान्य होते, परंतु निवडणूक आयोगाची वाढती प्रतिष्ठा पक्षपाती संस्था म्हणून असूनही त्यांनी आक्षेप घेतला नाही.
मुस्लिम-यादव युती तुटली - महागठबंधनच्या पराभवाचे मुख्य कारण मुस्लिम-यादव युती तुटली, ज्याचा फायदा आरजेडीला झाला. प्रथम, मोठ्या जातींविरुद्ध लहान जाती एकत्र आल्या आणि नंतर मुस्लिम मते विखुरली. यावेळी, सीमांचलमधील ४०% पेक्षा जास्त मुस्लिम मते एनडीएला (विशेषतः जेडीयू) गेली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या भागाचे घुसखोरांसाठी एक अड्डा म्हणून वर्णन केले होते.
राहुल गांधी यांची चुकीची रणनीती - बदलाची इच्छा स्पष्ट होती, परंतु राहुल गांधी यांच्या बिहारमधील आगमनाने समीकरण बिघडवले. मागास जातींचे नवे तारणहार बनण्याच्या प्रयत्नात, त्यांनी सतत उच्च जातींवर हल्ला केला. खरा हेतू नितीश यांची गैर-यादव मतपेढी तोडण्याचा होता. उच्च जाती भाजपाचे पारंपरिक समर्थक होते आणि जेडीयू-एनडीएवर नाराज होते - त्यांना लक्ष्य केले पाहिजे होते. पण राहुल गांधी यांच्या मोहिमेमुळे उच्च जातींना राग आला आणि त्यांना पुन्हा भाजपाकडे नेले. हे दोन घटक, ₹१०,००० महिलांच्या भेटीसह, एमजीबीच्या सत्तेच्या आशेला हानी पोहोचवणारे ठरले.
नितीश यांची महिला-अनुकूल प्रतिमा - या निवडणुकांमध्ये वरील काही मुद्यांनी भूमिका बजावली असली तरी, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत फारशी वाईट कामगिरी केलेली नाही. राज्यात स्वतःच्या लोकांना रोजगार देण्यासाठी कारखाने नसतील, परंतु स्थलांतरित कामगारांनी त्यांच्या कुटुंबांना पाठवलेल्या पैशांमुळे बिहारची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. राज्य सरकार विविध सबबीखाली लाखो लोकांना रोख मदत देत आहे.
गेल्या काही वर्षांत, राज्य सरकारला हे लक्षात आलं आहे की, महिला त्यांच्या कमकुवतपणावर मात करण्यास मदत करू शकणारी व्होट बँक म्हणून उदयास येत आहेत. त्यांच्यासाठी, वृद्ध नितीश हे एक स्टार आहेत ज्यांनी राज्यात दारुबंदी लागू केली आणि कुटुंबाचा मर्यादित निधी दारूवर वाया जाण्यापासून रोखला. पंतप्रधान मोदींना याची जाणीव होती आणि त्यांनी महिलांना १०,००० रुपये वाटून नितीश कुमार यांची महिला-अनुकूल ओळख मजबूत करण्यास मदत केली.
बिहार लालूंच्या राजवटीपेक्षा चांगले - लालूंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीपेक्षा राज्याची स्थिती चांगली आहे, ज्याला उच्च जाती "जंगल राज" चे काळे दिवस असं म्हणतात. कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली आहे आणि बहुतेक माफिया बॉस एकतर मारले गेले आहेत किंवा फरार आहेत. रस्ते चांगले आहेत आणि वीज सातत्याने उपलब्ध आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात बदल होताना पाहणारा एक स्थलांतरित कामगार म्हणतो, "पूर्वी कोणालाही क्रिकेटबद्दल माहिती नव्हती. पण आता, सतत वीज पुरवठ्यामुळे तो सर्वाधिक पाहिला जाणारा खेळ बनला आहे." पूर्वी, ड्रीम११ वर सट्टेबाजी केली जात होती, परंतु आता निवडणुका संपल्या आहेत, अस्वस्थ तरुणांना नवीन गोष्टी शोधाव्या लागतील.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे स्वतःचे आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
